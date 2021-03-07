В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи. ФОТОрепортаж
Два дня назад в Киевский госпиталь привезли военнослужащих, получивших тяжелые ранения в результате выполнения задач в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом волонтер Наталья Юсупова написала в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Два дня назад в госпиталь привезли раненых. Захожу в палату и онемела, дежавю! Палата - сплошь совсем молодые бойцы и все тяжелораненые", - подчеркивает волонтер.
Далее она подробно рассказывает о раненых бойцах, доставленных в госпиталь.
"Дима, 21 год, морпех, прилетел ПТУР, ногу оторвало до бедра, весь в бинтах, лицо в ранах, еле говорит, выглядит на 16 лет. Увидели бы своими глазами, ночь бы не спали. Женя чуть старше, осколочное ранение, забинтованный, боли ужасные, кушать не хочет, сцепил зубы, терпит боль. Саша, 28 лет, морпех, подорвались на мине, на ноги больно смотреть. Ярослав, 26 лет, ампутированы обе ноги.. Еще один морпех без ноги в палате. Все точно как в 14 году. Это перемирие?? Да чтоб Вас.. надоело это вранье", - возмущенно акцентирует внимание она.
"Люди, Вы реагируйте, война не только для воинов и волонтеров, парни там стоят за всех нас. Оплатила еще один квадрокоптер, 36 тыс, третий. Позже звонит женский голос и говорит" Хочу передать помощь на фронт", очень давно таких звонков не было. Леся, совсем молодая девушка, передала на потребности 300 долларов, так что уже есть первая сумма на четвертый квадрокоптер. В госпиталь завезла соки, колбасу, сыр, йогурты, кофе, сладкое. Скоро начнется восьмой год войны..Страшно, больно, но надо держаться. Кто хочет передать бойцам помощь - пишите, всегда отвечу. Отчеты всегда есть у меня на странице. Карта для помощи 5375 4141 0204 7676 или 5375 4115 0042 7369, Монобанк", - подытожила Юсупова.
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З.І. Стидоба ! вже й на хліб скидуємся ...
Пусть наши Воины выздоравливают!
Шкода хлопців. Вони - ГЕРОЇ без перебільшення!
Ну уж нет, к суду их и на нары, бессрочно.
Эти их "просьбы" = не более, чем билетик куда-нибудь в Оман на отдых.
В цій структурі навіть генерали є. Маю підозру, що туди виділяють якійсь кошти. Ці кошти розподіляються на госпіталі. ВСІ, ЩО Є НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ!!!
Панове волонтери!
Ви туди звертались???
Вам там відмовили у допомозі???
Будь ласка, озвучте дату свого звернення.
Прізвище особи,яка відмовилася надати допомогу пораненим Героям України.
А ведь были и убитые, их скрываете за ранеными?
Где главные 'миротворцы" - Хомчак с Арестовичем - они еще землю на передовой не едят?
- в штате Западная Австралия офис Премьера (и не только его) эвакуировали потому, что какие-то посылки неизвестные, подброшенные (в фольге) в его офисе нашли
- Премьер штата Виктория упал утром, собираясь на работу, да так неудачно, что сломал ребра и позвонки и сейчас находится в реанимации того же самого гос. госпиталя, где с апреля месяца прошлого года из-за ковидобесия отменил плановые операции
- а Министр Здравоохранения Австралии заболел (нет, не ковидом), получил инфекцию, и лежит в госпитале, капают ему антибиотики.
И все это в один день!
Вы там поберегитесь в ОП и Мин Обороны и Мин Иностранных Дел Украины, а то расположение планет очень плохое сейчас, очевидно.
Что мы слышим о Таране, кроме его разборок с Хомчаком?
Это чмо, простите, Министр Обороны Украины, воюющей страны, очередной "миротворец"-Таран?
Министром Обороны был Полторак, вот то был Министр Обороны.
Министром Иностранных Дел был Климкин, а не это нынешнее чмо.
Министром Здравоохранения была Супрун, а не это "г*вно на палке", Степанов.
Что, проголосовали, лохи 73-процентные?
Вот выбрали так выбрали.
Ты мне скажи, ЗЕбилоид, ежели Порошенко уже 2 года как не президент, ТО КТО СЕЙЧАС НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
Ага, 2 года "как не президент" (хотя ДО СИХ ПОР мнит себя таковым ), но наср@л он за 5 своих ганебных лет столько, что до сих пор воняет. Хотя тебе в Австарии это не чувствуется.
ТАК КТО ЖЕ СЕЙЧАС НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
- кто наживается на транспорте метамфетаминов и трамадола из ЛНР и ДНР через Украину в Европу?
ФАМИЛИИ ГОНИ.
Не знаешь фамилий?
В Мин Ин Дел тебе тогда , иди, помогай Кулебе, главному озеленителю Украины.
КТО КРЫШУЕТ ТРАФФИК МЕТАМФЕТАМИНОВ ИЗ ЛДНР в ЕВРОПУ?
В ОП?
В Мин Обороны?
В Мин Иностранных Дел?
Не знаешь фамилий?
Тогда, как я уже написала, не задерживайся. а я буду считать, что и Хомчак, и Арестович (с его "открытым пространством" в посте Фейсбуке), и хозяин Арестовича (см про "открытое пространство"), и Ермак - ВСЕ ОНИ В ДОЛЕ.
Иди, зайчик, иди
Ты уже там.
Ну, тогда ты сядешь за Фридмана (как Леха Навальный на зоне срок сейчас мотает).
Передай Фридману, что все про все его дела знают, ховаться больше не получится.
Он же и запретил разведку вместе с квадриками.
"Пани б'ються, а у холопів чуби тріщать!"©