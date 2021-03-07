Первый замглавы КГГА Поворозник не является стороной или участником производства о получении взятки. О подозрениях ему не сообщали, - СБУ. ДОКУМЕНТ

СБУ завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве, с которым СМИ ранее связывали первого замглавы КГГА Николая Поворозника. Согласно обнародованному документу, Поворозник не является стороной или участником данного производства.

Об этом Поворозник сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу сообщить, что наконец завершено досудебное расследование производства, с которым почти год назад связывали мое имя и манипулировали фактами. Материалы производства направлены в суд с обвинительным актом. Подчеркиваю - ни я, ни кто-либо из других работников КГГА, не являются сторонами или участниками уголовного производства, о котором так резонансно заявляли", - отмечает он.

"Мне, моей семье и коллегам пришлось пройти через непростое и очень неприятное испытание. Эта ситуация показала, что правда, к сожалению, мало кому интересна. Продемонстрировала, кто друг, а кто - нет. Но это - тоже опыт. И надо идти дальше", - подчеркивает Поворозник.

Он также опубликовал документ, направленный начальником следственного управления СБУ руководителю аппарата исполнительного органа Киевского горсовета Дмитрию Загуменному, подтверждающий слова чиновника. В документе отмечено, что Поворозник не является стороной или участником данного производства.

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Он также подчеркнул, что готов приступить к исполнению служебных обязанностей в полном объеме и подал соответствующее заявление городскому голове.

"Считаю, что вернуть меня к исполнению обязанностей будет справедливым и законным", - подытожил он.

Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски. Также сообщалось, что Кличко отстранил Поворозника с должности первого заместителя главы КГГА на время следствия.