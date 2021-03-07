В оккупированной Абхазии задержали "героя ДНР" Авидзбу: Террорист дома незаконно хранил пулеметы, гранатометы и автоматы

В оккупированной Россией Абхазии следствие выдвинуло бывшему помощнику "президента" Абхазии и боевику незаконного вооруженного формирования "ДНР" Ахри Авидзбу обвинения в незаконном хранении оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", Ахру Авидзбу задержали в Сухуми 4 марта.

Авиздба в прошлом командир батальона "Пятнашка" в группировке российских немников "ДНР", известный под позывным "Абхаз", гражданин России.

Кроме Авидзбы, были задержаны еще пять человек, по словам его жены, это "близкие друзья, которые начинали с ним еще в 2014 году воевать за "русский мир" на Донбассе". За незаконное хранение оружия им грозит до шести лет лишения свободы.

Так называемое "МВД Абхазии" ранее заявляло, что по месту жительства Авидзбы были найдены патроны, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжения и радиопередатчики.

Ахра Авидзба участвовал в войне против Украины на Донбассе в составе террористов, за что был удостоен звания "герой ДНР".

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