РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10942 посетителя онлайн
Новости Репрессии в Беларуси
4 194 32

Белорусские силовики разогнали студенческий форум в Минске - задержали около 30 человек, четверых арестовали

Белорусские силовики разогнали студенческий форум в Минске - задержали около 30 человек, четверых арестовали

Четверых участников учредительной конференции Лиги студенческих объединений, задержанных в Минске 5 марта, приговорили к 14-15 суткам административного ареста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитный центр "Весна".

Суды прошли в выходной день, в воскресенье. Все студенты осуждены за неподчинение законному приказу или требованию должностного лица (ст. 23.4 КоАП РБ).

По информации Настоящего Времени, вечером 5 марта в минском бизнес-клубе "Имагуру" должна была пройти учредительная конференция Лиги студенческих объединений. Ее участники собирались выбрать председателя студенческого профсоюза. Через полчаса после начала мероприятия в зал ворвались неизвестные в масках и задержали около 30 человек, в том числе политолога Андрея Егорова, сопредседателя оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия" Виталия Рымашевского, главу минского отделения Свободного профсоюза Беларуси Марию Тарадетскую, одного из лидеров профдвижения Геннадия Быкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и Беларусь готовят совместные учения, якобы посвященные "миротворческой тематике"

Основательница "Имагуру" рассказала, что участников конференции поставили к стенке, после чего вывели из здания, посадили в автозаки и увезли. "Мы расцениваем случившееся как силовой захват, который не имеет под собой никакой правовой основы. Это новая волна репрессий, маски-шоу в офисах, которая ставит под собой целью устрашение и устранение всех активных и свободомыслящих людей", – написала Маринич.

Утром 6 марта большинство задержанных отпустили из милиции, с ними провели "профилактические беседы".

Четверых студентов отправили в изолятор на Окрестина и судили 7 марта, в выходной день. По закону их должны были отпустить по истечении 72 часов - в понедельник. Но 8 марта в Беларуси выходной день, вероятно, по этой причине суды прошли в воскресенье.

Свободный профсоюз Беларуси заявил, что вместе с адвокатами будет обжаловать эти решения, а вся информация будет передана в международные организации, в том числе и в Международную организацию труда.

Также читайте: В Украину переехали 40 белорусских ІТ-компаний, - Федоров

Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) репрессии (2766) Минск (1562)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
"Мы расцениваем случившееся как силовой захват, который не имеет под собой никакой правовой основы

=====================
а кто сказал что Беларусь правовое государство? Лукашенковские омоновцы?
показать весь комментарий
07.03.2021 20:45
+5
расстрелы загонят их еще глубже в норы..
и вообще - нам их уже нужно рассматривать как врага №2 после Московии..
без сантиментов..

https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга

https://twitter.com/belamova @belamova

·https://twitter.com/belamova/status/1368480796999364608 10 ч

Последние новости: - Подразделения ВДВ России прибудут в марте в Беларусь на совместные учения - С 5 марта в российские порты начали поставлять нефтепродукты из Беларуси
Примерно так выглядит НЕПРОДАЖА суверенности в НЕЗАВИСИМОМ государстве с МНОГОВЕТКОРНОЙ политикой.
показать весь комментарий
07.03.2021 20:58
+4
момент упущен, растрачен на цветочки, может даже специально...
показать весь комментарий
07.03.2021 21:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Мы расцениваем случившееся как силовой захват, который не имеет под собой никакой правовой основы

=====================
а кто сказал что Беларусь правовое государство? Лукашенковские омоновцы?
показать весь комментарий
07.03.2021 20:45 Ответить
Интересно, расстрелы разбудят общественное сознание Белоруси?
показать весь комментарий
07.03.2021 20:53 Ответить
Белорусская христианская демократия - круто, неважно какая организация, но слово демократическая решает всё, ну, и соответственно им всё можно )
показать весь комментарий
07.03.2021 20:58 Ответить
Какая мразь отвратительнее - корупционеры при власти, или сепары при власти ?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:05 Ответить
а ты как считаешь? И с какой целью интересуешься товарищнетоварищ?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:19 Ответить
расстрелы загонят их еще глубже в норы..
и вообще - нам их уже нужно рассматривать как врага №2 после Московии..
без сантиментов..

