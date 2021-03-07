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Новости ДТП
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Авария автобуса с украинцами в Польше: 28 человек госпитализированы, из них 9 в тяжелом состоянии

Авария автобуса с украинцами в Польше: 28 человек госпитализированы, из них 9 в тяжелом состоянии

28 человек, которые накануне попали в ДТП в Польше, находятся в больницах. Девять из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 7 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях находится 28 человек (из них 9 в тяжелом состоянии). На месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине", - говорится в сообщении.

Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.

Первая группа из 24 пассажиров, не пострадавших в ДТП, выехала в Украину.

Также читайте: Авария автобуса с украинцами в Польше: Тела погибших отправят в Украину после идентификации

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ДТП (7670) Польша (8390) ГСЧС (4941)


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страшная большая авария....такое количество погибших и много в тяжелом состоянии , остальные тоже травмы много((просто нет слов от сострадания таких тяжких ранений пострадавшим, и родственникам погибших...как написано...(пути ГОСПОДНИ неисповедимы....никто не знает когда, где и как прийдёт конец жизненного пути каждого человека)
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07.03.2021 10:38 Ответить
Авария страшная, а вот причина оказалась банальной. "«Водій вирубався». Потерпілий українець розповів подробиці смертельної ДТП у Польщі".
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dtp-v-polshchi-poterpiliy-rozpoviv-podrobici-avariji-novini-ukrajini-50146286.html
Уснул водитель, как я и предполагал.
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07.03.2021 21:42 Ответить
 
 