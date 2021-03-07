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Новости Коронавирус и карантин
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ЕС призовет США поставить несколько миллионов доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Financial Times

ЕС призовет США поставить несколько миллионов доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Financial Times

Европейский союз призовет власти США разрешить экспорт нескольких миллионов доз вакцин против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, произведенных на территории Соединенных Штатов.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По сведениям издания, Еврокомиссия (ЕК) планирует поднять данный вопрос в ходе предстоящих переговоров с Вашингтоном с целью укрепить двустороннее сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

Пойти на подобный шаг ЕС вынудили задержки с поставками вакцины AstraZeneca ввиду производственных трудностей в странах – членах объединения.

Изначально планировалось, что в первом квартале 2021 года Евросоюз получит не менее 100 млн доз оксфордского препарата, однако сейчас компания планирует поставить к концу марта лишь 40 млн доз.

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Автор: 

карантин (16729) США (26368) Евросоюз (17059) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Но не индийской же реплики
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07.03.2021 17:41
+3
как раз для арийцев ... на их потомков можете взглянуть в Пенджабе.
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07.03.2021 18:16
+3
Не пойняв а чьо в індусів не просять ? Однаковісінька ж ! Далай-лама ж ширявся !
Не хочуть бути,як Далай-лама ???
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07.03.2021 18:35
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Но не индийской же реплики
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07.03.2021 17:41 Ответить
Якою зробили щеплення Далай-Ламі
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07.03.2021 17:54 Ответить
Где ж найти столько Далай-Лам?..
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07.03.2021 17:54 Ответить
Не дадуть навіть європейцям. В американських звіринцях бібізян щеплють від вірусу..
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07.03.2021 18:40 Ответить
Вообще-то я о другом
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07.03.2021 18:43 Ответить
Хороша реклама для бурятів.
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07.03.2021 17:54 Ответить
Зрозуміло не для арійців
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07.03.2021 17:56 Ответить
как раз для арийцев ... на их потомков можете взглянуть в Пенджабе.
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07.03.2021 18:16 Ответить
Что ты имеешь против европейской вакцины, тем более, британо-шведской? Повторяю для тугодумов: вакцина окс-ворд-ска-я. А Далай-Лама. по твоему, дурачёк. А может, не Далай-Лама дурачёк?
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07.03.2021 18:24 Ответить
Людина логічне питання ставить.Чому європейці просять вакцину в США,знаючи,що на її експорт накладено деякі обмеження,але не звертаються до Індії (де,нібито,виробляють аналог),хоч там обмежень немає,й готові продати за взаємовигідною ціною ?
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07.03.2021 18:41 Ответить
"Хороша реклама для бурятів" - https://censor.net/ru/user/473148. До чого тут європейці? Вони не просять вакцину у США, а просто її купують. І до чого тут індійці? У европейців відносини з Індією такі: заводи в Індії належать англійцям, отже індійці не продають вакцину Англії, а просто відгружають її у Европу.
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07.03.2021 19:11 Ответить
Оксфорд в Індіїї?
Юлія Мендель, перелогіньтеся.
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07.03.2021 18:55 Ответить
Ти не знаєш, що заводи в Індії - англійські? Не раджу починати діалог з дурнуватих порівнянь, як би тобі не хотілося виглядати "разоблачітєлєм".
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07.03.2021 19:17 Ответить
І працюють там англійці, а не немиті роками індуси?
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07.03.2021 19:20 Ответить
До речі, ковішилд виготовлений без контролю AstraZeneca.
Що там набодяжили- знають тільки індуси.
Привіт Подоляку передавай.
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07.03.2021 19:22 Ответить
"ковішилд виготовлений без контролю AstraZeneca"

Такі стверждення треба доводити авторам ствердження, а не просто вкидати.
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07.03.2021 19:36 Ответить
Єврощурі ідуть в дупу.
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07.03.2021 17:42 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%be%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b5-%d0%bf.html Офонареть! Китайский экспорт на фоне пандемии вырос на рекордные 60% 7 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%be%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b5-%d0%bf.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%be%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b5-%d0%bf.html ЕС призовет США поставить несколько миллионов доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Financial Times - Цензор.НЕТ 8749 В связи с данной информацией у многих может возникнуть подозрение: а не специально ли Китай заразил планету коронавирусом?..https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%be%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b5-%d0%bf.html#more-126822 Читать далее
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07.03.2021 17:43 Ответить
У Китаю мільярд населення, це не Китай має спад економіки, а США, РФ і ЄС, отже з якого бодуна йому травити власний народ, шукати проблему на свої сідниці? Це масони Клауса Шваба не знають кому ковидну шапку, яка вже палає подарувати.
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08.03.2021 11:28 Ответить
КовиШилд нехай купляють, але вони ж не недоумки, як степашка з прим*єром, їм пальта не потрібні за 500 тисяч.
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07.03.2021 17:43 Ответить
_Степашка с премьером делают это не потому что недоумки - что за вздор?! - а чтобы сграбить денег!
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07.03.2021 17:58 Ответить
Далай Лама привился именно этой вакциной. Наверное, для вас он тоже 'недоумок'. Только такие 'недоумки' понимают, что вакцинация это спасение нас , наших близких, нашей страны и всего мира от тотального занепада, от гибели трети планеты.
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07.03.2021 18:59 Ответить
Да кто же против вакцинации?
Только Вашему любимому министру, а особенно "авторитетнейшему" руководителю государства, нужно было не за своим профитом гоняться, а законтрактовать оригинальную AstraZeneca, а не индийский аналог.
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07.03.2021 21:06 Ответить
Варто зачекати тиждень-два, і все стане зрозумілим..
Якщо з Далай Ламою нічого не трапиться, тоді
петі просто гівнюк, якщо трапиться - то Далай Лама - 'недоумок'..

