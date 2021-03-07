Проблема с теплоснабжением Донетчины решена в срочном порядке. Действия "Донецкоблгаза" не останутся без реакции, - Шмыгаль
"Донецкоблгаз" вопреки постановлению Кабинета Министров 6 марта прекратил подачу газа 59 котельным "Донецктеплокоммунэнерго". Это привело к тому, что пол тысячи жилых домов и ряд социальных объектов, в том числе больницы, остались без тепла.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Совместно с председателем Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК "Нафтогаз" и НКРЭКУ мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжения. Менее суток нам понадобилось, чтобы решить эту проблему и вернуть тепло в дома жителей Донбасса", - подчеркнул премьер.
"Уверен, незаконные действия "Донецкоблгаза", который пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье, не останутся без соответствующей реакции. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 356 УК Украины", - напомнил Шмыгаль.
Напомним, 6 марта в "Донецкоблгазе" заявили, что компания "Нафтогаз Украины" прекратила поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов. В "Донецкоблгазе" утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.
В свою очередь, "Нафтогаз" официально заявил, что "заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала". Более того "Нафтогаз" призвал "Донецкоблгаз" обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.
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https://stopcor.org/u-zbrojnyh-sylah-********-stvoryuyut-lgbt-*********/ У Збройних силах України створюють ЛГБТ+ підрозділ
"3.14дарасов много говорит Шмыгаль - даже среди геев знаю одного."(с)
А щоб в світі не звизділи то просто повернути їм ті копійки за які олігархи купили ці облгази. Причому повернути в гривнях...😎
ЧИТАЕМ - "Сотрудники спецслужбы установили, что некоторые промышленные предприятия Донетчины с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно. При этом руководство ПАО "Донецкоблгаз" "перебрасывало" долги за потребленные коммерсантами энергоресурсы на счета жителей области", - сказано в сообщении.Источник: https://biz.censor.net/n3187686
Ну и что? Кого то наказали?
Снимаю шляпу если он действительно патриот!