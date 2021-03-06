США готовят комплексную стратегию в отношении Украины, поэтому первый разговор Байдена и Зеленского откладывается, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский нервничает из-за того, что до сих пор так и не состоялся его телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом.
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.
"Зеленскому переживать из-за отсутствия звонка из Вашингтона в общем-то не стоит. По информации ZN.UA, американцы просто хотят основательно подойти к первому разговору: они готовят комплексную стратегию в отношении Украины. Когда ее можно будет предложить, тогда и состоится разговор. При этом Белый дом якобы даже готов предоставить нашей стране статус основного союзника вне рамок НАТО. Но пока стратегия разрабатывается, все жесткие претензии к Киеву Вашингтон передает через МВФ и послов "большой семерки", - пишет автор материала Владимир Кравченко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наприкінці лютого Україну відвідав заступник голови МІ-6 Лі Лоуренс. Візит західного розвідника такого рангу до нашої країни - подія неординарна. Але на Банковій своєрідно скористалися приїздом високопоставленого співробітника британської розвідки.
Під час зустрічі керівник військової розвідки Кирило Буданов і заступник голови ОП Роман Машовець намагалися переконати Лі Лоуренса, щоб МІ-6 вплинула на Bellingcat («адже це пов'язана з вами структура») і не допустила виходу фільму.
У відповідь британці нібито сказали: хлопці, вибачте, нічого не можемо зробити, це мас-медіа, а в нас свобода слова.
Ця історія ніби списана зі сторінок поганого шпигунського трилера. Вона демонструє нерозуміння Зе!командою роботи західних інституцій, примітивність сприйняття Банковою та керівниками українських спецслужб роботи мас-медіа загалом і журналістів-розслідувачів, зокрема, та й узагалі незграбність намагань запобігти виходові фільму-розслідування. Що гірше - така розмова емісарів Банкової з представниками уряду Її Величності підриває довіру до керівництва України та українських спецслужб із боку Заходу.
Провал операції по затриманню «вагнерівців» - це історія не тільки про можливого «крота», - адже жодна держава не застрахована від появи шпигуна у вищих ешелонах влади. Це ще й історія про неготовність Зеленського розслідувати провал операції та адекватно реагувати на наявність потенційного зрадника у своєму оточенні.
Що заважало Володимиру Зеленському зразу ж, із появою першої інформації про ймовірного «крота» в його оточенні, ініціювати екстрене засідання РНБО та проведення спільного розслідування ДБР і СБУ, усунути з посад на час перевірки Єрмака, Демченка та інших учасників наради в президента 24 липня 2020 року, а потім оголосити результати розслідування? Не зробивши цього зразу, Зеленський згаяв час, коли малою кров'ю міг вирішити проблему, і погіршив ситуацію.
Ті ж, кого ЗМІ підозрюють у «зливі» операції, не просто входять в оточення президента: вони створюють йому комфортну атмосферу і формують його погляд на події. У тому числі і у справі «вагнерівців», і щодо розслідування, яке проводить Bellingcat. Таким чином коло замикається, а Зеленський не намагається його розірвати. Адже якщо звільнити людей, які перебувають під підозрою, і дистанціюватися від них, то зруйнується його світ. На це важко зважитися.
Якщо ж Bellingcat, який має на Заході репутацію авторитетного проєкту журналістів-розслідувачів, виявить «злив» інформації в операції із затримання «вагнерівців», а Зеленський у відповідь нічого не зробить, то по його репутації буде завдано серйозного удару.
Історія свідчить, що американці завжди займаються всім ґрунтовно і доводять розпочате до кінця. У Вашингтоні, можливо, довго запрягають, зате швидко «колесують». І якщо ти потрапив під підозру за незаконні справи, то чекай покарання. Історія з Ігорем Коломойським і впровадженими проти нього американськими санкціями демонструє, що буває, коли глобальні гравці втомлюються очікувати від України вирішень її ж власних проблем.
Він був розбещений легкими грошима, російськими мільйонами, які падали на нього з неба коли він був генеральним продюсером телеканалу Інтер і отримував 70 - 80 млн доларів на рік просто за те щоб впроваджувати російський порядок денний, робити концерти до 23 лютого, чи 8 березня, чи 1 травня за участю російських зірок. Знімати за мільйони російських грошей принизливі для України концерти та серіали подібні до «Сватів». Навіть в російській Вікіпедії написано, що це продукт, який підкреслює конфлікт між тупуватим, бидлуватим українським завгаром, воруватим Бутько і світочем російської цивілізації академіком, професором Ковальовим.
І розбещений легкими російськими грошима він був впевнений, що і далі може торувати свій шлях в політиці так легко, а це певним чином діагноз. Йому ж неодноразово приписували цей відомий симптом Дайнінга-Крюґера коли людина не усвідомлює своєї некомпетентності і не може зробити правильних висновків. Він нагадує дальтоніка, який розрізняє лише два кольори і вважає, що він швидше за всіх може зібрати кубик рубик.
Цікава історія як цей термін симптом Дайнінга-Крюґера увійшов в науковий обіг. Свого часу два американських психолога зацікавились злочинцем, який впродовж одного дня пограбував декілька банків і дуже швидко був заарештований американською поліцією. Напередодні пограбування він дізнався, що лимонна кислота робить написи чорнилами непомітними і він вирішив, якщо він намастить собі обличчя то камери спостереження в банках не зможуть розпізнати його по обличчю. Пан Зеленський чомусь вирішив, що він з такою ж легкістю може вирішувати складні міжнародні та військові питання, як свого часу за російські гроші знімав принизливі для України серіали і концерти. Див. відео з хв. 9:30, https://www.youtube.com/watch?v=WGaavPXsQdg Дмитро Чекалкін: Вечір запитань та відповідей - СаундЧек
Полная замена "бубочки"-Зеленского и правителства Шмыгаля - вот главная страгическое задача.
Иначе хоть обпишитесь стратегий - "миротворцы" в лице Зеленского, Хомчака, Арестовича, ОП и правительстава Шмыгаля вам покажут "Кузькину мать" с вашими стратегиями.
В администрации Байдена существуют две точки зрения по поводу отношений с администрацией Зеленского.
Первая - государственный секретарь США Энтони Блинкен и его группа,
вторая советник по национальной безопасности) (сокр. анг. APNSA) Джейк Салливан и его группа.
Блинкен сторонник "принципа МВФ" - задание-выполнение-поощрение.
Салливан - "Зеленский должен уйти". При этом Салливан показывает длинный список нарушений Зеленским договоренностей с МВФ, указывает, что Зеленский просто недоговороспособен и открыто говорит, что "... ... tо be bold as brass is their lifestyle".
Байден колеблется именно межу этими точками зрения. Следующие две недели будут решающими. Сигнальная точка - что предпримет Зеленский против Коломойского.
По решению этого вопроса либо Байден пойдет на сближение, либо последуют Нескоромные и Bellingcat.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її, вічно живу і нову,
і мову її солов'їну.Без неї - ніщо ми, як порох і дим,
розвіяний в полі вітрами…
Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами...
( В. Сосюра )