про що можна сперечатися, коли ніколи не бачив Далай Ламу ?
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07.03.2021 22:46 Ответить
Есть люди, которых не надо 'видеть', их просто можно воспринимать, как моральные авторитеты. Далай лама есть символ совершенной мудрости , дисциплины и сострадания. Тем более, что буддисты среди всех дисциплин изучают и медицину.

Тут же троллинг до того дошёл, что первые в прошлом лица называют привезённую вакцину в Украину 'г', а знаменитые украинцы, которые прививаются на камеры, не могут исправить ситуацию, так как со всех утюгов несётся, что они 'вкололи себе витамины'
На самом деле, пфайзер - это нановакцина, которая ,возможно, а возможно и нет, может иметь неизвестные последствия, глубинные, так сказать. А ковишилд более традиционная, а, значит, более прогнозируемая. Тем более, что англ посол уже высказала своё недоумению по поводу. Я не агитирую, просто размышляю вслух. Будет ковишиод в открытом доступе, я буду прививаться, так как не болела. Но, мне кажется, что маски в общественных местах все равно - наша изменённая необходимая реальность надолго
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08.03.2021 07:02 Ответить
Дайте Мне две !
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07.03.2021 17:47 Ответить
https://korrespondent.net/world/4335125-kytai-bezvozmezdno-postavliaet-vaktsyny-v-69-stran-myd Китай безвозмездно поставляет вакцины в 69 стран
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07.03.2021 17:51 Ответить
Пусть платят за любовь есть сырых мышей.
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07.03.2021 19:01 Ответить
_Бандиты в Кабмине и работающие на них боты со всякого рода пустозвонами (блогеры т. н.) выдают за астрозенеку палёнку под названием ковишилд. Но если ты не тормоз, не лошара и не тупорез - не дай мерзавцам себя обмануть!
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07.03.2021 17:53 Ответить
щоб щось стверджувати про наукові результати,
треба мати докази..

інакше, то тіліпання язиком..

варто зачекати тиждень, будуть результати і наслідки щеплень..

А зо Степановим і цінами розбереться НАБУ..
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07.03.2021 22:53 Ответить
_Бремя доказательства эффективности и, во-вторых, безопасности этой т. н. вакцины лежит на разливающих эту палёнку по бутылкам в Индии. А также на бандитах, навязывающих это дерьмо украинцам!
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07.03.2021 23:15 Ответить
А че не к рашке???
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07.03.2021 17:57 Ответить
Треба в Лондоні запустит величезний надувний макет вакцини із Америки-нехай посміються.
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07.03.2021 18:10 Ответить
Как трубу строить так на колени к х..у..лу,а как вакцина - так просите помощи у США? шлюхи.
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07.03.2021 18:12 Ответить
неправда ваша. ****** на колянях ползают перед пыней, шобы выделил вакцину от ящура(V-5).
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07.03.2021 18:20 Ответить
на счёт ,,шлюхи"обращайся к своему,,прэЗЭденту"он перед тем как ты его избирал!!точно эту страну определил!!и ,,успешно возглавил"(судя по комментам ты точно его ,,почитатель")
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07.03.2021 20:33 Ответить
Тонто проблеми з постачанням вакцини в Європі величезні- тому і нас відсунули в черзі чорт-зна куди...
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07.03.2021 18:14 Ответить
"Спутник-v " вам в помощь или газолином с Сев. потока ширяйтесь....анусы двуликие.
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07.03.2021 18:31 Ответить
Не пойняв а чьо в індусів не просять ? Однаковісінька ж ! Далай-лама ж ширявся !
Не хочуть бути,як Далай-лама ???
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07.03.2021 18:35 Ответить
_Чем именно ширялся лама - вопрос совершенно дискуссионный. В кино и не такие спецэффекты умеют делать.
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07.03.2021 19:04 Ответить
Что и следовало доказать, когда Европа обделается, то спасать её будет США а не "коммерческий проект" .... и так уже не впервой ..
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07.03.2021 18:43 Ответить
интересно а почему не индуского дерьма как это сделали зэбилы?
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07.03.2021 19:55 Ответить
Потому что там за воровство могут и посадить мало-мало. Как берлусконЯ, сракози...
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07.03.2021 20:29 Ответить
 
 