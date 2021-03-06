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США готовят комплексную стратегию в отношении Украины, поэтому первый разговор Байдена и Зеленского откладывается, - СМИ

США готовят комплексную стратегию в отношении Украины, поэтому первый разговор Байдена и Зеленского откладывается, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский нервничает из-за того, что до сих пор так и не состоялся его телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленскому переживать из-за отсутствия звонка из Вашингтона в общем-то не стоит. По информации ZN.UA, американцы просто хотят основательно подойти к первому разговору: они готовят комплексную стратегию в отношении Украины. Когда ее можно будет предложить, тогда и состоится разговор. При этом Белый дом якобы даже готов предоставить нашей стране статус основного союзника вне рамок НАТО. Но пока стратегия разрабатывается, все жесткие претензии к Киеву Вашингтон передает через МВФ и послов "большой семерки", - пишет автор материала Владимир Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пригласил Байдена в Украину на празднование 30-летия Независимости, - МИД

Автор: 

Байден (2785) Зеленский (20185) США (26313)


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Топ комментарии
+70
США готовят комплексную стратегию в отношении Украины, поэтому первый разговор Байдена и Зеленского откладывается, - СМИ - Цензор.НЕТ 3494
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06.03.2021 21:30
+65
США готовят комплексную стратегию в отношении Украины, поэтому первый разговор Байдена и Зеленского откладывается, - СМИ - Цензор.НЕТ 2388
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06.03.2021 21:34
+64
США готовят комплексную стратегию в отношении Украины, поэтому первый разговор Байдена и Зеленского откладывается, - СМИ - Цензор.НЕТ 4961
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06.03.2021 21:31
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Страница 4 из 4
Все закономірно, американці не поспішають розкривати карти перед фсб-шними гнидами, якими щільно напаковане оточення зеленого штурман-фюрера.
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07.03.2021 17:11 Ответить
О чем с ним разговаривать? Разве это президент так клоун по приколу.
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07.03.2021 17:35 Ответить
Джо готовит комплекс мер без вазелина для параши
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07.03.2021 17:44 Ответить
Судя по фото главзе-лупе уже ввели без вазелина))) или тренируеться,хотя ему после кацапов-хозяев не объязательно.
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07.03.2021 18:10 Ответить
" пазвани мне пазвани, пазвани мне ради бога...." царь не хоче звонити, меркель втомилась, макрон випав з обойми, боря Джонсон, сам клоун, хитро сміється, то хто ж буде дзвонити. А бубочка хоче, щоб першим був сигнал з америки, рейтинг -це святе для клоунів, квитки дорожчають. А то скоро перестануть "заносити" (акела промахнувся).
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07.03.2021 18:47 Ответить
Просто з цим продажним бездарним аморалом Зеленським ніхто не хоче розмовляти. Інакше як пояснити, що Америка "готує комплексну стратегію стосовно України" не погоджуючи з Україною? Навіть, бодай в одній телефонній розмові з Президентом? Так низько не опускав Україну жоден Президент...
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07.03.2021 19:11 Ответить
Дорогий містере Джо Байден! Щиро дякую за Вашу позицію на міжнародній арені щодо моєї країни. Обіцяю, що я і вся моя родина на наступних виборах Президента України голосуватиме за Вас!
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07.03.2021 20:20 Ответить
Генерал Омельченко у студії Борковського заявив, що саме після Оману за вказівкою Москви Вова призначив Єрмака головою ОПУ
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07.03.2021 20:25 Ответить
Якщо йти за цим ланцюжком- то десь пізніше зявився в ОПУ й Арестович , правда через відмивання прямого служіння Єрмаку через співпраці у Кравчука.
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07.03.2021 20:30 Ответить
Еспресо ТБ - 6 березня 22.15 шоу Борковський - Валевська
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07.03.2021 20:40 Ответить
Він же, наче, літав там російським літаком ( по пути), та ще й ніби-то через Москву... Чому б не заглянути пуйлу в глаза...
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08.03.2021 09:31 Ответить
Америка сдастся рассии или нет , вот что интересно ? Украина наваляет всем .Это факт.
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07.03.2021 20:30 Ответить
Америка візьме за зябра і расєю. Вірніше, те що від неї лишиться, бо більшу її частину візьме Китай.
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08.03.2021 09:39 Ответить
Америка проиграла во Вьетнаме потому что не поддерживала Народ. Украина в центре Европы .Если США не будут поддерживать Украину планом Маршала, то Америка проиграет рассии.Это очевидно.
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07.03.2021 20:34 Ответить
США готують комплексну стратегію щодо України, тому перша розмова Байдена та Зеленського відкладається, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4561
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07.03.2021 22:06 Ответить
