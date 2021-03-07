"Если будем против двойного гражданства, то можем оттолкнуть граждан Украины, которые получили гражданство других стран, - "слуга народа" Вениславский"

В Украине в скором времени может быть принят закон о двойном гражданстве. Нардеп "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает, что "можно найти аргументы" в пользу того, чтобы такое гражданство было введено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"С точки зрения Конституции, с одной стороны, закреплен принцип единого гражданства. С другой стороны, Украина заботится о представителях украинской нации, проживающих за рубежом. Здесь надо выделить два аспекта. Первый - безусловно, не может быть гражданином другого государства лицо, занимающее должность в органах государственной власти, это угроза нацбезопасности. Если лицо имеет два паспорта, то это должно быть 100% основанием для прекращения полномочий этого лица как представителя органов публичной власти", - сказал парламентарий.

В то же время, Вениславский отметил, что обычных граждан не следует лишать возможности иметь двойное гражданство.

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"С другой стороны, мы имеем ситуацию, когда, возможно, миллионы граждан Украины имеют гражданства других стран мира. С точки зрения Конституции они признаются гражданами Украины. Но если мы будем строго стоять на позиции, что не может быть двойного гражданства, то мы таким образом фактически отталкиваем своих граждан, которые получили гражданство других стран", - отметил нардеп.

По его словам, юридические аргументы в пользу введения двойного гражданства можно найти.

"Поэтому СНБО сейчас фактически инициировал такую ​​широкую дискуссию о возможности двойного гражданства для граждан Украины, которые не являются представителями органов публичной власти. Думаю, юридические аргументы в пользу того, что двойное гражданство допускается, мы можем найти", - сказал Вениславский.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но не с Россией.

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