Украинки Магучих и Геращенко завоевали медали на Чемпионате Европы по легкой атлетике
В польском городе Торунь завершился чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.
Украинки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко выиграли золото и серебро в прыжках в высоту, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В своей лучшей попытке Магучих прыгнула на 2.00 м и заняла первое место. Геращенко взяла высоту 1.98 м (лучший результат в карьере) и завершила соревнования второй.
Еще одна украинка Юлия Левченко заняла 4-е место с результатом 1.94 м.
Всего украинские спортсмены завоевали три медали (из них две золотые) на ЧЕ по легкой атлетике в помещении в Торуни.
Напомним, накануне украинка Марина Бех-Романчук выиграла золото в прыжках в длину.
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И раз уж тема о спорте, а о достижении в биатлоне статьи, кажется, не было, то...
https://censor.net/ru/user/52374
Срібло наше!
У чеському місті Нове-Место у рамках восьмого етапу Кубку світу з біатлону сезону-2020/2021 відбувся жіночий спринт.Збірну України у цій гонці представляли - Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина.Найкращою з українок стала Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою програла перемогу у гонці норвежці Тіріль Екгофф 9,3 секунди. Третьою прийшла італійка Ліза Вітоцці.Для Юлії Джими це другий особистий подіум у сезоні на етапах Кубка світу. В Антгольц-Антерсельві https://champion.com.ua/beathlon/2021/01/21/863138/dzhima-zdobula-sribnu-nagorodu-v-individualniy-gontsi-na-kubku-svitu українка фінішувала другою в індивідуальній гонці.https://champion.com.ua/storage/news/main/regular/66cd2203d193737ab31f744841ed66a2.jpg
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