https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга

https://twitter.com/belamova @belamova

·https://twitter.com/belamova/status/1368480796999364608 10 ч

Последние новости: - Подразделения ВДВ России прибудут в марте в Беларусь на совместные учения - С 5 марта в российские порты начали поставлять нефтепродукты из Беларуси
Примерно так выглядит НЕПРОДАЖА суверенности в НЕЗАВИСИМОМ государстве с МНОГОВЕТКОРНОЙ политикой.
показать весь комментарий
07.03.2021 20:58 Ответить
Брест, Пінськ, Мозир, Гомель, це Україна, як і Брянськ, Курськ, Білгород, Ростов Краснодар і Ставрополь. Дивись карту 1919 року. Так що поруч брати-кроти захватчики.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:28 Ответить
А у вас есть профсоюзы студентов?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:14 Ответить
уиии уиии, всё успакойся, вы сдали Беларусь путину
показать весь комментарий
07.03.2021 21:26 Ответить
В полицейском государстве хорошо себя чувствовать могут только полицаи. Если местные рабочие и колхозницы думают, что это коснется только "глупых" студентов, то они сильно ошибаются. Во первых кормить будут в первую очередь силовиков, остальным придется довольствоваться тем что останется, во вторых если там какой полицай ******** рабочего или изнасилует колхозницу, то ему за это скорее всего ничего не будет, в третьих все, кто более-менее из себя что-то представляет начнут разбегаться из этого рая, ИТ-шники первыми начали. Так что пряников будет мало, угощать государство будет больше *********.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:15 Ответить
Украинцы тоже разные. Что то я не слышал о демонстрациях в Сумах, хоть там и больше 80% голосуют за прозападный вектор. Вывести на майдан ребят только из Чернигова и Сум, будет примерно как в Минске, с массовыми задержаниями при отсутствии сопротивления.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:21 Ответить
В Украине на Майдан никто никого не выводит.
Я понимаю, что для Вас это почти непостижимо.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:42 Ответить
Митинги за Стерненко, на цензоре писали, по 250 гривен за участие раздавали.
показать весь комментарий
07.03.2021 22:19 Ответить
На заборах тоже много чего пишут. Девки потом проверяют, а там просто трава растет...

Я Вам говорю то, что есть, а не про то что пишут.
Я понимаю, что для Вас это почти непостижимо.
показать весь комментарий
07.03.2021 22:25 Ответить
Ещё как выводят. Боевые организации. Рука-лицо. Правый сектор, дружинники и т.п.

Білоруські силовики розігнали студентський форум у Мінську - затримали близько 30 осіб, чотирьох заарештували - Цензор.НЕТ 5699
показать весь комментарий
07.03.2021 22:36 Ответить
Вы, пожалуйста, различайте действия организаций о гражданского общества. Я понимаю, что в Беларуси с гржданским обществом совсем плохо.

Вспомните события конца 2013 года, когда мусора детей в Киеве избили.
Вывести 500тыс. человек на улицы Киева за 12 часов не может ни одна организация.
показать весь комментарий
07.03.2021 22:52 Ответить
в Беларуси в 1990 были самые крупные в СССР митинги. При населении Минска 1,5 млн одновременно бастовало 300-350 тысяч. 16 августа прошлого года до 400 тысяч вышли. Массовку создать здесь всегда могли, драться никто не хочет.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:16 Ответить
Сколько народу на фото? Это все, что может "вывести" любая организация.
У меня на дворовой футболь больше народу приходит... И никто их не "выводит", заметте.
показать весь комментарий
07.03.2021 22:55 Ответить
Ну в Запорожье и тысяча не вышла.Человек 500,яких гамселили космонафтыНо их хватило,щоб мэр Пеклушенко застрелился.Всё относительно и противоречиво.
показать весь комментарий
07.03.2021 22:09 Ответить
Влияние западной Украины на восточную намного больше,чем наоборот. Всё таки Галиция находилась в составе Австро-Венгрии и свободы там подавлялись не так рьяно как в Российской империи. Народ не приучен к покорности и терпению уровня подопечных России.
показать весь комментарий
07.03.2021 22:17 Ответить
Это бред пропагандонов.Не охота даже обсуждать этот бред.Рашка в качестве непонятого обиженного из плохого квартала,которому нужен учитель....
Coolio - Gangsta's Paradise (feat. L.V.) [Official Music Video]https://youtu.be/fPO76Jlnz6c
показать весь комментарий
07.03.2021 22:38 Ответить
Нет. Белорусский историк Анатоль Тарас такого же мнения. Те меньше были рабами. Галиция тащит всю Украину. Без неё гарантированное УССР.

