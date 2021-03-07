РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10769 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
12 570 183

В Турции уже собирают новую партию беспилотников для Украины, - "слуга народа" Копытин

В Турции уже собирают новую партию беспилотников для Украины, -

Новую партию беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2 собирают для Украины в Турции.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции "Слуга народа", член комитета по обороне и безопасности Верховной Рады Игорь Копытин, передает Цензор.НЕТ.

Он вместе с заместителем министра обороны Александром Миронюком и командующим ВМС Алексеем Неижпапой посетили авиастроительное предприятие Baykar Defense в Стамбуле и проинспектировали ход производства БПЛА.

"Вместе с коллегами еще раз убедились, что турецкая сторона неуклонно придерживается своих обязательств перед Вооруженными силами Украины", - написал Копытин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дроны уничтожают российскую бронетехнику на Донбассе. ВИДЕО

В Турции уже собирают новую партию беспилотников для Украины, - слуга народа Копытин 01

Автор: 

беспилотник (3523) Турция (3369) Копытин Игорь (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Добра новина. Але чому ми радіємо так, як нібито почули, що наш Антонов збирає вже другий десяток АНів.
показать весь комментарий
07.03.2021 18:55
+10
так Зеле не долго осталось , после скандала с вагнеровцами
показать весь комментарий
07.03.2021 19:06
+9
У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 3165
показать весь комментарий
07.03.2021 19:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Петя только мечтал об этом. Молодцы, дадим отпор агрессору.
показать весь комментарий
07.03.2021 20:10 Ответить
)(уйлостан останній квас і гуталін за зелені на здачу віддасть, але виробництво БПЛП охотнік та .. вже опановує! Поки барижні гниди з кумедними віслюками рейтингами міряться!
показать весь комментарий
07.03.2021 20:16 Ответить
Пока что российским военным конструкторам не удается создать полноценного ударного дрона, и хотя бы приблизиться в этом виде вооружений к Америке или Китаю
показать весь комментарий
07.03.2021 20:24 Ответить
полноценного , а так херню лепят
показать весь комментарий
07.03.2021 20:26 Ответить
аргумент, охотник...
показать весь комментарий
07.03.2021 20:37 Ответить
в проекте и неэффективен
показать весь комментарий
07.03.2021 20:38 Ответить
его сбить как два пальца .... Взлётная масса: 25 т гавна
показать весь комментарий
07.03.2021 20:41 Ответить
ААА ! вот почему трактор понадобился
показать весь комментарий
07.03.2021 20:45 Ответить
Почитал Вики, да пишут 25 тонн, но это вряд ли для одномоторного БПЛА. Учитывая, что двухмоторный Су-57 - 35 тонн. Скорее 15-20 тонн максимум.
показать весь комментарий
07.03.2021 20:46 Ответить
а Я то думал почему такой большой трактор его тянет
показать весь комментарий
07.03.2021 20:54 Ответить
пиндосы в прошлом отказались от https://ru.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_X-47B X-47B
показать весь комментарий
07.03.2021 20:58 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_RQ-170_Sentinel Но от RQ-170 не отказались.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:04 Ответить
вот бы Украине такой! тогда мы смогли бы еще больше москально-свинячего биомусора утилизировать на Донбассе!
У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 2526
показать весь комментарий
07.03.2021 21:10 Ответить
так он старый 2007
показать весь комментарий
07.03.2021 21:11 Ответить
Американцы консерваторы, от хорошего не отказываются.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:15 Ответить
Охотник его копия
показать весь комментарий
07.03.2021 21:15 Ответить
Зачем выдумывать велосипед?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:18 Ответить
Да, очень похож. Наверное скопировали со сбитого в Иране.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:18 Ответить
большие дроны не эффективные
показать весь комментарий
07.03.2021 21:21 Ответить
При умелом применении всё эффективно. Должен быть комплекс средств, а не один элемент.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:25 Ответить
...из за дороговизны программы. При том опытные экземпляры, аккуратненько убрали на хранение.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:07 Ответить
два
показать весь комментарий
07.03.2021 21:08 Ответить
У F 35 тоже 1 двигатель. А максимальная взлётная масса - под 30 тонн.

Он специально сделан так - чтоб взаимодействовать с Су 57. Летать там же где он.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:16 Ответить
У F-35 двигатель получше, это и русня официально признаёт.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:19 Ответить
внизу наглядно GIF
показать весь комментарий
07.03.2021 21:22 Ответить
Вертикальный взлёт а-ля чуток доработанный совковый Як-141? На мой взгляд - тупиковый путь. Истребители получаются слишком тяжёлыми и жрут на взлёт/посадку просто прорву топлива. Я бы предложил их ловить на лету и сажать специальными платформами типа квадриков, и также запускать.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:31 Ответить
Мало того - на Як 141 - это было ещё и дико опасно: Выхлоп двигателя обеднён кислородом, а поднимается прямо вверх. Туда - где расположены воздухозаборники двигателя самолёта. Стоит ему хорошенько засосать газа от выхлопа - резко падает мощность, или двигатель даже полностью глохнет. И сделать ты уже ничего не успеешь. (скорее всего - даже катапультироваться)
показать весь комментарий
07.03.2021 22:04 Ответить
Ну так беспилотник - не истребитель. Лётные характеристики у него заявлены куда как похуже.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:59 Ответить
Что характерно: Хотя двигатели как у F 22 так и у F 35 лучше российских. Но у Су 57 выше тяговооружённость (то есть низкая тяга более чем компенсируется меньшим весом самолёта).
показать весь комментарий
07.03.2021 22:12 Ответить
О какой тяговооруженности Вы говорите? Проектной? Так там движок всё ещё не допилили, и навряд ли допилят.
показать весь комментарий
08.03.2021 09:43 Ответить
Даже с двигателем первого этапа, выше чем у F35 (этому, честно говоря, вообще явно не хватает тяги до 5 поколения. В частности сверхзвука без форсажа он может достигать только в максимально облегчённом снаряжении и на короткое время). И примерно на одном уровне с F22.

