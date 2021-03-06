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Новости ЕВРО-2012
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"Долги Евро-2012" за строительство "Олимпийского" и "Арена Львов" планируют списать, - министр спорта Гутцайт

Министерство молодежи и спорта Украины ищет возможность "в законном поле" отменить долги, которые остались после проведения Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Об этом рассказал в интервью ТСН министр спорта Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.

Он подтвердил, что не погашены долги перед госпредприятиями за строительство "Олимпийского" и "Арена Львов".

"Сейчас в законном поле мы рассматриваем вопрос об их отмене. Отрабатываем механизм, как этот вопрос решить", - сообщил Гутцайт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотим провести в Украине Олимпийские игры в 2030 или 2032 году, - министр спорта Гутцайт

Автор: 

Евро-2012 (2579) Гутцайт (60)


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Топ комментарии
+14
Юзівська влада наробила боргів, а зелена списує. Маладиє ж риганали.
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06.03.2021 23:08
+13
Это ж сколько надо было украсть, чтобы за почти десятилетие не суметь рассчитаться. И теперь эта свора снова здесь. Сколько десятилетий потребуется чтобы покрыть убытки от их нынешней "деятельности"?
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06.03.2021 23:04
+11
Вот тебе и заработали... а помнится китото рассказывал как Украина заработала на евро 2012! пифдаболы!
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06.03.2021 23:03
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Не только перед госпредприятиями. Или они уже не в счёт?
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06.03.2021 23:02 Ответить
Вот тебе и заработали... а помнится китото рассказывал как Украина заработала на евро 2012! пифдаболы!
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06.03.2021 23:03 Ответить
Это ж сколько надо было украсть, чтобы за почти десятилетие не суметь рассчитаться. И теперь эта свора снова здесь. Сколько десятилетий потребуется чтобы покрыть убытки от их нынешней "деятельности"?
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06.03.2021 23:04 Ответить
Гутцайт є фігурантом у кримінальній справі щодо розкрадання 2,25 млн грн державних коштів на закупівлях човнів для київських спортсменів. У справі він вказаний як директор департаменту молоді та спорту КМДА (попередня посада)
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07.03.2021 04:30 Ответить
От гутсайти і правлять. А до того іванови...
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06.03.2021 23:06 Ответить
Юзівська влада наробила боргів, а зелена списує. Маладиє ж риганали.
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06.03.2021 23:08 Ответить
украли і спісать-рентабельний бізнес.
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06.03.2021 23:10 Ответить
Цікаво про це розповідає британський бізнесмен у Яніни Соколової , який в Україні з 1993 р. Польща має в 10 разів меньше можливостей для економічного зростання , а обігнала Україну в 10 разів , стартувавши одночасно . А я додам : з самого початку простежується участь лєоніда макаковича кравчука . Кацапам не треба було воювати - вони всунули справжнього ворога України керувати Україною і він зробив так , що 30 років не можемо відхаркатися .
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07.03.2021 07:51 Ответить
Тупорилий народ його обрав. І його наступників , всіх до одного. На чесних (відноссно) виборах. Самі собі привезли.
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07.03.2021 14:05 Ответить
Провести аудит, завести дела по фактам мошенничества в особо крупных, остаться в плюсе - не? Не судьба? Или кто-то верит что там всё в белую, без махинаций и ни копеечки не ********
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06.03.2021 23:11 Ответить
как можно против самих себя завести дела?
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06.03.2021 23:14 Ответить
Нуууу... Например прокатывает если опчество сильно волнуется - заводится дело, расследуется, выносится вердикт "закрыть за отсутствием состава преступления\доказательств\подтверждения фактов) и вуаля! Вы чисты аки стёклышко, ваши недруги посрамлены и обвинены в злопыхательстве
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06.03.2021 23:23 Ответить
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06.03.2021 23:58 Ответить
Так то ж вже сім років як папутчік революції. Він і в юх гудів в знак протесту, що його дамбвабве арену сєпари охороняли. Так ізнєрвнічался, що замок ще один купив.
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06.03.2021 23:19 Ответить
Знайоме прізвище - Гутцайт... Десь я таке зустрічав... А чи на не на ICTV є така ведуча? Можливо я щось плутаю, але ICTV я б закрив лишень за те, що 40 хвилин серії якогось серіалу перетворюються на 1,5 години реклами, яка зрідка переривається фільмом.
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06.03.2021 23:15 Ответить
тю, я телевизор включаю, но не смотрю, главное эффект присутствия толпы, бо тишина режет слух.
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06.03.2021 23:21 Ответить
Там бувають фільми, які важко знайти українською (хоча російську знаю не гірше)... А серіал "Альф" в тому перекладі був просто шедевральним! Тому й лишив цей канал в пулі тих, які переглядаю час від часу.
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06.03.2021 23:32 Ответить
набіраєте в гуглі-------''фільми українською дивитися онлайн''--------і от вам безліч сайтів.Є на цьому--------movies tape
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07.03.2021 07:38 Ответить
Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
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06.03.2021 23:29 Ответить
Зеленский поставил задачу привезти Олимпиаду в Украину, - министр спорта Гутцайт./
Финансово-экономические аспекты чемпионата Европы по футболу 2012.-Убытки от проведения Евро-2012 составили 4 млрд долларов. Чемпионат в значительной степени подорвал экономику страны Уже с III квартала 2012 г. экономика страны начала сокращаться быстрыми темпами. В 2012 г. экономика Украины выросла лишь на 0,2 % по сравнению с ростом в 5,2 % в 2011 году. В I квартале 2013 падение ВВП составило 1,3 %.
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06.03.2021 23:26 Ответить
Та там економіка почала падати не стільки через саме Євро, скільки через геніальних кєровніков з партії регібонів... Бо основні затрати на Євро все ж понесли не в 2012, а в 2009-2010, коли стадіони будувалися і аеропорти з дорогами.

