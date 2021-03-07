РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10839 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
6 205 92

Гостуризм готовит для жителей оккупированных территорий туристические маршруты по Украине, - Олеськив

Гостуризм готовит для жителей оккупированных территорий туристические маршруты по Украине, - Олеськив

Для популяризации Донбасса разрабатывается новый туристический проект. Одна из его целей - показать знаковые локации региона жителям временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

Рабочее название проекта - Donbass Travel. В рамках проекта планируют разработать интересные маршруты и приглашать украинцев с временно оккупированных территорий на свободную часть Донецкой и Луганской областей.

"Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их... В рамках Donbass Travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома", - пояснила Марьяна Олеськив.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украину в 2020-м посетили в четыре раза меньше иностранцев, чем годом ранее, - Гостуризм. ИНФОГРАФИКА

В дальнейшем для жителей временно оккупированных территорий Донбасса будут разработаны туристические маршруты на западе Украины.

"Будем приглашать и на запад, там тоже все ждут наших украинцев", - подчеркнула глава госагентства.

Также готовятся проекты в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей оккупированного Крыма.

Автор: 

Донбасс (26955) Олеськив (17) Госагентство развития туризма (25)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+81
совсем башкой потекли - сепарам маршруты по Украине прокладывать
больше заняться нечем?
показать весь комментарий
07.03.2021 20:58
+36
У мене не вистачає цензурних слів прокоментувати цю новину.
показать весь комментарий
07.03.2021 20:59
+36
а давайте лучше наоборот...
разрабатывайте туры в Бамбац...для тоскующих и ватных...нехай там отдыхают...паруцки гаварят не стесняясь...и прочие прелести ...недоступные здесь...
показать весь комментарий
07.03.2021 21:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
совсем башкой потекли - сепарам маршруты по Украине прокладывать
больше заняться нечем?
показать весь комментарий
07.03.2021 20:58 Ответить
Пліснява продовжує "миротворити". Впиховувати невпихуєме. Прищеплювати ваті любов до України.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:06 Ответить
Возити великими групами у клітках, щоб не розбіглися.
показать весь комментарий
08.03.2021 08:34 Ответить
А почему бы и нет ? Маршруты под названием " найди фашиста " или "найди бендеровца " , нашедшему приз 10 тыс гривен , в конце маршрута видео и интервью , нашли или нет и чем отличаются их сказки по ТВ и реальность !
показать весь комментарий
07.03.2021 21:26 Ответить
Сколько сволочь не целуй ,-лучше она не станет.
показать весь комментарий
07.03.2021 22:41 Ответить
Да не ля того чтобы и переубедить , а для того чтобы когда они туда приедут и их журнашлюхи подойдут с вопросами о зверствах бандеровцев , а они скорее всего будут рассказывать страшилки , иметь видео с ними же , но противоположного мнения !
показать весь комментарий
08.03.2021 00:39 Ответить
...Как только РФ уберет с оккупированной территории военных и оружие, перестанет финансировать и кормить «народ Донбасса» «кормильцы» тут же плюнут ей в лицо, и с воем «мы не этого хотели-нас обманули» рванут в сторону Украины, срывая на ходу косоворотки, лапти, круша друг другу головы балалайками.
И уже через пару дней, покушав, они, окрепшие, начнут голосить «восстанавливай, скорее, давно нужно сделать, как до войны, вы обязаны, это вы виноваты, вы нам должны, Донбасс кормит». А отъевшись, сытно отрыгивая, они снова с тоской будут смотреть на кремлевские ибиня и петь «пабагатому, на России хорошо, и кетчуп давали, и майонез, и не плохо же было при республике, и расстреливать же можно было, и вообще, мы думали, нам дадут больше, мы не этого хотели-нас обманули».
Поэтому нам нужны: закон о не гражданах, экзамены на гражданство, поражение в правах и статус не граждан на 10 лет (включая тех, кто родился в ОРДЛО и получил там образование, и на момент освобождения ОРДЛО от оккупации достиг или не достиг совершеннолетия), нам нужен закон про коллаборционизм и наказание за коллаборционизм должно войти в УК Украины, мы не должны бояться массовости приговоров по статьям Уголовного Кодекса Украины «Преступления против основ национальной безопасности Украины», даже, если этот приговор будет вынесен 80% всех живущих ОРДЛО. - О. Степоваhttps://m.facebook.com/babchenkoa/posts/3319452031488340
