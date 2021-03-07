В Европарламенте призвали использовать "Северный поток - 2" как рычаг влияния на РФ, - Spiegel
Председатель фракции "Европейской народной партии", крупнейшей в Европарламенте, Манфред Вебер предложил ЕС при необходимости использовать "Северный поток – 2" в качестве политического инструмента против Москвы.
Об этом сообщает Spiegel,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
Вебер заявил, что данный проект "не в европейских интересах". Он считает, что, поскольку правительство ФРГ не намерено останавливать строительство трубопровода, Брюсселю необходимо использовать его "в качестве рычага во внешней политике".
"Он (СП – 2) экономически стабилизирует систему Путина, которая действует в огромной степени против ЕС и его государств-членов", – сказал Вебер, по мнению которого, эксплуатацию "Северного потока – 2" необходимо "увязывать с дальнейшим поведением российского руководства".
"Если российское руководство не вернется к партнерскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере", – предложил он.
Он призвал европейцев вести себя более уверенно во внешней политике, отметив, что Европе необходимо "отказаться от своей наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками".
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хто міняє безпеку та свободу на газ , врешті буде і без свободи, і без газу(перекриватимуть коли захотять, як Україні)
страны без чести..
НАПОМИНАЮ - Украина торговала и торгует с РФ все время войны
- торговала и когда воины с котлов выходили, и когда РФ через границу стреляла, и когда на подвалах в ОРДЛО украинских граждан пытали и убивали..
Поэтому не возмущаемся граждане - товарисчи .., а спокойно читаем новость
Германия - Путину: "Если вы не прекратите бомбить украинские города, то мы перестанем покупать у вас газ. В очередной раз вам говорим, а вы не реагируете"
Тем временем пол Украины уже в руинах...
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,
Вопрос, который волнует историков на протяжении десятилетий:
почему Ватикан предпочитал дружить с Гитлером и нацистской Германией?
И избегал критики того, что тогда происходило.
Оказывается не только т. Сталин и т. Муссолини дружили с т. Гитлером, но и папа Римский Пий № 12
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* Курцио Малапарте, писатель, Италия, автор романов "Шкура", "Капут", "Бал в Кремле", книг "Техника государственного переворота", Проклятые тосканцы"
Ты за них непереживай,у них есть Норвегия.
При транзите 225 млрд куб. м за пять лет «Нафтогаз» сможет заработать не менее $7,13 млрд. Аналогичный прогноз в конце 2019 года давал и президент Украины Владимир Зеленский: тогда он заявил, что украинская сторона получит от нового контракта с «Газпромом» более $7 млрд за пять лет.
лишь бы Украине с этого не досталось ни копейки.
Вашего царя ***** удавят шарфом свои же кореша.
Так что, не рви здесь свою жопу.
-А,що таке куме?
-Та тут два скульптора,немец и москаль морды друг другу бьют...Нифига не понимают