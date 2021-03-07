Уже во II квартале украинцы смогут заключать контракты с фиксированной годовой ценой на газ, - Шмыгаль

Уже во втором квартале текущего года украинцы получат возможность заключать годовые контракты на поставку газа по фиксированной цене.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что провел совещание с НКРЭКУ и НАК "Нафтогаз" относительно обязательства всех поставщиков ввести годовой продукт на газ.

"Люди не должны ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому годовой продукт, который используют все развитые страны мира, защитит население от резких колебаний цен. В то же время месячная цена также останется, и каждый желающий будет иметь возможность вернуться к такому продукту. Напомню, что годовой продукт уже был введен "Нафтогазом" осенью прошлого года. Тогда сотни тысяч украинцев смогли заключить контракты на поставку газа по фиксированной цене 4,70 грн / кубометр", - добавил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ одобрила введение годового тарифа на газ