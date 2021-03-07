Сенатор от Техаса Круз задержал назначение главой ЦРУ Бернса, требуя новых санкций против "Северного потока - 2"

Сенатор от Техаса Тед Круз задержал утверждение нового главы ЦРУ Уильяма Бернса. Он требует от администрации нового президента Джо Байдена более жестких санкций против строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Германию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Бернс - бывший посол США в Москве, карьерный дипломат с 33-летним стажем. Его утверждение Конгрессом может пройти и без голоса Круза, однако так оно займет больше времени. "Я перестану блокировать кандидатуру, когда администрация Байдена выполнит свою обязанность по выявлению и отправке под санкции кораблей и компаний, строящих путинский газопровод", - заявил сенатор.

Принятый Конгрессом Закон о защите энергетической безопасности Европы предусматривает санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в проекте строительства газопровода, - напоминает "Голос Америки". Однако конкретные действия против строителей и их сроки остаются на усмотрение президента.

Недавно группа из 40 сенаторов-республиканцев обратилась к администрации Байдена с требованием ужесточения санкций против проекта. "Неспособность администрации определить и ввести новые санкции свидетельствует о её готовности позволить президенту Путину установить удушающий контроль над поставками газа в Европу и усилить свое влияние", - заявляется в их обращении.

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Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил 4 марта, что новые санкции в отношении участников строительства могут быть введены уже в мае.

Строительство "Северного потока - 2" началось в 2018 году. США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода усилит зависимость ЕС от России и позволит Москве оказывать большее давление на Украину, экономика которой значительно зависит от российского транзита. Кремль заявляет, что проект не преследует никаких целей, кроме экономических.