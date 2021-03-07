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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 103 человека, зафиксировали 7 167 случаев заражения, выздоровели 2 147 человек

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 103 человека, зафиксировали 7 167 случаев заражения, выздоровели 2 147 человек

За минувшие сутки выявлены 7 167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"7 167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 07 марта 2021 года. В частности, заболели 466 детей и 172 медработника", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки с COVID-19 госпитализировали - 3 956 человек. Зафиксированы 103 летальных случая.

В то же время выздоровели - 2 147 человек.

Осуществлено тестирований за сутки - 46 304 (в том числе методом ПЦР - 24 868, методом ИФА - 3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 509).

За все время пандемии в Украине заболели- 1 401 228 человек, выздоровели - 1 196 520 человек, летальных случаев - 27 022.

С начала пандемии провели 7 126 226 тестирований методом ПЦР.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

Также читайте: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, а делайте мудрый выбор, - Степанов

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 103 человека, зафиксировали 7 167 случаев заражения, выздоровели 2 147 человек 01

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
В Україні за добу від COVID-19 померли 103 людини, зафіксували 7 167 випадків зараження, одужали 2 147 осіб - Цензор.НЕТ 3256
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07.03.2021 08:40
+4
Начали накручивать статистику тестов. Это значит, что скоро будет жёсткий локдаун.
Цель - ускорение темпов вакцинации экспериментальной жижей.
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07.03.2021 11:37
+2
щеб невеличку статистику по кількості зроблених щепленнь за добу і ...взагалі...
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07.03.2021 08:44
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Смерть тем ,кто создавал в лабораториях этот "супергрипп" и кто дальше через продукты распространяет его(умышленно).
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07.03.2021 08:36 Ответить
Іноді мені здається що вірус завезли з Космосу космічні апарати.
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07.03.2021 08:45 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 103 людини, зафіксували 7 167 випадків зараження, одужали 2 147 осіб - Цензор.НЕТ 3256
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07.03.2021 08:40 Ответить
Держи карман шире
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07.03.2021 08:48 Ответить
тримаю. і на цю кончену владу не надіюсь.
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07.03.2021 08:56 Ответить
какая не конченая? Я лично такой не наблюдаю
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07.03.2021 09:47 Ответить
при Порошенку краще таки було.
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07.03.2021 14:34 Ответить
щеб невеличку статистику по кількості зроблених щепленнь за добу і ...взагалі...
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07.03.2021 08:44 Ответить
Нє, краще б невеличку статистику померлих антиковідників! Наприклад, сьогодні в Україні померло від ковіду 94 Меркави, захворіло 7000 aкваріусів.
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07.03.2021 11:37 Ответить
та ну... таких цыферь точно не наведуть ))) то таємна інформація )))
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07.03.2021 11:42 Ответить
Не наведуть, а хотілося б.
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07.03.2021 11:55 Ответить
Типа этого?
https://russian.rt.com/inotv/2020-07-14/NYT-ya-dumal-eto-vidumka 30-летний техасец, который посещал так называемую COVID-вечеринку и не верил в существование заболевания, умер от коронавируса. Об этом рассказала главный врач Методистского госпиталя в Сан-Антонио Джейн Эпплби, пишет The New York Times. Врач не сообщила, когда именно произошла эта вечеринка, сколько человек в ней участвовало или через какое время после неё был госпитализирован умерший мужчина. Его имя также не было раскрыто. Но перед смертью пациент сообщил медсестре, что побывал на одной из подобных вечеринок, цель которых - проверить, существует ли COVID-19 на самом деле, или намеренно заразиться в попытке приобрести иммунитет. «Я думаю, что совершил ошибку. Я считал, что он (коронавирус) был выдумкой, но это не так», - сказал он.
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07.03.2021 12:34 Ответить
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07.03.2021 13:07 Ответить
З таким темпом щеплень , років 10 будемо робити. Хіба, що половина вимре, тоді швидше.
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07.03.2021 15:46 Ответить
https://www.turpravda.ua/

Схоже, зараз в Європі взагалі, і в Україні зокрема ,розпочинається третя хвиля епідемії Короновірусу. І починається вона,як і перша, з гірськолижних курортів. Ситуацію ускладнюють також довгі вихідні (6-8 березня), коли тисячі людец їдуть не лише традиційним маршрутом Київ-додому-Київ, а й тим що багато людей, додавши кілька відгулів їдуть з Києва погуляти у Львів або Одесу (особисто знаю кілька таких компаній). Значить, після 15 березня нас очікує черговий стрибок захворювань (хоча, на минулому тижні вже було 10К+ в день - на рівні початку листопада 2020, коли захворюваність збільшилась через шкільні осінні канікули та місцеві вибори). Ну а далі -поступовий перехід всіх областей України з помаранчевої зони в червону, і невідворотній Локдаун по всій країні...