https://zn.ua/ukr/internal/duzhe-strashne-kino.html Чому Зеленський так боїться розслідування Bellingcat про провал операції із затримання російських «вагнерівців»? Прагнучи не допустити виходу фільму, офіс президента спробував скористатися оказією й залучити до вирішення питання… британську розвідку.
Наприкінці лютого Україну відвідав заступник голови МІ-6 Лі Лоуренс. Візит західного розвідника такого рангу до нашої країни - подія неординарна. Але на Банковій своєрідно скористалися приїздом високопоставленого співробітника британської розвідки.
Під час зустрічі керівник військової розвідки Кирило Буданов і заступник голови ОП Роман Машовець намагалися переконати Лі Лоуренса, щоб МІ-6 вплинула на Bellingcat («адже це пов'язана з вами структура») і не допустила виходу фільму.
У відповідь британці нібито сказали: хлопці, вибачте, нічого не можемо зробити, це мас-медіа, а в нас свобода слова.
Ця історія ніби списана зі сторінок поганого шпигунського трилера. Вона демонструє нерозуміння Зе!командою роботи західних інституцій, примітивність сприйняття Банковою та керівниками українських спецслужб роботи мас-медіа загалом і журналістів-розслідувачів, зокрема, та й узагалі незграбність намагань запобігти виходові фільму-розслідування. Що гірше - така розмова емісарів Банкової з представниками уряду Її Величності підриває довіру до керівництва України та українських спецслужб із боку Заходу.
Провал операції по затриманню «вагнерівців» - це історія не тільки про можливого «крота», - адже жодна держава не застрахована від появи шпигуна у вищих ешелонах влади. Це ще й історія про неготовність Зеленського розслідувати провал операції та адекватно реагувати на наявність потенційного зрадника у своєму оточенні.
Що заважало Володимиру Зеленському зразу ж, із появою першої інформації про ймовірного «крота» в його оточенні, ініціювати екстрене засідання РНБО та проведення спільного розслідування ДБР і СБУ, усунути з посад на час перевірки Єрмака, Демченка та інших учасників наради в президента 24 липня 2020 року, а потім оголосити результати розслідування? Не зробивши цього зразу, Зеленський згаяв час, коли малою кров'ю міг вирішити проблему, і погіршив ситуацію.
Ті ж, кого ЗМІ підозрюють у «зливі» операції, не просто входять в оточення президента: вони створюють йому комфортну атмосферу і формують його погляд на події. У тому числі і у справі «вагнерівців», і щодо розслідування, яке проводить Bellingcat. Таким чином коло замикається, а Зеленський не намагається його розірвати. Адже якщо звільнити людей, які перебувають під підозрою, і дистанціюватися від них, то зруйнується його світ. На це важко зважитися.
Якщо ж Bellingcat, який має на Заході репутацію авторитетного проєкту журналістів-розслідувачів, виявить «злив» інформації в операції із затримання «вагнерівців», а Зеленський у відповідь нічого не зробить, то по його репутації буде завдано серйозного удару.
Історія свідчить, що американці завжди займаються всім ґрунтовно і доводять розпочате до кінця. У Вашингтоні, можливо, довго запрягають, зате швидко «колесують». І якщо ти потрапив під підозру за незаконні справи, то чекай покарання. Історія з Ігорем Коломойським і впровадженими проти нього американськими санкціями демонструє, що буває, коли глобальні гравці втомлюються очікувати від України вирішень її ж власних проблем.
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07.03.2021 23:08 Ответить
Державні справи - це не є головним фокусом пана Зеленського. Він все своє життя розважав людей. І для нього сьогодні виготовлення відосиків його набагато важливі ніж те, що насправді є головним обов'язком українського президента: міжнародні справи та військові справи. Ці завдання абсолютно не відповідають його пріоритетам.
Він був розбещений легкими грошима, російськими мільйонами, які падали на нього з неба коли він був генеральним продюсером телеканалу Інтер і отримував 70 - 80 млн доларів на рік просто за те щоб впроваджувати російський порядок денний, робити концерти до 23 лютого, чи 8 березня, чи 1 травня за участю російських зірок. Знімати за мільйони російських грошей принизливі для України концерти та серіали подібні до «Сватів». Навіть в російській Вікіпедії написано, що це продукт, який підкреслює конфлікт між тупуватим, бидлуватим українським завгаром, воруватим Бутько і світочем російської цивілізації академіком, професором Ковальовим.
І розбещений легкими російськими грошима він був впевнений, що і далі може торувати свій шлях в політиці так легко, а це певним чином діагноз. Йому ж неодноразово приписували цей відомий симптом Дайнінга-Крюґера коли людина не усвідомлює своєї некомпетентності і не може зробити правильних висновків. Він нагадує дальтоніка, який розрізняє лише два кольори і вважає, що він швидше за всіх може зібрати кубик рубик.
Цікава історія як цей термін симптом Дайнінга-Крюґера увійшов в науковий обіг. Свого часу два американських психолога зацікавились злочинцем, який впродовж одного дня пограбував декілька банків і дуже швидко був заарештований американською поліцією. Напередодні пограбування він дізнався, що лимонна кислота робить написи чорнилами непомітними і він вирішив, якщо він намастить собі обличчя то камери спостереження в банках не зможуть розпізнати його по обличчю. Пан Зеленський чомусь вирішив, що він з такою ж легкістю може вирішувати складні міжнародні та військові питання, як свого часу за російські гроші знімав принизливі для України серіали і концерти. Див. відео з хв. 9:30, https://www.youtube.com/watch?v=WGaavPXsQdg Дмитро Чекалкін: Вечір запитань та відповідей - СаундЧек
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07.03.2021 23:14 Ответить
"США готовят комплексную стратегию в отношении Украины"