Але так, і в 2012 на Євро немалу суму потратили (і дуже дофіга розікрали риги!)... На Олімпіаду ж треба ще більше грошей!
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06.03.2021 23:34 Ответить
Ригоанал Колесніков і пан Садовий крепко піднялися на цьому будівництві , а тепер списують борги ? Круто 😡
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06.03.2021 23:32 Ответить
Не забываем, что перед тем, как за дело взялся Колесников, офигенные суммы на строительстве Олимпийского в свой карман взяла мадам Капительман-Тимошенко.
Потом Колесников долго искал что еще можно украсть, т.к. почти все уже было украдено до него.
А директора строительства от партии БЮТ уже разыскали?
Как то прошло мимо меня.
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07.03.2021 06:41 Ответить
На Олимпийском генподряд был у «АК ИНЖЕНИРИНГ» ( личный строитель Ахметова) .

То есть сливки сняли , а работы потом ХК Київміськбуд вёл за копейки ,
до сих пор со многими не расчитались
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06.03.2021 23:48 Ответить
в сравнении с $90 млрд наявного держборгу це копійки
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06.03.2021 23:52 Ответить
Колись були сюжети,що простим українським працівникам за реконструкцію Олімпійського нічого не заплатили.
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07.03.2021 00:19 Ответить
Заробили на Євро тільки олігархи і наближені до них.
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07.03.2021 00:21 Ответить
Сегодня в магазине дедушка такой:

- Доллар падает, а цены растут. Как же так? Начинаю объяснять. Не понимает. Объясняю на пальцах. Нет - не в коня овес. Спрашиваю:
- Вы за кого наменерены голосовать?
- За ОПЗЖ.
- Тогда вы не поймете, как ни старайся.
- Это почему же?
- И этого обїяснения вы не поймете.

Так вот. Почему-то люди необразованные (именно такие за ОПЗЖ и голосуют, если исключить сознательных любителей Путина и "Русского мира") считают, что цены в Украине зависят от курса американского доллара.

Это, уважаемый "электорат" ОПЗЖ, - трагическое заблуждение.

Вот вам пример.

Январь 2019, у власти "барыги" во главе с Порошенко, которого вы так ненавидите. Курс доллара примерно равен нынешнему. Округлим до 28.

Цены:
Масло подсолнечное - 24 грн или по курсу - 86 центов.
Крупа гречневая - 14 грн (50 центов).
Сахар 13 грн (46 центов).

Январь 2021, у власти "новые лица" во главе с актером фильма "Слуга народа", которых вы выбрали "по приколу". Курс доллара округлим до тех же 28.

Масло подсолнечное - 47 грн (1 доллар 68 центов).

Крупа гречневая 34 грн (1 доллар 21 цент).
Сахар 20 грн (71 цент).

