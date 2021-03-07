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Если будем против двойного гражданства, то можем оттолкнуть граждан Украины, которые получили гражданство других стран, - "слуга народа" Вениславский

Если будем против двойного гражданства, то можем оттолкнуть граждан Украины, которые получили гражданство других стран, -

В Украине в скором времени может быть принят закон о двойном гражданстве. Нардеп "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает, что "можно найти аргументы" в пользу того, чтобы такое гражданство было введено.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"С точки зрения Конституции, с одной стороны, закреплен принцип единого гражданства. С другой стороны, Украина заботится о представителях украинской нации, проживающих за рубежом. Здесь надо выделить два аспекта. Первый - безусловно, не может быть гражданином другого государства лицо, занимающее должность в органах государственной власти, это угроза нацбезопасности. Если лицо имеет два паспорта, то это должно быть 100% основанием для прекращения полномочий этого лица как представителя органов публичной власти", - сказал парламентарий.

В то же время, Вениславский отметил, что обычных граждан не следует лишать возможности иметь двойное гражданство.

Также читайте: Голос международных экспертов в подборе судей Конституционного Суда не должен быть решающим, - представитель Зеленского в КС Вениславский

"С другой стороны, мы имеем ситуацию, когда, возможно, миллионы граждан Украины имеют гражданства других стран мира. С точки зрения Конституции они признаются гражданами Украины. Но если мы будем строго стоять на позиции, что не может быть двойного гражданства, то мы таким образом фактически отталкиваем своих граждан, которые получили гражданство других стран", - отметил нардеп.

По его словам, юридические аргументы в пользу введения двойного гражданства можно найти.

"Поэтому СНБО сейчас фактически инициировал такую ​​широкую дискуссию о возможности двойного гражданства для граждан Украины, которые не являются представителями органов публичной власти. Думаю, юридические аргументы в пользу того, что двойное гражданство допускается, мы можем найти", - сказал Вениславский.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но не с Россией.

Также читайте: "Слуга народа" Вениславский о введении санкций против чиновников времен Януковича: Усложнили жизнь предателям, ограничив доступ к ресурсам

Автор: 

двойное гражданство (161) Вениславский (262)


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Топ комментарии
+54
Введением запрета на двойное гражданство мы можем оттолкнуть жителей ДНР. Ну вы и *******!
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07.03.2021 08:53
+47
зелені настільки тупі, що самі за'являють про подвійне громадянство. Повне відображення інтелекту їх виборців, а точніше його відсутність
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07.03.2021 08:49
+40
"Украина заботится о представителях украинской нации, проживающих за рубежом"?

