ЕС призовет США поставить несколько миллионов доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Financial Times
Европейский союз призовет власти США разрешить экспорт нескольких миллионов доз вакцин против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, произведенных на территории Соединенных Штатов.
Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
По сведениям издания, Еврокомиссия (ЕК) планирует поднять данный вопрос в ходе предстоящих переговоров с Вашингтоном с целью укрепить двустороннее сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.
Пойти на подобный шаг ЕС вынудили задержки с поставками вакцины AstraZeneca ввиду производственных трудностей в странах – членах объединения.
Изначально планировалось, что в первом квартале 2021 года Евросоюз получит не менее 100 млн доз оксфордского препарата, однако сейчас компания планирует поставить к концу марта лишь 40 млн доз.
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Юлія Мендель, перелогіньтеся.
Що там набодяжили- знають тільки індуси.
Привіт Подоляку передавай.
Такі стверждення треба доводити авторам ствердження, а не просто вкидати.
Только Вашему любимому министру, а особенно "авторитетнейшему" руководителю государства, нужно было не за своим профитом гоняться, а законтрактовать оригинальную AstraZeneca, а не индийский аналог.
Якщо з Далай Ламою нічого не трапиться, тоді
петі просто гівнюк, якщо трапиться - то Далай Лама - 'недоумок'..
про що можна сперечатися, коли ніколи не бачив Далай Ламу ?
Тут же троллинг до того дошёл, что первые в прошлом лица называют привезённую вакцину в Украину 'г', а знаменитые украинцы, которые прививаются на камеры, не могут исправить ситуацию, так как со всех утюгов несётся, что они 'вкололи себе витамины'
На самом деле, пфайзер - это нановакцина, которая ,возможно, а возможно и нет, может иметь неизвестные последствия, глубинные, так сказать. А ковишилд более традиционная, а, значит, более прогнозируемая. Тем более, что англ посол уже высказала своё недоумению по поводу. Я не агитирую, просто размышляю вслух. Будет ковишиод в открытом доступе, я буду прививаться, так как не болела. Но, мне кажется, что маски в общественных местах все равно - наша изменённая необходимая реальность надолго
треба мати докази..
інакше, то тіліпання язиком..
варто зачекати тиждень, будуть результати і наслідки щеплень..
А зо Степановим і цінами розбереться НАБУ..
Не хочуть бути,як Далай-лама ???