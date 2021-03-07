"Оранжевая" зона карантина в Киеве будет на протяжении двух месяцев, - Рубан

Киев оказался в "оранжевой" зоне карантина, в которой может находиться около двух месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Эта ситуация прогнозируемая, мы ждали ее неделю назад. Мы будем наблюдать оранжевую зону ближайшие два месяца в Киеве. Эта ситуация полностью нормальная для киевлян и гостей столицы. Усиливается контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, в том числе развлекательных центров, фитнес-клубов, вузов", - сказал Рубан.

По его словам, украинцы начали заражаться новым штаммом COVID-19.

"В Украине циркулирует новый вид - британский штамм, который поражает прежде всего молодежь 20-40 лет. Поэтому акцент по соблюдению профилактических противоэпидемических мероприятий будет делаться именно на эти категории населения. Что касается следующей недели, по мартовским праздникам - мы к сожалению будем мероприятия ограничивать", - добавил Рубан.

Ранее сообщалось, что есть риск попадания Киева в "оранжевую" зону.

Главный санврач Ляшко заявил, что Киев соответствует показателям "оранжевой" зоны карантина, причин вводить ограничения "красной" зоны в столице пока нет.

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