$1120, 18,5 тыс. грн и 53 тыс. руб.: с начала года въезжающие из РФ 13 раз пытались дать взятки пограничникам
С начала 2020 года в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины задокументировали более 13 попыток дачи взяток военнослужащим.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ведомства.
"Общая стоимость этого "предложения" составила 1120 долларов США, 18 500 гривен и 53 000 российских рублей. От предложенных средств пограничники отказались. По всем фактам в Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на днях на Луганщине мужчина, который направлялся из России через пункт пропуска "Меловое", предлагал пограничнице, проверявшей документы, 500 гривен, чтобы избежать штрафа за административное правонарушение.
"Пограничница доложила о попытке предоставления неправомерной выгоды. Соответствующий факт должным образом зафиксировали и сообщили о нем сотрудникам Национальной полиции. Теперь взяткодателю грозит уголовная ответственность", - рассказали в ГПСУ.
Другой случай произошел на Харьковщине. Следователи ГУНП сообщили о подозрении 30-летнему россиянину, который предлагал пограничнику 200 долларов США. На рассмотрение в суд направили обвинительное заключение.
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как сопроводиловка очередного кацапского "гостя" отхерачить? конечно же приветствуется...
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