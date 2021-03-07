При исполнении служебных обязанностей за годы независимости Украины погиб 1 671 правоохранитель, - МВД
С 2015 года в Украине погибли 44 правоохранителя, половина - из-за заболевания COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Сегодня Международный День памяти полицейских, погибших на службе.
"При исполнении служебных обязанностей за годы независимости Украины погиб 1 671 работник органов внутренних дел, с 2015 погибли 44 полицейских, из них 5 в ООС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от COVID умерло 22 полицейских.
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Наверно это заслуга реформы МВД Порошенко и Авакова. Великолепная статья - "услужливый дурак опаснее врага".
https://od.npu.gov.ua/news/dtp/policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-dtp-na-trxasi-odeksa-kijiv/ Внаслідок зіткнення автомобіля Hyundai, який рухався у напрямку Одеси, та службового автомобіля патрульної поліції Toyota Prius загинув пасажир Hyundai, водій та ще двоє пасажирів цієї автівки травмовані.