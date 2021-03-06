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Новости ДТП
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Авария автобуса с украинцами в Польше: Тела погибших отправят в Украину после идентификации

Авария автобуса с украинцами в Польше: Тела погибших отправят в Украину после идентификации

Тела украинцев, погибших в ДТП в Польше, отправят на Родину после идентификации.

В Польше в больницах находятся 35 украинцев, травмированных в ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим из Познани в Херсон, сообщил Радiо Свобода генеральный консул в Люблине Василий Павлюк, информирует Цензор.НЕТ. Тела погибших граждан Украины, по словам дипломата, отправят в Украину после идентификации.

"Врачи говорят, что есть люди в очень тяжелом состоянии. Мы из-за пандемии не можем зайти к потерпевшим. Если люди будут транспортабельны, то мы их отправим в Украину. Сейчас еще 16 человек находятся в гостинице в Ярославе. У части из них легкие травмы, мы организуем их возвращение домой", - рассказал Павлюк.

Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда соболезнует в связи с гибелью украинцев в ДТП в Польше

По предварительной информации полиции, как рассказал консул, водитель не превышал скорость.

Автор: 

ДТП (7671) Польша (8405) консул (138)


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Сумна історія, скільки українців гине на чужбині в пошуках щастя...
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06.03.2021 18:41 Ответить
деньги это не счастье
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06.03.2021 18:53 Ответить
якщо є гроші, то є житло, інші потрібні речі, людина і її сім'я все має і ні в чому не має нужди...
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06.03.2021 19:47 Ответить
Вони там шукають роботу, щоб допомогти сім'ям, дітям добудувати дім, виплатити кредит, віддати борги, вивчити дітей, купити машину, підняти свій бізнес -- яке там щастя шукати!
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06.03.2021 21:40 Ответить
не авария, а катастрофа...дятлы...
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06.03.2021 19:28 Ответить
Трагедия..
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06.03.2021 19:36 Ответить
З таким автобусом не дивно, пасажири як на даху сидять, а знизу ніби якась "фура".
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06.03.2021 21:44 Ответить
 
 