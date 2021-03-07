Авария автобуса с украинцами в Польше: 28 человек госпитализированы, из них 9 в тяжелом состоянии

28 человек, которые накануне попали в ДТП в Польше, находятся в больницах. Девять из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 7 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях находится 28 человек (из них 9 в тяжелом состоянии). На месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине", - говорится в сообщении.

Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.

Первая группа из 24 пассажиров, не пострадавших в ДТП, выехала в Украину.

Также читайте: Авария автобуса с украинцами в Польше: Тела погибших отправят в Украину после идентификации