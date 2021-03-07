Наемники РФ минируют дороги вблизи населенных пунктов, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации информирует о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в Отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ № 53/2021 от 6 марта сообщается, что патруль СММ 4 марта впервые зафиксировал установленные недалеко от населенного пункта Ясное 33 противотанковые мины. Также 17 противотанковых мин, установленных поперек дороги, в 2,5 км от населенного пункта Саханка на временно оккупированной территории Донецкой области. По оценке СММ ОБСЕ, эти мины принадлежат вооруженным формированиям РФ.

Вооруженные силы РФ и их наемники продолжают препятствовать работе Миссии ОБСЕ. 4 марта БПЛА СММ дальнего радиуса действия, во время полета над неподконтрольными правительству Украины районами - населенный пункт Сорокино (в 43 км к юго-востоку от Луганска) и населенный пункт Ясное (в 30 км южнее Донецка) - глушили.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток 5 нарушений режима "тишины". Террористы прицельно стреляли из противотанкового ракетного комплекса у Пивденного, - штаб ООС