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Новости Коронавирус и карантин
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Если в мире введут "паспорта вакцинации", наша цифровая система поможет украинцам подтвердить получение прививки от коронавируса, - Шмыгаль

Если в мире введут

С 1 марта в Украине заработала услуга записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19. За первые 5 дней ею воспользовались более 155 тысяч граждан.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Он призывает украинцев более активно записываться в очередь на вакцинацию: "каждый желающий менее чем за 5 минут может заполнить заявку через приложение и вебпортал Дія или с помощью национального контакт-центра Минздрава (0800 60 20 19)".

По словам Шмыгаля, данные будут внесены в электронный список ожидания, что позволит организовать максимально быстрый и безопасный процесс вакцинации. После заполнения заявки украинцы получат приглашение в пункт прививки в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения планом вакцинации.

"Более того, цифровая система, разработанная Минцифры с Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые "паспорта вакцинации", - добавил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки от COVID-19 вакцинировали 1 279 человек, всего прививку сделали более 17 тыс. украинцам, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) Минцифры (314) Шмыгаль Денис (2668) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Ваша "цихерова" система може підтвердити лише вашу тупість та некомпетентність.
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07.03.2021 13:31
+5
Ми вже в жопі з швидкістю "вакцинування", яке в воно швидке не було у майбутньому висновок один, зебіли роблять усе аби українці були позбавлені свого права вільно виїзджати за кордон, створюючи тоталітарну державу, в які кошти виділяються лише на посилення поліції!
Нагадаю на силовий блок (поліцію, СБУ, МНС) виділяється зараз скільки, що україна знаходиться по цьому показнику на 3 місці в світі.
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07.03.2021 13:35
+5
а если прививка окажется "не той"?... и еще вопрос - в скольких странах мира "Дия" легитимизирована?... что тогда даст подтверждение в ней прививки от ковидла?...
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07.03.2021 13:35
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После заполнения заявки украинцы получат приглашение в пункт прививки в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения планом вакцинации. - То есть никогда! Записываемся, товарищи! Не толпимся...
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07.03.2021 13:30 Ответить
И сливаем свои данные в Рашу. Администраторы некоторых региональных подразделений "Дии" сидят в Московии, и базы там-же. Подключайтесь лохи на здоровье

Якщо у світі введуть "паспорти вакцинації", наша цифрова система допоможе українцям підтвердити отримання щеплення проти коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 572
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07.03.2021 14:20 Ответить
Якщо у світі введуть "паспорти вакцинації", наша цифрова система допоможе українцям підтвердити отримання щеплення проти коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4222
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07.03.2021 14:21 Ответить
Назовись общественным деятелем и прививайс

Это - новый, но, я считаю, очень серьезный современный вопрос, который всем нам предстоит решить
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07.03.2021 16:36 Ответить
Украинцам нужно определиться что им важнее - путешествия заграницу или жизнь, потому что от вакцины умирают и умирают чаще чем от самой инфекции. Выбор за каждым.
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07.03.2021 16:56 Ответить
. - Ничего личного, это просто бизнес." -

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, Защита здоровья и безопасность:

Спорт НА́ТО,объёмы оружейного экспорта и импорта возросли на N % впо апк и тд и тп УСЁ ВАЖНО невзирая ни на что ... долг патриота -
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10.03.2021 12:50 Ответить
Ваша "цихерова" система може підтвердити лише вашу тупість та некомпетентність.
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07.03.2021 13:31 Ответить
Согласно президенту, главным борцом с коррупцией в Украине является Министерство цифры. А кто сажать весной будет? Тоже министерство? И ответственности на президенте никакой. Классно быть президентом -- всем руководишь, а ответственности на тебе никакой.
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07.03.2021 14:16 Ответить
Ми вже в жопі з швидкістю "вакцинування", яке в воно швидке не було у майбутньому висновок один, зебіли роблять усе аби українці були позбавлені свого права вільно виїзджати за кордон, створюючи тоталітарну державу, в які кошти виділяються лише на посилення поліції!
Нагадаю на силовий блок (поліцію, СБУ, МНС) виділяється зараз скільки, що україна знаходиться по цьому показнику на 3 місці в світі.
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07.03.2021 13:35 Ответить
Пока терпилы терпят , всё будет хорошо! Но иди сам вакцинируйся шмурдяком индийским....
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07.03.2021 13:37 Ответить
К сожалению прийдется платить как за прививку, и за то чтобы ее не сделать...короче по совковому за справку...а реально ты будешь заходить в амбулаторию и положишь медсестре в карман....а перед этим зплатишь за саму прививку и за малое ожидание в очереди...ну типа как сокращение времени выдачи справки о несудимости...
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07.03.2021 13:58 Ответить
иду медбратом устраиваться) буду справки толкать за мзду малую- к осени на квартиру напрививаю)
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07.03.2021 14:02 Ответить
Ага а кто тебя к кормушке пустит...пойдешь в инфекционку дезентерийным бабушкам клизмы ставить
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07.03.2021 14:13 Ответить
У таких бабушек другие проблемы. Им бы чопик вставить...
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07.03.2021 14:31 Ответить
Україна як держава і заодно як країна завдяки Гідранту глибоко в дупі!

