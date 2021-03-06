Авария автобуса в Польше: первая группа из 24 пассажиров возвращается в Украину, - спикер МИД Николенко

Первая группа из 24 пассажиров, находящихся в попавшем в ДТП в Польше рейсовом автобусе, выехала в Украину.

Об этом сообщил в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет Цензор.НЕТ.

"ДТП в Польше: при содействии консулов ​​первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину. В больницах остаются 26 наших граждан. Они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой. "Горячая линия" МИД для родственников: +38 044 238 15 88", - написал Николенко.

Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.

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По предварительной информации полиции, как рассказал консул, водитель не превышал скорость.