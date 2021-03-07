В Украине за сутки от COVID-19 умерли 103 человека, зафиксировали 7 167 случаев заражения, выздоровели 2 147 человек
За минувшие сутки выявлены 7 167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"7 167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 07 марта 2021 года. В частности, заболели 466 детей и 172 медработника", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки с COVID-19 госпитализировали - 3 956 человек. Зафиксированы 103 летальных случая.
В то же время выздоровели - 2 147 человек.
Осуществлено тестирований за сутки - 46 304 (в том числе методом ПЦР - 24 868, методом ИФА - 3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 509).
За все время пандемии в Украине заболели- 1 401 228 человек, выздоровели - 1 196 520 человек, летальных случаев - 27 022.
С начала пандемии провели 7 126 226 тестирований методом ПЦР.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.
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https://russian.rt.com/inotv/2020-07-14/NYT-ya-dumal-eto-vidumka 30-летний техасец, который посещал так называемую COVID-вечеринку и не верил в существование заболевания, умер от коронавируса. Об этом рассказала главный врач Методистского госпиталя в Сан-Антонио Джейн Эпплби, пишет The New York Times. Врач не сообщила, когда именно произошла эта вечеринка, сколько человек в ней участвовало или через какое время после неё был госпитализирован умерший мужчина. Его имя также не было раскрыто. Но перед смертью пациент сообщил медсестре, что побывал на одной из подобных вечеринок, цель которых - проверить, существует ли COVID-19 на самом деле, или намеренно заразиться в попытке приобрести иммунитет. «Я думаю, что совершил ошибку. Я считал, что он (коронавирус) был выдумкой, но это не так», - сказал он.
Схоже, зараз в Європі взагалі, і в Україні зокрема ,розпочинається третя хвиля епідемії Короновірусу. І починається вона,як і перша, з гірськолижних курортів. Ситуацію ускладнюють також довгі вихідні (6-8 березня), коли тисячі людец їдуть не лише традиційним маршрутом Київ-додому-Київ, а й тим що багато людей, додавши кілька відгулів їдуть з Києва погуляти у Львів або Одесу (особисто знаю кілька таких компаній). Значить, після 15 березня нас очікує черговий стрибок захворювань (хоча, на минулому тижні вже було 10К+ в день - на рівні початку листопада 2020, коли захворюваність збільшилась через шкільні осінні канікули та місцеві вибори). Ну а далі -поступовий перехід всіх областей України з помаранчевої зони в червону, і невідворотній Локдаун по всій країні...
Локдаун - зупинка міжміського, міжобласного пасажирського сполучення та проїзд у міському транспорті за перепустками. За моїми підрахунками- це відбудеться в третій декаді березня, хоча можливо приурочать до річниці минулорічного локдауну - 19.03. Локдаун знов триматиметься близько 1,5-2,0 місяців(до завершення Великодня як мінімум), а далі знов, як минулого року, поступовий перехід до адаптивного карантину.
Вакцинація, на жаль, тут мало на що вплине, оскільки ті групи людей, яких щеплюють в першу чергу (медики, військовослужбовці, поліція, люди 80+) є маломобільних, тобто переміщуються територією України в невеликих кількостях, а більшість активних людей (18-59 років) в черзі на вакцинацію лише у другій половині 2023 року
Їду зараз пасажирським- кашляють і т.д....та хоч би маску наділи
Безмозглі люди і нікчемна держава
Цікаво, він вже вспокоївся, коли китайський шмурдяк з 50% ефективністю через прокладку будуть завозити в Україну, хоча згідно договору ефективність повинна була бути не менше 70%.
Хоча як говорив Гідрант, "какая разница!".
Цель - ускорение темпов вакцинации экспериментальной жижей.
принаймі таке враження складується після істерії у всіх ЗМІ
PS: Для порівняння весь ВВП росії десь біля 1,7трлн доларів.
https://censor.net/ru/news/3251943/v_kievskiyi_gospital_privezli_tyajeloranenyh_voinov_nekotorye_s_amputatsiyami_uvechya_tochno_kak_v_2014
Сволочь.