Та вам, курвам, і на тих хто в Україні насрати...Источник: https://censor.net/ru/n3251897
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07.03.2021 08:51
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Страница 4 из 4
Паспорт України забрати,а там починає діяти закон
перебування на території країни і н...й.
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07.03.2021 12:21 Ответить
Мати ще один паспорт ( громадянство ) , це як мати ще одну матір . Це ж повна дурня , це протиприродньо .!! .
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07.03.2021 12:30 Ответить
які проблеми? атталкнуть тих, хто порушує законодавство України? та їх ви*бати за це треба
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07.03.2021 12:31 Ответить
Що .ляді вже лижи мастирите?
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07.03.2021 12:32 Ответить
Тупой аргумент
Можно двойное гражданство только работа в гос учреждениях участие в выборах запретить живи работай только в управление государством стоп только граждане Украины с одним гражданством
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07.03.2021 13:06 Ответить
А ті громадяни України, які брали другий паспорт, не розуміли, що цим самим вони самі ************ себе від держави Україна? Заборона подвійного громадянства це конституційна вимога, тож нехай рафіновані ліберасти спробують змінити конституцію. І ще треба розрізняти українців (етнічних, або за походженням), які постійно проживають в інших країнах та українських громадян, які постійно проживають в Україні й чомусь обзавелися ще одним паспортом (чи кількома). Для перших має бути запроваджено щось типу картки українця (квазі громадянство з розширеними повноваженнями крім права обирати чи бути обраним). А ось другим треба надати термін протягом якого вони мають відмовитися від усіх інших громадянств, крім українського. Якщо вони цього не зроблять, то мають втратити українське громадянство (разом з усім, що з цього факту випливає -- включно з необхідністю регулярно подовжувати дозвіл на перебування на українській території, працювати тут, займатися бізнесом тощо).
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07.03.2021 13:16 Ответить
Статус гражданина формируется исключительно взятыми на себя обязанностями, а права идут бонусом. Вследствие чего "множественное гражданство" это всего лишь ушлая попытка воспользоваться бонусами и "откосить" от обязанностей. При этом по факту граждане превращаются в аморфное население. Государство без граждан мертво. Вот и делайте выводы, кому и зачем нужно "двойное гражданство".
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07.03.2021 13:24 Ответить
Але не усі захочуть друге громадянство, от вони і будуть основою держави. Виходить так.
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07.03.2021 14:54 Ответить
Є більш лаконічний термін - "громадянин України".
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07.03.2021 14:54 Ответить
Британский 23 летний футболист "Вулверхемтона" Макс Килман хочет играть за сборную Украины по футболу,его мама Украинка,а отец РАБссиянец. Что-то не славянская фамилия у него. Но пусть играет, если необходим сборной. Уже есть один-два бразильца в сборной Украины. Но менять под него законы Украины недопустимо.
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07.03.2021 13:20 Ответить
P.s. я думаю, что в тех бразильцев никто не проверял оставили ли они бразильское гражданство и у него проверять не будут. Но это не значит, что из-за него надо менять закон, в результате которого миллионы Зеленских станут гражданами Украины.
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07.03.2021 13:34 Ответить
В обязательном порядке в Закон внести статью примерно следующего содержания: "Отримання громадянином України громадянства держави-агресора є державною зрадою і переслідується у встановленому кримінальним законодавтсвом порядку. Якщо громадянин отримав громадянство держави-агресора до визнання останьої агресором, він у встановлений строк повинен визначитись, яким громадянином залишитись. У цьому випадку кримінальна відповідальність не застосовується". А по большому счету, надо придерживаться Конституции. Никакого двойного гражданства.
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07.03.2021 13:20 Ответить
Напишіть у відповідну Комісію у ВР.
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07.03.2021 14:56 Ответить
Зелёная шобла пытается прикрыть свои сраки и те же места своих хозяев.
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07.03.2021 13:29 Ответить
Як вмерло - то вмерло і нех примазуватися.
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07.03.2021 13:31 Ответить
А согласно какому закону Украины они получали паспорта других "дружественных" стран?
Пока в стране война, пока у нас нет правового государства и решения суда можно купить, ни о каком двойном гражданстве речи быть не может! Руки прочь от Конституции!!!
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07.03.2021 14:07 Ответить
Мабуть у нас в країні нема більше проблем ніж КАЗІНО та подвійне громадянство...
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07.03.2021 21:00 Ответить
Шо значит оттолкнуть?!Второе гражданство,это как состоя в браке,иметь гарем на стороне и лгать любимой на 8е марта о том,що она единственная и неповторимая
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07.03.2021 14:17 Ответить
зебил,а ты в курсе,что каждый 2-й украинец против двойного гражданства? ипанат.
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07.03.2021 14:25 Ответить
Так, але половина, а не хоча б 65-70%.
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07.03.2021 14:57 Ответить
Те люди, кто оттолкнутся от украинского гражданства и уедут куда -нибудь, те люди давно уже не украинцы , а отбросы общества!! Просто эти скоты ещё доворовывают всё то, что ещё плохо лежит в Украине!! И чем скорее эти упири с двойным гражданство намылят пятки и уедут с территории Украины, тем лучше!! Меньше нахлебников на наш бюджет и меньше русского мира, и чище атмосфера, от этих вонючих пророссийских существ!!
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07.03.2021 14:29 Ответить
Це вже крайнощі.
Велика кількість - звичайні заробітчани.
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07.03.2021 14:58 Ответить
він подає руку допомоги особам, які не можуть визначитись. як крупному спецу з конституційного права раджу подивитись на досвід країн із усталеною практикою. США - зась. Великобританія-питань немає(підданство не продається).Німеччина-зась. Однак для інших не чинять перешкод. Живеш більше 180 днів-плати податки.Не платиш-ти нечесний-марш з країни.Як сховався коневод Онищенко в Німеччині-батько узбек, паспорт узбецький.все це давно апробовано. за їх проектом -двійник не може брати участь у всіх формах в державному управлінні, а голосувати - можна, чи не так. політичні ганстери з лугандону з російськими паспортами теж можуть голосувати і бути обраними? Чи знову появляється боязливість.
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07.03.2021 14:35 Ответить
Дещо путанний текст, пане. Не все зрозуміло.
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07.03.2021 15:00 Ответить
Так они выбор и так сделали....
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07.03.2021 14:45 Ответить
А вони отримують громадянство для чого ? Отримав- автоматично позбавився українського - крапка,і виявиться що вся банкова іде вжопу
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07.03.2021 15:37 Ответить
"Если будем против двойного гражданства, то можем оттолкнуть граждан Украины, которые получили гражданство других стран, - "слуга народа" Вениславский"

