"Долги Евро-2012" за строительство "Олимпийского" и "Арена Львов" планируют списать, - министр спорта Гутцайт

Министерство молодежи и спорта Украины ищет возможность "в законном поле" отменить долги, которые остались после проведения Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Об этом рассказал в интервью ТСН министр спорта Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.

Он подтвердил, что не погашены долги перед госпредприятиями за строительство "Олимпийского" и "Арена Львов".

"Сейчас в законном поле мы рассматриваем вопрос об их отмене. Отрабатываем механизм, как этот вопрос решить", - сообщил Гутцайт.

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