показать весь комментарий
07.03.2021 22:05 Ответить
ерунда
показать весь комментарий
07.03.2021 22:21 Ответить
В чём проблема? На весенний призыв вполне успевают
показать весь комментарий
07.03.2021 22:20 Ответить
голодные игры 2)
показать весь комментарий
07.03.2021 23:42 Ответить
реальльно убивают наших парней, а идиотов с убийцами на туризм тянет
07.03.21 17:56 В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, https://censor.net/ru/news/3251943/v_kievskiyi_gospital_privezli_tyajeloranenyh_voinov_nekotorye_s_amputatsiyami_uvechya_tochno_kak_v_2014
показать весь комментарий
07.03.2021 21:05 Ответить
Та вони й так добре по Україні роз'їхалися з 2014-го та сканудять про руцгий мір...
показать весь комментарий
07.03.2021 20:58 Ответить
лучше не надо. это плохая идея. да и за чей счет?
показать весь комментарий
07.03.2021 20:59 Ответить
У мене не вистачає цензурних слів прокоментувати цю новину.
показать весь комментарий
07.03.2021 20:59 Ответить
А наш Бубочка -идиот.
показать весь комментарий
07.03.2021 22:41 Ответить
К сожалению, он ещё бОльшая гнида, чем идиот... Он - прокремлёвское чучело малороса...
показать весь комментарий
08.03.2021 06:22 Ответить
А смысл ? Пусть лучше разработают тур маршрут в Ростов и купят билеты, если фактически уезжать будут.
Я даже в какой то мере готов поучаствовать финансово)
показать весь комментарий
07.03.2021 21:00 Ответить
Гостуризм готовит для жителей оккупированных территорий туристические маршруты по Украине, - Олеськив - Цензор.НЕТ 8130
показать весь комментарий
07.03.2021 21:00 Ответить
Розвід -дані збирати ?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:01 Ответить
Дебилье зебильное, турьІ для "моторьІл" с "гиркиньІми" организовьІваете?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:01 Ответить
Тільки не кажіть, що то все буде за державниі кошти!
Ви дійсно вважаєте, що люди, які їдуть через лінію розмежування за пенсіями, ліками, їжею будуть витрачати кошти на туристичні мандрівки???
У вас там у всіх в голові повний цифровий дибілєт?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:02 Ответить
"туристические маршруты" по складам боеприпасов, горючего и других военных объектов?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:02 Ответить
Назначенная в марте 2020 года главой Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив подала ежегодную декларацию за 2019 год с очень грубыми нестыковками. Об этом редакция https://368.media/ 368.media узнала из декларации чиновницы.
Стоит отметить, что до того, как возглавить всю украинскую туристическую сферу, Марьяна Козловская работала только в львовском КП «Центр развития туризма Львова». Ее резкий карьерный рост связывают со знакомством ее брата Ореста Олеськива, ныне начальника львовского управления транспорта, с женой нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля Екатериной.
По данным СМИ, сама Марьяна Олеськив на посту директора львовского КП также лоббировала интересы близкого к Шмыгалю туристического оператора «Аккорд Тур», за финансами которой следит брат премьера Дмитрий Шмыгаль.
В ее ежегодной декларации довольно серьезная нестыковка - увольняясь в октябре 2018 года из львовского коммунального предприятия, Олеськив указала полное отсутствие сбережений по состоянию на конец октября 2019 года. При этом, согласно ежегодной декларации, по итогам прошлого года она задекларировала уже вполне приличные сбережения в 17,1 тыс. гривен, 16,8 тыс. долларов и 3,5 тыс. евро.
Это очень странно с учетом того, что ее сбережения по сегодняшнему курсу составляют 580,8 тыс. гривен, а официальный среднемесячный доход за 2019 год составлял 11,2 тыс. гривен, официальный суммарный доход за год - 134,4 тыс. гривен.
Причем 120 тыс. гривен из дохода Олеськив - алименты от бывшего мужа, одесского бизнесмена Павла Лобанова, с которым она развелась и теперь сама растит двоих детей. Еще 4,3 тыс. гривен в прошлом году она заработала на ООО «Холдинг «Гранд Отель» депутата Львовского горсовета Григория Козловского.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:02 Ответить
Більшість не розуміє та їм не цікаво!, що лахудра збільшила свої статки з 0 до ... 500к гривняків, не так вже і багато, але одним скачком, та без ОФІЦІЙНОГО доходу(
показать весь комментарий
07.03.2021 21:12 Ответить
нужно усилить охраны памятникам украинским героям, воинских захоронений украинских воинов и других объектов национальной памяти..

