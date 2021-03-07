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В Европарламенте призвали использовать "Северный поток - 2" как рычаг влияния на РФ, - Spiegel

В Европарламенте призвали использовать

Председатель фракции "Европейской народной партии", крупнейшей в Европарламенте, Манфред Вебер предложил ЕС при необходимости использовать "Северный поток – 2" в качестве политического инструмента против Москвы.

Об этом сообщает Spiegel,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Вебер заявил, что данный проект "не в европейских интересах". Он считает, что, поскольку правительство ФРГ не намерено останавливать строительство трубопровода, Брюсселю необходимо использовать его "в качестве рычага во внешней политике".

"Он (СП – 2) экономически стабилизирует систему Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов", – сказал Вебер, по мнению которого, эксплуатацию "Северного потока – 2" необходимо "увязывать с дальнейшим поведением российского руководства".

"Если российское руководство не вернется к партнерскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере", – предложил он.

Он призвал европейцев вести себя более уверенно во внешней политике, отметив, что Европе необходимо "отказаться от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер

Автор: 

Европарламент (1795) Северный поток (1449) Вебер (11)


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Топ комментарии
+9
Самый лучший инструмент - отказ от СП-2, естественно без выплаты неустоек, повесив всё на шею налогоплатильщика рф, чтобы трезвели быстрее. А всё остальное и рыбку съесть и куда-то сесть и воды их аквариума выпить
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07.03.2021 16:39
+6
В Госдуме предложили запретить обычным россиянам арендовать машины премиум-классаУ Європарламенті закликали використовувати "Північний потік-2" як важіль впливу на РФ, - Spiegel - Цензор.НЕТ 6170 7 марта 2021, 16:10 https://panorama.pub/society Общество https://panorama.pub/authors/1 Борис Гонтермахер В Государственной думе прорабатывают законопроект, который запретит россиянам со средними доходами и низким социальным статусом арендовать автомобили премиум-класса и пользоваться услугами подобного такси. По мнению законодателей, это снизит число проблем с идентификацией статуса людей на дороге."Едешь на МКАДе, впереди машина уважаемая такая. Твой водитель уже вжался там, чтобы не дай бог чего, уважительно так обгон делаете или плетётесь сзади, чтобы не провоцировать… А потом оказывается, это какой-то бомж арендовал машину и радуется жизни - то ли менеджер, то ли инженер. У него три копейки в кармане, но накопил вот на аренду, притворился человеком. Это неправильно, что мы на такое смотрим сквозь пальцы", - считает депутат Святослав Гуревич. - "В советские годы достаточно чёткий табель о рангах был. "Волга" - уважаемо. "Чайка" - значит, серьёзный человек едет. Если ЗИЛ генсековский, то вообще прижмись к обочине и в окошко не смотри лишний раз, глаза опустил и думай себе о своём месте в иерархии, так сказать. Если на "Мерседесе", то Высоцкий. Сейчас это подзабыли как-то, но ведь нельзя так, как сейчас разрешать дальше, должны быть понятия статуса, уважения. Много чего сейчас не по понятиям работает в Москве".
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07.03.2021 17:04
+4
як там ..
хто міняє безпеку та свободу на газ , врешті буде і без свободи, і без газу(перекриватимуть коли захотять, як Україні)
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07.03.2021 16:40
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Самый лучший инструмент - отказ от СП-2, естественно без выплаты неустоек, повесив всё на шею налогоплатильщика рф, чтобы трезвели быстрее. А всё остальное и рыбку съесть и куда-то сесть и воды их аквариума выпить
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07.03.2021 16:39 Ответить
як там ..
хто міняє безпеку та свободу на газ , врешті буде і без свободи, і без газу(перекриватимуть коли захотять, як Україні)
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07.03.2021 16:40 Ответить
Якщо московія використовує газ, як зброю,.,. то меч- зброя "обоюдогостра"...
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07.03.2021 17:34 Ответить
або... "хто до нас прийде з мечем - від меча й загине"
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07.03.2021 17:36 Ответить
Але в мене враження, що Європа - лукавить. Бо в неї з самого початку не було потреби відмовлятися від використання української ГТС ( окрім - як Німеччині підіграти Путіну та відібрати в України доходи від української ГТС)
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07.03.2021 17:43 Ответить
Немчуре,продавшей кацапам свои задницы до фени эти разговоры.
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07.03.2021 16:40 Ответить
Європа , як завжди ,не зовсім вагітна !!!))))
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07.03.2021 17:07 Ответить
Как-то так:

