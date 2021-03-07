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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" вводит ограничения в движении на Закарпатье, попавшем в "красную" карантинную зону

В связи с введением на Закарпатье усиленного карантина "Укрзализныця" ограничивает высадку и посадку, а также продажу билетов в Закарпатье.

Об этом рассказали в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе УЗ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области к "красной" карантинной зоне, "Укрзализныця" с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в указанный регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно", - отметили в пресс-службе.

При этом до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться в Закарпатье по железной дороге.

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"Подчеркиваем, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться в Закарпатье по железной дороге. Укрзализныця внимательно следит за ситуацией и готова к назначению специальных рейсов по представлению Закарпатской ОГА для вывоза 2100 человек с билетами на время действия карантина", - подытожили в сообщении.

Напомним, что с 26 февраля на Ивано-Франковщине действует красный уровень эпидемической опасности, с 1 марта на территории Черновицкой области, а с 3 марта на территории Житомирской области.

Автор: 

карантин (16729) Укрзализныця (2741) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2578)


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Все згідно завєтам головного ЗЕ!
Влом шукати іотку на мосту, де головкаЗЕ спілкується с місцевим населенням на мосту. Усі без масок, але в чоботах. Чоботи, це все, що стоимує ковід)
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07.03.2021 01:19 Ответить
апокаліптична подорож прєзєдєнта продовжується... де він не опиниться - там всю починаються якісь катастрофи та епідемії! от би катапультувати його в московію
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07.03.2021 11:04 Ответить
Ех 😀поки країна поступово знов занурюється в ,, червоні зони",
, а скандалів стає все більше - глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відривається на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо.
Ви питаєте - де якісні вакцини?
Де підтримка бізнесу?
Де адекватна міжнародна політика?
Так ось вона.
Мабуть, це і є офіційний візит на Мальдіви від доблесних слуг Зеленського.
А народу далі будуть вішати на вуха форуми, ролики, бутафорні «реформи» та невидимі результати діяльності «зеленої команди». ...)
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07.03.2021 01:23 Ответить
А що вихотіли? Ми обрали (не всі ми!), тому їмо кактус, давимося, але їмо. Вівці обіцяли ЗМЕСТИ ЗЕ у разі невдоволення його політикою, але вівці, вони і в африці вівці. Моє слово, слово дав, слово забрав)
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07.03.2021 01:30 Ответить
Тревожные новости. Главарь банды ДНР Пушилин объявил, что Украина якобы "де-факто начала военную операцию" на Донбассе. Ряд источников сообщиют об интенсивном артиллерийском обстреле территории Украины со стороны российских войск дислоцированных в оккупированных р-нах Донбасса.

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07.03.2021 01:30 Ответить
Параша йде на упередження! В неї все менше і менше часу, бо обрали Байдена. Таму конфронтація буде загострюватися, ну і параша буде шукати можливість розвернути повноцінний військовий конфлікт.
А тут штатам буде тяжче допомогти ЗЕленій Україні(
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07.03.2021 01:34 Ответить
 
 