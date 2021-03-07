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Украинки Магучих и Геращенко завоевали медали на Чемпионате Европы по легкой атлетике

Украинки Магучих и Геращенко завоевали медали на Чемпионате Европы по легкой атлетике

В польском городе Торунь завершился чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.

Украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко выиграли золото и серебро в прыжках в высоту, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В своей лучшей попытке Магучих прыгнула на 2.00 м и заняла первое место. Геращенко взяла высоту 1.98 м (лучший результат в карьере) и завершила соревнования второй.

Еще одна украинка Юлия Левченко заняла 4-е место с результатом 1.94 м.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Победа с мировым рекордом: 19-летняя украинская легкоатлетка Магучих завоевала золото на турнире по прыжкам в высоту. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Всего украинские спортсмены завоевали три медали (из них две золотые) на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в Торуни.

Напомним, накануне украинка Марина Бех-Романчук выиграла золото в прыжках в длину.

Автор: 

легкая атлетика (111) чемпионат (322) Магучих (45)


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Топ комментарии
+17
ВІТАЄМО, дівчатка !!!
Украинки Магучих и Геращенко завоевали медали на Чемпионате Европы по легкой атлетике - Цензор.НЕТ 7404

...
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07.03.2021 21:26
+13
Молодцы!
И раз уж тема о спорте, а о достижении в биатлоне статьи, кажется, не было, то...

Украинки Магучих и Геращенко завоевали медали на Чемпионате Европы по легкой атлетике - Цензор.НЕТ 2477 https://censor.net/ru/user/52374
Срібло наше!
У чеському місті Нове-Место у рамках восьмого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся жіночий спринт.Збірну України у цій гонці представляли - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина.Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою програла перемогу у гонці норвежці Тіріль Екгофф 9,3 секунди. Третьою прийшла італійка Ліза Вітоцці.Для Юлії Джими це другий особистий подіум у сезоні на етапах Кубка світу. В Антгольц-Антерсельві https://champion.com.ua/beathlon/2021/01/21/863138/dzhima-zdobula-sribnu-nagorodu-v-individualniy-gontsi-na-kubku-svitu українка фінішувала другою в індивідуальній гонці.https://champion.com.ua/storage/news/main/regular/66cd2203d193737ab31f744841ed66a2.jpg

https://censor.net/ru/comments/locate/3251854/01921473-4c65-72dd-ac15-d7855c9abb4cОтветитьБольше не нравится 5
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07.03.2021 21:29
+5
Яка молодець Іра Геращенко
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07.03.2021 21:27
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ВІТАЄМО, дівчатка !!!
Украинки Магучих и Геращенко завоевали медали на Чемпионате Европы по легкой атлетике - Цензор.НЕТ 7404

...
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07.03.2021 21:26 Ответить
Так тримати,красуні чорнобриві !!!))))
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07.03.2021 23:08 Ответить
Яка молодець Іра Геращенко
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07.03.2021 21:27 Ответить
100%
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07.03.2021 22:36 Ответить
Молодцы!
И раз уж тема о спорте, а о достижении в биатлоне статьи, кажется, не было, то...

Украинки Магучих и Геращенко завоевали медали на Чемпионате Европы по легкой атлетике - Цензор.НЕТ 2477 https://censor.net/ru/user/52374
Срібло наше!
У чеському місті Нове-Место у рамках восьмого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся жіночий спринт.Збірну України у цій гонці представляли - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина.Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою програла перемогу у гонці норвежці Тіріль Екгофф 9,3 секунди. Третьою прийшла італійка Ліза Вітоцці.Для Юлії Джими це другий особистий подіум у сезоні на етапах Кубка світу. В Антгольц-Антерсельві https://champion.com.ua/beathlon/2021/01/21/863138/dzhima-zdobula-sribnu-nagorodu-v-individualniy-gontsi-na-kubku-svitu українка фінішувала другою в індивідуальній гонці.https://champion.com.ua/storage/news/main/regular/66cd2203d193737ab31f744841ed66a2.jpg

https://censor.net/ru/comments/locate/3251854/01921473-4c65-72dd-ac15-d7855c9abb4cОтветитьБольше не нравится 5
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07.03.2021 21:29 Ответить
Про срібло я написав формально. На етапах Кубку світу медалі не дають.
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08.03.2021 10:21 Ответить
Это не так важно. Второе место - есть второе, а не 30-ое
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08.03.2021 10:47 Ответить
Ну, и шо? Кто умирает на передовой, а кто стрыбае....Радости полные штаны! Завтра в кацапию уедут...
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07.03.2021 21:30 Ответить
Озвучили мою мысль.... Поэтому, я полностью с Вами согласен....Спорт может быть ещё как-то интересен, когда нет особых проблем и забот.... Когда абсолютно нечем заняться и нечем убить время, и некуда тратить деньги.... А уж во время войны, во время кризиса, во время пандемии и падения всей экономической активности тратиться на спорт глупо .... Почти все спортсмены продадутся за три копейки хоть врагу, хоть Сатане... Пример - Усик и ему подобные...
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07.03.2021 21:53 Ответить
не уедут!!! это не усики-мусики((( это наши красавицы-украиночки!!!)))
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07.03.2021 22:41 Ответить
Красуні чорнобриві !!!)))
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07.03.2021 22:57 Ответить
Четвертое место тоже НАШЕ!!! Магучих, Геращенко, Левченко.
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07.03.2021 21:39 Ответить
Безбашенные девки короче.
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07.03.2021 21:44 Ответить
Спортсмены прославляют страну, а шут зеленский со своими дебилами, позорят страну на весь мир
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07.03.2021 22:22 Ответить
Магучих какая-то неукраинская фамилия.
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08.03.2021 00:24 Ответить
ВІТАЮ !!! КРАСУНІ , ПАТРІОТКИ , ТРУДІВНИЦІ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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08.03.2021 11:16 Ответить
Дорогі українки-спортсменки! Поздоровляю вас з чудовим святом - Жіночим днем 8-го Березня. Бажаю вам нових спортивних досягнень і світових рекордів. Залишайтеся і далі найпрекраснішими жінками в Світі, любить і кохайте нас чоловіків, ваших добрих друзів і взагалі найщасливіших чоловіків на світі тому що ви, україночки, у нас є
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08.03.2021 21:22 Ответить
 
 