Если в мире введут "паспорта вакцинации", наша цифровая система поможет украинцам подтвердить получение прививки от коронавируса, - Шмыгаль

С 1 марта в Украине заработала услуга записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19. За первые 5 дней ею воспользовались более 155 тысяч граждан.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Он призывает украинцев более активно записываться в очередь на вакцинацию: "каждый желающий менее чем за 5 минут может заполнить заявку через приложение и вебпортал Дія или с помощью национального контакт-центра Минздрава (0800 60 20 19)".

По словам Шмыгаля, данные будут внесены в электронный список ожидания, что позволит организовать максимально быстрый и безопасный процесс вакцинации. После заполнения заявки украинцы получат приглашение в пункт прививки в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения планом вакцинации.

"Более того, цифровая система, разработанная Минцифры с Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые "паспорта вакцинации", - добавил премьер.

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