В ВСУ зафиксировали 49-й летальный случай из-за COVID-19, всего болеют 1 269 человек, вакцинированы - 2 376, - Командование Медсил
В Вооруженных Силах Украины зафиксировали 49-й летальный случаев от коронавирусной инфекции.
Об этом в Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
За минувшие сутки зарегистрировали 63 новых случая заболевания COVID-19. Всего болеют 1269 военнослужащих.
"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 49 летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Винницкой областной инфекционной больнице. Положительный ПЦР тест от 16.02.2021р. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.
За сутки госпитализировали 17 заболевших, остальные находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
Всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 16 218 человека, летальных случаев - 49.
"С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 2 376 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 488 военных медиков. За минувшие сутки на COVID-19 привито 704 человека", - отметили в Командовании Медсил.
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О количестве задействованных орудий и направлении удара не сообщается.
Командование украинских войск пока не сообщило о потерях. В то же время в Сети очевидцы сообщают о том, что большое количество украинских военнослужащих в результате удара были убиты и ранены.
Так, Михаил Храмков в комментариях на сайте «Русская весна» утром 7 марта сообщил о том, что в Киев доставлены 25 тяжело раненых бойцов. Более 20 - погибли."
Раньше я бы сказал, что верить помойке русвесна - это себя не уважать, чиать русвесну - г*вна набираться.
Однако, после публичного (на гос. уровне) вранья о том, ходит или таки не ходит Ермак на допросы, я скажу так: ТЕПЕРЬ ЛЮБОЙ ВРЕТ, ЧТО ВОДУ ПЬЕТ.
Итак, вопросы:
- были ли обстрелы со стороны ЛДНР
- сколько украинцев погибли или были ранены.
Учтите, врать не советую: если соврете и это откроется, вас за погибших бойцов ВСУ с землей сравняют, вам это не забудут.