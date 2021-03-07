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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки из-за COVID-19 умерли 14 человек, выздоровел - 41, выявили 432 новых случая, - Кличко. КАРТА

В Киеве за сутки из-за COVID-19 умерли 14 человек, выздоровел - 41, выявили 432 новых случая, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки, 6 марта, в Киеве выявили 432 новых случая коронавируса.

Об этом сообщил в Телеграм-канале мэр города Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"432 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в городе 2 767 летальных случая от вируса", - отметил Кличко.

По его данным, за вчеры были госпитализированы 50 пациентов, 41 человек выздоровел за минувшие сутки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки из-за COVID-19 умерли 18 человек, выздоровели - 138, выявили 682 новых случая, - Кличко. КАРТА

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком - 93, Деснянском - 84 и Оболонском - 69", - добавил Кличко.

В Киеве за сутки из-за COVID-19 умерли 14 человек, выздоровел - 41, выявили 432 новых случая, - Кличко. КАРТА 01

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