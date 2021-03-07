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Новости
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Первый замглавы КГГА Поворозник не является стороной или участником производства о получении взятки. О подозрениях ему не сообщали, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Первый замглавы КГГА Поворозник не является стороной или участником производства о получении взятки. О подозрениях ему не сообщали, - СБУ. ДОКУМЕНТ

СБУ завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве, с которым СМИ ранее связывали первого замглавы КГГА Николая Поворозника. Согласно обнародованному документу, Поворозник не является стороной или участником данного производства.

Об этом Поворозник сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу сообщить, что наконец завершено досудебное расследование производства, с которым почти год назад связывали мое имя и манипулировали фактами. Материалы производства направлены в суд с обвинительным актом. Подчеркиваю - ни я, ни кто-либо из других работников КГГА, не являются сторонами или участниками уголовного производства, о котором так резонансно заявляли", - отмечает он.

"Мне, моей семье и коллегам пришлось пройти через непростое и очень неприятное испытание. Эта ситуация показала, что правда, к сожалению, мало кому интересна. Продемонстрировала, кто друг, а кто - нет.  Но это - тоже опыт. И надо идти дальше", - подчеркивает Поворозник.

Он также опубликовал документ, направленный начальником следственного управления СБУ руководителю аппарата исполнительного органа Киевского горсовета Дмитрию Загуменному, подтверждающий слова чиновника. В документе отмечено, что Поворозник не является стороной или участником данного производства.

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Первый замглавы КГГА Поворозник не является стороной или участником производства о получении взятки. О подозрениях ему не сообщали, - СБУ 01

Он также подчеркнул, что готов приступить к исполнению служебных обязанностей в полном объеме и подал соответствующее заявление городскому голове.

"Считаю, что вернуть меня к исполнению обязанностей будет справедливым и законным", - подытожил он.

Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски. Также сообщалось, что Кличко отстранил Поворозника с должности первого заместителя главы КГГА на время следствия.

Автор: 

взятка (6148) КГГА (2977) Поворозник (119)


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Топ комментарии
+5
Когда человек ворует потому что он голодный понять его можно. Но когда он ворует у голодных, будучи миллиардером... это уже болезнь. И лечить ей можно только ВИСЕЛИЦЕЙ!!! (с)
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07.03.2021 14:37
+3
Да он святой!!! Где вы видели замглавы администрации взяточника?!
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07.03.2021 14:10
+3
сбу - убийцы и бандиты-налётчики , грех не поверить мусорским ...
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07.03.2021 14:50
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Интересно перечитать комменты к статье Первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски.14.04.20 21
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07.03.2021 14:00 Ответить
Умные люди сразу казали, что дело закончится громким пуком.
Какой то посредник что то получил неизвестно за что и для кого.
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07.03.2021 16:22 Ответить
Да он святой!!! Где вы видели замглавы администрации взяточника?!
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07.03.2021 14:10 Ответить
мимо проходил
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07.03.2021 18:32 Ответить
Це вже нове літсо,чи ще старе?
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07.03.2021 14:16 Ответить
Пришлось поделиться.
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07.03.2021 14:31 Ответить
Когда человек ворует потому что он голодный понять его можно. Но когда он ворует у голодных, будучи миллиардером... это уже болезнь. И лечить ей можно только ВИСЕЛИЦЕЙ!!! (с)
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07.03.2021 14:37 Ответить
Для лечения этой болезни существует много разных способов. Одна проблема - в стране нет квалифицированных и патриотичных врачей.
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07.03.2021 18:37 Ответить
Компенсації від України ця особа за спричинени неподобства не вимагає? Він завжди з собою возить 60 .тис.?
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07.03.2021 14:39 Ответить
сбу - убийцы и бандиты-налётчики , грех не поверить мусорским ...
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07.03.2021 14:50 Ответить
Пока не будет открыто и понятна такая мелочь, откуда у сотрудников СБУ дорогие тачки и прочее имущество.... Я уж молчу про погоны и ордена в московских сейфах на Лубянке....
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07.03.2021 15:12 Ответить
Откупился
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07.03.2021 15:51 Ответить
Он сидел в КГГА при https://skelet-info.org/aleksandr-omelchenko-tajny-proshlogo-glavnogo-konkurenta-klichko-na-vyborax-v-kieve/ Александре Омельченко и приhttps://skelet-info.org/leonid-chernoveckij-kak-lenya-kosmos-ograbil-kiev-i-perebralsya-v-gruziyu/ Леониде Черновецком , занимал там руководящие должности до Майдана при Александре Попове, и после Майдана при Владимире Бондаренко, а затем был назначен заместителемhttps://skelet-info.org/vitalij-klichko-temnoe-proshloe-smotryashhego-v-zavtrashnij-den/ Виталия Кличко . «Невыкорчевываемости» Николая Поворозника могут позавидовать многие чиновники столичной администрации. SKELET-info рассказывает в чем же его секрет, и кто на самом деле скрывается за маской безупречного незаменимого специалиста?
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07.03.2021 16:06 Ответить
маланці своїх завжди відмажуть ...щоб не проболтався
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07.03.2021 16:10 Ответить
Поворозник- активный учасник опг ДОЗ Киева, он назначен кличком, ему подчиняется детоубийца валентина гинзбург, которая вместо того чтоб присесть на зону чудным образом возглавила ДОЗ Киева . Данная опг занимается розворовыванием денег предназначеных для детей инвалидов. https://stopcor.org/nemovlyata-ginzburg-deputat-kyyivrady-pabat-vymagatyme-zvilnennya-ochilnyczi-doz/
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07.03.2021 17:39 Ответить
В средние века церковь выдавала индульгенции....за деньги, конечно. Очевидно в наше время тем же занимается СБУ, прокуратура, суды, МВД....да и кто только не отмазывает воров всех мастей от криминальной ответственности.
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07.03.2021 18:34 Ответить
Так как Виталий Кличко является следующим победителем президентских перегонов в Украине, вокруг Виталия Кличко будет всё зачищено до стерильности, и в том числе Паровозик ни в чём не виноват. Но Виталий Кличко должен понимать, что народу, который его изберёт, не понравится, если на свободе будет гулять Венедиктова, члены ОПГ ДБР тот же Татаров или Портнов.
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07.03.2021 19:34 Ответить
 
 