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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток 8 нарушений режима "тишины". Террористы прицельно обстреливали позиции ВСУ в районе н.п. Пески, - штаб ООС

С начала суток 8 нарушений режима

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают осуществлять обстрелы позиций ВСУ. С начала текущих суток, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов из 82 мм минометов и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В районе населенного пункта Пески оккупанты совершили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

"С целью немедленного прекращения огня УС СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ о введении режима "Тишина". Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - подчеркивают в штабе.

Читайте также: 8 танков террористов зафиксированы вне пределов установленных мест хранения на Луганщине, - СЦКК

Автор: 

обстрел (27036) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+3
Суровые будни Макеевки. А выходные еще лучше.
И это после повышения с 1 февраля тарифов.
Про скорую это шедевр!
Від початку доби 8 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно обстрілювали позиції ЗСУ в районі н.п. Піски, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 38
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06.03.2021 19:16
+2
Русский миръ он такой! И вобще скорая медицинская помощь это от дъявола и масонновъ-реплилоидов! Руssкий человекъ должен лечиться настойкой боярышника и молитвой!
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06.03.2021 19:52
+2
Ты путаешь с гордой ополченнкой Домвабве это ваши от передоза дохнут как мухи и ещё от больших чеченских херов!
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06.03.2021 19:54
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Правила форума Совет форумчан
Знову "порушення режиму тиші"? Може чесніше було б писати "режим перестрілок перервав я недовго тишею" і саме тишу подавати, як сенсацію. Особливо, якщо вона триває більше 4-х годин підряд.
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06.03.2021 18:41 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі.
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06.03.2021 18:44 Ответить
Какой еще РЕЖИМ ТИШИНЫ? Нам хватает клоунов на Банковой. Клоуны в ООС не нужны.
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06.03.2021 18:47 Ответить
П'ятницький (колишній глава лнр) ображається...

-Весь вечір пили в Пєскова і травили анекдоти про дурнів і дороги. А коли я з їх думкою погодився, ... - набили мені морду і вигнали з роботи....
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06.03.2021 19:30 Ответить
Готуються визволяти зрадника - Єрмака.
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06.03.2021 18:48 Ответить
С начала суток 8 нарушений режима "тишины". Террористы прицельно обстреливали позиции ВСУ в районе н.п. Пески, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3586С начала суток 8 нарушений режима "тишины". Террористы прицельно обстреливали позиции ВСУ в районе н.п. Пески, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6981

.На 23-му році життя раптово зупинилося серце військовослужбовця ЗСУ Маргарити Теторенко.

Дівчина проходила службу у лавах розвідувальної роти 17 батальйону 57-ої бригади. Про це повідомляє "Жіночий ветеранський рух" у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=869625967221493&id=411064929744268&ref=page_internal Facebook .
Причиною смерті стала серцева недостатність. У Маргарити залишилися мама та молодша сестра.
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06.03.2021 18:50 Ответить
Беда.
Но как она комиссию прошла?
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06.03.2021 19:15 Ответить
не понятно...
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06.03.2021 19:18 Ответить
Ты путаешь с гордой ополченнкой Домвабве это ваши от передоза дохнут как мухи и ещё от больших чеченских херов!
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06.03.2021 19:54 Ответить
Глупая попытка любитель чеченских херов и засовывания бутылки в анус но я не верю ни интерфаксовой помойке не ватной Венедиктовой!
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06.03.2021 20:02 Ответить
Кацап гнойный! Венедиктова не главный военный прокурор! Учи матчасть потом лезь со своими глупыми высерами. Да и инетфакс это один из помоечных Гебель-Хуйловских сайтов!
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06.03.2021 20:10 Ответить
в развед/роте могло и что-то другое быть... о чем говорить не велено (особенно последние 100500 дней перемирного пермирия)
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06.03.2021 20:02 Ответить
А вы прицельно точмаш обложите.
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06.03.2021 18:59 Ответить
Суровые будни Макеевки. А выходные еще лучше.
И это после повышения с 1 февраля тарифов.
Про скорую это шедевр!
Від початку доби 8 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно обстрілювали позиції ЗСУ в районі н.п. Піски, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 38
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06.03.2021 19:16 Ответить
особенно про "скорую" повеселило...
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06.03.2021 19:19 Ответить
Русский миръ он такой! И вобще скорая медицинская помощь это от дъявола и масонновъ-реплилоидов! Руssкий человекъ должен лечиться настойкой боярышника и молитвой!
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06.03.2021 19:52 Ответить
Люци, ватяний балбєс триндить, що з Донецька по наших шмаляють.
Ще і чекає на багатьох вбитих.
Ви нічого не чули ?
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06.03.2021 20:08 Ответить
У середу чи у четверг вранці сам чув як мавпи гатили з важкого з району на межі Донецька і Макіївки.
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06.03.2021 20:28 Ответить
Воно зараз вихваляється. В твіттері. Місто велике, не все чутно.
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06.03.2021 20:33 Ответить
Цей? Сьогодні сонця не було зовсім. Як і вчора. Підсипає сніг.
Від початку доби 8 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно обстрілювали позиції ЗСУ в районі н.п. Піски, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1611
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06.03.2021 20:51 Ответить
Ніби цей. Так і не пригадаю.
Що це за упир ?
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06.03.2021 20:55 Ответить
Біс його зна...
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06.03.2021 21:03 Ответить
Читайте людину, якій я вірю
https://twitter.com/666_mancer
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06.03.2021 20:53 Ответить
А прицельный огонь это нарушение договоренностей Нарика с ****** или ещё нет? Помню неприцельный нарушением не считалось!
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06.03.2021 19:49 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1368252428831883268 37 мин

4 марта скучающие на авиабазе Девеселу (Румыния) пилоты 422-й эскадрильи ВВС Испании, находясь на боевом патрулировании акватории Черного моря, решили немножко развлечься и погонялись на своих C-16 Typhoon (Eurofighter) за российскими самолетами оказавшимися неподалеку.
Визг в России стоит о сих пор . При этом ПВО РФ в Крыму на вопли своих пилотов отвечало, что никаких самолетов рядом с ними не видит Теперь Россия обещает их сбивать. Как же вы их сбивать будете, если вы их не видите ?
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06.03.2021 20:07 Ответить
Сбивать будут те которые видят, как в Сирии сбили Ил
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06.03.2021 20:38 Ответить
Від початку доби 8 порушень режиму "тиші". Терористи прицільно обстрілювали позиції ЗСУ в районі н.п. Піски, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7211
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06.03.2021 20:46 Ответить
Так позавчера ДНРовцы заявили о выходе из "перемирия" и разрешили обстрелы украинских сил - как так, у нас "одностороннее" перемирие, или я что-то пропустил?
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06.03.2021 20:56 Ответить
Бьют в это место потому что им наша позиция мешает и пугает, ведь Донецк рядом. Необязательно освобождать все ОРДЛО. Достаточно лишь взять только Донецк, т.н. столицу Донбасса. Начать отвлекающие наступления на различных участках, чтобы распылить резервы варваров, а после ударить по Донецку. Чтобы исключить затяжные уличные бои, его надо окружить двойным кольцом (внешним и внутренним) и потом уже брать. Донецк идеальная мишень и с точки зрения безопасности наших войск, он максимально удален от границ России и вероятность обстрела наших войск с её территории минимальна. Без Донецка "молодые республики" окажутся полностью не состоятельны. Рушится вся их и так слабая идеология, и эти недореспублики быстро самоликвидируются.
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06.03.2021 21:04 Ответить
 
 