В Европарламенте призвали использовать "Северный поток - 2" как рычаг влияния на РФ, - Spiegel - Цензор.НЕТ 8721
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07.03.2021 16:41 Ответить
Европа, этот вонючий поток 2, направлен против вас исключительно, никаких дополнительных благ от него вы не получите, дополнительные проблемы для вас несет эта труба. закрывайте проект и забывайте о нем, как плохой сон после обеда...
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07.03.2021 16:42 Ответить
Вот это самосажание старушки-европы на расейские бутылки весьма показательно и характерно в духе ознакомления с европейскими ценностями.
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07.03.2021 16:42 Ответить
Труба це той хер на який кацапія вже натягла Європу
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07.03.2021 16:42 Ответить
скоріш він буде річагом влияния раши на європу - газовая игла и зависимость.
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07.03.2021 16:45 Ответить
Значить він вже буде добудований і запущений.Де ж тоді грізна адміністрація Байдена?
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07.03.2021 16:46 Ответить
эта Ниметчина такая же как и Украина - обе за бабло мать родную продадут..

страны без чести..

НАПОМИНАЮ - Украина торговала и торгует с РФ все время войны
- торговала и когда воины с котлов выходили, и когда РФ через границу стреляла, и когда на подвалах в ОРДЛО украинских граждан пытали и убивали..

Поэтому не возмущаемся граждане - товарисчи .., а спокойно читаем новость
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07.03.2021 16:49 Ответить
В Госдуме предложили запретить обычным россиянам арендовать машины премиум-классаУ Європарламенті закликали використовувати "Північний потік-2" як важіль впливу на РФ, - Spiegel - Цензор.НЕТ 6170 7 марта 2021, 16:10 https://panorama.pub/society Общество https://panorama.pub/authors/1 Борис Гонтермахер В Государственной думе прорабатывают законопроект, который запретит россиянам со средними доходами и низким социальным статусом арендовать автомобили премиум-класса и пользоваться услугами подобного такси. По мнению законодателей, это снизит число проблем с идентификацией статуса людей на дороге."Едешь на МКАДе, впереди машина уважаемая такая. Твой водитель уже вжался там, чтобы не дай бог чего, уважительно так обгон делаете или плетётесь сзади, чтобы не провоцировать… А потом оказывается, это какой-то бомж арендовал машину и радуется жизни - то ли менеджер, то ли инженер. У него три копейки в кармане, но накопил вот на аренду, притворился человеком. Это неправильно, что мы на такое смотрим сквозь пальцы", - считает депутат Святослав Гуревич. - "В советские годы достаточно чёткий табель о рангах был. "Волга" - уважаемо. "Чайка" - значит, серьёзный человек едет. Если ЗИЛ генсековский, то вообще прижмись к обочине и в окошко не смотри лишний раз, глаза опустил и думай себе о своём месте в иерархии, так сказать. Если на "Мерседесе", то Высоцкий. Сейчас это подзабыли как-то, но ведь нельзя так, как сейчас разрешать дальше, должны быть понятия статуса, уважения. Много чего сейчас не по понятиям работает в Москве".
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07.03.2021 17:04 Ответить
А потом оказывается, это какой-то бомж арендовал машину и радуется жизни - то ли менеджер, то ли инженер. У него три копейки в кармане, но накопил вот на аренду, притворился человеком.
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07.03.2021 17:05 Ответить
Весняне загострення параноїдальної шизофреніі !! "Раболепме" , це ментальна відмінність московитів !!!)))
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07.03.2021 17:12 Ответить
Все правильно, с терпилами по-другому нельзя!
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07.03.2021 17:10 Ответить
Варто звернути увагу, що це сатиричне видання, а на фото зовсім не Гурєвіч якого не існує, а Михайло Сліпенчук який таке інтерв'ю не давав і цей законопроект не розробляв. Але в цілому все вірно)
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08.03.2021 05:09 Ответить
РАБссиянские компании "Уркаган Лимитэд энд Фрайер Инвест" строят Северное дерьмо по приказу Гитлера и Путлера согласно братанскому договору бандюков Молотова и Риббентропа от 1939 года...
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07.03.2021 17:10 Ответить
У Європарламенті закликали використовувати "Північний потік-2" як важіль впливу на РФ, - Spiegel - Цензор.НЕТ 887 дырка ржавеет а бабла не видно
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07.03.2021 17:12 Ответить
Напугай кремлеского барана Санкциями,все ошибки он сделает сам
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07.03.2021 17:14 Ответить
У Європарламенті закликали використовувати "Північний потік-2" як важіль впливу на РФ, - Spiegel - Цензор.НЕТ 6964
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07.03.2021 17:24 Ответить
Значит, всё-таки "использовать".
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07.03.2021 17:26 Ответить
Они хотят так:
Германия - Путину: "Если вы не прекратите бомбить украинские города, то мы перестанем покупать у вас газ. В очередной раз вам говорим, а вы не реагируете"
Тем временем пол Украины уже в руинах...
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07.03.2021 17:31 Ответить
,,Давайте,приставим себе к голове росиянский АК,и скажем пУте :,,Будешь плохо себя вести,не дадим тебе выстрелить нам в голову,шалунишка,"".ЛОГИКА УМРИ..
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07.03.2021 17:33 Ответить
У тебя очень мало времени,пиши быстрее😂🌷×××÷
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07.03.2021 17:35 Ответить
русмартышка, твоего фюрерка зовут *****.
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07.03.2021 18:15 Ответить
Чего удрал?😂🌷×××
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07.03.2021 17:47 Ответить
"Он (СП - 2) экономически стабилизирует систему Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов", - это слабый голос Европы, еще ... Не Schröder -изирован... И та дама с правительсва Австрии, которая позвала на свою свадьбу Путина и, даже с ним танцевала теперь ... так же как Schröder.. В Европе - сплошный проститутки, или Европе проститутка... В целом. Экспорт коррупциии продолжается... "Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.

Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,

Вопрос, который волнует историков на протяжении десятилетий:

почему Ватикан предпочитал дружить с Гитлером и нацистской Германией?

И избегал критики того, что тогда происходило.

Оказывается не только т. Сталин и т. Муссолини дружили с т. Гитлером, но и папа Римский Пий № 12

...........................................................................................................

* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
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07.03.2021 17:43 Ответить
Как это звучит странно - получается назло РФ останусь без газа? Других источников поступления газа в таких объемах нет, это как в поговорке - назло теще выколю себе глаз, пусть у ней будет одноглазый зять - умно!
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07.03.2021 17:44 Ответить
Можно подумать что альтернатив кацапскому газу нет. Валом! Кацапская труба нужна прежде всего недоразвитому сырьевому придатку - кацапы забывают что краном будут управлять не они и "мулька" "бери или плати", как в Украине до 2014, не проконает. Даже у нас не проконала!
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07.03.2021 18:45 Ответить
Дядя кацап,Европа излишки газа продает Украине.
Ты за них непереживай,у них есть Норвегия.
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07.03.2021 18:51 Ответить
Деньги на самом деле мизерные даже в масштабах Украины. Обойдутся и без 1,2 млрд в год. Штаты видимо очень заинтересованы в экспорте своего газа, о чём они неоднократно заявляли.

