"Укрзализныця" вводит ограничения в движении на Закарпатье, попавшем в "красную" карантинную зону

В связи с введением на Закарпатье усиленного карантина "Укрзализныця" ограничивает высадку и посадку, а также продажу билетов в Закарпатье.

Об этом рассказали в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе УЗ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области к "красной" карантинной зоне, "Укрзализныця" с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в указанный регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно", - отметили в пресс-службе.

При этом до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться в Закарпатье по железной дороге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три тысячи человек вывезут с Буковины и Прикарпатья спецрейсами, - Укрзализныця

"Подчеркиваем, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться в Закарпатье по железной дороге. Укрзализныця внимательно следит за ситуацией и готова к назначению специальных рейсов по представлению Закарпатской ОГА для вывоза 2100 человек с билетами на время действия карантина", - подытожили в сообщении.

Напомним, что с 26 февраля на Ивано-Франковщине действует красный уровень эпидемической опасности, с 1 марта на территории Черновицкой области, а с 3 марта на территории Житомирской области.