Украина подготовила несколько сценариев на случай запуска "Северного потока - 2", - гендиректор Оператора ГТС Макогон
Оператор газотранспортной системы Украины разработал несколько сценариев на случай, если российский газ пойдет в обход территории Украины в результате запуска газопровода "Северный поток-2".
Об этом заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон в интервью ведущей экономической газете Венгрии "Вилаггаздашаг", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Посольства Украины в Венгрии.
"Мы разработали несколько сценариев. Поскольку в Украине - самый большой внутренний рынок потребления газа в Восточной Европе в размере 30 млрд куб. м, а собственная добыча газа составляет 20 млрд куб. м, поэтому услуги газотранспортной системы будут востребованы в любом случае. Но транзитные мощности будут оптимизированы, ведь мы не можем позволить себе содержание мощностей, которые не будут задействованы для транзита", - сказал Макогон.
По его словам, в таком случае необходимо будет обеспечить экономически целесообразный тариф как для внутренних потребителей, так и для коммерческих клиентов. "Это означает, что мы модернизируем только те компрессорные станции, которые будут использоваться, а другие - постепенно выводить из эксплуатации. Соответственно - в случае полного отказа от транзита по нашей территории - уже нельзя будет воспринимать украинскую ГТС как доступный запасной вариант", - заявил гендиректор ОГТСУ.
Он отметил, что проект "Северный поток - 2" создает фундаментальный конфликт с принципом диверсификации транспортных путей, является исключительно политическим, а не экономическим.
"Если "Северный Поток - 2" не будет достроен, то ничего не изменится. Существующие газотранспортные мощности полностью покрывают не только спрос, но и экспортные мощности РФ. А вот если транзит по украинской ГТС будет прекращен, то Украина будет вынуждена оптимизировать свою газотранспортную систему исключительно для удовлетворения внутреннего спроса. В таком случае европейские страны столкнутся с потерей гибкости украинской ГТС, хотя она была запроектирована для быстрого обеспечения дополнительного спроса в ЕС, даже путем увеличения в сутки транзита на 150-200 млн куб. м", - подчеркнул Макогон.
Напомним, более 94% строительства трубопровода "Северный поток-2" стоимостью 10 млрд евро уже завершены. Сейчас не хватает всего около 150 км, то есть по 75 км линий. После введения санкций США российская сторона проводит работы по завершению строительства собственными силами.
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Все отказываются: и сертификаторы, и страховщики.
И контейнеры с советскими отходами в той зоне лежат.
Занавес.
Забудьте.
Тару сдавай в приёный пункт .
Тем более что Украина закупила газ на 2020 год по цене меньше чем 100 баксов за 1000 кубов.
Украина закупила европейский газ по цене ниже 100 долларов за тысячу кубов. При этом средняя цена импортного природного газа в Украине в марте 2020 года составляла 153,65 доллара за тысячу кубометров.
https://economy.24tv.ua/ru/ukraina_zakupila_evropejskij_gaz_za_menee_chem_100_dollarov_za_tysjachu_kubov_n1330763
спецом для тебя
Река Обь загорелась под Нижневартовском. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем». Очевидцы сообщили, что сперва в районе ЧП произошел взрыв, потом часть русла охватило пламя.
Предположительно, причиной стала авария на подводном нефтепроводе. Сейчас площадь возгорания составляет сотни квадратных метров.
Во время взрыва один абориген пострадал. Расеянца доставили в больницу с ожогами.
И месседж о том, что в один прекрасный момент Европа попросит резко увеличить прокачку, Украина вполне сможет сказать, что вас же предупреждали
В январе и феврале он сработал почти на 89%.
Если бы этого южного обходного пути не было, то Украина дополнительно заработала бы на транзите российского газа $ 135 млн.
Основний "сценарій" - молитися Богу, щоб цей північний потік не добудували і не запустили...