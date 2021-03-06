У Зеленского Бурбе предлагали должность посла в обмен на обещание не сотрудничать с Bellingcat по "делу вагнеровцев", - Бутусов (обновлено)

Василий Бурба, возглавлявший Главное управление разведки Минобороны в 2016-2020 годах, торговался с Офисом Президента из-за имеющихся у него данных о сорванной операции с задержанием "вагнеровцев".

Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источник.

"По данным Цензор.НЕТ, накануне выселения из Конча-Заспы с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил экс-начальнику ГУР назначение послом Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами", отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем Bellingcat Христо Грозевым", - отметил журналист.

По словам Бутусова, в противном случае - Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел.

"Бурба отказался от позорной сделки, и первые угрозы были тотчас осуществлены, - сообщил Бутусов.

"Такой беспрецедентный шантаж связан со скорым выходом первой части расследования Христо Грозева о ЧВК "Вагнера" и, в частности, о провале спецоперации по захвату террористов. По данным наших источников, Грозеву звонил лично глава ОП Андрей Ермак, обсуждал, как можно объяснить свою позицию, узнать, что будет в фильме. Его услышали, но на сроки выхода фильма это никак не повлияет", - добавил главред Цензор.НЕТ.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.

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По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.

В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.