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Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2"

Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против

Сенатор от Техаса Тед Круз задержал утверждение нового главы ЦРУ Уильяма Бернса. Он требует от администрации нового президента Джо Байдена более жестких санкций против строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Германию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Бернс - бывший посол США в Москве, карьерный дипломат с 33-летним стажем. Его утверждение Конгрессом может пройти и без голоса Круза, однако так оно займет больше времени. "Я перестану блокировать кандидатуру, когда администрация Байдена выполнит свою обязанность по выявлению и отправке под санкции кораблей и компаний, строящих путинский газопровод", - заявил сенатор.

Принятый Конгрессом Закон о защите энергетической безопасности Европы предусматривает санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в проекте строительства газопровода, - напоминает "Голос Америки". Однако конкретные действия против строителей и их сроки остаются на усмотрение президента.

Недавно группа из 40 сенаторов-республиканцев обратилась к администрации Байдена с требованием ужесточения санкций против проекта. "Неспособность администрации определить и ввести новые санкции свидетельствует о её готовности позволить президенту Путину установить удушающий контроль над поставками газа в Европу и усилить свое влияние", - заявляется в их обращении.

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Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил 4 марта, что новые санкции в отношении участников строительства могут быть введены уже в мае.

Строительство "Северного потока - 2" началось в 2018 году. США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой значительно зависит от российского транзита. Кремль заявляет, что проект не преследует никаких целей, кроме экономических.

Автор: 

санкции (11247) США (26313) ЦРУ (214) Северный поток (1448) Сенат США (494) Бернс (51)


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Топ комментарии
+51
я смотрю в США бандеровцев больше чем в Украине, молодец сенатор!
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07.03.2021 01:59
+25
А чого з ти, такий "**********", прешся на "********" сайт, кладучи під "бан" тисячі аккаунтів? Ти мені нагадуєш одного вашого "полководця", часів Сталіна - Жукова... Той теж гнав десятки тисяч солдат на міни і під кулемети, не рахуючись з втратами... Але люди, що йшли на кулемети, надіялись вижить, бо, відступивши, його розстріляють точно, свої, а що змушує тебе це робить? Хочеш, здогадаюсь? ГРОШІ... На пиво і цигарки, десь у "Южному Бутово"... І твоє "інакомисліє" іменується по-іншому - "лахтинська методичка"...
Я знаю, що у вас тисячі "забанених" аккаунтів - колись вів список, а потім рукою махнув - у вас їх, як бліх на блохастому Полкані...
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07.03.2021 04:26
+16
Тысячи аккаунтов. Ахаха. Не ленивый бот однако. Деньги видно нужны Ашота ублажать.))
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07.03.2021 04:25
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От ти ж горе кирзово-портяночне. Про що з тобою, пдрс*ом сракоголовим, говорити, якщо ти не бачиш різниці між високотехнологічною продукцією та голімою сировиною. Я ж не даремно написав - "Поэтому нефть даже по 150 дол. за бочку по большому счету ничего не меняет." Як була Кацапія свердловиною, так і залишиться нею. Завтра США де домовляться, а де і нагнуть уряди країн, які паразитують на нафті, щоб опустити її ціну, і де буде твоя Звіздокацапія? Вона ж не Кувейт і не Норвегія з невеличким населенням не обтяженим **************** шизофренією, які не проїдають доходи від нафти (подарунка Бога). А тут ще й вітроенергетика та ін. розвиваються бурхливими темпами ... Звиздиш тут, замість того, щоб взнати, яку частину електроенергії в ФРН, чи в Данії вони дають вже зараз. А тут ще й електроакумулятори, що не день, то все більше стають замінниками бензину та дизпалива в виробництві автомобілів. Але ти, кирзовий сракоголовцю, тримайся і гордись своєю країною-діркою (свердловиною), хоч і нема в Кацапії, як сировинної країни, ніяких перспектив.
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07.03.2021 13:15 Ответить
Байден спеціально піднімає нафту. Вони так бачать світ. На Україну йому насрати. Зовсім насрати. Ці люди, котрі казали, що Баайден друг України помиляються.
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07.03.2021 13:56 Ответить
Ти їб*нуте створіння на усю голову, свої вологі фантазії викладаєш як те що відбулося.