С двигателем второго этапа (с каким самолёт летает с 17 года). Поднимется ещё на 15 - 17%.

(собственно двигатель на самолёте (тот у какого зубцы по кромке сопла)

У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 1827
показать весь комментарий
08.03.2021 12:08 Ответить
его судьба такая же как и Фак-Пу
показать весь комментарий
07.03.2021 20:42 Ответить
Дело не в приблизится, я хз какие у них там планы из реальных но думаю слово Киев,Харьков ...это то на что они реально хвост подняли.
показать весь комментарий
07.03.2021 20:42 Ответить
ты хоть сам понял что ты накалякал ?
показать весь комментарий
07.03.2021 20:43 Ответить
После 7 лет войны на Донбассе?
показать весь комментарий
07.03.2021 20:47 Ответить
У лаптей военный дрон это китайский Фантом с прихераченным выстрелом от ВОГ.
показать весь комментарий
07.03.2021 20:47 Ответить
У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 4287
показать весь комментарий
07.03.2021 20:53 Ответить
там трохи інакше. Виробляють в Казані, за основу взяли дрони з Ізраїлю, вони передали 10 штук.
Однак родичі президента Татар разом з його сином розпиляли гроші, вивели за кордон, в австрію. Цапом зробили генконструктора, його хотіли на нарі, після 9 місяців СІЗО випустили під чесне слово, Грошей не повернули а інших не дали. Зараз А-1 Міші Фрідмана шукає попиляне. Часу немає, крім того, америкоси не продають всю авіоніку та і немає двигуна. Хотіли модернізувати від Т-34, але не змогли (шутка) Один, правда на донбасі впав сам.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:24 Ответить
КАКОЙ В ЭТОМ СМЫСЛ, если четырежды-уклонистый Бубочка ЗАПРЕТИЛ использовать беспилотники?!
показать весь комментарий
07.03.2021 20:54 Ответить
бубочки не долго осталось
показать весь комментарий
07.03.2021 20:55 Ответить
не надоело сосцать парашенчики? достали, что бырыжные недоноски, что ослиные!
показать весь комментарий
07.03.2021 21:32 Ответить
сосцун вылез и что-то вякает.
не думай, что все остальные такие же сосцуны, как ты.
показать весь комментарий
07.03.2021 22:34 Ответить
У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 9740
показать весь комментарий
07.03.2021 21:07 Ответить
А який склад делегації сам пан Миронюк поїхав, і якогось Копитіна включили, вивчали-як можна що небудь утнуть з грошима. Цікаво буде прочитати їх обзор для рейху. Ми хотіли накакати, не дали, ми хотіли гроші прикарманити-не дали, але ми старались, бо завод в Україні таки не побудували, простіть недороблюємо, визнаємо. Інакше не буде, як так в Росії не має а в них є. потрібно нагадити
показать весь комментарий
07.03.2021 21:43 Ответить
Скажите, а когда начнут отрезать языки таким вот балаболам?
не удивлен, что инфу подарил кацапам зебильный депутат.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:53 Ответить
У Туреччині вже збирають нову партію безпілотників для України, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 4008
показать весь комментарий
07.03.2021 23:03 Ответить
а че тогда пару дней назад волонтери клянчали у народа бабло на беспилотники?
по бумажкам в ЗСУ беспилотники есть, а по факту - нєту

а где бабло?
показать весь комментарий
07.03.2021 23:34 Ответить
Ядерное оружие надо делать.
А не херню всякую.
показать весь комментарий
08.03.2021 00:08 Ответить
А что наш "АНТОНОВ" собирает до сих пор фанерные АН-2?? Куда смотрит неуч президент и национальный совет обороны!! Или уже весь"АНТОНОВ2 продали Китаю за копейки, а фактически считай продали РОССИИ!?? Долбодятел президент за два года не может провести аудит в МИНОБОРОНПРОМЕ?? Или не хочет?? Пока не набьёт себе карманы!! Куда идут десятки и сотни млрд. гривен бюджетных денег?? ТАРАНА и Хомчака на нары!!! Когда начнём покупать для нашей любимой авиации, хотя-бы американские F-16, а не россиский металлолом СУ-27 и СУ-29 в различных модефикациях????!!!! А беспилотники разной модефикации и назначения у нас должны быть даже в батальонах, .а не только на липовых выставках!!!
показать весь комментарий
08.03.2021 12:09 Ответить
им только попилить, мля уже достали
показать весь комментарий
08.03.2021 13:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 