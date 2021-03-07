Если будем против двойного гражданства, то можем оттолкнуть граждан Украины, которые получили гражданство других стран, - "слуга народа" Вениславский
В Украине в скором времени может быть принят закон о двойном гражданстве. Нардеп "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает, что "можно найти аргументы" в пользу того, чтобы такое гражданство было введено.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"С точки зрения Конституции, с одной стороны, закреплен принцип единого гражданства. С другой стороны, Украина заботится о представителях украинской нации, проживающих за рубежом. Здесь надо выделить два аспекта. Первый - безусловно, не может быть гражданином другого государства лицо, занимающее должность в органах государственной власти, это угроза нацбезопасности. Если лицо имеет два паспорта, то это должно быть 100% основанием для прекращения полномочий этого лица как представителя органов публичной власти", - сказал парламентарий.
В то же время, Вениславский отметил, что обычных граждан не следует лишать возможности иметь двойное гражданство.
"С другой стороны, мы имеем ситуацию, когда, возможно, миллионы граждан Украины имеют гражданства других стран мира. С точки зрения Конституции они признаются гражданами Украины. Но если мы будем строго стоять на позиции, что не может быть двойного гражданства, то мы таким образом фактически отталкиваем своих граждан, которые получили гражданство других стран", - отметил нардеп.
По его словам, юридические аргументы в пользу введения двойного гражданства можно найти.
"Поэтому СНБО сейчас фактически инициировал такую широкую дискуссию о возможности двойного гражданства для граждан Украины, которые не являются представителями органов публичной власти. Думаю, юридические аргументы в пользу того, что двойное гражданство допускается, мы можем найти", - сказал Вениславский.
Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но не с Россией.
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перебування на території країни і н...й.
Можно двойное гражданство только работа в гос учреждениях участие в выборах запретить живи работай только в управление государством стоп только граждане Украины с одним гражданством
Пока в стране война, пока у нас нет правового государства и решения суда можно купить, ни о каком двойном гражданстве речи быть не может! Руки прочь от Конституции!!!
Велика кількість - звичайні заробітчани.
А мы категорически против введения двойного гражданства. С какой стати Украина должна раздавать свое гражданство разной швали, по сути люди уже имеющие гражданство какой то страны и пытающиеся получить гражданство Украины - проститутки, которые не намерены выполнять в полном объеме законодательство ни той страны ни Украины. За кого они будут воевать в случае чего? На какое государство будут работать?
Я в весеннем лесу пил березовый сок,
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал.
Что любил - не сберег, что имел - потерял,
Был я смел и удачлив, а счастья не знал.
И носило меня, как осенний листок,
Я менял города, я менял имена.
Надышался я пылью заморских дорог,
Где не пахли цветы, не блестела луна.
И окурки я за борт бросал в океан,
Проклинал красоту островов и морей,
И бразильских болот малярийный туман,
И вино кабачков, и тоску лагерей.
Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать,
Полететь к ненаглядной певунье своей…
Да вот только узнает ли Родина-мать
Одного из пропащих своих сыновей? (с)
В своем посте вы пишете не конкретно о некоем Вениславском, а именно о его возможной национальности, причем в очень оскорбительной форме, а это и есть самый настоящий антисемитизм, просто перечитайте свой пост еще раз.
В Украине наоборот нужно делать закон по которому получивший второе гражданство-автоматически и навсегда лишается украинского гражданства с вытекающими.
Почти все депутаты имеют более 1 пасспорта и счета в других сранах-им выгодно два гражданства чтобы воровать и срать в Украине и их детки жили в чистой и богатой стране в Америке или ЕС
Все сопутствующие измышления не более чем "белый шум" ни о чем и проявления "мусорного троллинга". Нужно просто исполнять нормы действующего законодательства. Было бы кому...