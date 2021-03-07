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Новости Коронавирус и карантин
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В ВСУ зафиксировали 49-й летальный случай из-за COVID-19, всего болеют 1 269 человек, вакцинированы - 2 376, - Командование Медсил

В ВСУ зафиксировали 49-й летальный случай из-за COVID-19, всего болеют 1 269 человек, вакцинированы - 2 376, - Командование Медсил

В Вооруженных Силах Украины зафиксировали 49-й летальный случаев от коронавирусной инфекции.

Об этом в Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За минувшие сутки зарегистрировали 63 новых случая заболевания COVID-19. Всего болеют 1269 военнослужащих.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 49 летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Винницкой областной инфекционной больнице. Положительный ПЦР тест от 16.02.2021р. Несмотря на проводимую терапию состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

За сутки госпитализировали 17 заболевших, остальные находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 16 218 человека, летальных случаев - 49.

"С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 2 376 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 488 военных медиков. За минувшие сутки на COVID-19 привито 704 человека", - отметили в Командовании Медсил.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 103 человека, зафиксировали 7 167 случаев заражения, выздоровели 2 147 человек

Автор: 

армия (8490) карантин (16729) ВСУ (6531) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В ВСУ зафиксировали 49-й летальный случай из-за COVID-19, всего болеют 1 269 человек, вакцинированы - 2 376, - Командование Медсил - Цензор.НЕТ 1742
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07.03.2021 11:07 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
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07.03.2021 11:08 Ответить
Это важно, но вот соседи пишут, что:
"
О количестве задействованных орудий и направлении удара не сообщается.
Командование украинских войск пока не сообщило о потерях. В то же время в Сети очевидцы сообщают о том, что большое количество украинских военнослужащих в результате удара были убиты и ранены.

Так, Михаил Храмков в комментариях на сайте «Русская весна» утром 7 марта сообщил о том, что в Киев доставлены 25 тяжело раненых бойцов. Более 20 - погибли."

Раньше я бы сказал, что верить помойке русвесна - это себя не уважать, чиать русвесну - г*вна набираться.
Однако, после публичного (на гос. уровне) вранья о том, ходит или таки не ходит Ермак на допросы, я скажу так: ТЕПЕРЬ ЛЮБОЙ ВРЕТ, ЧТО ВОДУ ПЬЕТ.

Итак, вопросы:
- были ли обстрелы со стороны ЛДНР
- сколько украинцев погибли или были ранены.

Учтите, врать не советую: если соврете и это откроется, вас за погибших бойцов ВСУ с землей сравняют, вам это не забудут.
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07.03.2021 13:51 Ответить
Сдается мне, что заигрались Хомчак с Арестовичем в "мирный процесс", и что на передовую под обстрелы их надо отправить, обоих и немедленно.
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07.03.2021 13:54 Ответить
В Украине нет обязательной вакцинации армии ? У нас -обязательная именно для военнослужащих. Армия профессиональная.
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07.03.2021 14:45 Ответить
 
 