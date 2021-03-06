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Новости Борьба с коррупцией
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$1120, 18,5 тыс. грн и 53 тыс. руб.: с начала года въезжающие из РФ 13 раз пытались дать взятки пограничникам

$1120, 18,5 тыс. грн и 53 тыс. руб.: с начала года въезжающие из РФ 13 раз пытались дать взятки пограничникам

С начала 2020 года в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины задокументировали более 13 попыток дачи взяток военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ведомства.

"Общая стоимость этого "предложения" составила 1120 долларов США, 18 500 гривен и 53 000 российских рублей. От предложенных средств пограничники отказались. По всем фактам в Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на днях на Луганщине мужчина, который направлялся из России через пункт пропуска "Меловое", предлагал пограничнице, проверявшей документы, 500 гривен, чтобы избежать штрафа за административное правонарушение.

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"Пограничница доложила о попытке предоставления неправомерной выгоды. Соответствующий факт должным образом зафиксировали и сообщили о нем сотрудникам Национальной полиции. Теперь взяткодателю грозит уголовная ответственность", - рассказали в ГПСУ.

Другой случай произошел на Харьковщине. Следователи ГУНП сообщили о подозрении 30-летнему россиянину, который предлагал пограничнику 200 долларов США. На рассмотрение в суд направили обвинительное заключение.

$1120, 18,5 тыс. грн и 53 тыс. руб.: с начала года въезжающие из РФ 13 раз пытались дать взятки пограничникам 01

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Автор: 

взятка (6143) Госпогранслужба (6364)


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Топ комментарии
+3
наверное меньше 0,1% от суммы которую взяли...
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06.03.2021 19:46
+3
погранцам отмазка.
брать нельзя - но если вопрос стоит взять или впустить - берите, но не впускайте...
как сопроводиловка очередного кацапского "гостя" отхерачить? конечно же приветствуется...
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06.03.2021 20:04
+1
от тянет собак блохастых, на место преступления
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06.03.2021 19:58
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Правила форума Совет форумчан
наверное меньше 0,1% от суммы которую взяли...
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06.03.2021 19:46 Ответить
от тянет собак блохастых, на место преступления
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06.03.2021 19:58 Ответить
погранцам отмазка.
брать нельзя - но если вопрос стоит взять или впустить - берите, но не впускайте...
как сопроводиловка очередного кацапского "гостя" отхерачить? конечно же приветствуется...
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06.03.2021 20:04 Ответить
Обніщала засраша, аднако...
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06.03.2021 20:09 Ответить
Почему всех нас принимают за лохов ? Зачем называть эти смешные цифры?
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06.03.2021 20:12 Ответить
вы шо, давал больше?
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06.03.2021 20:20 Ответить
Граница РФ изрядно закрыта, и просто так с паспортом РФ не выедешь. Потому и народа мало и взяток тоже.
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06.03.2021 20:22 Ответить
Бг-ггг... еще один дока по взяткам...ХЕХ...
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06.03.2021 20:23 Ответить
Не, по взяткам вообще не спец.
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06.03.2021 20:35 Ответить
а зарисовались на все 100500
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06.03.2021 20:37 Ответить
Вы шо ,прикрываете от критики Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины или дока по взяткам ? Выскажите своё мнение о погранцах,если ездил за бугор. Зачем бросаться на чужие комментарии? Меня на границе с Россией в 2009 наш пограничник обыскал даже под мошенкой , в тапочке на босу ногу было 500 баксов ,не нашел. Поэтому лично я не верю этим цифрам. Им бы мирных людишек шмонать.
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06.03.2021 22:45 Ответить
І от після трудового будня прикордонниця сідає в свою «Славуту» і ****** додому виконувати материнський і подружній обов'язок...
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06.03.2021 21:02 Ответить
І всі відмовилися - ха-ха-ха!
Подивіться на будинки прикордонників і митників.
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06.03.2021 22:01 Ответить
напомню что в 2014 пограничники запускали кацапов на донбасс
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06.03.2021 23:43 Ответить
Предложил пограничнице 500 грн.?)))))))Для нее это что НА.уй послал))))
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06.03.2021 23:49 Ответить
в'їзд абсолютно всім з паспортом, на якому намальований двоголовий мутант-пЄтух, в Україну МАЄ БУТИ ЗАБОРОНЕНО!!!
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07.03.2021 01:31 Ответить
 
 