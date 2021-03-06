У Зеленского Бурбе предлагали должность посла в обмен на обещание не сотрудничать с Bellingcat по "делу вагнеровцев", - Бутусов (обновлено)
Василий Бурба, возглавлявший Главное управление разведки Минобороны в 2016-2020 годах, торговался с Офисом Президента из-за имеющихся у него данных о сорванной операции с задержанием "вагнеровцев".
Об этом сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на источник.
"По данным Цензор.НЕТ, накануне выселения из Конча-Заспы с Бурбой провел встречу сотрудник спецслужб, доверенное лицо президента Зеленского, который предложил экс-начальнику ГУР назначение послом Украины в Австралии в обмен на публичное опровержение скандала с "вагнеровцами", отказ от интервью и всякого сотрудничества с расследователем Bellingcat Христо Грозевым", - отметил журналист.
По словам Бутусова, в противном случае - Бурба получил прямые угрозы - выселение из охраняемого дома, лишение документов, увольнение с работы в МИД родного брата, открытие уголовных дел.
"Бурба отказался от позорной сделки, и первые угрозы были тотчас осуществлены, - сообщил Бутусов.
"Такой беспрецедентный шантаж связан со скорым выходом первой части расследования Христо Грозева о ЧВК "Вагнера" и, в частности, о провале спецоперации по захвату террористов. По данным наших источников, Грозеву звонил лично глава ОП Андрей Ермак, обсуждал, как можно объяснить свою позицию, узнать, что будет в фильме. Его услышали, но на сроки выхода фильма это никак не повлияет", - добавил главред Цензор.НЕТ.
Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.
В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.
По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.
В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.
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Вот и пришел ответ на вопрос, что за волна патриотизма сошла на Зеленского и все его окружение. Откуда взялось это вдохновение - блокировать каналы Медведчука, объявлять в розыск в Украине Шария, вводить санкции против Якименко и Захарченко, и так далее?
А все просто.
Издание «Зеркало недели» опубликовало информацию, что во время визита в штаб-квартиру ГУР ГШ Украины заместителя председателя британской политической разведки МИ-6 Ли Лоуренса, «зеленый» руководитель ГУР Кирилл Буданов и заместитель председателя ОП Роман Машовец пытались его убедить, чтобы МИ-6 повлияла на проект журналистских расследований Billincat, чтобы тот не выпускал фильм о «вагнеровцах».
Почему именно МИ-6? Потому мол «это связанная с вами структура». На этом не остановились. За сутки убеждения уровня мольбы от Буданова и Машовца пришлось выслушать уже сразу сэру Ли Лоуренсу и послу Великобритании Мелинде Симмонс. Конечно, ответ был в том духе, что «ребята Billincat - это масс-медиа, а в Великобритании - свобода слова».
Все это говорит о том, что, во-первых, мы становимся свидетелями невероятной деградации аппарата президента и руководства ГУР во времена Зеленского. Без преувеличений, о работе МИ-6 там представления имеют с кино про Джеймса Бонда - потому что даже романы Джона Ле Карре для них это уже слишком сложно. Во-вторых, все это говорит о панике, которая сейчас царит в ОП.
Выхода фильма Billingcat там не просто боятся - его боятся, как день Страшного суда. Очень похоже, что британцы и американцы Зеленского с компанией весьма жестко взяли за мягкие места. Изначально говорилось, https://www.replyua.net/usa/ США в той операции участвовали не абы получить нескольких «вагнеровцев», повинных в гибели американских граждан, хотя и от этого в США не откажутся, - ЦРУ ПРОВЕРЯЛА ВОЗМОЖНОСТЬ УТЕЧКИ ИЗ ОП ЗЕЛЕНСКОГО СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Результат превысил все ожидания.
После того руководитель МИ-6 Ричард Мур предупреждал Зеленского лично о том, что делается в его окружении. Зеленский выбрал остаться в теплой ванне. Однако, как говорил старый партнер Зеленского Коломойский, жизнь - супермаркет, касса - на выходе.
Паника, царящая в ОП, говорит еще о том, что британцы и американцы имеют на руках подробности, о которых мы еще не знаем, но которые способны подорвать общественное мнение Украины.
Сам факт дела «вагнеровцев» пока поклонников Зеленского не впечатляет.
Они как попугаи повторяют, что от задержания «вагнеровцев» отказались, чтобы не нарушать перемирие, и чтобы установить мир на Донбассе.
Первая - государственный секретарь США Энтони Блинкен и его группа,
вторая советник по национальной безопасности) (сокр. анг. APNSA) Джейк Салливан и его группа.
Блинкен сторонник "принципа МВФ" - задание-выполнение-поощрение.
САЛЛИВАН - "ЗЕЛЕНСКИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ".
При этом Салливан показывает длинный список нарушений Зеленским договоренностей с МВФ, указывает, что Зеленский просто недоговороспособен и открыто говорит, что "... ... tо be bold as brass is their lifestyle".
Байден колеблется именно межу этими точками зрения. Следующие две недели будут решающими.
Сигнальная точка - что предпримет Зеленский против Коломойского.
ПО РЕШЕНИЮ ЭТОГО ВОПРОСА ЛИБО бАЙДЕН ПОЙДЕТ НА СБЛИЖЕНИЕ,
ЛИБО ПОСЛЕДУЮТ НЕСКОРОМНЫЕ И bELLINGCAT.
ВОПРЕКИ КОНСТИТУЦИИ, ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО -
ЭТО ФАКТИЧЕСКИ ПОПЫТКА ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ВЫВЕДЕННЫЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА,
КОТОРЫЕ БУДУТ ЛЕГАЛИЗОВАНЫ ПОД ДРУГОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЮРИСДИКЦИЕЙ ВНЕ УКРАИНЫ.
3 января, 2021 22.28
gordonua.com/tags/oleg-tatarov.html
авось пронесет с вагнерцами
а должность лучше продать- Ермачок любит денежки