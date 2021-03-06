С начала суток 8 нарушений режима "тишины". Террористы прицельно обстреливали позиции ВСУ в районе н.п. Пески, - штаб ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают осуществлять обстрелы позиций ВСУ. С начала текущих суток, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов из 82 мм минометов и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В районе населенного пункта Пески оккупанты совершили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

"С целью немедленного прекращения огня УС СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ о введении режима "Тишина". Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - подчеркивают в штабе.

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