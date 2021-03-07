ВОЗ зафиксировала наивысший за месяц суточный прирост больных коронавирусом в мире

Количество больных коронавирусом за сутки достигло самого высокого показателя за последний месяц - 478 614 случаев.

Об этом свидетельствует инфографика на сайте Всемирной организации здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным организации, в последний раз показатель выше этого уровня был зафиксирован 6 февраля - 495 069 случаев.

"По состоянию на 7 марта 2021 года было введено 249 160 837 доз вакцин", - говорится в сообщении организации.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на полдень воскресенья, 7 марта, составило 116 млн 574 тыс. 933.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 589 тыс. 283, выздоровели более 91 млн человек.

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