С начала суток 8 нарушений режима "тишины". Террористы прицельно обстреливали позиции ВСУ в районе н.п. Пески, - штаб ООС
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают осуществлять обстрелы позиций ВСУ. С начала текущих суток, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, вблизи населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов из 82 мм минометов и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В районе населенного пункта Пески оккупанты совершили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.
"С целью немедленного прекращения огня УС СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ о введении режима "Тишина". Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - подчеркивают в штабе.
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-Весь вечір пили в Пєскова і травили анекдоти про дурнів і дороги. А коли я з їх думкою погодився, ... - набили мені морду і вигнали з роботи....
.На 23-му році життя раптово зупинилося серце військовослужбовця ЗСУ Маргарити Теторенко.
Дівчина проходила службу у лавах розвідувальної роти 17 батальйону 57-ої бригади. Про це повідомляє "Жіночий ветеранський рух" у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=869625967221493&id=411064929744268&ref=page_internal Facebook .
Причиною смерті стала серцева недостатність. У Маргарити залишилися мама та молодша сестра.
Но как она комиссию прошла?
И это после повышения с 1 февраля тарифов.
Про скорую это шедевр!
Ще і чекає на багатьох вбитих.
Ви нічого не чули ?
Що це за упир ?
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1368252428831883268 37 мин
4 марта скучающие на авиабазе Девеселу (Румыния) пилоты 422-й эскадрильи ВВС Испании, находясь на боевом патрулировании акватории Черного моря, решили немножко развлечься и погонялись на своих C-16 Typhoon (Eurofighter) за российскими самолетами оказавшимися неподалеку.
Визг в России стоит о сих пор . При этом ПВО РФ в Крыму на вопли своих пилотов отвечало, что никаких самолетов рядом с ними не видит Теперь Россия обещает их сбивать. Как же вы их сбивать будете, если вы их не видите ?