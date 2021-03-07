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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 10 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Враг за сутки 10 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки, 6 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье и населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Пески, Марьинка и Павлополь оккупанты применили против наших воинов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 7 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами.

Также читайте: 8 танков террористов зафиксированы вне пределов установленных мест хранения на Луганщине, - СЦКК

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обстрел (26835) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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горіть у пеклі москалі (с) ... і вата, яка закликала в наш дім раша-солдата
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07.03.2021 08:41 Ответить
Та вата просрала свій Домбас і розповзлась по Україні та іншим європам як таргани, а ви тепер воюйте.
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07.03.2021 09:21 Ответить
З початку цього року в ООС загинуло 24 українських воінів , але хіба для Зелені це так важливо ?!
Воно ще не розуміє на якій стороні йому краще !
Слава нашим славним Героям !!
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07.03.2021 09:17 Ответить
Продовження "тиші".
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07.03.2021 10:37 Ответить
Ну на самом деле никакой "Операции объединенных сил" нету.... Можете погуглить первоначальные задачи этой операции... Название есть, действия нет. Операция по разведению, прекращению огня, догворнякам с террористами и прочий лохотрон для граждан.
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07.03.2021 10:50 Ответить
 
 