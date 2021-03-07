В ВСУ зафиксировали 49-й летальный случай из-за COVID-19, всего болеют 1 269 человек, вакцинированы - 2 376, - Командование Медсил

В Вооруженных Силах Украины зафиксировали 49-й летальный случаев от коронавирусной инфекции.

Об этом в Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки зарегистрировали 63 новых случая заболевания COVID-19. Всего болеют 1269 военнослужащих.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 49 летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Винницкой областной инфекционной больнице. Положительный ПЦР тест от 16.02.2021р. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

За сутки госпитализировали 17 заболевших, остальные находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 16 218 человека, летальных случаев - 49.

"С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 2 376 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 488 военных медиков. За минувшие сутки на COVID-19 привито 704 человека", - отметили в Командовании Медсил.

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