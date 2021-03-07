"Байден сигнализирует Украине о коррупции": Реакция американских СМИ на санкции против Коломойского

Средства массовой информации США активно обсуждают введение визовых санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

Так, издание The Washington Post отмечает, что американские власти ведут гражданское дело против Коломойского. Проверяют возможное хищение миллиардов долларов в украинском банке, которым он когда-то владел (очевидно речь идет о "ПриватБанке". - Ред.), и отмывание средств в США и других странах.

"Введением санкций против Коломойского администрация Байдена поддерживает американские призывы к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее снимался в телевизионном шоу на канале Коломойского и который, вероятно, испытал влияние магната, для осуществления агрессивных шагов по реформированию украинской экономики и политической системы. После распада Советского Союза в стране преобладают олигархи", - пишет издание.

Также в публикации критикуют реакцию Офиса Зеленского на санкции против Коломойского, ведь в официальном заявлении даже не упоминают фамилию олигарха.

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Издание Bloomberg отмечает, что санкции против Коломойского - сигнал Украине о коррупции.

"Шаг по введению санкций против Коломойского - это первая большая инициатива США в отношении Украины во времена Байдена, связи которого с бывшим советским государством стали ключевой темой в избирательной кампании 2020 года", - говорится в материале.

Кроме того, издание отмечает, что Коломойский остается одним из самых влиятельных олигархов Украины.

Financial Times сообщает, что санкции США вводятся из-за "причастности олигарха к значительной коррупции" в 2014-2015 годах, когда он был главой Днепропетровской области. Также издание отмечает, что президенту Зеленскому трудно противостоять Коломойскому, ведь их связывает бывшее деловое партнерство.

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Журналисты The New York Times отмечают, что "Администрация Байдена рассматривает борьбу с коррупцией в Украине как лучшую защиту от российского влияния". Издание подчеркнуло, что санкциями США сигнализируют о новом агрессивном подходе администрации Байдена в борьбе с коррупцией в Украине.

Газета пишет, что борьба Зеленского с Коломойским является для него испытанием из-за бывших бизнес-связей: "Господин Коломойский контролирует фракцию в политической партии господина Зеленского "Слуга народа", без которой партия не получит большинства в парламенте. Телевидение господина Коломойского поддержало господина Зеленского на президентских выборах 2019 года".

Издание Daily Beast отмечает, что "Коломойский считается самой мощной фигурой в Украине вне власти, и он был ключевым покровителем президента Владимира Зеленского во время его прихода к власти". Журналисты добавили, что Коломойский может "разрушить демократические процессы и институты в Украине".

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи. В Офисе Президента после этого заявили, что Зеленский за 2 года на должности президента сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент Украины.

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