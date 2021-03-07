Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2"
Сенатор от Техаса Тед Круз задержал утверждение нового главы ЦРУ Уильяма Бернса. Он требует от администрации нового президента Джо Байдена более жестких санкций против строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Германию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Бернс - бывший посол США в Москве, карьерный дипломат с 33-летним стажем. Его утверждение Конгрессом может пройти и без голоса Круза, однако так оно займет больше времени. "Я перестану блокировать кандидатуру, когда администрация Байдена выполнит свою обязанность по выявлению и отправке под санкции кораблей и компаний, строящих путинский газопровод", - заявил сенатор.
Принятый Конгрессом Закон о защите энергетической безопасности Европы предусматривает санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в проекте строительства газопровода, - напоминает "Голос Америки". Однако конкретные действия против строителей и их сроки остаются на усмотрение президента.
Недавно группа из 40 сенаторов-республиканцев обратилась к администрации Байдена с требованием ужесточения санкций против проекта. "Неспособность администрации определить и ввести новые санкции свидетельствует о её готовности позволить президенту Путину установить удушающий контроль над поставками газа в Европу и усилить свое влияние", - заявляется в их обращении.
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил 4 марта, что новые санкции в отношении участников строительства могут быть введены уже в мае.
Строительство "Северного потока - 2" началось в 2018 году. США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой значительно зависит от российского транзита. Кремль заявляет, что проект не преследует никаких целей, кроме экономических.
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Відпишися коли домовляться, але це буде як рак на горі свисне.
Байден ВЖЕ заборонив будівництво нафтогону через Канаду. Але це твоїм тараканам у голові зовсім не цікаво.
Знамениттый Ыканамист Мира Путлер Мавзолейный 2015 год...
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 7 березня 2021 року
Слава Україні!
Протягом минулої доби, 6 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Так, поблизу ВОДЯНОГО, що на Приазов'ї та населеного пункту ОПИТНЕ збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї.
Неподалік, населених пунктів ПІСКИ, МАР'ЇНКА та ПАВЛОПІЛЬ окупанти застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед українських воїнів немає.
Про всі факти порушень з боку російсько - окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Від початку поточної доби, 7 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою українськими воїнами.
Слава Україні!
ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ
У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
За минулу добу на території Донецької та Луганської областей територіальними органами та підрозділами поліції зареєстровано в ЄO 1482 заяви та повідомлення з них 193 з ознаками кримінальних правопорушень: Донецька - 1183 (158), Луганська - 299 (35).
Під час забезпечення публічного порядку працівниками ГУНП в Луганській та Донецької областей припинено 517 адміністративних правопорушень за наслідком чого складені відповідні протоколи. З них, 254 правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі 17 за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння).
Слава Україні!
На всех российских фирмах - участниках - уже санкции.
Все зарубежные - из проекта вышли.
Накладывать санкции на тех кто будет покупать газ? Так это офигенная торговая война, а Байден вроде как хочет "налаживать отношения"?
Проблема США в том - что они использовали практически все возможности для санкций. На что то ещё у них или не хватает ресурсов (глобальное эмбарго, СВИФТ), или это им самим не выгодно, или для России не существенно.