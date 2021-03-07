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Уже во II квартале украинцы смогут заключать контракты с фиксированной годовой ценой на газ, - Шмыгаль

Уже во II квартале украинцы смогут заключать контракты с фиксированной годовой ценой на газ, - Шмыгаль

Уже во втором квартале текущего года украинцы получат возможность заключать годовые контракты на поставку газа по фиксированной цене.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что провел совещание с НКРЭКУ и НАК "Нафтогаз" относительно обязательства всех поставщиков ввести годовой продукт на газ.

"Люди не должны ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа. Поэтому годовой продукт, который используют все развитые страны мира, защитит население от резких колебаний цен. В то же время месячная цена также останется, и каждый желающий будет иметь возможность вернуться к такому продукту. Напомню, что годовой продукт уже был введен "Нафтогазом" осенью прошлого года. Тогда сотни тысяч украинцев смогли заключить контракты на поставку газа по фиксированной цене 4,70 грн / кубометр", - добавил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ одобрила введение годового тарифа на газ

Автор: 

Нафтогаз (3112) НКРЭКУ (479) Тарифы на газ (351) Шмыгаль Денис (2668)


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Топ комментарии
+11
ну да , а летом цена упадет до 2 гр ,а Шмыгаль с нас будет драть 6,99
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07.03.2021 17:17
+8
Пора ЗАКЛЮЧИТЬ Шмыголя под СТРАЖУ ...
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07.03.2021 17:20
+5
когда пизтеть перестанешь про 250 литров ?
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07.03.2021 17:26
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Правила форума Совет форумчан
ну да , а летом цена упадет до 2 гр ,а Шмыгаль с нас будет драть 6,99
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07.03.2021 17:17 Ответить
такие номера только с пропаном проходят - закачал себе а бак летом дешевого и привет
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07.03.2021 17:19 Ответить
"В то же время месячная цена также останется, и каждый желающий будет иметь возможность вернуться к такому продукту."
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07.03.2021 17:20 Ответить
ты дурак? летом 5-10 кубов газа идет
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07.03.2021 18:05 Ответить
Если греть воду то больше, но зеленый избиратель больше чем на неделю-две просчитать свой бюджет не в состоянии. Там начинается математика, а на калькуляторах нет таких кнопок!
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07.03.2021 22:59 Ответить
Нафиг мне ваш газ,если я отапливаю помещения керосином и турбонаддувом...,Ютьюб в помощь...
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07.03.2021 17:18 Ответить
Уже во II квартале украинцы смогут заключать контракты с фиксированной годовой ценой на газ, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9530
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07.03.2021 17:29 Ответить
Пора ЗАКЛЮЧИТЬ Шмыголя под СТРАЖУ ...
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07.03.2021 17:20 Ответить
Я не вангую, але ціна буде не менше 8 грн. за кубічний метр - це буде показано, як "Зе-перемога" при ціні на газ власного видобутку. який постачається для людей за 2-3 грн за кубічний метр.
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07.03.2021 17:20 Ответить
З ціною газу власного видобутку звертайтесь до ТЮ. Бо це вона підписала меморандум з МВФ (звичайно ж найкращий та найчесніший) про зрівняння цін на власний й імпортований газ...
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07.03.2021 17:51 Ответить
мумурандум...знакомое слово. можно исполнять, а можно и забить...не так?
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07.03.2021 19:19 Ответить
Можна "забити", але тоді доведеться "смоктати лапу", бо МВФ грошей не дасть. Як зараз, наприклад, не дав зЕбільному уряду через фактичну відмову від боротьби з корупцією.
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07.03.2021 20:15 Ответить
есть варик - с каждого олигарха по лярду в качестве мат. помощи народу
Юля бы зробила, зеленые не смогут.
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07.03.2021 21:27 Ответить
Зробила б. Під себе. Так, як у 2008 "зробила", що лише за часів Порошенка "відробили" зроблене (газовий контракт, борги, тощо)...
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07.03.2021 21:48 Ответить
газовий контракт, борги...бу-бу-бу пороховатнику...LOL