Ордынцев с Лугандонии на экскурсии повезут..
показать весь комментарий
07.03.2021 21:03 Ответить
ось і результат ускорених курсів в Трускавці.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:04 Ответить
Пінда суслікам і сіськи набік....
показать весь комментарий
07.03.2021 21:06 Ответить
Практично еталонний коментар з можливих тут.)))
показать весь комментарий
07.03.2021 21:11 Ответить
Олександре Євгеновичу я вас не впізнаю
показать весь комментарий
07.03.2021 21:15 Ответить
Снова Мариинский Парк загадят ?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:07 Ответить
а давайте лучше наоборот...
разрабатывайте туры в Бамбац...для тоскующих и ватных...нехай там отдыхают...паруцки гаварят не стесняясь...и прочие прелести ...недоступные здесь...
показать весь комментарий
07.03.2021 21:07 Ответить
воно їм і нах не потрібно, там терікони, там куйло бродить.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:14 Ответить
т.е. а нам оно как бы...жизненно необходимо?
от прямо кушать не могу (после 21.00)))))
показать весь комментарий
07.03.2021 21:20 Ответить
а нам, воно ще більш нах, а от їм я після 21,00, з великим задоволенням) на вагу не впливає))).
показать весь комментарий
07.03.2021 21:33 Ответить
и мы с Котом ходим проверить обстановку на кухне и расстановку кастрюлек в холодильнике ))) но...стараемся не наглеть)))
показать весь комментарий
07.03.2021 21:39 Ответить
Вічна історія - сім*я батько, мати, 2є синів.
10 вечора, усім зранку на...
Не сплять, чекають...
Хто перший поповз до холодильника, той усіх розбудив! Але жеруть усі!
Отак минало моє дитинство)
174, 80, 60. Остання цифра не талія, вік)
показать весь комментарий
07.03.2021 22:36 Ответить
***
ночью пошел к холодильнику…
так полчаса простоял в очереди
показать весь комментарий
07.03.2021 22:42 Ответить
Маршруты на лениноповал?
Или вы против?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:18 Ответить
не...лучше на мародеров и вандалов на кладбищах (!!!), валящих и ломающих памятники умершим и сдающих оградки на металлолом (в комменте это имелось ввиду)
показать весь комментарий
07.03.2021 21:22 Ответить
А ещё утром были против.
Переобулись в ночные тапочки?
Самоликвидация не всегда спасает от глупости.
Слово - не воробей, кому надо - прочитает.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:26 Ответить
Гостуризм готовит для жителей оккупированных территорий туристические маршруты по Украине, - Олеськив - Цензор.НЕТ 33
показать весь комментарий
07.03.2021 21:08 Ответить
Креатив критінів.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:08 Ответить
ИДИОТИЗМ ЗАШКАЛИВАЕТ . Предлагают , сепарам , разъезжать по всей Украине и пропагандировать свои дыры. Даже во сне такое приснится не могло. Путлер только и ждет чтобы появились такие * туристы* по всей Украине.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:08 Ответить
хватит катать вату.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:08 Ответить
Наших західним партнерам такі плани мають сподобатися. Кому вони не сподобаються не треба пояснюавати?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:10 Ответить
А "зеркальный ответ" будет?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:10 Ответить
на подвале...
показать весь комментарий
07.03.2021 21:14 Ответить
Патриотам тюрьмы, коллаборантам туры по стране... Кто там недавно восхищался и убеждал всех, что зелёная плесень стала проукраинской?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:13 Ответить
А шо, Буковель нынче не в моде?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:17 Ответить
Уволить тетку!!!

