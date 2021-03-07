За минувшие сутки от COVID-19 вакцинировали 1 279 человек, всего прививку сделали более 17 тыс. украинцам, - Минздрав

С начала вакцинации от COVID-19 в Украине привиты 17 037 человек. Они получили первую дозу вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает "Коронавірус.Інфо".

Так, за минувшие сутки, 6 марта, от коронавируса получили прививку 1 279 человек.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (470 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1940 прививок), наименьшее - в Закарпатской области (314 прививок).

С начала кампании привито 17 037 человек, из них получили 1 дозу - 17 037 человек.

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