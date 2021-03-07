Кремль опасается усиления сотрудничества с ЕС, ведь это приведет к увеличению демократии в РФ, - Порошенко
Визит в Москву Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ярко продемонстрировал настоящие намерения Путина.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент, лидер политсилы Петр Порошенко.
По словам пятого президента, Кремль замораживает свои отношения с Европой, поскольку любые демократические процессы в России представляют угрозу для Путина и его власти.
"Я лично знаю Жозепа Боррелля. Это сильный и умный человек - настоящий лидер. Я не буду комментировать насколько своевременным или нет был его визит в Москву. Однако я думаю, что эта поездка была полезной, поскольку ярко продемонстрировала истинные намерения Путина", - считает Порошенко.
"Россия решила заморозить свои отношения с Западом. Кремль опасается, что усиление сотрудничества с ЕС приведет к увеличению демократии в России. А больше демократии в России означает конец режима Путина. Поэтому не должно быть никаких иллюзий. Своим приемом Борреля Россия продемонстрировала нежелание развивать диалог с Брюсселем", - добавил Порошенко.
Лидер "ЕС" также считает, что Запад должен ввести против российского режима новые санкции из-за заключения Алексея Навального. Он отметил, что не идеализирует российского политика за его позицию в отношении оккупированного Крыма, однако Путин должен нести ответственность за политические репрессии.
"Я не идеализирую Алексея Навального. Я не могу принять его позиции по Крыму. Однако с его стороны это было мужественное решение вернуться в Россию после попытки его отравления, организованного ФСБ. Никто в мире не сомневается в личной роли Путина в этом деле", - подчеркнул Порошенко.
"Действительно, важно посмотреть, как русский народ протестует против коррупции, эрозии демократии и свободы слова в своей стране. По всем этим причинам Запад должен поддерживать Алексея Навального путем введения новых санкций против режима Путина, который уже платит очень высокую цену", - подытожил пятый президент.
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минимальная пенсия в 2013 году составляла 894 грн
а в на конец 2018 составляла 1500 грн
что составило рост +68%
в то же время рост цен составил +150%
https://index.minfin.com.ua/economy/index/prodprice/
https://economy.24tv.ua/ru/minimalnaja_pensija_2018_ukraina_vyrastet_kogda_i_na_skolko_virastet_pensija_n982389
а теперь сравни со своими сказочными цифрами "+34%" и "+350%"
звездобол доморощенный
ты думал тут тебе на слово поверят? ха ха три раза. брысь под лавку скулить!
рост в два раза это рост на 100% а не на 200
иди в третий клас дятел
еще раз для деревянных. когда говорят "на" то это увеличение от первоначального значения
когда говорят "в" то это увеличение от нулевого значения
поэтому если говорят что 10 больше 5 в 2 раза то это значит что в 10 два раза по 5. соответственно если через пропорцию "в" получается 2.5 то "на" будет 150 %
иди в школу дятел
**** я тебе уже на пальцах все расписал - ты продолжаешь тупить..
иди стучи рогами в другом месте....
Лидер "ЕС" также считает, что Запад должен ввести против российского режима новые санкции из-за заключения Алексея Навального. Он отметил, что не идеализирует российского политика за его позицию в отношении оккупированного Крыма, однако Путин должен нести ответственность за политические репрессии.Источник: https://censor.net/ru/n3251911
Дивина! Але більшість зебілів сприймають Порошенка за президента.
Все чекають від нього дій, рішень. Коментують його заяви.
Вони вже і забули, що два роки тому обрали зеленського. Хто це такий , нагадати вам, зебілушки ?
До нього адресуйте всі ваші претензії.
З підвалів Цензора, завиваючи на лиху долю, полізли зебіли
Как будто хряк ждёт вынесение приговора.
Вороги України витрачають мільярди доларів на брудні інформаційні кампанії, спрямовані на дискредитацію європейського курсу та розхитування ситуації всередині нашої держави. Про це в інтерв´ю французькому виданню «https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/petro-porochenko-poutine-veut-detruire-l-union-europeenne_2146197.html L'Express » розповів п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Згідно з недавнім https://kiis.com.ua/materials/pr/Socis_KIIS_pr/PRESS_Prezent_UA_February_n3000.pdf опитуванням двох відомих соціологічних агентств, партія Володимира Зеленського «Слуга народу» опустилася на другу позицію в рейтингу, пропустивши на перше місце партію «Європейська Солідарність». На третьому місці проросійські сили», - зазначив Порошенко.
«Більшість українців залишаються прихильниками європейської інтеграції та членства в НАТО. Щоб зламати цю тенденцію, Кремль змінив тактику: намагається підірвати нашу країну зсередини. Він витрачає мільярди доларів, аби дестабілізувати політичну ситуацію через брудну дезінформаційну кампанію», - говорить Петро Порошенко.
Він також зауважив, що переконаний у лідерстві найпотужнішої проєвропейської опозиційної сили в Україні.
«Все, що я можу вам сказати, що ким би не був кандидат від моєї партії «Європейська Солідарність», він стане переможцем на наступних президентських виборах», - наголошує Петро Порошенко.
Система нефтепродуктопроводов протяженностью 1433 км с середины 1990-х годов является спорным активом между Россией и Украиной. Труба была построена в середине прошлого века и в 1988-м передана в собственность РСФСР. После распада Союза и образования независимых государств собственником трубопровода стала Россия в лице оператора нефтетранспортной системы РФ - госкомпании Транснефть.
Свои права на нефтепродуктопровод Украина предъявила в 1995 году. Тогда между правительствами двух стран было подписано соглашение о необходимости определения правового статуса актива. С тех пор состоялось порядка десяти заседаний украинско-российских межправительственных комитетов и подкомитетов по этому вопросу, но решение так и не было принято.
В итоге дело застряло в судах. После начала агрессии России в Украине судебные споры активизировались. В ноябре 2014 года Ровенский апелляционный хозяйственный суд https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/2908092-rossiyskaya-transneft-gotova-otkazatsya-ot-dochki-v-ukraine.htm%5C вернул в государственную собственность 1 433 км нефтепродуктопроводов.
22 марта 2017 года эта нефтепродуктотраспортная инфраструктура на основании «вновь возникших обстоятельств» была признана Хозяйственным судом Ровенской области… частной собственностью юрлиц с иностранной юрисдикцией.
Вновь возникшие обстоятельства, как подозревают детективы НАБУ, САП и СБУ, - это заведомо ложные выводы инженерно-технической судебной экспертизы ГП «УкрГИАП» от 20 марта 2017 года, на основании которых нефтепродуктопровод «Самара-Западное направление», был выведен из государственной собственности Украины и передан в собственность ООО «ПрикарпатЗападтранс», а затем в частную собственность компании иностранной юрисдикции.
все к чему прикасается зенелох превращается либо в дерьмо либо не работает никак - ни на друзей ни на врагов. это карма у человека такая. осел апокалипсиса