Зелені падли під камери на ТБ ширяються, а решта громадяни будуть записуватися просто в чергу на вакцинацію, один чорт, якщо не бюджетник, то штрикнуть в руку не раніше 2020 року(((
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07.03.2021 15:40 Ответить
Шо за тупая картинка: вакцинируют здоровых, а одеты в противочумный костюм....
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07.03.2021 13:35 Ответить
ну типа особоопасная инфекция...шоб больше шухеру наделать
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07.03.2021 13:59 Ответить
а если прививка окажется "не той"?... и еще вопрос - в скольких странах мира "Дия" легитимизирована?... что тогда даст подтверждение в ней прививки от ковидла?...
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07.03.2021 13:35 Ответить
"Цифровые паспорта вакцинации")),так уже пишут,что ковид до 2022 и потом идёт на спад.Куда девать будете "паспорта"?)
Главное,чтоб клеймо на лоб не забыли ставить,тоже хорошая инициатива👍😉
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07.03.2021 13:38 Ответить
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции- к тому же он не вечен
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07.03.2021 14:02 Ответить
Твой коммент напомнил анекдот. Человек хотел поехать в Норвегию, выучил норвежский язык, но не поехал по какой-то причине. Теперь думает, куда девать выученный норвежский язык.
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07.03.2021 16:00 Ответить
посмертно?
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07.03.2021 13:38 Ответить
Ну не так печально . Если только Турция обломает с отпуском .
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07.03.2021 13:41 Ответить
155 тысяч желающих кольнутся самогоном, но привез Ляшко? Не густо. Где 76% зетипиллов?
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07.03.2021 13:43 Ответить
закрийте вже цей "істочнік радості і пазітіва" ..і ляпає і ляпає... Ви реальну вакцинацію збираєтесь робить, чємпіони? а не по тисячі на добу? .."запісиваємся,запісиваємся таваріщі, актівнєє..в очєрєдь таваріщі..." ...аби ото 3,14здіть...
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07.03.2021 13:44 Ответить
Проблема в том, КТО будет ДОВЕРЯТЬ НАШЕЙ системе, и тому ШМУРДЯКУ, которым вы нас пытаетесь уколоть !!!
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07.03.2021 13:47 Ответить
Любитель екстріму?
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07.03.2021 14:06 Ответить
И что ? Ему плевать - он верит в реинкорнацию... !
А ты чьим то словам... ,мол он укололся тем же, что корят тебя..." - верь дальше...
А вот Папа Римский не кололся этим шмурдяком... !
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07.03.2021 14:08 Ответить
не факт, практически никто не знает, что ему кололи и что прикупили зегнидные мрази,
тот же клован мог уколоться физраствором, а может и вообще не кололся,
клован и про тарифы брехал, эти мрази соврут и дорого ее возьмут
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07.03.2021 14:56 Ответить
Всесвітні паспорти будуть у вакцинованих зареєстрованими вакцинами, а не тією мулякою яку ви привезли.
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07.03.2021 13:49 Ответить
Шмыргало где вацинация населения
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07.03.2021 13:53 Ответить
не ведутся
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07.03.2021 13:54 Ответить
Цифровой концлагерь, думал не доживу.
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07.03.2021 13:54 Ответить
Дебіл, якщо це введуть, українців навіть в зімбабу не пустять.
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07.03.2021 14:05 Ответить
И кто же еще в мире сертифицировал эту жижу из индийского нужника? Кто признал ее вакциной и признает факт "вакцинации" этими помоями и пустит нас на свою территорию? Степанов, шарахни ты уже полстакана своей "вакцины" да щезны нахрен из нашей жизни!