Полная замена "бубочки"-Зеленского и правителства Шмыгаля - вот главная страгическое задача.
Иначе хоть обпишитесь стратегий - "миротворцы" в лице Зеленского, Хомчака, Арестовича, ОП и правительстава Шмыгаля вам покажут "Кузькину мать" с вашими стратегиями.
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08.03.2021 07:08 Ответить
07.‎03.‎2021

В администрации Байдена существуют две точки зрения по поводу отношений с администрацией Зеленского.
Первая - государственный секретарь США Энтони Блинкен и его группа,
вторая советник по национальной безопасности) (сокр. анг. APNSA) Джейк Салливан и его группа.
Блинкен сторонник "принципа МВФ" - задание-выполнение-поощрение.
Салливан - "Зеленский должен уйти". При этом Салливан показывает длинный список нарушений Зеленским договоренностей с МВФ, указывает, что Зеленский просто недоговороспособен и открыто говорит, что "... ... tо be bold as brass is their lifestyle".

Байден колеблется именно межу этими точками зрения. Следующие две недели будут решающими. Сигнальная точка - что предпримет Зеленский против Коломойского.
По решению этого вопроса либо Байден пойдет на сближение, либо последуют Нескоромные и Bellingcat.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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08.03.2021 08:23 Ответить
внимательно вчитайтесь в текст - что первая, что вторая точки зрения в итоге сходятся в одном - нынешняя власть в нашей стране непригодна! поэтому чего тут Бвйдену колебатся? будет рушить всё управлени до основания!!!
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08.03.2021 12:28 Ответить
Любіть Україну, як сонце любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.Без неї - ніщо ми, як порох і дим,
розвіяний в полі вітрами…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами...
( В. Сосюра )
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08.03.2021 09:44 Ответить
засланець д"Ермак може не дозволити крихітці Зєлі прийняти статус основного союзника поза НАТО
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08.03.2021 09:49 Ответить
Без клизмы ,Зеленскому не обойтись 😂😂🙄
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08.03.2021 10:11 Ответить
США готують комплексну стратегію щодо України, тому перша розмова Байдена та Зеленського відкладається, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9055
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08.03.2021 11:52 Ответить
ну ладно, Штаты готовят стратегию по поводу Украины (хотя лично я сомневаюсь, зеля для Байдена это слишком мелко, наверное Белый дом разрабатывает стратегию касющуюся остановки экспансии раши в пост советских странах в целом, а в нынешней окраске как эту стратегию подаёт ермак, просто отмазка для нас -хохлогоев от факта того ,что зельцу никак не удается пообщаться с президентом США), ну а ты зеля готовишь какую то созвучную Штатам стратегию как нам в Украине жить дальше? как побороть путлера? как побороть коррупцию вмкоторой каждый второй участник твой личный друган, как нам получить кредиты мвф и реформировать судебную систему, поднять на новый уровень эконмику? как нам запустить вновь атомную энергетику и перестать торговать с рашкой? как избавиться от предателей во власти? ну и т.д. можно перечислять до бесконечности пункты. а то шо ж получается, наш стратегический партнер напрягая все силы и знания борется за светлое будущее нашей страны а наша верхмвка даже каломыйского по фамилии назвать боится!!! на фиг тогда нам такие "реформаторы и обещальщики"?????????
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08.03.2021 12:06 Ответить
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