В Украине за сутки от COVID-19 умерли 103 человека, зафиксировали 7 167 случаев заражения, выздоровели 2 147 человек

За минувшие сутки выявлены 7 167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"7 167 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 07 марта 2021 года. В частности, заболели 466 детей и 172 медработника", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки с COVID-19 госпитализировали - 3 956 человек. Зафиксированы 103 летальных случая.

В то же время выздоровели - 2 147 человек.

Осуществлено тестирований за сутки - 46 304 (в том числе методом ПЦР - 24 868, методом ИФА - 3 927, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 509).

За все время пандемии в Украине заболели- 1 401 228 человек, выздоровели - 1 196 520 человек, летальных случаев - 27 022.

С начала пандемии провели 7 126 226 тестирований методом ПЦР.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

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