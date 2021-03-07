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Новости Агрессия России против Украины
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В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи. ФОТОрепортаж

В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи. ФОТОрепортаж

Два дня назад в Киевский госпиталь привезли военнослужащих, получивших тяжелые ранения в результате выполнения задач в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом волонтер Наталья Юсупова написала в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Два дня назад в госпиталь привезли раненых. Захожу в палату и онемела, дежавю! Палата - сплошь совсем молодые бойцы и все тяжелораненые", - подчеркивает волонтер.

Далее она подробно рассказывает о раненых бойцах, доставленных в госпиталь.

"Дима, 21 год, морпех, прилетел ПТУР, ногу оторвало до бедра, весь в бинтах, лицо в ранах, еле говорит, выглядит на 16 лет. Увидели бы своими глазами, ночь бы не спали. Женя чуть старше, осколочное ранение, забинтованный, боли ужасные, кушать не хочет, сцепил зубы, терпит боль. Саша, 28 лет, морпех, подорвались на мине, на ноги больно смотреть. Ярослав, 26 лет, ампутированы обе ноги.. Еще один морпех без ноги в палате. Все точно как в 14 году. Это перемирие?? Да чтоб Вас.. надоело это вранье", - возмущенно акцентирует внимание она.

"Люди, Вы реагируйте, война не только для воинов и волонтеров, парни там стоят за всех нас. Оплатила еще один квадрокоптер, 36 тыс, третий. Позже звонит женский голос и говорит" Хочу передать помощь на фронт", очень давно таких звонков не было. Леся, совсем молодая девушка, передала на потребности 300 долларов, так что уже есть первая сумма на четвертый квадрокоптер. В госпиталь завезла соки, колбасу, сыр, йогурты, кофе, сладкое. Скоро начнется восьмой год войны..Страшно, больно, но надо держаться. Кто хочет передать бойцам помощь - пишите, всегда отвечу. Отчеты всегда есть у меня на странице. Карта для помощи 5375 4141 0204 7676 или 5375 4115 0042 7369, Монобанк", - подытожила Юсупова.

Читайте также: На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи 01
В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи 02
В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи 03
В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи 04
В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи 05
В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи 06
В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи 07
В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи 08
В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи 09
В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи 10

Автор: 

помощь (7754) ранение (3374) операция Объединенных сил (6766) Юсупова (183)


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Топ комментарии
+73
Медведчука на вилы ! Из-за него суки продажной.
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07.03.2021 18:00
+51
Вообще-то, из-за кацапов. Зри в корень...
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07.03.2021 18:01
+51
из-за кацапа зеленского
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07.03.2021 18:04
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кацап соси куй и не психуй...уже лава посыпалась - иди каски собирай...
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07.03.2021 20:24 Ответить
Лаур Вольдемар ругаться некрасиво
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07.03.2021 20:50 Ответить
и ты иди нах подкацапное чмо..дов-бойоб приднестровский
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08.03.2021 10:23 Ответить
за прийобстровье "братцкаму народу" "спасиба" скажи...
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08.03.2021 13:45 Ответить
знов докерувались керманичі йо-пані для десятка поранених не можуть повноціне лікування і реабілітацію забеспечити ...в трьохсотміліардному бюджеті гроші тільки для генеральських дач і маєтків.. дістали , сцуки,.... кого ми кормимо ?
З.І. Стидоба ! вже й на хліб скидуємся ...
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07.03.2021 20:22 Ответить
Интересно, где же видосики вислюка? или гоу про только на курортах
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07.03.2021 20:45 Ответить
Затихарились вместе с дерьмаком,ГНИДЫ...
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08.03.2021 00:20 Ответить
отправил немного грн. выздоравливайте!
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07.03.2021 20:50 Ответить
Спасибо, что написали про денюжку. А то я не заметила, что номер карты в статье был указан.
Пусть наши Воины выздоравливают!
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08.03.2021 01:34 Ответить
Дай вам бог Наталья Юсупова.
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07.03.2021 21:01 Ответить
Держитесь парни и скорее выздоравливайте, здоровья вам и всех благ в будущем. Смерть врагам!!!
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07.03.2021 21:25 Ответить
Да хранит вас Бог ребята!
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07.03.2021 21:26 Ответить
Молодые ребята погибают пока другие гоцают в кабаках под вражескую попсу. А бывшие вертухаи и сексоты здравствуют. Удивительное время.
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07.03.2021 22:06 Ответить
І вся влада така ж, як з того боку фронту - останню сорочку знімають насміхаючись...
Шкода хлопців. Вони - ГЕРОЇ без перебільшення!
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07.03.2021 22:19 Ответить
Как там Кивы, Рабиновичи и Медведчуки? Нормально себя чувствуют, украинцы? Им ничего не оторвало, почему-то?
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07.03.2021 22:43 Ответить
Как там зеленские, ермаки, арахамии и прочие зегниды, которым ничего не оторвало, а только прибавило: лыжня в буковеле, семейный отдых на мальдивах...
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07.03.2021 23:17 Ответить
Гниды и воши оккупировали Украину, шо б вам всралось
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07.03.2021 23:18 Ответить
"всралось"

