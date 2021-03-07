В Турции уже собирают новую партию беспилотников для Украины, - "слуга народа" Копытин

Новую партию беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2 собирают для Украины в Турции.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции "Слуга народа", член комитета по обороне и безопасности Верховной Рады Игорь Копытин, передает Цензор.НЕТ.

Он вместе с заместителем министра обороны Александром Миронюком и командующим ВМС Алексеем Неижпапой посетили авиастроительное предприятие Baykar Defense в Стамбуле и проинспектировали ход производства БПЛА.

"Вместе с коллегами еще раз убедились, что турецкая сторона неуклонно придерживается своих обязательств перед Вооруженными силами Украины", - написал Копытин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны уничтожают российскую бронетехнику на Донбассе. ВИДЕО