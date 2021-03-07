В Киеве за сутки из-за COVID-19 умерли 14 человек, выздоровел - 41, выявили 432 новых случая, - Кличко. КАРТА
За минувшие сутки, 6 марта, в Киеве выявили 432 новых случая коронавируса.
Об этом сообщил в Телеграм-канале мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"432 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в городе 2 767 летальных случая от вируса", - отметил Кличко.
По его данным, за вчеры были госпитализированы 50 пациентов, 41 человек выздоровел за минувшие сутки.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком - 93, Деснянском - 84 и Оболонском - 69", - добавил Кличко.
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