Як я вас ненавиджу, поплiчники злодiя-олiгарха
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08.03.2021 00:10 Ответить
Що, правда очі коле? А ти поплач. Разом з друзями - ТЮ, ****** і Коломойським
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08.03.2021 08:38 Ответить
Тю. Чи ні новина, що у вас хто не запетраст або не петераст, той за *****. Ви не лише київський торт прихватизували, а й патріотизм намагаєтеся. Добре що ваш сморід чутно лише на цензорі, в реалі вас не видно й не чутно.
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08.03.2021 09:43 Ответить
Бачу, що заперечити по суті ТЮкнуті не в змозі. Та то таке... Звикли вже до такого... Скигли далі. А підпис (Тю) навчись ставити у кінці допису, а не на початку.
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08.03.2021 14:40 Ответить
Що ти слiпий бачиш?
Йди вже, запетраст
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08.03.2021 21:26 Ответить
Злив зараховано, ТЮльок. Йди тужи далі.
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08.03.2021 21:47 Ответить
Запетраст десь знайшов злив
То ти не ту мотузку смикнув...бггг...дивись рошенку змиє, а ти голодний бо дурний.
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08.03.2021 22:06 Ответить
За темою допису:
"З ціною газу власного видобутку звертайтесь до ТЮ. Бо це вона підписала меморандум з МВФ (звичайно ж найкращий та найчесніший) про зрівняння цін на власний й імпортований газ..."
Є що заперечити? Чи ти таки поїв лайна і злився?
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09.03.2021 08:04 Ответить
Лайно це те, чим ти хочеш нагодувати всiх, але жереш сам, пiд виглядом шоколаду.
Мумурандум воно знайшло...мумурандумом сраку пiдтирай, як це кацапи роблять.
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09.03.2021 09:54 Ответить
Тобто аргументів нема. Оце і є злив.
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09.03.2021 11:05 Ответить
Котел включается сам когда я дома,отключается сам когда меня нет Керосина уходит в год около 250 литров...Автоматы работают что швейцарские часы...
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07.03.2021 17:21 Ответить
ракетам не на чем летать, а ты керосин палишь
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07.03.2021 17:24 Ответить
А че, верно. Провереный случай... У вас пластиковая емкость? В райое ее крышки керосином попахивает. Но если емкость установить рядом с мангальнице-барбекюрницей и, как полагается , подальше от дома... то проблема - ноль. Еще более будет экономной установка, если ее совокупить с солнечными батареями, которые будут помогать подогревать воду, через автоматику выключая котел.
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07.03.2021 18:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/201477, не "в год", а за зиму 250 литров, а с учетом цены на ДТ 25-29 грн/л совершенно нечем хвастаться ))
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07.03.2021 19:52 Ответить
Контракт с фиксированной ценой на год можно было заключать и в прошлом году. В чем новость?
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07.03.2021 17:22 Ответить
Причому на цей тариф будуть переводити примусово, як на "покращений".
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07.03.2021 17:22 Ответить
В прошлом году можно было летом заключить "годовой" контракт и платить зимой по летнему тарифу...
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07.03.2021 17:23 Ответить
На все про все у меня ушло 23 000 гривен,+6 000 я заплатил механикам...,5 лет не заглядываю даже...
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07.03.2021 17:23 Ответить
когда пизтеть перестанешь про 250 литров ?
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07.03.2021 17:26 Ответить
250 л и на собачью конуру не хватит
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07.03.2021 17:35 Ответить
Да это троллёк, хватит его кормить.
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07.03.2021 17:57 Ответить
так он в конуре и живет собачей )
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07.03.2021 18:02 Ответить
Керосин1 л 10400 кКал
Газ 1 м 3 8000 кКал
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07.03.2021 17:29 Ответить
Теплотворная способность древесинного вещества любой породы и любой плотности в абсолютно сухом состоянии определяется числом 4370 ккал/кг.
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07.03.2021 18:42 Ответить
Пенсіонеру з 2000 грн пенсії скільки років треба збирати на твою "механіку", чи вони святим духом мають весь час питатися.
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07.03.2021 17:30 Ответить
не обращай внимания , он забрехался , 1л керосина стоит 27,00 руб. , а на сезон надо 1000л
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07.03.2021 17:32 Ответить
27 000 грн это не 8 000 если газом за сезон
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07.03.2021 17:33 Ответить
Каких рублей? Мы же в Украине.
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07.03.2021 17:49 Ответить
36 грн л
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07.03.2021 17:59 Ответить
это Я так по старинке , цена у нас минимальная 27 грн литр
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07.03.2021 18:00 Ответить
в России от 68.95 до 85 руб./л
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07.03.2021 18:03 Ответить
Украинцы это свободно могли делать и в начале отопительного сезона. Например:с Нафтогазом, Megawatt ...
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07.03.2021 17:36 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d0%b5%d1%88%d0%b5.html Арахамия «отрывается» в одном из фешенебельных отелей на Мальдивах 7 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d0%b5%d1%88%d0%b5.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d0%b5%d1%88%d0%b5.html Уже в II кварталі українці зможуть укладати контракти з фіксованою річний ціною на газ, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1727 Главу парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию заметили на отдыхе в одном из отелей на Мальдивских островах.https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82%d1%80%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7-%d1%84%d0%b5%d1%88%d0%b5.html#more-126816 Читать далее
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07.03.2021 17:44 Ответить
Шоу не читатель ,Шоу писатель
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07.03.2021 17:49 Ответить
Так уже давно в Нафтогазе это можно делать, опять пиар дешёвый пиар для зелохмандеев
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07.03.2021 17:50 Ответить
А можно установить для всех годовую цену на газ без всяких там договоров, а на государственном уровне? Люди только спасибо скажут.
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07.03.2021 17:56 Ответить
по 2 грн за куб
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07.03.2021 17:57 Ответить
Все має свою ціну і повинно коштувати стільки скільки воно коштує. Вже продавали за копійки до чого все призвело ми тепер бачимо. Он я коротко описав. https://censor.net/ru/comments/locate/3251938/01921473-08f5-732a-a33d-dc5cf7e81ed5
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07.03.2021 18:04 Ответить
Есть еще лохи что не это ведуться????? Как же просто с украинцев деньги воровать(((....Наивные и глупые.....
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07.03.2021 18:01 Ответить
они знают что цена летом упадет ,а будут драть с нас по 6,99
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07.03.2021 18:05 Ответить
В прошлом году хотел перейти на годовой тариф,но не решился.
Остался на месячном. Пробывал просчитвыть выгоду,но для этого надо точная статистика,которую я не вел. Могу сказать с уверенностью,что разница небольшая,но большие риски от погодных условий.
Нафтогаз давал,можно сказать,оплату в рассрочку без %(оплата равными частями). Если оставят выбор-это удовлетворительно.
Нет стабильности- вот это хуже всего.
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07.03.2021 18:21 Ответить
щас уже цена на Германском хабе ниже $200 , а это 5,6 грн за куб
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07.03.2021 18:06 Ответить
Я вот только не понял шмыгло что решил поиграть с народом в газовый покер, или на хрена он приглашает нас играть с газовыми шуллерами. На кой хрен он нужен нам со своим КМ если человек одиночка должен играть на деньги с газовыми манополистами за СВОЙ же газ. Кто этого дурака назначил рулить?
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07.03.2021 18:11 Ответить
Это так он лохторат-зебилов предупреждает о скачке цены вверх.
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07.03.2021 18:14 Ответить
чем лохторат зебилов отличается от лохтората барыг? ничем, кроме количества лапши на ушах!
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07.03.2021 20:45 Ответить
интересные факты - цена газа в США - 4,48 грн , чуть дороже чем в Румынии.
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07.03.2021 18:21 Ответить
Что нужно сделать, чтобы во втором квартале Шмыгаль уже висел.
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07.03.2021 19:17 Ответить
https://twitter.com/inellis09
https://twitter.com/inellis09
https://twitter.com/inellis09