Локдаун - зупинка міжміського, міжобласного пасажирського сполучення та проїзд у міському транспорті за перепустками. За моїми підрахунками- це відбудеться в третій декаді березня, хоча можливо приурочать до річниці минулорічного локдауну - 19.03. Локдаун знов триматиметься близько 1,5-2,0 місяців(до завершення Великодня як мінімум), а далі знов, як минулого року, поступовий перехід до адаптивного карантину.
Вакцинація, на жаль, тут мало на що вплине, оскільки ті групи людей, яких щеплюють в першу чергу (медики, військовослужбовці, поліція, люди 80+) є маломобільних, тобто переміщуються територією України в невеликих кількостях, а більшість активних людей (18-59 років) в черзі на вакцинацію лише у другій половині 2023 року
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07.03.2021 09:01 Ответить
для 80+ людям в такому віці з імунітетом цифри 0 люба вакцина -- прямий шлях у гроб, тим більше, що від ковіда то не є вакцини в прямому розумінні, а препарати іншої дії, на які нульовий імунітет не розрахований
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07.03.2021 09:51 Ответить
Локдаун треба вводити до, а не після. В третій декаді пізно буде боржомі пити. І до того помруть кілька тисяч.

Їду зараз пасажирським- кашляють і т.д....та хоч би маску наділи
Безмозглі люди і нікчемна держава
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07.03.2021 10:56 Ответить
З таким темпом вакцинаціїї не 2023, а 2033 року.
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07.03.2021 15:50 Ответить
Если судить по госпитализации, то заболеваемость в сутки более 25 ТЫС. человек. Неужели нельзя перевести все образование на дистанционное. Как только возобновляются очные формы занятия, так постепенно начинается увеличиваться число заболевших. Правительство хотя бы это сделало, хотя им все равно.
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07.03.2021 09:15 Ответить
Падаждітє, а як же Буковель?
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07.03.2021 09:19 Ответить
в большинстве областей дети как ходили в детсадики, так и ходят, и ничего такого не происходит
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07.03.2021 09:54 Ответить
Наказу не було чи тих, на кого звалити можна. Тепер з Закарпаття вивезуть "біженців" і почнеться.
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07.03.2021 11:12 Ответить
Щоденні звіти Доктора Смерть-Степанова(((
Цікаво, він вже вспокоївся, коли китайський шмурдяк з 50% ефективністю через прокладку будуть завозити в Україну, хоча згідно договору ефективність повинна була бути не менше 70%.
Хоча як говорив Гідрант, "какая разница!".
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07.03.2021 11:34 Ответить
Начали накручивать статистику тестов. Это значит, что скоро будет жёсткий локдаун.
Цель - ускорение темпов вакцинации экспериментальной жижей.
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07.03.2021 11:37 Ответить
Нема страшніше захворювання в історії людства ніж короновірусний грип,
принаймі таке враження складується після істерії у всіх ЗМІ
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07.03.2021 19:31 Ответить
Сенат США схвалив пакет допомоги Байдена в 2 трлн доларів на боротьбу з наслідками пандемії. https://www.bbc.com/russian/news-56309658

PS: Для порівняння весь ВВП росії десь біля 1,7трлн доларів.
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07.03.2021 20:06 Ответить
Степанов, падло, ты увечных бойцов ВСУ в госпитале навестить не желаешь?

https://censor.net/ru/news/3251943/v_kievskiyi_gospital_privezli_tyajeloranenyh_voinov_nekotorye_s_amputatsiyami_uvechya_tochno_kak_v_2014

Сволочь.
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08.03.2021 02:38 Ответить
 
 