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Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока - 2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон

Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска

Оператор газотранспортной системы Украины разработал несколько сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины в результате запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон в интервью ведущей экономической газете Венгрии "Вилаггаздашаг", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Посольства Украины в Венгрии.

"Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине - самый большой внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе в размере 30 млрд куб. м, а собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м, поэтому услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита", - сказал Макогон.

По его словам, в таком случае необходимо будет обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов. "Это означает, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие - постепенно выводить из эксплуатации. Соответственно - в случае полного отказа от транзита по нашей территории - уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС как доступный запасной вариант", - заявил гендиректор ОГТСУ.

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Он отметил, что проект "Северный поток - 2" создает фундаментальный конфликт с принципом диверсификации транспортных путей, является исключительно политическим, а не экономическим.

"Если "Северный Поток - 2" не будет достроен, то ничего не изменится. Существующие газотранспортные мощности полностью покрывают не только спрос, но и экспортные мощности РФ. А вот если транзит по украинской ГТС будет прекращен, то Украина будет вынуждена оптимизировать свою газотранспортную систему исключительно для удовлетворения внутреннего спроса. В таком случае европейские страны столкнутся с потерей гибкости украинской ГТС, хотя она была запроектирована для быстрого обеспечения дополнительного спроса в ЕС, даже путем увеличения в сутки транзита на 150-200 млн куб. м", - подчеркнул Макогон.

Напомним, более 94% строительства трубопровода "Северный поток-2" стоимостью 10 млрд евро уже завершены. Сейчас не хватает всего около 150 км, то есть по 75 км линий. После введения санкций США российская сторона проводит работы по завершению строительства собственными силами.

Также читайте: Строительство "Северного потока-2" в водах Дании затянется до осени, - СМИ

Автор: 

