Авария автобуса в Польше: первая группа из 24 пассажиров возвращается в Украину, - спикер МИД Николенко
Первая группа из 24 пассажиров, находящихся в попавшем в ДТП в Польше рейсовом автобусе, выехала в Украину.
Об этом сообщил в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет Цензор.НЕТ.
"ДТП в Польше: при содействии консулов первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой. "Горячая линия" МИД для родственников: +38 044 238 15 88", - написал Николенко.
Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.
По предварительной информации полиции, как рассказал консул, водитель не превышал скорость.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль