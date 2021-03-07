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Новости Агрессия России против Украины
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В оккупированной Абхазии задержали "героя ДНР" Авидзбу: Террорист дома незаконно хранил пулеметы, гранатометы и автоматы

В оккупированной Абхазии задержали

В оккупированной Россией Абхазии следствие выдвинуло бывшему помощнику "президента" Абхазии и боевику незаконного вооруженного формирования "ДНР" Ахри Авидзбу обвинения в незаконном хранении оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", Ахру Авидзбу задержали в Сухуми 4 марта.

Авиздба в прошлом командир батальона "Пятнашка" в группировке российских немников "ДНР", известный под позывным "Абхаз", гражданин России.

Кроме Авидзбы, были задержаны еще пять человек, по словам его жены, это "близкие друзья, которые начинали с ним еще в 2014 году воевать за "русский мир" на Донбассе". За незаконное хранение оружия им грозит до шести лет лишения свободы.

Так называемое "МВД Абхазии" ранее заявляло, что по месту жительства Авидзбы были найдены патроны, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжения и радиопередатчики.

Ахра Авидзба участвовал в войне против Украины на Донбассе в составе террористов, за что был удостоен звания "герой ДНР".

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Автор: 

Абхазия (374) задержание (6673) наемники рф (2070)


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Топ комментарии
+21
герой днр
В оккупированной Абхазии задержали "героя ДНР" Авидзбу: Террорист дома незаконно хранил пулеметы, гранатометы и автоматы - Цензор.НЕТ 4433
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07.03.2021 14:08
+7
Запізніла новина. Подейкують, його сьогодні вночі опустили зеки на прес-хаті.
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07.03.2021 14:03
+6
Ну хрен сним..а в на зоне как уже карта ляжет....)))
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07.03.2021 13:54
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Обвинение в хранении , а не в участии . Ни о чём !
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07.03.2021 13:54 Ответить
. Все рівно піде в мікроволновку , або в ліфт зразу на два метри вниз . ))
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07.03.2021 18:23 Ответить
Ну хрен сним..а в на зоне как уже карта ляжет....)))
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07.03.2021 13:54 Ответить
До зоны может и не дойти ... . ))
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07.03.2021 18:25 Ответить
Да он там вроде политиком местным решил стать и партию зарегистрировал, вот ему и объяснили популярно да и повод неплохой. А в тюрьме инфаркт будет. Крыса убирает прямых свидетелей и исполнителей
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07.03.2021 14:00 Ответить
Запізніла новина. Подейкують, його сьогодні вночі опустили зеки на прес-хаті.
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07.03.2021 14:03 Ответить
Тобто вже какашковий хєрой дири?
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07.03.2021 17:55 Ответить
Казанский ещё вчера это озвучил...
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07.03.2021 14:06 Ответить
медаль нашла героя
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07.03.2021 14:07 Ответить
Все прикацапленые петухи,припёршиеся убивать в Украину закончат печально.
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07.03.2021 14:07 Ответить
герой днр
В оккупированной Абхазии задержали "героя ДНР" Авидзбу: Террорист дома незаконно хранил пулеметы, гранатометы и автоматы - Цензор.НЕТ 4433
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07.03.2021 14:08 Ответить
Переплутав лаптєстан з ДЬІРОЮ.
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07.03.2021 14:11 Ответить
Ему подкинул Ярош! Эта фсьо биндерафцы!
А вообще нехай хоть за это посидит. Даст Бог, в процессе подкинут статью и за участие НВФ, убийства и грабежи. Хотя на расее это подвиги.
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07.03.2021 14:16 Ответить
рашко-суд подымет...???!! - щасссссс...., и вагнера-уткина, и пригожина, усеххх сразу...
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07.03.2021 17:45 Ответить
Да його і спіймали тому що на зіркі хероя був нацарапаний тризубєць і підпис від Дмитра Я., на вічну память.
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07.03.2021 17:57 Ответить
Нічого собі оперативність!Це тіло вже четверту добу на підвалі пресують.
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07.03.2021 14:17 Ответить
На Кавказе спокойствие? Ты че куришь Чувак?
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07.03.2021 14:21 Ответить
В окупованій Абхазії затримали "героя ДНР" Авідзбу: Терорист удома незаконно зберігав кулемети, гранатомети і автомати - Цензор.НЕТ 701

В окупованій Абхазії затримали "героя ДНР" Авідзбу: Терорист удома незаконно зберігав кулемети, гранатомети і автомати - Цензор.НЕТ 6956
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07.03.2021 14:33 Ответить
Цих дирявих гнид треба вичисляти і знищувати де б вони не ховались українськими спецами на кшталт "моссад".
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07.03.2021 14:37 Ответить
по имени видно коренной шахтер с аула.Шахта имени Фирюзы ибн кишлакк..))
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07.03.2021 14:40 Ответить
його само ДНР підозрювало втому, що це він підірвав ліфт в якому добирався до хатки моторолла нібито за особисту образу. Зразу ж після цього і втік з родичами додому, а там зайнялись промислом (гангстерським) недалеко від дачі царя от і фінал.
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07.03.2021 14:41 Ответить
В оккупированной Россией Абхазии ... Так называемое "МВД Абхазии" ... выдвинуло Ахри Авидзбу обвинения в незаконном хранении оружия.... Кроме Авидзбы, были задержаны еще пять человек, по словам его жены, это "близкие друзья .... За незаконное хранение оружия им грозит до шести лет лишения свободы.Источник: https://censor.net/ru/n3251924

Совсем блин запутали! А делать-то теперь что, грустить или радоваться?
Если он всё это хранил для того, чтобы снова съездить в Донецк за "дваждыгеройДНР", то почему его арестовали?
А если он всё это хранил для того, чтобы деоккупировать Абхазию .... то нужно грустить?
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07.03.2021 16:09 Ответить
интересно, Украина будет создовать секретный отдел бойцов, которые без пыли и шума будет ликвидировать всех этих военных преступников, прямо на улице или в любом себе удобном месте, на подобие Израильских спецслужб.
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07.03.2021 16:10 Ответить
А Гиви сам подорвал себя?
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07.03.2021 19:38 Ответить
цю падлу !!! треба ЗНИЩИТЬ !!! він керував операціею (Бої за Шахтарськ (2014) днр-лнр, Гнида добивала нашу (25 ОПДБригаду),є відео та фото , Катував наших воїнів ,, Знищить!!!! НА фарш !!!
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07.03.2021 17:32 Ответить
у дупу кАзла цього ще не трахнули?
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07.03.2021 19:45 Ответить
У мразоты все на ***** написано
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07.03.2021 19:56 Ответить
 
 