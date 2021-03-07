Украинки Магучих и Геращенко завоевали медали на Чемпионате Европы по легкой атлетике

В польском городе Торунь завершился чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.

Украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко выиграли золото и серебро в прыжках в высоту, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В своей лучшей попытке Магучих прыгнула на 2.00 м и заняла первое место. Геращенко взяла высоту 1.98 м (лучший результат в карьере) и завершила соревнования второй.

Еще одна украинка Юлия Левченко заняла 4-е место с результатом 1.94 м.

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Всего украинские спортсмены завоевали три медали (из них две золотые) на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в Торуни.

Напомним, накануне украинка Марина Бех-Романчук выиграла золото в прыжках в длину.