В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи. ФОТОрепортаж

Два дня назад в Киевский госпиталь привезли военнослужащих, получивших тяжелые ранения в результате выполнения задач в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом волонтер Наталья Юсупова написала в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Два дня назад в госпиталь привезли раненых. Захожу в палату и онемела, дежавю! Палата - сплошь совсем молодые бойцы и все тяжелораненые", - подчеркивает волонтер.

Далее она подробно рассказывает о раненых бойцах, доставленных в госпиталь.

"Дима, 21 год, морпех, прилетел ПТУР, ногу оторвало до бедра, весь в бинтах, лицо в ранах, еле говорит, выглядит на 16 лет. Увидели бы своими глазами, ночь бы не спали. Женя чуть старше, осколочное ранение, забинтованный, боли ужасные, кушать не хочет, сцепил зубы, терпит боль. Саша, 28 лет, морпех, подорвались на мине, на ноги больно смотреть. Ярослав, 26 лет, ампутированы обе ноги.. Еще один морпех без ноги в палате. Все точно как в 14 году. Это перемирие?? Да чтоб Вас.. надоело это вранье", - возмущенно акцентирует внимание она.

"Люди, Вы реагируйте, война не только для воинов и волонтеров, парни там стоят за всех нас. Оплатила еще один квадрокоптер, 36 тыс, третий. Позже звонит женский голос и говорит" Хочу передать помощь на фронт", очень давно таких звонков не было. Леся, совсем молодая девушка, передала на потребности 300 долларов, так что уже есть первая сумма на четвертый квадрокоптер. В госпиталь завезла соки, колбасу, сыр, йогурты, кофе, сладкое. Скоро начнется восьмой год войны..Страшно, больно, но надо держаться. Кто хочет передать бойцам помощь - пишите, всегда отвечу. Отчеты всегда есть у меня на странице. Карта для помощи 5375 4141 0204 7676 или 5375 4115 0042 7369, Монобанк", - подытожила Юсупова.

Читайте также: На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж (обновлено)



















