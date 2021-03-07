В Турции уже собирают новую партию беспилотников для Украины, - "слуга народа" Копытин
Новую партию беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2 собирают для Украины в Турции.
Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции "Слуга народа", член комитета по обороне и безопасности Верховной Рады Игорь Копытин, передает Цензор.НЕТ.
Он вместе с заместителем министра обороны Александром Миронюком и командующим ВМС Алексеем Неижпапой посетили авиастроительное предприятие Baykar Defense в Стамбуле и проинспектировали ход производства БПЛА.
"Вместе с коллегами еще раз убедились, что турецкая сторона неуклонно придерживается своих обязательств перед Вооруженными силами Украины", - написал Копытин.
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+11 Nikolai Іchen
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Он специально сделан так - чтоб взаимодействовать с Су 57. Летать там же где он.
С двигателем второго этапа (с каким самолёт летает с 17 года). Поднимется ещё на 15 - 17%.
(собственно двигатель на самолёте (тот у какого зубцы по кромке сопла)
Однак родичі президента Татар разом з його сином розпиляли гроші, вивели за кордон, в австрію. Цапом зробили генконструктора, його хотіли на нарі, після 9 місяців СІЗО випустили під чесне слово, Грошей не повернули а інших не дали. Зараз А-1 Міші Фрідмана шукає попиляне. Часу немає, крім того, америкоси не продають всю авіоніку та і немає двигуна. Хотіли модернізувати від Т-34, але не змогли (шутка) Один, правда на донбасі впав сам.
не думай, что все остальные такие же сосцуны, как ты.
не удивлен, что инфу подарил кацапам зебильный депутат.
по бумажкам в ЗСУ беспилотники есть, а по факту - нєту
а где бабло?
А не херню всякую.