Как видите, в долларовом еквиваленте цены подскочили, причем очень некисло. И хотя в долларах при нынешней средней (для тех, кто в танке - средней, єто статистика!) зарплате в 13 тысяч украинец получает больше ($464) , чем при Порошенко (средняя зарплата 9220 или $329) купить подсолнечного масла он может меньше, чем во времена "барыг" - 277 литров против 384.
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07.03.2021 00:33 Ответить
Это все называется "скрытая инфляция", когда национальная валюта относительно доллара стабильна, а ее покупательная способность - количество товара, который можно приобрести за 1 гривню - обваливается.
Потому, что фискальной, кредитной, монетарной, налоговой, экономической политикой сейчас рулят дилетанты. На которых вы променяли (наслушавшись брехни ангажированных олигархами и Кремлем "недорогеньких") Гонтареву, Порошенко, Гройсмана, Турчинова, Смолия, Кубива...
Такая же ситуевина, любимые мои любители ОПЗЖ, наблюдалась в 2013-м и в начале 2014 года, когда у штурвала стояли Виктор Федорович с Мыколою Яновичем, а на палубе резвились веселые матросы из Донецкой и Луганской областей. Помните знаменитый "доллар по 8"? Помните...
Тогда тоже изо всех сил "держали" этот самый курс "по 8", еженедельно бросая в топку сотни миллионов долларов золотовалютных резервов. Но цены в гривне росли, сиречь ее покупательная способность падала.
Сейчас несколько другая ситуация. Потому, что нынешняя власть не продает валюту из резервов, а берет в долг в валюте, причем одалживает колоссальные суммы, которые заходят на валютный рынок и заставляет доллар "проседать". Но результат для "электората" тот же - снижение покупательной способности его зарплаты.
Если кто не понял: лучше получать в долларах 329, как при барыгах" и покупать гречку по 14, чем получать в долларах 464 и покупать ту же гречку по 34.
А по 8 доллар или по 28 - дело третье. Японская иена стоит менее 1 цента и что?
Если кто-то не понял еще одной простой истины: менее чем за два года "команда новых лиц", усиленная лицами из команды Виктора Федоровича и Мыколы Яновича умудрилась подорвать позиции гривни, раскрутить скрытую инфляцию, набрать долгов под 30 миллиардов долларов и надуть огроменный "пузырь", который рано или поздно лопнет.
И вот когда (не если, а - когда) он лопнет - треск будет оглушительный. Провалимся все. Как пьяный люмпен в гнилой деревянный сотир.
P.S.
"Народ, який не знає, або забув своє минуле, не має майбутнього" (Платон).© сеть
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07.03.2021 00:33 Ответить
Ты с ценами при Януковоще еще сравни, прозреешь тогда.

Ну и конечно тот факт, что на фоне неурожая 2020 года цены на зерно и подсолнечник на мировом рынке выросли на 40-60% вас АБСОЛЮТНО не колышет.
Нефть уже подтягивается до 70 долл, против 50 в прошлом году, то тоже таке..
А ну да, во всех бедах на планете Земля, виноват Зеленский.
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07.03.2021 01:02 Ответить
Та ні, всі дебільі кромє зє.
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07.03.2021 09:05 Ответить
А наш зелений бовдур-зрадник навіть хотів Олімпіаду тут провести в Україні в час коли в неї війна і 90 млрд. баксів зовнішнього боргу. Цих хабадних ідіотів треба лікувати в трибуналі. Оте Євро 2012 мало тоді добрий гешефт для "дяді", бо завозили літом товари сніговбиральні машини для Борисполя. А тепер виявляється спишуть борги.
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07.03.2021 07:22 Ответить
Колесников хорошо тогда поднялся и дону заносил.
На реконструкции "Олимпийского" генподрядчик Рыжего кинул на деньги всех суб- и субсубподрядчиков.
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07.03.2021 07:51 Ответить
"А ну ка подать сюда братьев суркисов и помогающего им леонида макаковича кравчука !"- Вони ж казали , що Євро 2012 принесло Україні величезні прибутки , нехай покажуть . Залишились стадіони , на яких не можуть грати Українські клуби(крім шахтаря та "динамасуркіс") - не взмозі платити за аренду . Разом з бєньою треба щоб американці витягнули на світ Божий чортів суркісів - там стільки цікавого буде ! Ну і гутцайтів не забути , раз вони озвучують списання боргів .
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07.03.2021 08:06 Ответить
Сколько же это Боря Колесников отслюнявил, чтобы украденное им просто "списали"?🤔
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07.03.2021 08:55 Ответить
Б. Колесников с Януковичем, попросту украли эти деньги и Колесников купил себе на них , у Порошенко, целый завод "Кузня на Рыбальском"" в Киеве, и ещё ряд предприятий, а вы собираетесь эти долги списать ??А почему бы не заставить Б. Колесникова вернуть украденное?? Ну, а про ненужный стадион во Львове, вообще анекдоты ходят! Говорят Садовый там тоже не мало украл!! Теперь Гутцайт и неуч Зеленский хотят втянуть УКраину в ещё большую авантюру и воровство!! Конечно! Понравилось им очень воровать на дорогах!Надо ещё наворовать на строительстве Олимпийских объектов!!! Ведь скоро, через два года, прийдёт пипец-конец! И надо будет сдавать пост №1. ... Ничего не надо списывать!! Пусть воры вернут украденное!!!
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07.03.2021 14:50 Ответить
 
 