А мы категорически против введения двойного гражданства. С какой стати Украина должна раздавать свое гражданство разной швали, по сути люди уже имеющие гражданство какой то страны и пытающиеся получить гражданство Украины - проститутки, которые не намерены выполнять в полном объеме законодательство ни той страны ни Украины. За кого они будут воевать в случае чего? На какое государство будут работать?
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07.03.2021 16:01 Ответить
Если получено гражданство другого государства, надо автоматом лишать украинского гражданства, со всеми последствиями такого лишения. Если депутат-гнать из депутатов...и тд. Основная масса получивших второе(третье) гражданстве это люди которые составляют , по большей части, контингент опзж и др. антиукраинских парий. Таким образом можно лишить опзж львиной доли ватного лохтората, так как неграждане не участвуют в голосовании.Но народу Украины сейчас пытаются втюхать закон, по которому допускается второе гражданство и окажется что и наш зепрез и очень многие депутаны всех уровней имеют несколько гражданств , что в случае автоматического лишения украинского гражданства не может быть вообще.
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07.03.2021 16:54 Ответить
Нахлынуло...

Я в весеннем лесу пил березовый сок,
С ненаглядной певуньей в стогу ночевал.
Что любил - не сберег, что имел - потерял,
Был я смел и удачлив, а счастья не знал.
И носило меня, как осенний листок,
Я менял города, я менял имена.
Надышался я пылью заморских дорог,
Где не пахли цветы, не блестела луна.
И окурки я за борт бросал в океан,
Проклинал красоту островов и морей,
И бразильских болот малярийный туман,
И вино кабачков, и тоску лагерей.
Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать,
Полететь к ненаглядной певунье своей…
Да вот только узнает ли Родина-мать
Одного из пропащих своих сыновей? (с)
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07.03.2021 17:46 Ответить
нельзя сидеть на двух стульях одной жопой..
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07.03.2021 17:49 Ответить
Можно если жопа большая
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07.03.2021 19:33 Ответить
есть такое замечательное английское слово - redundancy
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08.03.2021 04:10 Ответить
Хм...Вениславский.... Вы кто по национальлности? Если тот, о ком все подумали, что понятно, что вы все космополиты и у вас, практически, нет Родины, а также нет такого понятия в вашем языке. В наказание богом вы были рассеяны по всему миру и исподтишка продолжаете творить свои гнустности везде, где бы не жили. Поэтому, я бы на вашем месте молчал бы в тряпочку.
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07.03.2021 18:56 Ответить
Гражданство должно быть одно, точка. Если надо второе, то украинское должно быть потеряно автоматически. Кого не устраивает, можете поискать более комфортную страну для проживания, чье гражданство вы себе приберегаете на случай золотого парашюта, после выявления ваших непотребств в Украине. Такого не будет, запомните.
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07.03.2021 18:59 Ответить
А это нормально для этого сайта допускать антисемитские высказывания?
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14.03.2021 16:32 Ответить
Марина, а в чем вы усматриваете антисемитизм? В том, что Вениславский делает антиукраинские высказывания и занимается антиукраинизмом, а мы его ставим на место? Только и всего! Причем, никакого антисемитизма, только перечисление фактов. Может вы их захотите опровергнуть? Или вы умеете только безосновательно наклеивать удобные для вас ярлыки? Вы сами то где живете? В Германии? Ну так и трактуйте события в своей стране. Чего вы добиваетесь в своем комментарии в Украине? Скорее всего, вы покинули свою родину-Украину, которая воспитала вас, дала вам бесплатное образование и теперь вы пытаетесь из сытой и невоюющей Германии поучать нас, как нам жить? Думаю, что это неправильно, и тенденциозно. Вы перекручиваете факты, пытаясь стать в позу оскорбленного достоинства вместо Вениславского.
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14.03.2021 19:02 Ответить
Я понятия не имею, кто такой Вениславский и не собираюсь быть его адвокатом. Воспитание и образование мне дала совсем другая страна, которой сейчас уже нет.
В своем посте вы пишете не конкретно о некоем Вениславском, а именно о его возможной национальности, причем в очень оскорбительной форме, а это и есть самый настоящий антисемитизм, просто перечитайте свой пост еще раз.
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14.03.2021 20:08 Ответить
