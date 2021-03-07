Милованов о своем высказывании, что "МВФ обкакался": "Не вижу, за что тут извиняться"
Советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов рассказал, будет ли извиняться перед МВФ за скандальное заявление в комментарии в соцсети.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Я отвечу, что я не вижу, за что тут извиняться. Я вам скажу честно, если бы МВФ вышел с официальным заявлением относительно моего комментария, это был бы культовый статус у меня - комментарий, даже не пост, на Facebook вызывает официальную позицию МВФ. Это, кстати, что сделали с нами соцсети - они изменили мир, и представить, чтобы подобное было 5-10 лет назад, невозможно. К сожалению, Facebook стал токсичным, и иногда нужно спуститься до тех, кого я называю аналитическими хулиганами, до их уровня, и отвечать словами, которые они понимают", - заявил Милованов.
Советник главы ОП отметил, что если говорить серьезно, то надо сотрудничество Украины с МВФ разделить на два уровня.
"Первый - финансирование Украины. Обычно МВФ финансирует или резерв НБУ, или госбюджет. Нам ни то, ни другое не нужно, резервы у нас большие, бюджет и макроэкономическая ситуация у нас в хорошем состоянии. Но важно разделить финансовую ситуацию в стране и реформы. Реформы мы делаем потому, что они нужны нам, независимо есть МВФ или нет. С другой стороны, иногда нам нужны деньги, и МВФ нам дает их", - объяснил Милованов.
Как сообщалось ранее, советник главы ОП Андрея Ермака экс-министр Тимофей Милованов в дискуссии по поводу визита делегации МВФ заявил, что фонд "обкакался".
Премьер-министр Шмыгаль заявил, что Милованов писал комментарий на эмоциях, однако не считет это корректным.
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Керівник фракції "Слуга урода" втомився, і відпочиває на Мальдівах
ЗЕбобіки, поясніть: як під час війни, під час пандемії, і під час робочої сесії Верховної Ради, цей чувак відпочиває в готелі Amari Havodes Maldives, який разом з перельотом коштує місячну зарплату нардепа?
Якщо йому хтось подарував відпочинок - це пряме порушення закону про запобігання корупції.
Якщо Давид АРАХАМІЯ купив на свої - очікуємо внесення змін у декларацію.
Але ще раз: півтора роки після виборів - і лідер правлячої монобільшості відпочиває на Мальдівах.
Барига?
Корупція?
Ну що ви - я впевнений, що НАЗК знову нічого не помітить 😏
ИСКЛЮЧЕНО.
- Голобородько "посилав у сраку МВФ", у кіно, а Зеленського МВФ "послало в сраку" - в реальності...
Итак напомним, Исполнительный совет, который определяет политику!!! МвФ и отвечает за большинство решений, состоит из 24!!! исполнительных директоров. Так понимаем ,это должна быть дружная диарея? И туалет соответствующего уровня. Директоров назначают восемь стран с наибольшими квотами в Фонде - Соединённые Штаты, Япония, Германия, Франция, Соединённое Королевство, Китай, Россия и Саудовская Аравияhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4#cite_note-7 [7] . Остальные 176 стран организованы в 16 групп, каждая из которых выбирает по исполнительному директору.
Есть еще директор распорядитель!....некто Кристалина Георгиева. А кто она?
