В NASA планируют в ближайшие 10 лет впервые отправить женщину на Луну
Американское космическое агентство NASA сообщило, что в течение ближайших 10 лет отправит первую женщину на Луну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Девять женщин и девять мужчин должны посетить Луну в рамках программы "Артемида". Реализация программы задерживается из-за недостатка финансирования.
"Нам еще многое предстоит узнать. Мы все еще учимся на образцах, которые были возвращены во время программы Apollo", - заявила руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон.
Она убеждена, что возвращение к изучению Луны поможет в развитии науки.
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Комент:
1) Волк будет смотреть вниз, то-есть на луну, и выть на неё, как бы нелепо это не звучало.
2) Он не будет выть, ибо будет полностью всем удовлетворен, и доволен, что он на луне.
3) Он просто умрет от недостатка кислорода, если не будет в скафандре.
4) Куда-то ввысь, на планету над луной....чомусь мені до вподоби перший варіант
Просто ей пообещали дорогой памятник на кладбище , если продолжит быть полит проституткой
Завязывайте с защитой меньшинств! Я за свободу и одинаковый доступ к возможностям в зависимости от способностей, а не по квотам.
негритоскуафроамериканку - збоченкунетрадиційної сексуальної орієнтації. І не дадуть на Місяці курити, пити, матюкатись, ще й насильно вернуть назад. Прикиньте.
И первое гравитационные волны не только управляют окружающей материей, они еще и ИЗМЕНЯЮТ!!!(важно) ее. Еще раз изменяют, изменяют.Это надо отчетливо понимать. Пирамиды строились изначально как объекты изменения свойств воды путем гравитационного воздействия. По сути это были реакторы по добыче трития.
Второе как только у вас будет этот механизм( а он есть на задворках в полурабочем состоянии) вам сразу же захочется создать линзу. Гравитационную линзу, а это вход нитей пространства времени с обязательным ее выходом....где-то Вы не знаете что это? А это мегалитические двери в пустыне, для недоуменных кочевников. Обратите внимание, что для создания линзы, в дверях (как правило!!!) должны быть ниши или углубления для генератора антинейтрино. А это та же багдадская батарейка, заполненная оксидом трития. Именно они и раскачивали двери, создавая причудливое голубое свечение в проеме....из которого выходили .....Боги. По сути те, которые и носили з собой в сумках переносные генераторы. Самолеты были не нужны, главное правильно поставить двери и вовремя налить водички в батарейку. Фсье.