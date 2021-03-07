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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ зафиксировала наивысший за месяц суточный прирост больных коронавирусом в мире

ВОЗ зафиксировала наивысший за месяц суточный прирост больных коронавирусом в мире

Количество больных коронавирусом за сутки достигло самого высокого показателя за последний месяц - 478 614 случаев.

Об этом свидетельствует инфографика на сайте Всемирной организации здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным организации, в последний раз показатель выше этого уровня был зафиксирован 6 февраля - 495 069 случаев.

"По состоянию на 7 марта 2021 года было введено 249 160 837 доз вакцин", - говорится в сообщении организации.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на полдень воскресенья, 7 марта, составило 116 млн 574 тыс. 933. 

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 589 тыс. 283, выздоровели более 91 млн человек.

Читайте также: Производителям COVID-вакцин стоит отказаться от патентов, - глава ВОЗ Гебрейесус

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
приложение "Дія"

ВООЗ зафіксувала найвищий за місяць добовий приріст хворих на коронавірус у світі - Цензор.НЕТ 2351
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07.03.2021 19:20
+5
Опять началось.
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07.03.2021 19:04
+3
Странное дело получается: прививок делают все больше, а заболевших не уменьшается, а прибавляется. Что бы это значило?
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07.03.2021 21:46
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Всі зрадники мають здохнути.

Земля має очиститися.
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07.03.2021 18:54 Ответить
Опять началось.
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07.03.2021 19:04 Ответить
Біснуються перед відправкою в шеол!
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07.03.2021 19:16 Ответить
приложение "Дія"

ВООЗ зафіксувала найвищий за місяць добовий приріст хворих на коронавірус у світі - Цензор.НЕТ 2351
показать весь комментарий
07.03.2021 19:20 Ответить
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07.03.2021 20:40 Ответить
Вот дерьмо! Как это достало!
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07.03.2021 19:22 Ответить
А як воно мене дістало.... У людей бодай вихідні є....
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07.03.2021 19:38 Ответить
ВООЗ зафіксувала найвищий за місяць добовий приріст хворих на коронавірус у світі - Цензор.НЕТ 8957

ВООЗ зафіксувала найвищий за місяць добовий приріст хворих на коронавірус у світі - Цензор.НЕТ 6211
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07.03.2021 19:41 Ответить
Новина з категорії "довбодзьобам на замітку"...
Цим ідіотам на протязі року небайдужі люди монотонно вдовблюють в їх порожні голови, щоб вони поберегли себе, а їм все цєлєбної "чудо-вакцинки" не вистачає..
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07.03.2021 20:26 Ответить
Ось теми про Спутник V. В жодній з них жодного коментаря від небайдужого дописувача "https://censor.net/ru/user/85722" нема.
https://censor.net/ua/news/3251638/***********************************************************************

https://censor.net/ua/news/3251462/peregovory_pro_zakupivlyu_rosiyiskoyi_vaktsyny_sputnyk_v_ne_vedutsya_yevrokomisiya

https://censor.net/ua/news/3251216/uryad_slovachchyny_na_meji_rozpadu_cherez_prydbannya_rosiyiskoyi_vaktsyny_sputnyk_v

https://censor.net/ua/news/3250817/62_rosiyan_ne_hochut_robyty_scheplennya_rosiyiskoyu_vaktsynoyu_suputnyk_v_opytuvannya_levadatsentru

https://censor.net/ua/news/3250616/vaktsyna_sputnyk_v_dyvnyyi_instrument_u_rukah_putina_glava_mzs_lytvy_kategorychno_proty_vykorystannya

https://censor.net/ua/news/3249212/u_hersoni_reklamuvaly_poyizdky_v_moskvu_dlya_vaktsynatsiyi_suputnykom_v_zmi
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07.03.2021 23:02 Ответить
Зовсім кукухою поїхало, недолуге? Ботику, тобі бракує мізків зрозуміти, що мова йшла не про мене?
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08.03.2021 02:31 Ответить
Ботику, тобі бракує мізків зрозуміти, що в першому пості мова йде про вакцину "Спутник V", яку в україні не зареєструють ні заяких умов? Але такі дописувачі, як ти про те що це саме "Спутник V" чомусь забуваєте наголосити. Та і на сам "Спутник V" практично ніхто з цензорівських антиваксерів не нападає. Цікае "співпадіння", правда?
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08.03.2021 14:13 Ответить
Странное дело получается: прививок делают все больше, а заболевших не уменьшается, а прибавляется. Что бы это значило?
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07.03.2021 21:46 Ответить
Действительно, через полчаса после первой прививки заболеваемость должна была начать снижение, а тут такое...
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08.03.2021 12:48 Ответить
Вероятность проникновения вируса Эбола в Украину высока - эпидемия проникла в мегаполис в Гвинее
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07.03.2021 23:30 Ответить
 
 