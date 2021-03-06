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Из-за долгов прекращена подача газа "Донецктеплокоммунэнерго". "Нафтогаз" утверждает, что заявки не направлял и требует возобновить газоснабжение

Из-за долгов прекращена подача газа

ПАО "Донецкоблгаз" заявило о том, что якобы НАК "Нафтогаз" прекратил поставки природного газа для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК.

Об этом сказано на сайте ПАО "Донецкоблгаз", информирует Цензор.НЕТ.

"Донецкоблгаз" подчеркивает, что с сегодняшнего дня Донецкая область останется без теплоснабжения из-за сложившейся ситуации.

В свою очередь НАК "Нафтогаз" в соцсети Фейсбук призвала "Донецкоблгаз" прекратить нарушение "Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам", воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго".

"Группа "Нафтогаз" в течение всего отопительного сезона также призывает местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа  "Донецктеплокоммунэнерго". Местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и в нарушение законодательства Украины не совершал оплаты за его потребление. Это привело к накоплению долга в 1,5 млрд грн и снятию поставщика с реестров ВСО, как того требует закон", - говорится в сообщении.

"Необходимость направления соответствующего уведомления и его формулировку также диктует закон, который группа "Нафтогаз" строго выполняет. При этом заявок об отключении поставки компания ни разу не направляла", - подчеркивают в "Нафтогазе".

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В ответ на данное заявление "Нафтогаза", "Донецкоблгаз" отмечает: "В ситуации, которая складывалась между НАК "Нафтогаз Украины" и "Донецктеплокоммунэнерго", "Донецкоблгаз" обязан ограничить поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго" в соответствии с обращением НАК "Нафтогаз Украины". В очередной раз призываем НАК "Нафтогаз Украины" и ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" урегулировать ситуацию и не ставить под угрозу жизнь и здоровье жителей Донецкой области".

Позже пресс-служба Кабмина опубликовала сообщение "Нафтогаза" с призывом возобновить газоснабжение в Донецкой области. Оно практически идентично тому, которое разместил "Нафтогаз" в Фейсбуке, однако дополнено следующим текстом: "группа "Нафтогаз" не отправляла заявок об отключении поставок газа ПАО "Донецкоблгаз" и не имеет таких полномочий по отношению к данному облгазу. Решение об отключении принято ОАО "Донецкоблгаз" самостоятельно".

В то же время по данным местного издания  6262  в Славянске уже перестали работать ряд котельных из-за прекращения поставок газа. Такая же ситуация, как пишет агентство, сложилась и в городах Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Местные власти пытаются восстановить газоснабжение.

Автор: 

Газ (10224) Нафтогаз (3112) облгазы (73) Донецкая область (9582)


