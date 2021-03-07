В Европарламенте призвали использовать "Северный поток - 2" как рычаг влияния на РФ, - Spiegel

Председатель фракции "Европейской народной партии", крупнейшей в Европарламенте, Манфред Вебер предложил ЕС при необходимости использовать "Северный поток – 2" в качестве политического инструмента против Москвы.

Об этом сообщает Spiegel,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Вебер заявил, что данный проект "не в европейских интересах". Он считает, что, поскольку правительство ФРГ не намерено останавливать строительство трубопровода, Брюсселю необходимо использовать его "в качестве рычага во внешней политике".

"Он (СП – 2) экономически стабилизирует систему Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов", – сказал Вебер, по мнению которого, эксплуатацию "Северного потока – 2" необходимо "увязывать с дальнейшим поведением российского руководства".

"Если российское руководство не вернется к партнерскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере", – предложил он.

Он призвал европейцев вести себя более уверенно во внешней политике, отметив, что Европе необходимо "отказаться от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками".

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