При транзите 225 млрд куб. м за пять лет «Нафтогаз» сможет заработать не менее $7,13 млрд. Аналогичный прогноз в конце 2019 года давал и президент Украины Владимир Зеленский: тогда он заявил, что украинская сторона получит от нового контракта с «Газпромом» более $7 млрд за пять лет.
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07.03.2021 17:47 Ответить
Унижайся дальше😂🌷×××
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07.03.2021 17:52 Ответить
Кацапам не важно сколько и по какой цене качать немцам этот газ. Когда немецкие бизнесмены и влиятельные люди сядут на иглу дешевого газа то потом вдальнейшем кацапы будут крутить этими людьми как захотят. Так случилось и в Украине. Когда кацапы нас, а вернее наших власть имущих еще с 90-х посадили на газовую иглу где можна было крутить-мутить и кацапам и нашим ублюдкам, покупать у кацапов газ дороже чем немцы покупают, потом брать деньги в МВФ и этим деньгами компенсировать цену кацапсячего газа для населения (вроде ж благое дело делали для людей продавая им этот газ почти по цене себестоимости), а потом кацапы платили откат нашим чиновникам, а долг МВФу ложился на государство Украина. Так эти твари загнали Украину в долги, а теперь эти мрази ходят по телеканалам олигархов и рассказывают как нужно строить государственную экономику.
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07.03.2021 17:53 Ответить
Злий Грицько: Кацапам не важно сколько и по какой цене качать немцам этот газ
лишь бы Украине с этого не досталось ни копейки.
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07.03.2021 17:56 Ответить
A la guerre comme à la guerre.
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07.03.2021 18:16 Ответить
Федя, ты думашешь, что от того шо ГТС за год зарабатывает около 2 лярдов простым людям чего то перепадает? Я тебя умоляю... Он заробитчане только за прошлый год 16 лярдов баксов перечислили в Украину, а это прямые инвестиции без всяких там процентов. Кацапам главное завести в зависимость и не важно какой ценой. У них этого газа завались, а минималка у кацапов меньше на 50 баксов чем у нас. Им по барабану как будут жить ихня быдломасса, им главное манипулировать как на просторах бывшего совка так и в ЕС.
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07.03.2021 18:00 Ответить
Если ты кацапсячий пропагандон то я с твитерскими VPNщиками тем более кацпскими обсуждать эту чушь собачью не намерен. Так шо 3,14здуй тарас в бан.
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07.03.2021 18:06 Ответить
Ты ********?! Ты вообще понимаешь о чем ***** говоришь, ублюдок кацапсячий?! Пошел ***** казлина вонючая!!!!
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07.03.2021 18:14 Ответить
Цензор, где ваши модераторы? Почему до сих пор кацапскую гнидуУ Європарламенті закликали використовувати "Північний потік-2" як важіль впливу на РФ, - Spiegel - Цензор.НЕТ 8748 https://censor.net/ru/user/484328 не забанили? Я конечно извиняюсь за мат, но нервы не выдерживают читать то, что пишет эта гнида.
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07.03.2021 18:18 Ответить
Ты, засранец, вали отседа.
Вашего царя ***** удавят шарфом свои же кореша.
Так что, не рви здесь свою жопу.
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07.03.2021 18:29 Ответить
Тыц😂🌷×××
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07.03.2021 18:42 Ответить
Ты хоть погоняло поменяй, пуцул!
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07.03.2021 18:51 Ответить
Ті, що пропонують добудувати Поток і нібито чимось там потім регулювати, вони )(уйловські посіпаки. То шредери. Не можна добудовувати поток. Треба Україні з тим щось робити.
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07.03.2021 18:54 Ответить
А мне ура-патриоты и прочая трольня уже радостно сообщили, что ФРГ вышло из Северного потока-2... Да, Сенатор? А тут вон он как.....
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07.03.2021 19:00 Ответить
Дождаться, пока достроят, а потом выкачивать как можно больше, чтобы им меньше осталось, да?
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07.03.2021 19:27 Ответить
Европейские подельники оккупанта Украины ,под любым предлогом будут проталкивать завершение строительства трубы,особенно старость Меркель, нуждается в этом
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07.03.2021 19:36 Ответить
Германия будет в тепле, а вы тут вопите.
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07.03.2021 20:17 Ответить
таки в чем сложности, строить больше терминалов для приема сжиженного газа из сша, делов та
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07.03.2021 20:28 Ответить
Не.Ну бизнес план хороший.За счёт северных оленей построить альтернативную трубу,на всякий случай
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07.03.2021 21:38 Ответить
А кто в курсе?У Шрёдера двойное гражданство?
-А,що таке куме?
-Та тут два скульптора,немец и москаль морды друг другу бьют...Нифига не понимают
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07.03.2021 21:44 Ответить
Уже почувствовали перемены в Вашингтоне. Теперь труба будет достроена. Но ее надо использовать против кацапов.
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07.03.2021 23:39 Ответить
 
 