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Завтра в Украине ожидается незначительное похолодание, в большинстве областей мокрый снег и порывистый ветер, - Гидрометцентр

Завтра в Украине ожидается незначительное похолодание, в большинстве областей мокрый снег и порывистый ветер, - Гидрометцентр

В ближайшие сутки через территорию Украины будут перемещаться малоактивные холодные фронты, обусловливая в большинстве областей небольшой мокрый снег и порывистый ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным синоптиков, днем в понедельник, 8 марта, в большинстве регионов Украины, за исключением южных областей, возможен небольшой мокрый снег. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, ночью в северо-восточных областях, днем в восточной части и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге страны до 8° тепла.

В Киеве в понедельник ожидается небольшой мокрый снег; температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

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По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 марта самая высокая температура днем была (+17,7°) в 2019 году, самая низкая ночью (-20,8°) в 1964 году.

Во вторник, 9 марта, в Украине без осадков. На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, на северо-востоке страны и в Карпатах до 13° мороза, днем на Левобережье от 4° мороза до 1° тепла, на остальной территории 0-5° тепла; в южных областях ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

В Киеве во вторник без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла.

Автор: 

Гидрометцентр (665) погода (2819)


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Топ комментарии
+3
Завтра в Україні очікується незначне похолодання, в більшості областей мокрий сніг і поривчастий вітер, - Укргідрометцентр - Цензор.НЕТ 5734
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07.03.2021 17:47
+2
Клара есть , с Целкин проблемы
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07.03.2021 19:21
+1
Какие барышни, такая и погода))
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07.03.2021 17:09
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Нехай вже продує зеленого недомка аби він замислився, що він робить з Україною.
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07.03.2021 17:00 Ответить
Какие барышни, такая и погода))
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07.03.2021 17:09 Ответить
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07.03.2021 17:44 Ответить
Завтра в Україні очікується незначне похолодання, в більшості областей мокрий сніг і поривчастий вітер, - Укргідрометцентр - Цензор.НЕТ 9120
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07.03.2021 17:48 Ответить
Клара есть , с Целкин проблемы
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07.03.2021 19:21 Ответить
Здрастуй дупа, Новий рік...
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07.03.2021 17:17 Ответить
Это неприемлемо! Ни похолодание, ни слякоть эта осточертевшая.
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07.03.2021 17:23 Ответить
У нас на півночі країни і сьогодні з ніг збиває вітер.
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07.03.2021 17:44 Ответить
Совершенно возмутительная, враждебная погода. Мразь!
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07.03.2021 18:00 Ответить
За вікном гуде цілий день...
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07.03.2021 20:51 Ответить
Завтра в Україні очікується незначне похолодання, в більшості областей мокрий сніг і поривчастий вітер, - Укргідрометцентр - Цензор.НЕТ 5734
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07.03.2021 17:47 Ответить
Если не выходить из дома, то да, нормальная.
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07.03.2021 18:01 Ответить
а за цветами?
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07.03.2021 18:12 Ответить
- Дорогая, с праздником тебя, с Международным женским днём!
- А где подарок?
- А ты расстегни...
- Что?... Но... это же ширинка...
- Расстёгивай, расстёгивай... Там подарок...
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07.03.2021 20:54 Ответить
даже восьмое марта при зеленском не такое, как нужно.
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07.03.2021 18:12 Ответить
Честно скажу , За*бло....
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07.03.2021 18:44 Ответить
 
 