Запущена ускоренная массовая кампания по вакцинации от коронавируса во Франции. За день сделали 220 тыс. прививок, - министр здравоохранения Веран
Во Франции в рамках организованной в течение выходных ускоренной массовой кампании по вакцинации против COVID-19 прививки были сделаны 220 тыс. человек.
Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В течение выходных мобилизируемся на вакцинацию по всей стране... По состоянию на 17:30 субботы 220 тыс. французов были вакцинированы", - заявил министр. Он уточнил, что это в два раза больше, чем было вакцинировано в прошлую суботу.
Отметим, что накануне во Франции, в особенности в 23 департаментах с наиболее угрожающей эпидемической ситуацией, были развернуты сотни временных центров по вакцинации, включая четыре военных мобильных госпиталя.
В частности, в департаменте Иль де Франс, который включает Париж, работают 118 пунктов, которые обеспечены 51 тыс. дополнительных доз вакцин Pfizer.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А іспанка - це той же грип H1, який повертається кожні 30-40 років в новій мутації... Просто в часи іспанки не було антибіотиків, щоб лікувати пневмонію, яка є основним ускладненням грипу Н1. І перебування великої кількості військ в окопах сприяло швидкому поширенню грипу. От і вмирали люди масово, а зараз їх рятують
Пандемію грипу 2009 року спричинив вірус того ж серотипу (A/H1N1), хоча за летальністю вона була однією з найменших.
вывод - нужно переболеть ковидом самостоятельно в надежде на свой иммунитет , если иммунитет слабый - то ни поможет уже никуя - разве что молится..естественный отбор.
А что нефть опять по 120 долларов или начинается сезон отпусков в ОП и верховной раде и нужно собирать на отпускные ?????
пишут шо в 91-м было 52 млн., щас - 40.
так о чем ты пишешь? че, ч-з 126 лет будет тоже 40млн.?
"умники"-"математики" прям, как же вы достали. ч-з 126 лет такими темпами будет хорошо если 1млн., а не как "муд.рагели" "считают"
Решта хай очікують на природний імунітет!
неуд. за "вычисления"!