Ну уж нет, к суду их и на нары, бессрочно.
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08.03.2021 02:29 Ответить
К сожалению оказалось, что ВСЕ! (без исключений) т.н. "волонтеры" стали миллионерами и прихвостнями власти.
Эти их "просьбы" = не более, чем билетик куда-нибудь в Оман на отдых.
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08.03.2021 00:01 Ответить
Може для когось це велика таємниця, але вже НЕ ОДИН РІК у Збройних Силах України існує структура, яка має назву Командування медичних сил Збройних Сил України.
В цій структурі навіть генерали є. Маю підозру, що туди виділяють якійсь кошти. Ці кошти розподіляються на госпіталі. ВСІ, ЩО Є НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ!!!

Панове волонтери!
Ви туди звертались???
Вам там відмовили у допомозі???
Будь ласка, озвучте дату свого звернення.
Прізвище особи,яка відмовилася надати допомогу пораненим Героям України.
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08.03.2021 00:05 Ответить
Что за бред, доколе пересичны будут собирать на деньги на лечение, на эти жужжалки на батарейках, в то время как у всяких Геп миллиарды наворованы, Медведчук украл у нарида газопровод,а всем остальным проходимцам разрешают ничего не декларировать?
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08.03.2021 00:40 Ответить
ППц. С Бабченко то что не так? Ты либо хочешь, чтобы он писал дальше и шлешь ему деньги либо хочешь, чтобы он шел на завод и не шлешь ему деньги. Но после того, как текст прочтешь. Детективы Донцовой на раскладке ты покупаешь авансом, а потом уже оцениваешь содержимое. Но никого такая предоплата не смущает.
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08.03.2021 09:37 Ответить
Что, были вынуждены опубликовать, что есть не просто раненые, но и увечные бойцы ВСУ, больше не смогли скрывать, пошли слухи по Киеву???

А ведь были и убитые, их скрываете за ранеными?

Где главные 'миротворцы" - Хомчак с Арестовичем - они еще землю на передовой не едят?
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08.03.2021 02:24 Ответить
Да как же "скрыть" от тебя, автралийца? Тебе полюбасу "видней" из Австралии, что происходит здесь у нас в Киеве!
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09.03.2021 14:35 Ответить
Ты б там поаккуратней, а то вон
- в штате Западная Австралия офис Премьера (и не только его) эвакуировали потому, что какие-то посылки неизвестные, подброшенные (в фольге) в его офисе нашли
- Премьер штата Виктория упал утром, собираясь на работу, да так неудачно, что сломал ребра и позвонки и сейчас находится в реанимации того же самого гос. госпиталя, где с апреля месяца прошлого года из-за ковидобесия отменил плановые операции
- а Министр Здравоохранения Австралии заболел (нет, не ковидом), получил инфекцию, и лежит в госпитале, капают ему антибиотики.

И все это в один день!
Вы там поберегитесь в ОП и Мин Обороны и Мин Иностранных Дел Украины, а то расположение планет очень плохое сейчас, очевидно.
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09.03.2021 14:49 Ответить
Как там поживает Министр Обороны Украины - ему не печет в аду еще?
Что мы слышим о Таране, кроме его разборок с Хомчаком?

