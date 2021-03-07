Гостуризм готовит для жителей оккупированных территорий туристические маршруты по Украине, - Олеськив

Для популяризации Донбасса разрабатывается новый туристический проект. Одна из его целей - показать знаковые локации региона жителям временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Рабочее название проекта - Donbass Travel. В рамках проекта планируют разработать интересные маршруты и приглашать украинцев с временно оккупированных территорий на свободную часть Донецкой и Луганской областей.

"Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их... В рамках Donbass Travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома", - пояснила Марьяна Олеськив.

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В дальнейшем для жителей временно оккупированных территорий Донбасса будут разработаны туристические маршруты на западе Украины.

"Будем приглашать и на запад, там тоже все ждут наших украинцев", - подчеркнула глава госагентства.

Также готовятся проекты в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей оккупированного Крыма.