https://belaruspartisan-by.turbopages.org/belaruspartisan.by/s/politic/520601/

Ведь одна из особенностей истории Беларуси заключается в том, что у нас, начиная с 1794 года, свыше двух веков подряд уничтожали (или изгоняли за пределы страны) самых смелых, с обостренной гражданской совестью, а выживали изворотливые, наиболее способные терпеть и приспосабливаться.
Поэтому далеко не случайно нынешний протест - мирный-премирный. Людей бьют, некоторых даже калечат, семь человек погибли (хотя, думаю, больше), а все равно демонстранты говорят силовикам: давайте любить друг друга!
показать весь комментарий
07.03.2021 22:43 Ответить
Ну ты опять штампами мордовскими говоришь.Это как у курицы с цыплятами.Смысл такой.Орлы питаются курями и куры их боятся.Теперь берём инкубатор и выводим курей,которые в глаза орлов не видели.Потом вешаем перед ними картинку орла и наблюдаем как они в страхе ищут где спрятаться.Улавливаешь щось похожее?
показать весь комментарий
07.03.2021 22:54 Ответить
можно и так. мнения полярные.

К концу XIX века Галицию стали называть «украинским Пьемонтом», уподобляя её роль той, которое Сардинское королевство сыграло в объединении Италии. М.Грушевский, который в 1894 г. переехал из Киева во Львов, утверждал, что Галиция являлась «передовой частью украинского народа, которая давно обогнала бедную российскую Украину», что «до сих пор Галичина шла, а Украина стояла или шла за Галичиной». Павел Скоропадский, бывший гетманом Украины в 1918 г., так писал в своих воспоминаниях о галичанах: «…к сожалению, их культура из-за исторических причин слишком разнится от нашей. Затем, среди них много узких фанатиков, в особенности в смысле исповедывания идеи ненависти к России… Для них неважно, что Украина без Великороссии задохнётся, что её промышленность никогда не разовьётся, что она будет всецело в руках иностранцев, что роль их Украины - быть населённой каким-то прозябающим селянством».
показать весь комментарий
08.03.2021 10:12 Ответить
А Анатолій Тарас не в курсах, що в складі Австро-Угорщини була ще й Буковина, і це зовсім не Галичина.
показать весь комментарий
07.03.2021 23:10 Ответить
Вот повезло ребятам, они живут в "стране для жЫзни"
показать весь комментарий
07.03.2021 21:31 Ответить
момент упущен, растрачен на цветочки, может даже специально...
показать весь комментарий
07.03.2021 21:40 Ответить
Да они там спецом уже ходят, кончать на почве переживаний, такой себе секс для нищих...
показать весь комментарий
07.03.2021 23:01 Ответить
Ну чуваки!Вы в диктатуре как куры за якими гонявся вовк в добре вiдомому мульте
В Норвегии перепутали гимн Беларуси https://youtu.be/1GP4FbVn-Qs
показать весь комментарий
07.03.2021 22:02 Ответить
Таракан откровенно продал свою попу путину. Теперь тот будет требовать от таракана все, вплоть до вторжения белорусскими солдатиками в Украину.
показать весь комментарий
08.03.2021 06:36 Ответить
Зато не "как в Украине"!
Это пример того,что ждет проигравших.
Или не высовывайтесь,или идите до конца.
показать весь комментарий
08.03.2021 09:38 Ответить
" Значение имеет лишь готовность отвечать на вызовы. Режим и протестующие последовательно повышают ставки. И тот, кто первым бросит карты на стол - терпит поражение"
"Если бы улица не вмешалась, четвертый президент вполне мог бы оказаться для Украины последним"
показать весь комментарий
08.03.2021 10:30 Ответить
 
 