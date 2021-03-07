РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4871 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 538 60

Запущена ускоренная массовая кампания по вакцинации от коронавируса во Франции. За день сделали 220 тыс. прививок, - министр здравоохранения Веран

Запущена ускоренная массовая кампания по вакцинации от коронавируса во Франции. За день сделали 220 тыс. прививок, - министр здравоохранения Веран

Во Франции в рамках организованной в течение выходных ускоренной массовой кампании по вакцинации против COVID-19 прививки были сделаны 220 тыс. человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение выходных мобилизируемся на вакцинацию по всей стране... По состоянию на 17:30 субботы 220 тыс. французов были вакцинированы", - заявил министр. Он уточнил, что это в два раза больше, чем было вакцинировано в прошлую суботу.

Отметим, что накануне во Франции, в особенности в 23 департаментах с наиболее угрожающей эпидемической ситуацией, были развернуты сотни временных центров по вакцинации, включая четыре военных мобильных госпиталя.

В частности, в департаменте Иль де Франс, который включает Париж, работают 118 пунктов, которые обеспечены 51 тыс. дополнительных доз вакцин Pfizer.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВОЗ не рекомендуют вводить "паспорта вакцинации" от COVID-19: Неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки

Автор: 

вакцина (3814) карантин (16729) Франция (3487) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Какая ужасная новость для зекоманды: так красиво "найвеличнишого" и его новые лица еще никогда не обливали дерьмом.
показать весь комментарий
07.03.2021 15:22
+8
интересно, им тоже богатырёва помогает, как зиленскому ?
показать весь комментарий
07.03.2021 15:18
+7
Запущена ускоренная массовая кампания по вакцинации от коронавируса во Франции. За день сделали 220 тыс. прививок, - министр здравоохранения Веран - Цензор.НЕТ 5447
показать весь комментарий
07.03.2021 15:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
интересно, им тоже богатырёва помогает, как зиленскому ?
показать весь комментарий
07.03.2021 15:18 Ответить
Запускать массовую вакцинацию у нас нельзя, так как слабоумных и самоубийц в Украине не так уж и много, а вакцинировать насильно , без согласия - противозаконно.
показать весь комментарий
07.03.2021 16:52 Ответить
Запущена ускоренная массовая кампания по вакцинации от коронавируса во Франции. За день сделали 220 тыс. прививок, - министр здравоохранения Веран - Цензор.НЕТ 5447
показать весь комментарий
07.03.2021 15:19 Ответить
Мечтаю о такой работе- загнать всех кто уверовал в "пидемию" на определённую территорию и такое ружьишко в руки. И вакцинировать, вакцинировать, вакцинировать....
показать весь комментарий
07.03.2021 15:44 Ответить
У них Pfizer, у нас якийсь індійський шмурдяк.
показать весь комментарий
07.03.2021 15:22 Ответить
Как грится, "Файзером каждый дурак может..."
показать весь комментарий
07.03.2021 15:27 Ответить
Какая ужасная новость для зекоманды: так красиво "найвеличнишого" и его новые лица еще никогда не обливали дерьмом.
показать весь комментарий
07.03.2021 15:22 Ответить
ну, если не брать к вниманию 1000 предыдущих случаев, то да - "еще никогда так не"
показать весь комментарий
07.03.2021 17:19 Ответить
Так то во Фра-а-нции.....там тепло-о...
показать весь комментарий
07.03.2021 15:25 Ответить
Правильная линия правительства, пусть все вылечатся, а потом рассадник по любому лечить будут.
показать весь комментарий
07.03.2021 15:26 Ответить
Вообще-то вакцинация - это не лечение, а профилактика...
показать весь комментарий
07.03.2021 15:36 Ответить
Не делай из меня дурныка, умный поймет, что к чему. Умняг много, а толку ноль. К мелочам не приеб............... По всем статьям - Ж..................
показать весь комментарий
07.03.2021 16:12 Ответить
Зачем делать? Ты сам справляешься
показать весь комментарий
07.03.2021 16:31 Ответить
Конечно справляюсь, на тебя не надеюсь, шут бездарный.
показать весь комментарий
07.03.2021 16:42 Ответить
Я вижу, ты обижен...
показать весь комментарий
07.03.2021 16:43 Ответить
НИКОГДА, особенно на таких. Ты для меня ноль. Прости.
показать весь комментарий
07.03.2021 17:38 Ответить
Та не отнекиваяся. Это же видно.
показать весь комментарий
07.03.2021 17:39 Ответить
От чего отнековаться, от тебя? Ошибаешься, бай, бай. Не интересен ты.
показать весь комментарий
07.03.2021 17:46 Ответить
Вот видишь, даже твоя попытка перевести стрелки говорит, что ты обижен.
показать весь комментарий
07.03.2021 17:51 Ответить
Вакцинация ускорит мутации вируса, так как больше людей будет носителями частей РНК вируса, соответственно у него будет больше шансов приобрести стойкие к антителам мутации. И вакцинация только в очень маленьком количестве случаев приведет к тому что вирус будет уничтожаться при проникновении в организм сразу и бесследно, вакцинация скорее всего переводит вирус в категорию менее опасных и дает иммунной системе с ним справится. Но, поэтому мы все как пробирки для выращивания идеального вируса. Но одно дело когда переболевших единицы процентов, другое дело когда цифры будут приближаться к 100%.. Так что не будет как мечтается - пройдет вакцинация и все. Вирус с нами навсегда. Единственный плюс вакцинации - это выигрыш времени и, возможно, отсутствие «случайных жертв», т.е. тех кто умер из-за перегрузки системы здравоохранения. Но, в любом случае, те кто не может пережить вирус тот все равно будет находиться под угрозой, если не научатся эффективно лечить вирус. Именно это и называется естественным отбором. Единственное что можно противопоставить это развитие медицины.(с)
показать весь комментарий
07.03.2021 15:26 Ответить
может теоретики расскажут где вирус оспы?
показать весь комментарий
07.03.2021 15:36 Ответить
а где вирус оспы !?... а где вирус испанки!? ... как появились так и пропали они сами собой и вакцинация тут не при делах....
показать весь комментарий
07.03.2021 16:59 Ответить
Ну-гу... Оспа існувала тисячоліттями (згадки про неї є в записах древнього Риму), а тут враз взяла і пропала сама по собі??

