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Проблема с теплоснабжением Донетчины решена в срочном порядке. Действия "Донецкоблгаза" не останутся без реакции, - Шмыгаль

Проблема с теплоснабжением Донетчины решена в срочном порядке. Действия

"Донецкоблгаз" вопреки постановлению Кабинета Министров 6 марта прекратил подачу газа 59 котельным "Донецктеплокоммунэнерго". Это привело к тому, что пол тысячи жилых домов и ряд социальных объектов, в том числе больницы, остались без тепла.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Совместно с председателем Донецкой ОГА, профильными министрами, руководством НАК "Нафтогаз" и НКРЭКУ мы в срочном порядке начали восстанавливать теплоснабжения. Менее суток нам понадобилось, чтобы решить эту проблему и вернуть тепло в дома жителей Донбасса", - подчеркнул премьер.

"Уверен, незаконные действия "Донецкоблгаза", который пренебрег потребностями людей и поставил под угрозу их жизнь и здоровье, не останутся без соответствующей реакции. Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 356 УК Украины", - напомнил Шмыгаль.

Читайте также: Теплоснабжение в Донецкой области восстанавливают, - глава ОГА Кириленко

Напомним, 6 марта в "Донецкоблгазе" заявили, что компания "Нафтогаз Украины" прекратила поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов. В "Донецкоблгазе" утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.

В свою очередь, "Нафтогаз" официально заявил, что "заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала". Более того "Нафтогаз" призвал "Донецкоблгаз" обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.

Читайте также: Теплоснабжение в Донецкой области восстанавливают, - глава ОГА Кириленко

Автор: 

облгазы (73) Донецкая область (9482) Теплокоммунэнерго (91) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+8
Заганяйте і далі бюджет у борги, але не допускайте відключення
боржників з непідконтрольних територій!
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07.03.2021 14:54
+8
Донецкоблгаз полностью пренадлежит ОПЖЗ
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07.03.2021 15:08
+5
Здесь не Донецкоблгаз виноват напрямую, а ********* из ОПЗЖ, которая не захотела отдавать Славянск, и теперь мстит Ляху, за то, что он ветировал секретаря их жоппоблока! Там надо сажать всех *********, которые пошли против горожан Славянска!
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07.03.2021 15:02
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Правила форума Совет форумчан
Заганяйте і далі бюджет у борги, але не допускайте відключення
боржників з непідконтрольних територій!
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07.03.2021 14:54 Ответить
Трохи гумору.
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https://stopcor.org/u-zbrojnyh-sylah-********-stvoryuyut-lgbt-*********/ У Збройних силах України створюють ЛГБТ+ підрозділ
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07.03.2021 14:56 Ответить
В ОП уже по ходу есть - но секретный !!!

"3.14дарасов много говорит Шмыгаль - даже среди геев знаю одного."(с)
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07.03.2021 15:01 Ответить
кто о чем , а пыдор о своем
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07.03.2021 15:02 Ответить
ЛГБТ підрозділ в основном охороняє плєнних, та влаштовує BDSM допити.
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07.03.2021 15:12 Ответить
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07.03.2021 15:15 Ответить
А Ляшко там буде командир підрозділа.
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07.03.2021 15:07 Ответить
ждите в другом месте подлянку от ОПЖЗ
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07.03.2021 15:01 Ответить
Здесь не Донецкоблгаз виноват напрямую, а ********* из ОПЗЖ, которая не захотела отдавать Славянск, и теперь мстит Ляху, за то, что он ветировал секретаря их жоппоблока! Там надо сажать всех *********, которые пошли против горожан Славянска!
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07.03.2021 15:02 Ответить
а их избиратели тут при чем
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07.03.2021 15:03 Ответить
избиратели тут просто мясо!
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07.03.2021 16:13 Ответить
Донецкоблгаз собственность Курченко. Так им и надо
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07.03.2021 17:20 Ответить
Донецкоблгаз полностью пренадлежит ОПЖЗ
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07.03.2021 15:08 Ответить
или Я тупой или Зеля умный , это уже вторая подлянка от ОПЖЗ, первая - увелечение тарифов
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07.03.2021 15:10 Ответить
😂😎😆😱
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07.03.2021 16:09 Ответить
Та ну, кому навесні потрібне опалення?
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07.03.2021 15:36 Ответить
даже толком не понятно, кому этот Облгаз принадлежит. все прозрачно,аж капец. это все происки Люксембурга. (С 2013 года владельцы люксембургские GrandGas S.à r.l. и GasCity S.à r.l. Их миноритарные акционеры - харьковчане Павел Орлов и Лада Кримерман)
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07.03.2021 15:46 Ответить
А може варто зібрати РНБО і націоналізувати усі облгази?
А щоб в світі не звизділи то просто повернути їм ті копійки за які олігархи купили ці облгази. Причому повернути в гривнях...😎
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07.03.2021 16:12 Ответить
А в рнбо сидять незалежні некорумповані профессіонали- патріоти- українці
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07.03.2021 16:26 Ответить
Шо?! Апять даньЄцьк, мля нє слишат?
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07.03.2021 16:29 Ответить
Зачем?
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07.03.2021 16:36 Ответить
Пустая брехня. Никто никого никуда не посадит.
ЧИТАЕМ - "Сотрудники спецслужбы установили, что некоторые промышленные предприятия Донетчины с 2017 года потребляли государственный природный газ бесплатно. При этом руководство ПАО "Донецкоблгаз" "перебрасывало" долги за потребленные коммерсантами энергоресурсы на счета жителей области", - сказано в сообщении.Источник: https://biz.censor.net/n3187686
Ну и что? Кого то наказали?
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07.03.2021 16:54 Ответить
Я с Киевской области, и у меня вопрос к тем , кто хочет росправиться с Донецкоблгазом, который отключил газ должникам.А что уже газом можно пользоваться бесплатно? В Киевской области если вовремя за газ не заплатил хотябы за месяц, в следующем месяце приезжают газовщики и отрезают газ, и это при том что приезжает передвижная почта на два часа два дня в неделю чтобы люди могли заплатить. А на Донбассе не платят и не собираются платить и газ им нельзя отключать. А что это за льготы такие? Может и на нас эту льготу распространить?...
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07.03.2021 17:02 Ответить
Гнид, що в основній своїй масі є зрадниками, кличуть Путлєра і ржуть, коли кацапи лякають нас "холодомором", не платять комуналку як МІНІМУМ варто залишити без тепла та не робити з цього трагедії. Хай їм їх любімий Ахмєтов по шубі купить.
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07.03.2021 17:15 Ответить
Старший брат Евгений Кириленко (род. 1984) - работал в силовых структурах Украины, в 2014 году перешёл на сторону ДНР, с тех пор работает оперативником в министерстве государственной безопасности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ДНР .Жена Алла Кириленко - работает в управлении труда и социальной защиты населения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82 Ужгородского городского совета .Двое детей.Родители Павла живут на территории ДНР.

Снимаю шляпу если он действительно патриот!
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07.03.2021 18:15 Ответить
 
 