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07.03.2021 14:20 Ответить
А не будет ли тут коррупция процветать?
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07.03.2021 14:32 Ответить
З якого бодуна Україна повинна виконувати вказівки Клауса Шваба, Сороса, Білла Гейтса? Ви там у владі зовсім кукукнуті?
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07.03.2021 14:44 Ответить
шмигаль, вашу цифровую сістєму можеш засунути собі в сріку.
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07.03.2021 14:52 Ответить
Только самое интересное ЕС эту вакцину не признает и для ЕС это равносильно что ты вакцинировался 10 кубиками дисцилированной воды!
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07.03.2021 14:56 Ответить
вы наламываете бизнес клована и богатырёвой ...
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07.03.2021 15:01 Ответить
шмыга с клованом купили что то в индии за дикие деньги, в китае богатырёва с зеленским тоже какую то муть разводят,
тоьько вот в той же Польше скорее всего пошлют на три весёлых буквы и дію, и клованский паспорт, легче куптть справку и БЕСПЛАТНО привиться в той же Польше,
чем колоть неизвестно что для наполнения карманов зеленского и его бизнес партнёрши богатырёвой
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07.03.2021 15:00 Ответить
Вакцина, которой нас осчастливило наше государство, не сертифицирована в ЕС, поэтому на границах можете показывать какие угодно приложения, это не возымеет действия. Вас всё равно будут считать не вакцинированным и в Европу не пустят. Вакцинированными считаются только те граждане, которые получили дозы сертифицированной вакцины.
Так что будем мы сидеть в своём бандустане за железным занавесом.
Но это всё ничего, зато не Порошенко.
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07.03.2021 15:03 Ответить
Якщо почнуть вводити такі паспорти то дуже швидко зникнуть і держави і міжнародні організації,а армії і транснаціональні корпорації трішки повільніше -зникнуть.
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07.03.2021 15:05 Ответить
Якийсь дивний тренд відмови від одержання чи то паспорта чи якоїсь іншої довідки провакцинацію. Навпаки, вакцинація людини повинна супроводжуватися видачею довідки або паспорта. Це як чек у магазині для можливості виставити претензії, і з цим не треба боротися.
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07.03.2021 16:23 Ответить
Власне які претензії та кому і за що?
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07.03.2021 19:37 Ответить
Бубочка - чемпион по цифровой системе, как по борьбе с ковидом.
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07.03.2021 16:25 Ответить
За сьогоднішніми даними Україна на 5 місці по добовому приросту захворівших у Європі. Якщо вакцинація і так буде далі проводиться в Україні, то через тиждень буде перше. Тому що країни прискорюють у себе вакцинацію.
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07.03.2021 17:15 Ответить
Шмишадь думає, що той ніким не протестований індійський сурогат визнає цивілізований світ для паспорту вакцинації?! З таким уже успіхом можно вколоти дистильовану воду
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07.03.2021 18:53 Ответить
*Шмигаль
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07.03.2021 18:58 Ответить
Паспорт вакцинації це як ветеринарний паспорт собаки, підхід тей же самий
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07.03.2021 19:46 Ответить
Нащо робити вакцину як що у організма людину вже є іммунітет проти цієї хвороби,
і нащо шакали брешуть що це неправда, мабуть тому щоб вакцинувати все
людство і заробити на цьому гарні бабулєси, а як що вакцинація зробе з людей
інвалідів різних ступеней, то їм також можно буде продавати ліки і послуги до самої
їх смерті. Чим далі тим цинішнише дії влади у всьому світі
ЗДОРОВІ ЛЮДИ ЗАРАЗ НЕ ПОТРІБНІ НІ ДЕ
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07.03.2021 19:50 Ответить
 
 