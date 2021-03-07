Белорусские силовики разогнали студенческий форум в Минске - задержали около 30 человек, четверых арестовали

Четверых участников учредительной конференции Лиги студенческих объединений, задержанных в Минске 5 марта, приговорили к 14-15 суткам административного ареста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитный центр "Весна".

Суды прошли в выходной день, в воскресенье. Все студенты осуждены за неподчинение законному приказу или требованию должностного лица (ст. 23.4 КоАП РБ).

По информации Настоящего Времени, вечером 5 марта в минском бизнес-клубе "Имагуру" должна была пройти учредительная конференция Лиги студенческих объединений. Ее участники собирались выбрать председателя студенческого профсоюза. Через полчаса после начала мероприятия в зал ворвались неизвестные в масках и задержали около 30 человек, в том числе политолога Андрея Егорова, сопредседателя оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия" Виталия Рымашевского, главу минского отделения Свободного профсоюза Беларуси Марию Тарадетскую, одного из лидеров профдвижения Геннадия Быкова.

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Основательница "Имагуру" рассказала, что участников конференции поставили к стенке, после чего вывели из здания, посадили в автозаки и увезли. "Мы расцениваем случившееся как силовой захват, который не имеет под собой никакой правовой основы. Это новая волна репрессий, маски-шоу в офисах, которая ставит под собой целью устрашение и устранение всех активных и свободомыслящих людей", – написала Маринич.

Утром 6 марта большинство задержанных отпустили из милиции, с ними провели "профилактические беседы".

Четверых студентов отправили в изолятор на Окрестина и судили 7 марта, в выходной день. По закону их должны были отпустить по истечении 72 часов - в понедельник. Но 8 марта в Беларуси выходной день, вероятно, по этой причине суды прошли в воскресенье.

Свободный профсоюз Беларуси заявил, что вместе с адвокатами будет обжаловать эти решения, а вся информация будет передана в международные организации, в том числе и в Международную организацию труда.

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