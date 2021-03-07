Белорусские силовики разогнали студенческий форум в Минске - задержали около 30 человек, четверых арестовали
Четверых участников учредительной конференции Лиги студенческих объединений, задержанных в Минске 5 марта, приговорили к 14-15 суткам административного ареста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитный центр "Весна".
Суды прошли в выходной день, в воскресенье. Все студенты осуждены за неподчинение законному приказу или требованию должностного лица (ст. 23.4 КоАП РБ).
По информации Настоящего Времени, вечером 5 марта в минском бизнес-клубе "Имагуру" должна была пройти учредительная конференция Лиги студенческих объединений. Ее участники собирались выбрать председателя студенческого профсоюза. Через полчаса после начала мероприятия в зал ворвались неизвестные в масках и задержали около 30 человек, в том числе политолога Андрея Егорова, сопредседателя оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия" Виталия Рымашевского, главу минского отделения Свободного профсоюза Беларуси Марию Тарадетскую, одного из лидеров профдвижения Геннадия Быкова.
Основательница "Имагуру" рассказала, что участников конференции поставили к стенке, после чего вывели из здания, посадили в автозаки и увезли. "Мы расцениваем случившееся как силовой захват, который не имеет под собой никакой правовой основы. Это новая волна репрессий, маски-шоу в офисах, которая ставит под собой целью устрашение и устранение всех активных и свободомыслящих людей", – написала Маринич.
Утром 6 марта большинство задержанных отпустили из милиции, с ними провели "профилактические беседы".
Четверых студентов отправили в изолятор на Окрестина и судили 7 марта, в выходной день. По закону их должны были отпустить по истечении 72 часов - в понедельник. Но 8 марта в Беларуси выходной день, вероятно, по этой причине суды прошли в воскресенье.
Свободный профсоюз Беларуси заявил, что вместе с адвокатами будет обжаловать эти решения, а вся информация будет передана в международные организации, в том числе и в Международную организацию труда.
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а кто сказал что Беларусь правовое государство? Лукашенковские омоновцы?
и вообще - нам их уже нужно рассматривать как врага №2 после Московии..
без сантиментов..
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Примерно так выглядит НЕПРОДАЖА суверенности в НЕЗАВИСИМОМ государстве с МНОГОВЕТКОРНОЙ политикой.
Я понимаю, что для Вас это почти непостижимо.
Я Вам говорю то, что есть, а не про то что пишут.
Я понимаю, что для Вас это почти непостижимо.
Вспомните события конца 2013 года, когда мусора детей в Киеве избили.
Вывести 500тыс. человек на улицы Киева за 12 часов не может ни одна организация.
У меня на дворовой футболь больше народу приходит... И никто их не "выводит", заметте.
Coolio - Gangsta's Paradise (feat. L.V.) [Official Music Video]https://youtu.be/fPO76Jlnz6c
https://belaruspartisan-by.turbopages.org/belaruspartisan.by/s/politic/520601/
Ведь одна из особенностей истории Беларуси заключается в том, что у нас, начиная с 1794 года, свыше двух веков подряд уничтожали (или изгоняли за пределы страны) самых смелых, с обостренной гражданской совестью, а выживали изворотливые, наиболее способные терпеть и приспосабливаться.
Поэтому далеко не случайно нынешний протест - мирный-премирный. Людей бьют, некоторых даже калечат, семь человек погибли (хотя, думаю, больше), а все равно демонстранты говорят силовикам: давайте любить друг друга!
К концу XIX века Галицию стали называть «украинским Пьемонтом», уподобляя её роль той, которое Сардинское королевство сыграло в объединении Италии. М.Грушевский, который в 1894 г. переехал из Киева во Львов, утверждал, что Галиция являлась «передовой частью украинского народа, которая давно обогнала бедную российскую Украину», что «до сих пор Галичина шла, а Украина стояла или шла за Галичиной». Павел Скоропадский, бывший гетманом Украины в 1918 г., так писал в своих воспоминаниях о галичанах: «…к сожалению, их культура из-за исторических причин слишком разнится от нашей. Затем, среди них много узких фанатиков, в особенности в смысле исповедывания идеи ненависти к России… Для них неважно, что Украина без Великороссии задохнётся, что её промышленность никогда не разовьётся, что она будет всецело в руках иностранцев, что роль их Украины - быть населённой каким-то прозябающим селянством».
В Норвегии перепутали гимн Беларуси https://youtu.be/1GP4FbVn-Qs
Это пример того,что ждет проигравших.
Или не высовывайтесь,или идите до конца.
"Если бы улица не вмешалась, четвертый президент вполне мог бы оказаться для Украины последним"