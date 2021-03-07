Уже во II квартале украинцы смогут заключать контракты с фиксированной годовой ценой на газ, - Шмыгаль
Уже во втором квартале текущего года украинцы получат возможность заключать годовые контракты на поставку газа по фиксированной цене.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что провел совещание с НКРЭКУ и НАК "Нафтогаз" относительно обязательства всех поставщиков ввести годовой продукт на газ.
"Люди не должны ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому годовой продукт, который используют все развитые страны мира, защитит население от резких колебаний цен. В то же время месячная цена также останется, и каждый желающий будет иметь возможность вернуться к такому продукту. Напомню, что годовой продукт уже был введен "Нафтогазом" осенью прошлого года. Тогда сотни тысяч украинцев смогли заключить контракты на поставку газа по фиксированной цене 4,70 грн / кубометр", - добавил премьер.
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Юля бы зробила, зеленые не смогут.
Як я вас ненавиджу, поплiчники злодiя-олiгарха
Йди вже, запетраст
То ти не ту мотузку смикнув...бггг...дивись рошенку змиє, а ти голодний бо дурний.
"З ціною газу власного видобутку звертайтесь до ТЮ. Бо це вона підписала меморандум з МВФ (звичайно ж найкращий та найчесніший) про зрівняння цін на власний й імпортований газ..."
Є що заперечити? Чи ти таки поїв лайна і злився?
Мумурандум воно знайшло...мумурандумом сраку пiдтирай, як це кацапи роблять.
Газ 1 м 3 8000 кКал
Остался на месячном. Пробывал просчитвыть выгоду,но для этого надо точная статистика,которую я не вел. Могу сказать с уверенностью,что разница небольшая,но большие риски от погодных условий.
Нафтогаз давал,можно сказать,оплату в рассрочку без %(оплата равными частями). Если оставят выбор-это удовлетворительно.
Нет стабильности- вот это хуже всего.
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https://twitter.com/inellis09
https://twitter.com/inellis09
Хеl
@inellis09
Не смешите меня , что Украина - страна капитализма . Это страна воров - олигархов , захвативших власть в Украине . Капитализм - США , где вчера подписали пакет помощи для народа . Капитализм - это Германия , где раз в неделю делают бесплатно тесты всем и медицина всем доступна