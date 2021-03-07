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Новости Операция Объединенных сил
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Наемники РФ минируют дороги вблизи населенных пунктов, - украинская сторона СЦКК

Наемники РФ минируют дороги вблизи населенных пунктов, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации информирует о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в Отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ № 53/2021 от 6 марта сообщается, что патруль СММ 4 марта впервые зафиксировал установленные недалеко от населенного пункта Ясное 33 противотанковые мины. Также 17 противотанковых мин, установленных поперек дороги, в 2,5 км от населенного пункта Саханка на временно оккупированной территории Донецкой области. По оценке СММ ОБСЕ, эти мины принадлежат вооруженным формированиям РФ.

Вооруженные силы РФ и их наемники продолжают препятствовать работе Миссии ОБСЕ. 4 марта БПЛА СММ дальнего радиуса действия, во время полета над неподконтрольными правительству Украины районами - населенный пункт Сорокино (в 43 км к юго-востоку от Луганска) и населенный пункт Ясное (в 30 км южнее Донецка) - глушили.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток 5 нарушений режима "тишины". Террористы прицельно стреляли из противотанкового ракетного комплекса у Пивденного, - штаб ООС

Наемники РФ минируют дороги вблизи населенных пунктов, - украинская сторона СЦКК 01

Автор: 

минирование (1445) Донбасс (26955) СЦКК (725) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+16
А говнокомаедующий и его штабная шушера весь прошлый год разминированием занималась, войска отводила и разведку запрещала. Поэтому кровь украинских солдат и на руках В.А.Зеленского
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07.03.2021 20:11
+10
Почему Цензор пишет о каких то " наёмниках РФ"? Это расийская фашистская армия которая получила по зубам от Украинского Народа.
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07.03.2021 20:26
+9
Та то фсьо фігня, аби бубочка нє взволновалось!) Бо зайва доріжка - то є прівлєчєніє бригади наркологів!)))
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07.03.2021 20:27
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тобі лапотному нігеру видніш.. тиж в лайні всю жізнь..
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07.03.2021 20:16 Ответить
А говнокомаедующий и его штабная шушера весь прошлый год разминированием занималась, войска отводила и разведку запрещала. Поэтому кровь украинских солдат и на руках В.А.Зеленского
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07.03.2021 20:11 Ответить
Кореша из российской стороны СЦКК минируют, их партнеры из украинской стороны СЦКК информируют. Одно дело делают, обеспечивают комфорт террористов, что бы в последних не стреляли. А потом вместе в сауну.
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07.03.2021 20:14 Ответить
Это до тех пор пока Кореша из российской стороны СЦКК не подорвутся вместе с сауной.
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07.03.2021 20:34 Ответить
Ні о, а наші - розміновують. Все. Своє, чуже.
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07.03.2021 20:15 Ответить
Почему Цензор пишет о каких то " наёмниках РФ"? Это расийская фашистская армия которая получила по зубам от Украинского Народа.
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07.03.2021 20:26 Ответить
Та то фсьо фігня, аби бубочка нє взволновалось!) Бо зайва доріжка - то є прівлєчєніє бригади наркологів!)))
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07.03.2021 20:27 Ответить
не взвалнавалось, бо бубочку зараз бамбить
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07.03.2021 20:34 Ответить
Ваня сиди в своём денере и не писти
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07.03.2021 20:35 Ответить
У нас российским террористам разрешено всё!
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07.03.2021 20:31 Ответить
Мінірувать білі доріжки. Хоча буба ще й досі думає, шо воно є прицездос!)))
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07.03.2021 20:32 Ответить
...вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности"... Це вже звучить як аксіома, навіть звучить вже як не новина...
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07.03.2021 20:34 Ответить
Ну факт остаётся фактом = Украинский Народ навалял рассийской терористической армии .
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07.03.2021 20:37 Ответить
Все? Победа? Враг разгромлен и отступает?
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07.03.2021 22:15 Ответить
их же дети по пути в школу разминируют, или стада кормильцев идущих за пенсиями ...
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07.03.2021 20:40 Ответить
війну оголосила першою росія. захопленням Криму.
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07.03.2021 20:52 Ответить
Вот твой патриотизм и проявился, САША, это не моя черга, это черга гражданина Украины, сдохни, но не дай агрессору пядь своей земли. Вот так и Петя поступил, не его черга, черга ЗЕ. Вот и пожинай. А таких, как ты много, клацать, а на самом деле гнилые., мол мы тут ни причем, он же первым начал.
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07.03.2021 21:39 Ответить
Воюй и дальше, если воин, то до конца жизни.
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07.03.2021 22:14 Ответить
Шо ты, "черга гражданина Украины", знаешь про Сашу Паламарчука?!?!? Рот свой захлопни и в курятник, на жордочку здрысни, петух ты ватный!
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07.03.2021 21:48 Ответить
Я не знаю про Сашу, но тебе отвечу, я родился в Украине, а если я родился, значит здесь моя РОДИНА, и рвать буду без зубов всех, кто придет в мой дом, придатный я или нет. А петух ты, только кукарекаешь, стучишь по клаве, вроде умный. Видал я таких, а если что, то ЧЕРГА других, а ты пушистый и белый, но патриотик.
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07.03.2021 22:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/470975 - "рвать буду без зубов всех, кто придет в мой дом, придатный я или нет."