Северный поток (1448) Транзит газа (371) Макогон Сергей (54) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+4
Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока - 2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 3653
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06.03.2021 21:19
+4
Да ладно Вам! Все правильно сделал уважаемый Макогон - он как бы намекнул той же самой Нимеччине, что ежели вы блюдете только свои интересы, то не удивляйтесь, если Украина сфокусируется в вопросе "трубы" на своем интересе
И месседж о том, что в один прекрасный момент Европа попросит резко увеличить прокачку, Украина вполне сможет сказать, что вас же предупреждали
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06.03.2021 22:22
+3
Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока - 2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 3729
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06.03.2021 21:17
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Правила форума Совет форумчан
Никакого СП2 не будет.
Все отказываются: и сертификаторы, и страховщики.
И контейнеры с советскими отходами в той зоне лежат.
Занавес.
Забудьте.
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06.03.2021 21:02 Ответить
Неее ..... это просто экономический ход .... не более...
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06.03.2021 21:07 Ответить
Якщо сьогодні-завтра орда запропонує штатам щось дуже вагоме, то усе це полетить шкереберть.
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06.03.2021 21:23 Ответить
А шо вона може їм запропонувати? nanoлапті?
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06.03.2021 21:29 Ответить
А ще Жигулі та балалайки.
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06.03.2021 21:36 Ответить
Оооо... Balabayki єс, єс...
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06.03.2021 21:43 Ответить
Не знаю. Є багато скелетів у шафах. Може розісратися з Китаєм, чи вітдати видуботок алмазів. Чи ще щось. Це велика геополітика. Ніхто не міг уявити, наприклад, що Британія разом з срсром буде воювати проти райху.
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06.03.2021 21:48 Ответить
кацап, Британия воевала с рейхом сама по себе, а не "з срсром"
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06.03.2021 23:35 Ответить
в нас з'явився новий цікавий екземпляр україномовного набутилочніка
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06.03.2021 23:34 Ответить
Відмовляються, а кацапи будують.
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07.03.2021 12:35 Ответить
Який такий потік? Байден його знищить.Так політологи кажуть.Що хтось їм не вірить?
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06.03.2021 21:02 Ответить
Северное дерьмо,такая же туфта как и Турецкий поток...
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06.03.2021 21:10 Ответить
Зелений пісюк і шапіто вже не є субєктами політики. Домовляється Порошенко з Бідоном, що робити з педофілом путіном
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06.03.2021 21:12 Ответить
Вбухали 140 ярдов долларов,осталось 165 км + немецкие километров 20,Меркельша сворачивает это дерьмо...немецкие компании одна за другой отказываются от этого дерьма...Санкции Байдена опаснее санкций Трампа...
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06.03.2021 21:12 Ответить
Это ничего не значит. Просто могут поставить на паузу,чтобы волны не поднимать. СП-2 одназначно будет,дело времени.
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06.03.2021 21:17 Ответить
однозначно в этой ситуации только одно: ты будешь сидеть на бутылке, пока не сконаешь
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06.03.2021 23:36 Ответить
Ты мозги хоть иногда включай и реально смотри на вещи, бутылочник.
Тару сдавай в приёный пункт .
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07.03.2021 00:29 Ответить
напукают в газопровод
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06.03.2021 21:16 Ответить
Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока - 2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 6043
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06.03.2021 21:16 Ответить
Сценарии это в духе Квартала-95. Надеюсь они хотя-бы смешные.
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06.03.2021 21:17 Ответить
Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока - 2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 3729
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06.03.2021 21:17 Ответить
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06.03.2021 21:18 Ответить
Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока - 2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 3653
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06.03.2021 21:19 Ответить
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06.03.2021 21:49 Ответить
Должен быть один план и одна цель - научится жить и зрабатывать без халявных ленег страны-бензоколонки. Если бы экономика Украины не нуждалась в этих баксах за транзит газа в ЕС, не было бы и этих танцев с бубнами. Но рано или поздно этот вопрос все равно придется решать
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06.03.2021 21:19 Ответить
та що ви серьйозно про це???? - собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м Источник: https://censor.net/ru/n3251876А чому ж ми купуємо СВIЙ газ по за европейским цiнами? Тiльки тому що Україна це Европа?
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06.03.2021 21:19 Ответить
Газ наш, але належить він десятку вилупків типу фірташів-каломойських-ахмєтових.
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07.03.2021 12:38 Ответить
У вас,что не коснись,везде есть план. А план ваш- как подороже себя продать.
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06.03.2021 21:20 Ответить
Без международного страхового сертификата запуск Северного дерьма невозможен... Страховые компании Мира не возьмуть этот говнопроворд Путлера себе в убыток...,Джо Байденко хвошЫзд виноват
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06.03.2021 21:22 Ответить
По решению Стокольмского Арбитража по Украине,Суд постановил : Украина обязана в год купить РАБссиянского газа 5 ярдов кубиков.Точка.
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06.03.2021 21:24 Ответить
После достройки потока кацапия начнет войну. Пока ее сдерживает только газ.
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06.03.2021 21:26 Ответить
Ну то есть сейчас никакой войны нет ?
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06.03.2021 21:33 Ответить
Сейчас военная возня, а не война.
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07.03.2021 05:14 Ответить
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06.03.2021 21:28 Ответить
Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 1438 Илан Маск на Марсе,крысы Путлера в шоке
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06.03.2021 21:30 Ответить
Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 8029
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06.03.2021 21:33 Ответить
Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 742 Берлин против Северного дерьма
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06.03.2021 21:34 Ответить
Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 7323
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06.03.2021 21:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=C0SfsGVpC5M тем временем , на оби сегодня синички взяли спички й воду синюю зажгли )). "северный понос -2" будет гореть ещё ярче, может й не погаснет, если канешно будет вообще запущен. ))
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06.03.2021 21:50 Ответить
Попахивает какой то фигней.
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06.03.2021 21:55 Ответить
Ну по части полностью закрыть весь поток--то пусть ЕС больше думает. А вернее пусть содержит те нитки что пустыми как бы стоять будут. Нам же и одной пока для себя хватит. А если братаны северные и нам откажут полностью---такое возможно, то вот шанс уйти в ЕС и НАТО сразу. Но конечно касабы нас долго будут шантажировать этим. Давно надо было наращивать свою газодобычу и альтернативную энергетику развивать---а не олигархов плодить!
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06.03.2021 21:58 Ответить
Неувязочка панове,собственная добыча газа,судя по выше приведенным данным,составляет 20 миллиардов а остаток в хранилищах составлял более 17 миллиардов при потреблении всей Украиной 30 миллиардов так какого хрена взлетела цена на газ. По состоянию на 1 ноября 2020 года запас природного газа в подземных хранилищах составлял 28,1 млрд куб. м газа. Это на 30% превышает показатели прошлого года.https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/02/15/671037/ Газ: С какими запасами в ПХГ Украина может выйти из отопительного сезона | Экономическая правда (epravda.com.ua)
Тем более что Украина закупила газ на 2020 год по цене меньше чем 100 баксов за 1000 кубов.
Украина закупила европейский газ по цене ниже 100 долларов за тысячу кубов. При этом средняя цена импортного природного газа в Украине в марте 2020 года составляла 153,65 доллара за тысячу кубометров.