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Топ комментарии
+8
А у нас в Днепре не отключено ни одной котельной. И вообще нигде в Украине больше не отключено. Платим, наверное, вовремя и достаточно? А почему в г.Славянске не платят? А если граждане платят, то где деньги? Почему коммунальные предприятия газ потребляют, но не оплачивают? Где такое видано?
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06.03.2021 18:42
+4
Давай на Ростов!
Из-за долгов прекращена подача газа "Донецктеплокоммунэнерго". "Нафтогаз" утверждает, что заявки не направлял и требует возобновить газоснабжение - Цензор.НЕТ 657
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06.03.2021 18:19
+4
Нужно росиян из донецкой области депортировать и всё вернётся на круги своя.
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06.03.2021 18:22
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Правила форума Совет форумчан
Хахахаха.... сказочники ...Я не я и заявка не моя ....
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06.03.2021 18:13 Ответить
якийсь уро9 мої коментарі видаляє
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06.03.2021 18:13 Ответить
Ну ось, починається, дохозяйнувались, зелені...
Зєлю треба пристьогувати до батареї в ОП. Бо втече
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06.03.2021 18:14 Ответить
Давай на Ростов!
Из-за долгов прекращена подача газа "Донецктеплокоммунэнерго". "Нафтогаз" утверждает, что заявки не направлял и требует возобновить газоснабжение - Цензор.НЕТ 657
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06.03.2021 18:19 Ответить
Ванья сЮЛІма, ТИ РАЗОМ З тю НЕСЕШ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДІЇ зе. БО САМЕ ВИ ПРИВЕЛИ ЙОГО ДО ВЛАДИ
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06.03.2021 18:32 Ответить
У тебе залип капслок.
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06.03.2021 18:37 Ответить
ТЮ очі застить?
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06.03.2021 21:29 Ответить
И именно перед 8 марта. Попахивает провокацией от колаборантов.
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06.03.2021 18:55 Ответить
Так чего они за газ не платят?
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06.03.2021 18:20 Ответить
Та тариф 1930.1 за Гкал.
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06.03.2021 19:18 Ответить
Нужно росиян из донецкой области депортировать и всё вернётся на круги своя.
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06.03.2021 18:22 Ответить
їх потрібно депортувати з усієї України - спитавши чий Крим і хто )(уйло.
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06.03.2021 19:03 Ответить
Этд бы было хорошо, но давайте вначале создадим буферную эону, чтобы обратного перетока не было.
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06.03.2021 20:14 Ответить
До чого, в даному конкретному випадку, росіяни?
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06.03.2021 20:24 Ответить
Я бы тоже хотел плюнуть на них, растереть и забыть. Но так не получится. И если мы хотим тихо-мирно искоренить росиян в Украине без буферной зоны не обойтись.
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06.03.2021 22:28 Ответить
Вводя санкции, не забудь отключить тепло(газ, свет).
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06.03.2021 18:23 Ответить
В городе Славянске отключены пока 6 котельных. Из них одна,которая дает тепло на интернат для детей инвалидов.
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06.03.2021 18:32 Ответить
А у нас в Днепре не отключено ни одной котельной. И вообще нигде в Украине больше не отключено. Платим, наверное, вовремя и достаточно? А почему в г.Славянске не платят? А если граждане платят, то где деньги? Почему коммунальные предприятия газ потребляют, но не оплачивают? Где такое видано?
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06.03.2021 18:42 Ответить
Думаю, воруют. Ещё и перед праздниками отключили. Пора проверить Донецкоблгаз.
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06.03.2021 18:57 Ответить
Зєля гадить
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06.03.2021 18:47 Ответить
а може жюля знову за старе взялась?
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06.03.2021 19:04 Ответить
Юля тільки рятувати вміє, а ти - шкодити
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06.03.2021 19:16 Ответить
от і зараз руку допомоги зедроту готова подати.З крісла премєра...
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06.03.2021 19:24 Ответить
Через борги припинено подачу газу "Донецьктеплокомуненерго". "Нафтогаз" стверджує, що заявки не надсилав і вимагає відновити газопостачання - Цензор.НЕТ 4838
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06.03.2021 19:32 Ответить
Понять кто кому и что должен - невозможно. Все эти меморандумы, постановления правительства, законы.... Но конкретный дядя Вася прикрутил вентиль. А кто ему приказал?
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06.03.2021 19:06 Ответить
Якраз в таких випадках в Україні існує слово "держава", "підприємство" і т.д. для того, щоб зняти відповідальність з конкретного чинуші.
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06.03.2021 20:26 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1368254835649359873 1 ч

А шо за прикол с Домбасом? 7 лет туда, как в черную дыру, вбухивались за счет украинского бюджета миллиарды денег, воды, газа и угля, а теперь шо?

Через борги припинено подачу газу "Донецьктеплокомуненерго". "Нафтогаз" стверджує, що заявки не надсилав і вимагає відновити газопостачання - Цензор.НЕТ 3025
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06.03.2021 21:14 Ответить
Вот потому и бардак в стране, когда ресурсы потребляются, но платить на собираются. И бардак этот делает ЗЕленая плесень.
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06.03.2021 22:37 Ответить
 
 