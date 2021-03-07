ЕС призовет США поставить несколько миллионов доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, - Financial Times

Европейский союз призовет власти США разрешить экспорт нескольких миллионов доз вакцин против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, произведенных на территории Соединенных Штатов.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По сведениям издания, Еврокомиссия (ЕК) планирует поднять данный вопрос в ходе предстоящих переговоров с Вашингтоном с целью укрепить двустороннее сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

Пойти на подобный шаг ЕС вынудили задержки с поставками вакцины AstraZeneca ввиду производственных трудностей в странах – членах объединения.

Изначально планировалось, что в первом квартале 2021 года Евросоюз получит не менее 100 млн доз оксфордского препарата, однако сейчас компания планирует поставить к концу марта лишь 40 млн доз.

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