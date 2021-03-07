Кремль опасается усиления сотрудничества с ЕС, ведь это приведет к увеличению демократии в РФ, - Порошенко

Визит в Москву Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ярко продемонстрировал настоящие намерения Путина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент, лидер политсилы Петр Порошенко.

По словам пятого президента, Кремль замораживает свои отношения с Европой, поскольку любые демократические процессы в России представляют угрозу для Путина и его власти.

"Я лично знаю Жозепа Боррелля. Это сильный и умный человек - настоящий лидер. Я не буду комментировать насколько своевременным или нет был его визит в Москву. Однако я думаю, что эта поездка была полезной, поскольку ярко продемонстрировала истинные намерения Путина", - считает Порошенко.

"Россия решила заморозить свои отношения с Западом. Кремль опасается, что усиление сотрудничества с ЕС приведет к увеличению демократии в России. А больше демократии в России означает конец режима Путина. Поэтому не должно быть никаких иллюзий. Своим приемом Борреля Россия продемонстрировала нежелание развивать диалог с Брюсселем", - добавил Порошенко.

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Лидер "ЕС" также считает, что Запад должен ввести против российского режима новые санкции из-за заключения Алексея Навального. Он отметил, что не идеализирует российского политика за его позицию в отношении оккупированного Крыма, однако Путин должен нести ответственность за политические репрессии.

"Я не идеализирую Алексея Навального. Я не могу принять его позиции по Крыму. Однако с его стороны это было мужественное решение вернуться в Россию после попытки его отравления, организованного ФСБ. Никто в мире не сомневается в личной роли Путина в этом деле", - подчеркнул Порошенко.

"Действительно, важно посмотреть, как русский народ протестует против коррупции, эрозии демократии и свободы слова в своей стране. По всем этим причинам Запад должен поддерживать Алексея Навального путем введения новых санкций против режима Путина, который уже платит очень высокую цену", - подытожил пятый президент.

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