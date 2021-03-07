Авария автобуса с украинцами в Польше: 28 человек госпитализированы, из них 9 в тяжелом состоянии
28 человек, которые накануне попали в ДТП в Польше, находятся в больницах. Девять из них в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 7 ч. 7 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях находится 28 человек (из них 9 в тяжелом состоянии). На месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине", - говорится в сообщении.
Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.
Первая группа из 24 пассажиров, не пострадавших в ДТП, выехала в Украину.
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https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dtp-v-polshchi-poterpiliy-rozpoviv-podrobici-avariji-novini-ukrajini-50146286.html
Уснул водитель, как я и предполагал.