Из-за долгов прекращена подача газа "Донецктеплокоммунэнерго". "Нафтогаз" утверждает, что заявки не направлял и требует возобновить газоснабжение

ПАО "Донецкоблгаз" заявило о том, что якобы НАК "Нафтогаз" прекратил поставки природного газа для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК.

Об этом сказано на сайте ПАО "Донецкоблгаз", информирует Цензор.НЕТ.

"Донецкоблгаз" подчеркивает, что с сегодняшнего дня Донецкая область останется без теплоснабжения из-за сложившейся ситуации.

В свою очередь НАК "Нафтогаз" в соцсети Фейсбук призвала "Донецкоблгаз" прекратить нарушение "Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам", воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго".

"Группа "Нафтогаз" в течение всего отопительного сезона также призывает местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа "Донецктеплокоммунэнерго". Местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и в нарушение законодательства Украины не совершал оплаты за его потребление. Это привело к накоплению долга в 1,5 млрд грн и снятию поставщика с реестров ВСО, как того требует закон", - говорится в сообщении.

"Необходимость направления соответствующего уведомления и его формулировку также диктует закон, который группа "Нафтогаз" строго выполняет. При этом заявок об отключении поставки компания ни разу не направляла", - подчеркивают в "Нафтогазе".

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В ответ на данное заявление "Нафтогаза", "Донецкоблгаз" отмечает: "В ситуации, которая складывалась между НАК "Нафтогаз Украины" и "Донецктеплокоммунэнерго", "Донецкоблгаз" обязан ограничить поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго" в соответствии с обращением НАК "Нафтогаз Украины". В очередной раз призываем НАК "Нафтогаз Украины" и ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" урегулировать ситуацию и не ставить под угрозу жизнь и здоровье жителей Донецкой области".

Позже пресс-служба Кабмина опубликовала сообщение "Нафтогаза" с призывом возобновить газоснабжение в Донецкой области. Оно практически идентично тому, которое разместил "Нафтогаз" в Фейсбуке, однако дополнено следующим текстом: "группа "Нафтогаз" не отправляла заявок об отключении поставок газа ПАО "Донецкоблгаз" и не имеет таких полномочий по отношению к данному облгазу. Решение об отключении принято ОАО "Донецкоблгаз" самостоятельно".

В то же время по данным местного издания 6262 в Славянске уже перестали работать ряд котельных из-за прекращения поставок газа. Такая же ситуация, как пишет агентство, сложилась и в городах Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Местные власти пытаются восстановить газоснабжение.