Кристали́на Ивано́ва Георги́ева (род. 13 августа 1953, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F София ) - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F болгарский экономист, главный исполнительный директор Всемирного банка, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80 европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распорядитель https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 МВФ с 2019 годаhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] . Вице-президент https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Всемирного банка (с марта 2008 по февраль 2010 года)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-wbsenior-6 [6] https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-wbkg-7 [7] , член совета попечителейhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-nastunwe-8 [8] и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софииhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-docent-9 [9] . Ну всего навсего доцент это никто!!!Кристалина Георгиеваhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA болг. Кристалина Георгиеваhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kristalina_Georgieva_Headshot.jpg https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4.png 12-я https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4#%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Директор-распорядитель МВФ с 1 октября 2019 годаПредшественникhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD Кристин Лагард https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80 Европейский комиссар по бюджету и кадрам1 ноября 2014 - 31 декабря 2016Предшественникhttps://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1 Яцек Доминик (финансовое программирование и бюджет)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%84%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88 Марош Шефчович (межведомственные отношения и администрация)Преемникhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80 Гюнтер Эттингер Европейский комиссар по вопросам международного сотрудничества, гуманитарной помощи и кризисного реагирования9 февраля 2010 - 1 ноября 2014Предшественникhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D1%85%D1%82,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D0%B4%D0%B5 Карел де Гюхт (развитие и гуманитарная помощь)Преемникhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD Невен Мимица (международное сотрудничество и развитие)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%81,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81 Христос Стилианидис (гуманитарная помощь и антикризисные меры)Рождениеhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 13 августа https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1953 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-_053a4944185b96a1-1 [1] https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-_6c2825997580aa66-2 [2] https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-_8a1a3338fd56dad6-3 [3] (67 лет)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F София , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Болгария Образованиеhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Университет национального и мирового хозяйства . Учёная степень https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8 доктор философии https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-_fcbf231d455b8cfb-4 [4] Наградыhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) Место работыhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Софийский университет .
Вступила в должность европейского комиссара 9 февраля 2010 года (была номинирована от правительства https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE Бойко Борисова ), когда так называемая https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83#%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F II комиссия Баррозу была одобрена Европейским парламентомhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [10] .
30 ноября 2010 года была объявлена «комиссаром года» и «европейцем года», получив ежегодную награду электронного издания «European Voice»https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-dn-11 [11] . Была награждена за свой вклад в работу по ликвидации последствий, и в первую очередь за управленческую деятельность, гуманитарных катастроф на https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8 Гаити и в https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистане .
А что сделал ...ээ...Милованофф, для ликвадации последствий???
Милованов
- Голобородько "посилав у сраку МВФ", у кіно, а Зеленського МВФ "послало в сраку" - в реальності...
1 липня 2020 https://www.youtube.com/watch?v=_X8vZhFefjk Сам себе назвав "дебілом": Тимофій Милованов встав і пішов з ефіру 16+ (Скрипін)
18 лютого 2021 https://www.youtube.com/watch?v=5z3Pbb08Bpg Після власної цитати "І я цього не скриваю, що я дебіл" Мілованов пішов з ефіру (5-й)
Если у тебя в кармане миллионы спиженых денег из бюджета.
Откуда это чмо вылезло. Оно - НИКТО, и зовут его - НИКАК.
Каждая низменность норовит стать возвышенностью, и это настоящее стихийное бедствие. (с) Природа землетрясений
Глубоко же они вживили чип тебе в мозг!
Добавить к аттестации бородатой бабушки и фигуранта американских санкций, нечего...
"Слуги народа", возьмите меня на должность зам. министра чего угодно. Мне чисто ипотеку закрыть и все. Я дальше сам уволюсь, обещаю!
Я тут посчитал, чтобы закрыть ипотеку, мне на таком посту понадобится 17 секунд.
может быть советником сразу
и у дебилов и обосранцев
Это значит, что большинство американцев сможет получать выплаты в размере 1400 долларов на человека уже в текущем месяце.
Законопроект поддержали 50 сенаторов. По словам Байдена, более 85% американских семей получат выплаты.
При этом семьи с двумя детьми и годовым доходом в районе 100 тысяч долларов смогут получить чек на сумму в районе 5 600 долларов.
https://mignews.com/news/economics/070321_92628_43770.html
А по факту 50% бюджета ок. 500 миллиардов гривен в 21 году они собираются занять под ОВГЗ. Поскольку внешних заемщиков нет( они выходят)---покупать заставят банки, которым даст рефинанс НБУ денежками, которые он же и напечатает!
Поздравляю зебилов!
За неделю портфель ОВГЗ нерезидентов уменьшился на 821 млн грн.