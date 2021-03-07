Милованов о своем высказывании, что "МВФ обкакался": "Не вижу, за что тут извиняться"

Советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов рассказал, будет ли извиняться перед МВФ за скандальное заявление в комментарии в соцсети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я отвечу, что я не вижу, за что тут извиняться. Я вам скажу честно, если бы МВФ вышел с официальным заявлением относительно моего комментария, это был бы культовый статус у меня - комментарий, даже не пост, на Facebook вызывает официальную позицию МВФ. Это, кстати, что сделали с нами соцсети - они изменили мир, и представить, чтобы подобное было 5-10 лет назад, невозможно. К сожалению, Facebook стал токсичным, и иногда нужно спуститься до тех, кого я называю аналитическими хулиганами, до их уровня, и отвечать словами, которые они понимают", - заявил Милованов.

Советник главы ОП отметил, что если говорить серьезно, то надо сотрудничество Украины с МВФ разделить на два уровня.

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"Первый - финансирование Украины. Обычно МВФ финансирует или резерв НБУ, или госбюджет. Нам ни то, ни другое не нужно, резервы у нас большие, бюджет и макроэкономическая ситуация у нас в хорошем состоянии. Но важно разделить финансовую ситуацию в стране и реформы. Реформы мы делаем потому, что они нужны нам, независимо есть МВФ или нет. С другой стороны, иногда нам нужны деньги, и МВФ нам дает их", - объяснил Милованов.

Как сообщалось ранее, советник главы ОП Андрея Ермака экс-министр Тимофей Милованов в дискуссии по поводу визита делегации МВФ заявил, что фонд "обкакался".

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что Милованов писал комментарий на эмоциях, однако не считет это корректным.

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