Відпишися коли домовляться, але це буде як рак на горі свисне.
Байден ВЖЕ заборонив будівництво нафтогону через Канаду. Але це твоїм тараканам у голові зовсім не цікаво.
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07.03.2021 14:13 Ответить
Тед Круз не лише республіканець. Він підтримував і підтримує Трампа. 6 січня в Конгресі Тед Круз вимагав слухань щодо фальсифікації виборів. Тільки тутешні форумні глобалісти та їхні корисні ідіоти про це мовчать як риба об льод. Мовчать вони також про те, що чжоу бай-ден продовжив дію договору з рахою про стратегічні ядерні озброєння, який Трамп продовжувати не збирався, бо вважав його невигідним для Штатів. Непідписання договору спричинило б гонку озброєнь, і раха всралася б, як всрався свого часу совок. А іще друг України леонід ілліч байден, своїми указами скоротивши видобуток американської нафти, призвів до росту цін на неї. Глобалісти, любителі шекелів, які не тхнуть, ану відгадайте "з семи нот", якій країні та якому путіну це вигідно? Як ви гадаєте, леонід ілліч байден зробив це просто так, чи за "долю малую", Га? Шо, в методичці відповіді немає? Так імпровізуйте! За вдалий імпровіз благодійник з фонду "відродження" премію випише!
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07.03.2021 15:16 Ответить
Плюсую! Давно не чув ... З задоволенням читаю Ваші коментарі.
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19.03.2021 00:07 Ответить
Вполне возможно, что риторика Байдена будет за Украину, действия на пользу Путина - как у т. Обамы. Это в США умеют... еще со времен Вильсона. Пуритане - дер*мо человечества. Ведь по выражению Ф. Энгельса -- «чувства масс, вскормлены исключительно религиозной пищей; поэтому, чтобы вызвать бурное движение, необходимо было собственные интересы этих масс представлять им в религиозной одежде» - иными словами проституция, выдающая себя ... воинствующей девственницей. Страшная сила оболванивания...
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07.03.2021 21:03 Ответить
Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 3978
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07.03.2021 07:33 Ответить
Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 200
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07.03.2021 07:37 Ответить
Экономика Мира рухнет при цене 80 долларов за баррель.
Знамениттый Ыканамист Мира Путлер Мавзолейный 2015 год...
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07.03.2021 07:38 Ответить
Он и знатный звездобол и любитель стоять за спиной женщин и детей, а также и обладатель мирового имени, присвоенного харьковскими фанатами.
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07.03.2021 07:47 Ответить
Было такое. Помню эти ********** страшилки.
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07.03.2021 08:17 Ответить
Если б замерз в Техасе стал бы героем РАБссии
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07.03.2021 07:45 Ответить
Тед Круз это тот самый сенатор от Техаса который укатил на мексиканский курорт когда Техас замерзал.

Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 6685
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07.03.2021 07:44 Ответить
А ты, кирзовый, чего хотел? Чтоб он отдыхал на Таймыре и свои деньги хранил в вашем Сбербанке? У тебя хоть и флажок США на аватаре, но совковый кацап кирозовый ты есть. В штате есть губернатор и есть кроме его власти еще и федеральная исполнительная власть. Вот они и должны действовать. А что мог сделать сенатор Конгресса США, кроме как пиариться на несчастье, болтая языком и пожимая руки? Правильно сделал, что не мешал.
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07.03.2021 08:23 Ответить
Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 5882 Крымский Хан Гирей решил проблему Мокшандии простым способом
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07.03.2021 07:47 Ответить
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 7 березня 2021 року

Слава Україні!

Протягом минулої доби, 6 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Так, поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов'ї та населеного пункту ОПИТНЕ збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї.

Неподалік, населених пунктів ПІСКИ, МАР'ЇНКА та ПАВЛОПІЛЬ окупанти застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько - окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 7 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами.

Слава Україні!

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

За минулу добу на території Донецької та Луганської областей територіальними органами та підрозділами поліції зареєстровано в ЄO 1482 заяви та повідомлення з них 193 з ознаками кримінальних правопорушень: Донецька - 1183 (158), Луганська - 299 (35).

Під час забезпечення публічного порядку працівниками ГУНП в Луганській та Донецької областей припинено 517 адміністративних правопорушень за наслідком чого складені відповідні протоколи. З них, 254 правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі 17 за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння).

Слава Україні!
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07.03.2021 07:50 Ответить
Гордись, ублюдок кирзовый
Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 4989
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07.03.2021 08:28 Ответить
Козломордый, ты чего здесь забыл?))) Там ваши рукожопы без тебя сп2 не могут достроить)))
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07.03.2021 08:46 Ответить
Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 8473
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07.03.2021 08:09 Ответить
Летом ,после выборов ,меняется конфигурация коалиции в ФРГ,и США надеются ,что новая власть похоронит СП-2 окончательно.Он превратится в предмет шантажа московского улуса,а не наоборот.Но Республиканцы не полагаются нав авось.Тормозится и назначения зама госсекретаря США,хотя клятвенно заверяет что делает всё,чтобы СП-2 не заработал.Силовое давление на улус начинается во всех точках земного шара,где появляются неандертальцы из улуса.Даже на Северном полюсе.
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07.03.2021 08:55 Ответить
Просто интересно: а чего они ещё могут запретить и заблокировать?

На всех российских фирмах - участниках - уже санкции.
Все зарубежные - из проекта вышли.
Накладывать санкции на тех кто будет покупать газ? Так это офигенная торговая война, а Байден вроде как хочет "налаживать отношения"?

Проблема США в том - что они использовали практически все возможности для санкций. На что то ещё у них или не хватает ресурсов (глобальное эмбарго, СВИФТ), или это им самим не выгодно, или для России не существенно.
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07.03.2021 13:52 Ответить
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