А іспанка - це той же грип H1, який повертається кожні 30-40 років в новій мутації... Просто в часи іспанки не було антибіотиків, щоб лікувати пневмонію, яка є основним ускладненням грипу Н1. І перебування великої кількості військ в окопах сприяло швидкому поширенню грипу. От і вмирали люди масово, а зараз їх рятують
показать весь комментарий
07.03.2021 18:28 Ответить
вы серьезно !?... вопросов больше не имею...
показать весь комментарий
07.03.2021 21:09 Ответить
Різновид вірусу грипу був H1N1. Цей різновид грипу певною мірою схожий на ******** свинячий грип. Свою назву грип набув завдяки тому, що Іспанія першою оголосила про спалах цієї хвороби. Назва хвороби закріпилася в основному через газетний галас, оскільки Іспанія не брала участь у військових діях і на неї не поширювалася військова цензура. «Іспанкою» хворобу почали називати учасники світової війни. У травні 1918 року в Іспанії було заражено 8 млн людей, або 38 % населення країни (заразився, але видужав, і король Іспанії Альфонс XIII). Багато жертв грипу - молоді і здорові люди вікової групи 20-40 років. Люди віком понад 40 років практично не підпадали під ризик заразитися іспанкою.
Пандемію грипу 2009 року спричинив вірус того ж серотипу (A/H1N1), хоча за летальністю вона була однією з найменших.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:49 Ответить
Испанка пришла из Китая, ее завезли испанские моряки, у нее было 3 волны, против нее не было не лекарства ни вакцины, она собрала свой урожай смертей и ушла сама-собой.. Короновирусный штам гриппа самый опасный - сильно подвержен мутации, и вакцины так за 50 лет от него так и не создали...То что есть сейчас - это только опытные образцы и конечного эффекта никто не знает - не прошли полного цикла испытаний...

вывод - нужно переболеть ковидом самостоятельно в надежде на свой иммунитет , если иммунитет слабый - то ни поможет уже никуя - разве что молится..естественный отбор.
показать весь комментарий
07.03.2021 23:23 Ответить
Можу ще скинути дані інституту Пастера по іспанці...
показать весь комментарий
07.03.2021 21:50 Ответить
Люди віком за 40 не заражалися іспанкою, бо,с коріше за все, перехворіли грипом H1N1 під час попередньої епідемії, коли вірус був слабшим... Потім була епідемія H1N1 в 1976-77 роках, а після цього - свинячий грип відомий нам...
показать весь комментарий
07.03.2021 21:55 Ответить
сами собой? ну, ну. жаль, что тебеподобные не исчезают сами собой, но ты там про естественный отбор упоминал, вот на него еще есть надежда.
показать весь комментарий
08.03.2021 08:10 Ответить
Редкий бред. На какой помойке Вы это нашли?
показать весь комментарий
07.03.2021 16:11 Ответить
у вас все бред... колите себе смело хоть спутник - хоть новичок - вам уже ниче не навредит
показать весь комментарий
07.03.2021 16:57 Ответить
Ваши доводы - уровня Петросяна. Спутник в Украине никогда не будут применять. И это правильно.
показать весь комментарий
07.03.2021 17:22 Ответить
хм.. с этой Зебильной властью уже ни чем нет уверенности.. и я повторю что вакцинация не поможет (уже 16 штатов в Америке забили куй на вакцинацию и локдауны) и вакцины не успеют за мутациями вирусняка и добьют и без того наш ослабленный иммунитет.. Тут нужно лекарство а не вакцина с сомнительными показателями которые толком не знают даже сами разработчики !!! А лекарство есть, но молчат и скрывают от людей !!! Вспомни как заболел Трамп (и такие случаи не единичны по миру) и через 2 дня опана *** - здоров..
показать весь комментарий
07.03.2021 17:48 Ответить
Совсем уже с головой не дружите копипастить всякий бред
показать весь комментарий
07.03.2021 18:32 Ответить
поговорим на эту тему через - год....(интересно будет посмотреть на вашу физиономию)
показать весь комментарий
07.03.2021 21:08 Ответить
вылавливают на улице и шпок шпок
показать весь комментарий
07.03.2021 15:28 Ответить
Все заметили что как то БЕНЗИН опять стал по 32 - 34 гривны ????