Уже пришли, в 2014-м. Порвал ("рвать буду"), или ждёшь, что кто-то сделает это вместо тебя "патриотик" ?
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07.03.2021 22:21 Ответить
Спасибо за признание, надеялся на тебя, не получилось, надеялся на Петю , не получилось, НУ, на этого, просто молчу. Шо такэ Я, это ничто, может ты поведешь? Разговор ведь не обо мне, да и о не тебе, Если война, то война, это должны сказать, кто? Петюнька не сказал, этот молчит. А тебя кто послушает?
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07.03.2021 22:37 Ответить
З тобою все зрозуміло.... якщо стисло - на повірку, ти виявився звичайним сцікуном.

P.S. Ты обычное ватное животное, с четырьмя ногами по углам.
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07.03.2021 22:57 Ответить
Я рад, что тебе все ЗРОЗУМИЛО. Вот с такими мы так и живем, припеваючи.
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07.03.2021 23:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/470975 - "Я рад, что тебе все ЗРОЗУМИЛО. Вот с такими мы так и живем, припеваючи."

Сцикун не тільки визнає себе сцикуном,а ще й вихваляється цим. Боже, який-же ти жалюгідний.
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07.03.2021 23:40 Ответить
Леша приведи пример после 1945 года в МИРОВОЙ истории когда бы война объявлялась ОФИЦИАЛЬНО. я жду
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07.03.2021 22:19 Ответить
Кто нападает не объявляет войну, это и раньше было, но кто защищается обращается к народу и объявляет войну, Петя обнимался и было рукопожатие. ДОЖДАЛСЯ. И не делай из себя идиота.
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07.03.2021 22:44 Ответить
Росіянці так і не наважились до цих пір визнати, що вони воюють проти України. Кому війну оголошувати?
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07.03.2021 23:00 Ответить
Ну давай ждать, колы вызнають. Не пойму логику, нам срут на голову, а мы ждем. Наше правительство за семь лет вешает лапшу, им это выгодно, делают свои дела, жаль, что ты их поддерживаешь, не этих, так прошлых. Крым ту -ту, Донбасс - ту -ту, НУ да, некому.
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07.03.2021 23:14 Ответить
так ты и ждешь. ждешь когда тебе такой невъе..ному "патриоту" по радио обьявят "у нас война". а ты типа не в курсе да? чо ты ищешь отмазку себе "мы войну не обьявили поэтому я в домике. а то бы я ух...."
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07.03.2021 23:49 Ответить
Сашко, нічого не пояснюй цьому сцікуну. По-перше війна - гібридна. По-друге - якщо у 2014-му році оголосити військовий стан, то це означало б закрити Україну від фінансової, технічної, матеріально-технічної та іншого роду допомоги. Навіть наші волонтери та т.зв. "мурашки" не змогли-б з-за кордону нічого отримати (ні повітряним шляхом, ні залізничним, ні водним, ні авто та навіть - пішим), я вже не кажу що можна було б створити хоч якусь міжнародну коаліцію проти *****. Досить згадати коли Порох ввів у 2018 році військовий стан (Керченська протока). Який хай піднявся у ЗМІ.
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07.03.2021 23:28 Ответить
не надо словоблудия фейкомет
приведи пример ОФИЦИАЛЬНОГ объявления ЛЮБОЙ стороной войны в МИРЕ после 1945 года. я жду
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07.03.2021 23:47 Ответить
Именно так оно и делается, минируют по науке, а не по х-не , переговорам и никому не нужным конвенциям во время войны.
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07.03.2021 20:50 Ответить
Как им не стыдно?!
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07.03.2021 20:53 Ответить
Украинская армия после такого "перемирия" , от которого ежедневно гибнут наши воины или получают ранения и травмы, надо срочно минироваль линию разграничения....Минировать основательно, надолго, на годы.....Агрессия кремля может только нарастать....Надо готовиться к худшему.... К горячей фазе....
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07.03.2021 21:08 Ответить
Кацапня зробить усе, що б років зі 100 там було будово.
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07.03.2021 21:11 Ответить
Прямо эпохальное открытие за последнеие 7 лет! Осталось только узнать откуда деньги (мины), Зин?
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07.03.2021 21:45 Ответить
Если украинский десант перекроет границу, куда валенки чухать будут?
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07.03.2021 22:18 Ответить
откровения рускомирцев

Найманці РФ мінують дороги поблизу населених пунктів, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 9767
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07.03.2021 22:20 Ответить
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sevastopol-pozhar/31138486.html Севастополь: в Гагаринском районе горело заброшенное здание, есть пострадавший - Нужно прокурору Крыма открывать уголовное дело на оккупантов. Интересно ОП Украины даст такое указание.
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07.03.2021 22:24 Ответить
********,как говоріл Нікіта Сєргєєвічь...
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07.03.2021 22:53 Ответить
Це ті території що бубочка їм подарував як жест доброї волі для окупантів?
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08.03.2021 06:51 Ответить
 
 