https://twitter.com/inellis09
https://twitter.com/inellis09

Хеl

@inellis09


Не смешите меня , что Украина - страна капитализма . Это страна воров - олигархов , захвативших власть в Украине . Капитализм - США , где вчера подписали пакет помощи для народа . Капитализм - это Германия , где раз в неделю делают бесплатно тесты всем и медицина всем доступна
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07.03.2021 19:38 Ответить
Читал я про тот годовой контракт. Это развод лохов. Там постоянная ежемесячная плата, не по счетчику летом и зимой, неважно использовал ты газ или нет - плати, что сказали. И непонятно как они ту сумму оплаты рассчитали.
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07.03.2021 19:40 Ответить
С государством воров и мародёров никаких контрактов и письменных договоров!!!!! По нашим воровским законам контракт обязателен к исполнению только нищим, бесправным потребителем. Поставщик - монополист всегда докажет свою правоту в своих карманных судах, через постановления кабмина....И выставит такие счета, которые нельзя будет ни оплатить, ни оспорить.... С ворами договорённости не сработают - поберегите деньги и нервы...
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07.03.2021 20:16 Ответить
Без лоха и жизнь плоха! Так, шмыргаль?!
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07.03.2021 20:41 Ответить
Фиксированой цены в рынке не может быть.Шмыгаль ты в курсах шо такое рынок?Чи ти ориентируешься на своего работодателя Ахметова?
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07.03.2021 21:49 Ответить
канешна ориентируется, а о каком рынке при олигархических монополиях на природные ресурсы идет речь ?
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08.03.2021 13:30 Ответить
 
 