А что нефть опять по 120 долларов или начинается сезон отпусков в ОП и верховной раде и нужно собирать на отпускные ?????
показать весь комментарий
07.03.2021 15:28 Ответить
В Україні вважають досягненням вакцінацію 100-500 осіб за день клоуни схаменіться, нікуди буде тікати від родичів померлих.
показать весь комментарий
07.03.2021 15:28 Ответить
От родственников умерших от короновируса, или от родственников умерших от осложнений после вакцинации индийской репликой? Как говорит один потерпевши вiслюк - "какая разнiца".
показать весь комментарий
07.03.2021 15:32 Ответить
Далай- Мама ?
показать весь комментарий
07.03.2021 15:33 Ответить
я прикинул, что при таких темпах вакцинации в Украине понадобиться около 126 лет, а если учесть за это время смену поколений - то 200 лет.
показать весь комментарий
07.03.2021 16:21 Ответить
с тя прикидщик так себе.
пишут шо в 91-м было 52 млн., щас - 40.
так о чем ты пишешь? че, ч-з 126 лет будет тоже 40млн.?
"умники"-"математики" прям, как же вы достали. ч-з 126 лет такими темпами будет хорошо если 1млн., а не как "муд.рагели" "считают"
показать весь комментарий
07.03.2021 17:23 Ответить
бедняга, сочувствую тебе
показать весь комментарий
12.03.2021 13:41 Ответить
Вам мало, що Гідранта і Доктора Смерть вакцинували?
Решта хай очікують на природний імунітет!
показать весь комментарий
07.03.2021 15:35 Ответить
На то и расчет - для получения природного иммунитета нужно просто ничего не делать. Любимое занятие потерпевшего вiслюка.
показать весь комментарий
07.03.2021 15:37 Ответить
То есть больше миллиона за 5 дней вакцинированных , а Украине надо каких то 80-100 ЛЕТ для вакцинации населения. Ну так происходит всегда , когда дебилы приводят к власти дилетантов умело вешающих лапшу им на уши.
показать весь комментарий
07.03.2021 15:40 Ответить
Зедебіли розраховують обійтися однією партією вакцини, щоб нічого не закуповувати)
показать весь комментарий
07.03.2021 15:44 Ответить
через 100 лет населения будет 150млн., так шо ты ошибся - 400лет надо, вот так вот.
неуд. за "вычисления"!
показать весь комментарий
07.03.2021 17:24 Ответить
Не факт что нас будет 150 лямов через 100 лет , бо если и дальше будут переодически голосовать за диетантов и имбецилов , то может и 20 стать.
показать весь комментарий
07.03.2021 17:38 Ответить
Беги срочно вакцинируйся, сразу же перестанешь бояться вирусов ))
показать весь комментарий
07.03.2021 21:14 Ответить
Ты идиот от рождения или это приобретенные навыки ?
показать весь комментарий
08.03.2021 10:01 Ответить
Ну чого ти розтошнілось, імбецильне? Так нестерпно стало далі чекати? Я ж тобі вже казав: біжи бігом прививайся - розумових інвалідів вакцинують без черги!
показать весь комментарий
08.03.2021 12:51 Ответить
Значит мама таки уронила пару раз вниз головой Ну я так приблизительно и думал . Жаль твою маму ребенок дебил это горе в семье.
показать весь комментарий
08.03.2021 15:26 Ответить
Ну прям ударники.Смотрите щоб передоза не было
показать весь комментарий
07.03.2021 15:42 Ответить
Фігня. От наші можновладці чемпіони по боротьбі з ковід)))
показать весь комментарий
07.03.2021 15:48 Ответить
верное не ИНДУСКИМ ДЕРЬМОМ (с засекреченой ценой)вакцинируются
показать весь комментарий
07.03.2021 16:25 Ответить
Степашке токо не рассказываете
показать весь комментарий
07.03.2021 16:25 Ответить
Степашка до сих пор даже списки желающих на вакцинацию не смог организовать. Пенсионеры обращаются к семейным врачам, что б записаться на вакцинацию, а они отвечают что от правительства нету команды на запись. ПОЗОР, если б хотели украинцев побыстрее вакционировать, то списки составлялись начиная с января. Сейчас для правительства под видом, что украинцы боятся вакцинироваться, пропихнуть вне очереди министров, меров, и др. чиновников.
показать весь комментарий
07.03.2021 16:41 Ответить
А у нас никого не вакцинируют, всем все пофиг. Им лишь бы воровать и не волнует больше ничего.
показать весь комментарий
07.03.2021 17:01 Ответить
Как не вакцинируют? Сейчас вакцинируют врачей.
показать весь комментарий
07.03.2021 18:34 Ответить
 
 