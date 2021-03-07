Запущена ускоренная массовая кампания по вакцинации от коронавируса во Франции. За день сделали 220 тыс. прививок, - министр здравоохранения Веран

Во Франции в рамках организованной в течение выходных ускоренной массовой кампании по вакцинации против COVID-19 прививки были сделаны 220 тыс. человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение выходных мобилизируемся на вакцинацию по всей стране... По состоянию на 17:30 субботы 220 тыс. французов были вакцинированы", - заявил министр. Он уточнил, что это в два раза больше, чем было вакцинировано в прошлую суботу.

Отметим, что накануне во Франции, в особенности в 23 департаментах с наиболее угрожающей эпидемической ситуацией, были развернуты сотни временных центров по вакцинации, включая четыре военных мобильных госпиталя.

В частности, в департаменте Иль де Франс, который включает Париж, работают 118 пунктов, которые обеспечены 51 тыс. дополнительных доз вакцин Pfizer.

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