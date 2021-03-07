Если в мире введут "паспорта вакцинации", наша цифровая система поможет украинцам подтвердить получение прививки от коронавируса, - Шмыгаль
С 1 марта в Украине заработала услуга записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19. За первые 5 дней ею воспользовались более 155 тысяч граждан.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Он призывает украинцев более активно записываться в очередь на вакцинацию: "каждый желающий менее чем за 5 минут может заполнить заявку через приложение и вебпортал Дія или с помощью национального контакт-центра Минздрава (0800 60 20 19)".
По словам Шмыгаля, данные будут внесены в электронный список ожидания, что позволит организовать максимально быстрый и безопасный процесс вакцинации. После заполнения заявки украинцы получат приглашение в пункт прививки в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения планом вакцинации.
"Более того, цифровая система, разработанная Минцифры с Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые "паспорта вакцинации", - добавил премьер.
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Это - новый, но, я считаю, очень серьезный современный вопрос, который всем нам предстоит решить
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, Защита здоровья и безопасность:
Спорт НА́ТО,объёмы оружейного экспорта и импорта возросли на N % впо апк и тд и тп УСЁ ВАЖНО невзирая ни на что ... долг патриота -
Нагадаю на силовий блок (поліцію, СБУ, МНС) виділяється зараз скільки, що україна знаходиться по цьому показнику на 3 місці в світі.
Зелені падли під камери на ТБ ширяються, а решта громадяни будуть записуватися просто в чергу на вакцинацію, один чорт, якщо не бюджетник, то штрикнуть в руку не раніше 2020 року(((
Главное,чтоб клеймо на лоб не забыли ставить,тоже хорошая инициатива👍😉
А ты чьим то словам... ,мол он укололся тем же, что корят тебя..." - верь дальше...
А вот Папа Римский не кололся этим шмурдяком... !
тот же клован мог уколоться физраствором, а может и вообще не кололся,
клован и про тарифы брехал, эти мрази соврут и дорого ее возьмут
тоьько вот в той же Польше скорее всего пошлют на три весёлых буквы и дію, и клованский паспорт, легче куптть справку и БЕСПЛАТНО привиться в той же Польше,
чем колоть неизвестно что для наполнения карманов зеленского и его бизнес партнёрши богатырёвой
Так что будем мы сидеть в своём бандустане за железным занавесом.
Но это всё ничего, зато не Порошенко.
і нащо шакали брешуть що це неправда, мабуть тому щоб вакцинувати все
людство і заробити на цьому гарні бабулєси, а як що вакцинація зробе з людей
інвалідів різних ступеней, то їм також можно буде продавати ліки і послуги до самої
їх смерті. Чим далі тим цинішнише дії влади у всьому світі
ЗДОРОВІ ЛЮДИ ЗАРАЗ НЕ ПОТРІБНІ НІ ДЕ