https://economy.24tv.ua/ru/ukraina_zakupila_evropejskij_gaz_za_menee_chem_100_dollarov_za_tysjachu_kubov_n1330763
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06.03.2021 22:02 Ответить
Сливка
спецом для тебя

Река Обь загорелась под Нижневартовском. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем». Очевидцы сообщили, что сперва в районе ЧП произошел взрыв, потом часть русла охватило пламя.

Предположительно, причиной стала авария на подводном нефтепроводе. Сейчас площадь возгорания составляет сотни квадратных метров.

Во время взрыва один абориген пострадал. Расеянца доставили в больницу с ожогами.
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06.03.2021 22:46 Ответить
Як оцей словесний пронос дістає! Ну є варіанти- тримай їх при собі і будь готовим до любого повороту подій. Тим неочікуваніше буде для противника. Навіщо про це це горланить? Для кого і для чого? Ми вже чули, які в нас класно відпрацьовані плани вакцинації.! Їх також було не менше 3-х. І що в остатку???
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06.03.2021 22:06 Ответить
Да ладно Вам! Все правильно сделал уважаемый Макогон - он как бы намекнул той же самой Нимеччине, что ежели вы блюдете только свои интересы, то не удивляйтесь, если Украина сфокусируется в вопросе "трубы" на своем интересе
И месседж о том, что в один прекрасный момент Европа попросит резко увеличить прокачку, Украина вполне сможет сказать, что вас же предупреждали
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06.03.2021 22:22 Ответить
Европа тоже фантастические сказки рассказывала про вакцинацию. Теперь обтекает. В этом Украина не одинока.
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07.03.2021 00:12 Ответить
Шантажирует? Предупреждает.
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06.03.2021 22:28 Ответить
будут Мак гнать?
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06.03.2021 23:44 Ответить
Уже готовятся к запуску. При Трампе такого не было.
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07.03.2021 00:10 Ответить
украинским Макогоном по фрицам и рашистам.В случае, если на рашистской трубе произойдет авария , или остановка для ремонта, украинской ГТС ЕС получит большой украинский-"а ось Вам" ,но не газ
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07.03.2021 00:12 Ответить
Треба сподіватись на краще але готуватись до найгіршого. Що для нас найгірше? Думаю це повний провал національної програми енергозбереження та енергоефективності обтяжений корупцією в самому Нафтогазі під керівництвом двох видатних мудаків-грабіжників і мародерів Коболєва та Вітренко та "гібридна капітуляція" в Офісі Президента-дегенерата в оточенні прокацапленого падла.
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07.03.2021 01:00 Ответить
Три сценария, это как? Зеля снимет три разных видосика?
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07.03.2021 07:22 Ответить
Более холодная, чем обычно, зима, привлекательные цены на топливо и подключение Сербии привели к резкому росту поставок российского газа по «Турецкому потоку».
В январе и феврале он сработал почти на 89%.
Если бы этого южного обходного пути не было, то Украина дополнительно заработала бы на транзите российского газа $ 135 млн.
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07.03.2021 08:14 Ответить
Все правильно, со стороны рашки вообще разобрать трубу нахер, хитросделанным в ЕС не получиться усидеть на двух стульях, а деньги можно найти. Треба просто прекратить воровать, да Владимир Александрович?
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07.03.2021 08:19 Ответить
А вот если транзит по украинской ГТС будет прекращен,Источник:https://censor.net/ru/n3251876, то Європа буде сосати, але не чупа-чупс. Їх потрібно вже зараз строго попередити, що ради них ніхто не буде труби "під парою" тримати.
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07.03.2021 12:35 Ответить
Германия до конца 2022 года закроет все АЭС. Уверен что достроят.
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07.03.2021 22:20 Ответить
Жодних "сценаріїв" Україна не має. Як завжди отримаємо по морді, оближемося, підітремося і продовжимо скиглити.
Основний "сценарій" - молитися Богу, щоб цей північний потік не добудували і не запустили...
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08.03.2021 09:57 Ответить
 
 