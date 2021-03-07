Проблема с теплоснабжением Донетчины решена в срочном порядке. Действия "Донецкоблгаза" не останутся без реакции, - Шмыгаль

"Донецкоблгаз" вопреки постановлению Кабинета Министров 6 марта прекратил подачу газа 59 котельным "Донецктеплокоммунэнерго". Это привело к тому, что пол тысячи жилых домов и ряд социальных объектов, в том числе больницы, остались без тепла.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Совместно с председателем Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК "Нафтогаз" и НКРЭКУ мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжения. Менее суток нам понадобилось, чтобы решить эту проблему и вернуть тепло в дома жителей Донбасса", - подчеркнул премьер.

"Уверен, незаконные действия "Донецкоблгаза", который пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье, не останутся без соответствующей реакции. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 356 УК Украины", - напомнил Шмыгаль.

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Напомним, 6 марта в "Донецкоблгазе" заявили, что компания "Нафтогаз Украины" прекратила поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов. В "Донецкоблгазе" утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.

В свою очередь, "Нафтогаз" официально заявил, что "заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала". Более того "Нафтогаз" призвал "Донецкоблгаз" обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.

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