Это чмо, простите, Министр Обороны Украины, воюющей страны, очередной "миротворец"-Таран?

Министром Обороны был Полторак, вот то был Министр Обороны.
Министром Иностранных Дел был Климкин, а не это нынешнее чмо.
Министром Здравоохранения была Супрун, а не это "г*вно на палке", Степанов.

Что, проголосовали, лохи 73-процентные?
Вот выбрали так выбрали.
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08.03.2021 02:28 Ответить
Проголосовали и не жалеем. При барыге такое было каждый день, не говоря о Дебальцеве, Илловайске и "зеленых коридорах". Так что не истери, выпей Валерианочку.
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09.03.2021 14:36 Ответить
Ой, живой ЗЕбил, вот удача - так удача, это ныне такой редкий вид, таятся почему-то.

Ты мне скажи, ЗЕбилоид, ежели Порошенко уже 2 года как не президент, ТО КТО СЕЙЧАС НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
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09.03.2021 14:41 Ответить
Не знаю, кто тебя там "бил", но то, что по голове- это факт.
Ага, 2 года "как не президент" (хотя ДО СИХ ПОР мнит себя таковым ), но наср@л он за 5 своих ганебных лет столько, что до сих пор воняет. Хотя тебе в Австарии это не чувствуется.
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09.03.2021 14:46 Ответить
Еще раз,
ТАК КТО ЖЕ СЕЙЧАС НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
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09.03.2021 14:50 Ответить
А кто-то наживается? Я такого не слышал. Наживаются- ответят. Как и те, кто наживался 5 предыдущих лет. Тебя-то чё в Австралии так "бомбят" наши проблемы? Приедь, помоги Юсуповой. Иди деньжат скинь. Раз в Австралию хватило доехать, наверняка же не нищеброд.
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09.03.2021 15:09 Ответить
Отвечай:
- кто наживается на транспорте метамфетаминов и трамадола из ЛНР и ДНР через Украину в Европу?
ФАМИЛИИ ГОНИ.
Не знаешь фамилий?
В Мин Ин Дел тебе тогда , иди, помогай Кулебе, главному озеленителю Украины.
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09.03.2021 14:51 Ответить
А кто? Какие хфамилии тебе назвал Пеца? Я только могу назвать тебе хфамилию того, кто отдал куму хутина украинскую трубу, чтоб бабки были на терров из дыры. Есть у нас такой "великий патриёт".
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09.03.2021 15:12 Ответить
Уходишь от ответа?

КТО КРЫШУЕТ ТРАФФИК МЕТАМФЕТАМИНОВ ИЗ ЛДНР в ЕВРОПУ?
В ОП?
В Мин Обороны?
В Мин Иностранных Дел?

Не знаешь фамилий?
Тогда, как я уже написала, не задерживайся. а я буду считать, что и Хомчак, и Арестович (с его "открытым пространством" в посте Фейсбуке), и хозяин Арестовича (см про "открытое пространство"), и Ермак - ВСЕ ОНИ В ДОЛЕ.

Иди, зайчик, иди
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09.03.2021 15:17 Ответить
Где же я могу прочитать? Ведь у меня нет соевой методички?
Ты уже там.
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09.03.2021 15:28 Ответить
Что, Фридман, крышующий траффик метамфетаминов с Домбасса, не оглашает своего имени?
Ну, тогда ты сядешь за Фридмана (как Леха Навальный на зоне срок сейчас мотает).