Если хотите, можем поговорить о моей украинской национальности. В чем проблема? Я в этом не усматриваю антиукраинизм. Я горжусь своей принадлежностью к украине. Почему же вас обижают мои высказывания? Я не хотел обсасывать эту тему, но вы сами напросились. Думаю, что также свободно я могу говорить и об евреях. Хотя никто не знает, кто такие евреи. Не существует ясного и понятного определения. Википедия неуклюже пытается определить евреев через иудеев, и наоборот, ставя между ними знак равенства. Однако, это мошенничество, поскольку независимого определения нет. Вы не найдете такого определения в словарях. Может вы мне скажете, кто такие евреи и что такое антисемитизм? Вот еще слово, для которого нет определения. Поскольку никто не знает, кто такие семиты. А значит, не имеет право на существование и обратный термин, антисемиты. Евреи сами придумали этот термин, чтобы была хоть какая-то возможность обижаться на неевреев. Вы кидаетесь штампами, не особенно задумываясь о значении тех или иных слов. И обижаетесь на химеры, которые вам, почему-то не кажутся оскорбительными. Но любому украинцу и патриоту, заява Вениславского представляется оскорбительной, если вы еще это не поняли. Почему же мы должны это терпеть и оставлять без ответа? И да, в моем посте ясно звучит, что не человеку с такой фамилией советовать Украине и украинцам, как нам нужно себя вести. Это неправильно. Я же не советую израильтянам, что им нужно делать и как, думаю, они сами разберутся. Почему же я должен это терпеть от некоего Вениславского? А вы, прежде чем кидаться определениями, разберитесь хотя бы в значении тех слов, которые вы привычно и обидчиво используете, но которые не имеют смысла и не имеют определения.
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14.03.2021 22:33 Ответить
Начинаю беспокоиться о вашем психическом здоровье
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14.03.2021 22:38 Ответить
Ну вот. Когда нечего сказать по-сути предмета, начинаются личные выпады. Это древний и примитивный демагогический прием уже очень давно меня не задевает. Желаю удачи и учите матчасть.
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18.03.2021 00:00 Ответить
Еще замечание, Марина. Научитесь отличать сарказм и юмор от антисемитизма. Запомните, не все, что вам не нравится или с чем вы не согласны, является антисемитизмом.
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18.03.2021 00:13 Ответить
Двойное гражданство-это контрольный выстрел в самое сердце Украины. Тоесть у страны не останется никаких шансов выжить. Двойное гражданство нужно ворам которые хотят воровать в Украине и перевозить наварованное в богатую стабильную страну-которая в случае уголовного дела в не выдаст своего гражданина Украине.
В Украине наоборот нужно делать закон по которому получивший второе гражданство-автоматически и навсегда лишается украинского гражданства с вытекающими.
Почти все депутаты имеют более 1 пасспорта и счета в других сранах-им выгодно два гражданства чтобы воровать и срать в Украине и их детки жили в чистой и богатой стране в Америке или ЕС
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07.03.2021 20:53 Ответить
Це все більше цікавить"власть імущіх" хитромудрих дубінесок і подібних йому.Якщо накраде,то щоб втікати в країну другого громадянства,а пересічним українцям це ні до чого.Громадянство повинно бути одне,а сидіти одною дупою на двох стільцях це для тих у кого рило в пуху...
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07.03.2021 20:53 Ответить
Коломойский говорил, что Украине нужны миллионы Зеленских. Зеленский говорил, что он на берегу моря построит новый город. Если будет такой закон, то миллионы Зеленских, рабиновичей, коломойских постепенно получат украинское гражданство и при удобном случае, очень быстро они окажутся населением того нового города. И не только того города. В известном телефонном разговоре Коломойский на говорил, что он не успокоится, пока не добьется своих целей. Только дураку не ясно, что его цели не благо Украины.
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07.03.2021 21:16 Ответить
P.s. Пока Украина не станет успешным стабильным государством, голосовать за подобный закон могут только предатели. Посмотрим кто из депутатов как проголосует.
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07.03.2021 21:26 Ответить
Попытка нынешнего режима Зеленского, вопреки Конституции, легализовать двойное гражданство - это фактически попытка легализовать выведенные за пределы Украины денежные средства, которые будут легализованы под другой гражданской юрисдикцией вне Украины.
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07.03.2021 22:04 Ответить
Зеля! Если ты это узаконишь, то будешь Врагом Украины!
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08.03.2021 01:13 Ответить
Ну и пусть. Кому такие "граждане" Украины с двойным гражданством нужны. Тем более узаконить второе гражданство страны-агрессора!
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08.03.2021 01:11 Ответить
Уже давно назрела необходимость наличия паспортов негражданина. Для всех. Получаешь гражданство иной страны, автоматом получаешь серый украинский паспорт.
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08.03.2021 07:31 Ответить
Вся эта возня с "множественным" гражданством всего лишь элемент информационной войны. Попытка легализации раздачи российских паспортов на оккупированных территориях.
Все сопутствующие измышления не более чем "белый шум" ни о чем и проявления "мусорного троллинга". Нужно просто исполнять нормы действующего законодательства. Было бы кому...
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15.03.2021 12:07 Ответить
Это типа Коломойские и другие подданные Израилей и Кипров?
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18.03.2021 00:18 Ответить
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