Эта дура не понимает кто ей платит зарплату из своих налогов ( украинцы , в т ч родные убитых ребят )
ТЕТКУ В ОТСТАВКУ !!!!
показать весь комментарий
07.03.2021 21:25 Ответить
Маршрут один-на раисию
показать весь комментарий
07.03.2021 21:26 Ответить
***,сегодня точно не 1 апреля?читаешь это дерьмо и думаешь,что в конце напишут - это первоапрельская шутка,а вы идиоты поверили.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:27 Ответить
Этому курятнику один маршрут туристический - в Освенцим.
Ван вей тиккет
показать весь комментарий
07.03.2021 21:29 Ответить
Нет ничего более постоянного , чем временное
показать весь комментарий
07.03.2021 21:29 Ответить
Как тутне вспомнить Лавровское:
-Дебила, мля!
показать весь комментарий
07.03.2021 21:34 Ответить
Держтуризм готує для жителів окупованих територій туристичні маршрути Україною, - Олеськів - Цензор.НЕТ 342
показать весь комментарий
07.03.2021 21:34 Ответить
Зелёные дебилы пусть сначала найдут деньги на лечение и реабилитацию наших раненых воинов - героев.... На помощь семьям наших погибших воинов - героев.... А не выбрасывать деньги на лугандонскую быдлошваль.... Пусть гуляют по паРаше - они туда рвались всю свою жизнь.... Они ненавидят Украину уже не один десяток лет....
показать весь комментарий
07.03.2021 21:34 Ответить
З грошей на лікування і реабілітацію нічого не відмиєш. А якщо створити свою фірмочку то екскурсії за рахунок українських платників податків для лугандонської бидлошвалі можна проводити по ціні турів по Європі.
показать весь комментарий
07.03.2021 23:05 Ответить
Среди жителей лугандонии наибольшим спросом будет пользоваться туристический маршрут: КПВВ-Собес-Банкомат-АТБ-КПВВ.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:36 Ответить
Захарченко не дожив. А то не на Лондон пішов.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:39 Ответить
Боевикам ОРДЛО будет предложен тур на бесплатный концерт Кобзона, как бонус, два цветочка.
показать весь комментарий
07.03.2021 21:41 Ответить
По "залотому кальцу расии" их , и зациклить!
показать весь комментарий
07.03.2021 21:43 Ответить
Предлагаю маршрут для гнида Марьяны Олеськив и ее турыстов: КПВВ - Ростов= ПНХ!
показать весь комментарий
07.03.2021 21:47 Ответить
А Гостуризм не планирует ещё и разбрасывать бисер перед свиньями?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:53 Ответить
Маршруты нужны в места не столь отдаленные. Это конечно надо, но причем тут туризм?
показать весь комментарий
07.03.2021 21:55 Ответить
Прикольно.Чуваки на Бьонсе в Донецк поеду
Beyonce (Бейонс) на открытии Донбасс-Арены
https://youtu.be/1mahIngrOfo .Только не умоляйте и не просите...На Чичерину не поеду
показать весь комментарий
07.03.2021 22:19 Ответить
И зачем это нужно? Быть гидами для предателей? Прокладывать новые маршруты для их рейдов ?
P.S. Альпинисты из дивизии Эдельвейс в 1939-1940 гг исходили все перевалы Кавказа с советскими гидами. Это оказалось очень полезным им в 1941-42 гг.
показать весь комментарий
07.03.2021 22:38 Ответить
Вы им еще и координаты для ракетных ударов и артобстрелов сообщите. Зебилы, мля.
показать весь комментарий
07.03.2021 22:39 Ответить
Якщо вже робити цей проект то маршрут номер один повинен бути по місцях бойової слави героїв УПА (!)
показать весь комментарий
07.03.2021 22:51 Ответить
Дело жирного цветет и пахнет.
показать весь комментарий
07.03.2021 23:04 Ответить
На Соловки їм маршрут...
показать весь комментарий
07.03.2021 23:09 Ответить
Надеюсь это операция СБУ.
Кстати Новичок разрабатывался как оружие массового поражение. А рашка им сейчас пользуется налево и направо.
показать весь комментарий
08.03.2021 01:17 Ответить
А экскурсия по Львовскому метро будет?
показать весь комментарий
08.03.2021 02:20 Ответить
А сепарів з Маріуполя та Херсона навпаки до ордло, там залишилось багато цікавого після "братушок"
показать весь комментарий
08.03.2021 03:03 Ответить
Интересно, а сколько зелёная власть тратит денег на помощь детям погибших воинов-героев? Может быть надо их отдых,лечение, развлечения организовывать? Может быть надо утроить пенсии нашим воинам - героям, покалеченным на фронте? Но это же не в интересах кремля....Потому, решили развозить калорадскую, пропутинскую заразу по всей стране, чтобы эта сРань отдыхала от своих предательств и вредительства Украине....
показать весь комментарий
08.03.2021 06:33 Ответить
И в дорогу сухпайки с сыром, икрой и хамоном, естественно на шару. **** слов нет, на колыму б....ь!!! Единственное, так это поездку по кладбищам где наши ребята похоронены и тыкать харей в каждую могилу (может быть я и не прав).
показать весь комментарий
08.03.2021 08:07 Ответить
Путевки выдавать бесплатно из бюджета передовикам по убийствам граждан Украины. Право первыми открыть туристические маршруты предоставить мощам Гиви, Моторолы и Захарченко. Похоже, зеленозадые вообще "с дуба рухнули. Банде, воюющей с Украиной, ЗЕ уже построили дороги до линии соприкосновения, открыли новые КП, упростили процедуру оформления пенсий и биометрических паспортов, право без ВНО поступать в украинские вузы и т.д. Скажите, а Моторола еще не Герой Украины? Может, я не заметил смену в Киеве украинской власти на сепарскую? Да, зелебобики, и не забудьте, "мощи святого Гепы" в Лавру подселить.
показать весь комментарий
08.03.2021 09:02 Ответить
Только за свой счёт.
показать весь комментарий
08.03.2021 14:42 Ответить
Как демонстрирует ситуация, поездки нужны не только жителям оккупированных территорий.
показать весь комментарий
09.03.2021 19:37 Ответить
 
 