Передай Фридману, что все про все его дела знают, ховаться больше не получится.
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10.03.2021 04:46 Ответить
Огонь открыли после выступления в Раде мудака РАБиновича,агента КГБ с 40 летним стажем и дважды судимого...,которого за преступления в СССре дохлом завербовали...Крыса Мавзолейная...
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08.03.2021 07:35 Ответить
Зеленского судить нужно за измену.
Он же и запретил разведку вместе с квадриками.
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08.03.2021 09:59 Ответить
Скоты кацапские, чтоб вы сдохли поскорей все до единого
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08.03.2021 10:36 Ответить
У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу - Цензор.НЕТ 1229
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08.03.2021 12:44 Ответить
У Київський госпіталь привезли тяжкопоранених воїнів, деякі з ампутацією. Каліцтва такі ж, як у 2014 році, - волонтерка Юсупова просить про допомогу - Цензор.НЕТ 5255
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08.03.2021 12:45 Ответить
http://i.piccy.info/i9/5c481b7798d3683af73ba57be3cc9004/1615199861/30432/1416712/photo_2021_02_11_06_53_57.jpg
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08.03.2021 12:46 Ответить
http://i.piccy.info/i9/5c481b7798d3683af73ba57be3cc9004/1615199861/30432/1416712/photo_2021_02_11_06_53_57.jpg
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08.03.2021 12:47 Ответить
Зрадокомандувач видел такой мир в глазах Путина ?
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08.03.2021 13:08 Ответить
Так було, так є і так буде:
"Пани б'ються, а у холопів чуби тріщать!"©
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08.03.2021 13:25 Ответить
Хорошо бы если б в госпиталь (паталого-анатомическое отделение) привезли бы тушку Гавнокомандующего ЗЕлёносопельного БлаЗЕня с ампутацией башки.
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08.03.2021 13:28 Ответить
Зелёная власть всем обеспечивает госпитали? Всем обеспечивает раненых воинов? Помогает их семьям? Или власть занята турпоезками по Украине колорадской кацапни с лугандона ? Кремлёвским слугам приятнее и важнее развлекать ватных даунбасовских коллаборантов...
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08.03.2021 13:50 Ответить
А шикаладная всем "обеспечивала"? Таких волонтеров во времена Пеци было прудь пруди! И собирали они не только на йогурты.
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09.03.2021 14:39 Ответить
Опущенцы визжат и готовят бомбоубежища. Походу готовят отравляющие вещества, как в сирии, чтоб был повод зайти и "принудить к миру"
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08.03.2021 13:57 Ответить
ну пока у малоПИД,,,роской, бениной нарко-Мрази "перемирие" одичалые мокши время зря не теряли, разветка, дрг, снайперские группы, беспилотники и т.д вот ЗЕБенчики результат когда на 6 году войны выбираете заслуженного Поца и уклониста!!!
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08.03.2021 16:14 Ответить
Финансированием их лечением должна заниматься страна, которую они защищают, а не волонтеры. Я на ваши фото чеков по медикаментам и квадракоптерам, не поведусь. Никто не знает, сколько денег вам перечислили, и сколько из них вы потратили.
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08.03.2021 16:42 Ответить
Знаю одну дівчинку,волонтерку ще з 2014 року. Дівчині тоді було лише 20 років. Організувала реальну маленьку фабрику для оснащення захисту військових обєктів. Люди працювали без оплатно протягом 6 років до літа 2019. Допомагали їй всі конституційні громадяни міста,сіл та підприємств. І ні разу їй я не чув,щоб хтось сказав ось таке,як ти!?
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08.03.2021 22:24 Ответить
А, цю дівчину, ти особисто знаешь?
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09.03.2021 17:03 Ответить
Боже,зроби так,щоб наші захисники вижили!
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08.03.2021 18:06 Ответить
Кассаб- вбивця,живодер,м'ясник, розбійник. Інтерпритація слова йде з тюрського та древнєєврейського для людей диких, людожерів ,але значення одні і тіж. Московити- по суті їхні потомки. Сюди не слід домішувати виходців з північно-західних земель:великоновгородці, псковичи,але починиючи з 13 сторіччя їх практично московити винищили та розігнали по світу. Засвідчитись можна лише перебуваючи там,у Великому Новгороді,де в місті нараховується ще бл. 400 церков тої пори. А тепер там запустінь. До речі Великий Новгород можна Першим Визначити містом на Русі,яке відчуло у повній мірі "сруцький мір" сумісно з тією ж "весною". Чим тільки не Нищила це місто Моква?! Неперерахувати.
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08.03.2021 22:16 Ответить
Пуйло мстит за своего кума Мертверчука.
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08.03.2021 22:44 Ответить
А каково состояние того бойца которого снайпер ранил в пятницу?
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08.03.2021 23:36 Ответить
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