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В NASA планируют в ближайшие 10 лет впервые отправить женщину на Луну

В NASA планируют в ближайшие 10 лет впервые отправить женщину на Луну

Американское космическое агентство NASA сообщило, что в течение ближайших 10 лет отправит первую женщину на Луну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Девять женщин и девять мужчин должны посетить Луну в рамках программы "Артемида". Реализация программы задерживается из-за недостатка финансирования.

"Нам еще многое предстоит узнать. Мы все еще учимся на образцах, которые были возвращены во время программы Apollo", - заявила руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон.

Смотрите также: Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты. ФОТО

Она убеждена, что возвращение к изучению Луны поможет в развитии науки.

Автор: 

NASA (130) Луна (27)


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Топ комментарии
+10
я даже знаю нескольких которых желательно было бы отправить на марс, не то что на луну
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07.03.2021 21:49
+9
Какая интересная интерпритация слова - нах*й
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07.03.2021 22:12
+8
Только самые продвинутые жители сколеновстана знают, что настоящего Гагарина звали не Юра
У NASA планують у найближчі 10 років вперше відправити жінку на Місяць - Цензор.НЕТ 258
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07.03.2021 22:19
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Страница 2 из 2
А ще обов'язково потрібно буде коротко, ну дуже коротко підстриженою. Про манікюр, макіяж, каблучки, сережки і т.п. - я вже не буду писати.
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08.03.2021 02:00 Ответить
Команду ЗЕ прицепом заберите.
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07.03.2021 23:27 Ответить
101% она будет лесбиянкой, иначе же не политкоректно и ЛГБТ вой до небес поднимут шо опять их в правах ущемляют..
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07.03.2021 23:32 Ответить
Ну тогда она должна быть и чёрной, чтобы наверняка.)
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08.03.2021 02:38 Ответить
Да подождите с Луной. Кацапы ещё сортир у себя на МКС не почистили.
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07.03.2021 23:32 Ответить
Краще туди відправити вовків, щоб знайти відповідь на фундаментальне питання - http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1331931-na-chto-budet-vyt-volk-nahodjas-na-lune.html на що буде вити вовк, який опиниться на Місяці?
Комент:

1) Волк будет смотреть вниз, то-есть на луну, и выть на неё, как бы нелепо это не звучало.
2) Он не будет выть, ибо будет полностью всем удовлетворен, и доволен, что он на луне.
3) Он просто умрет от недостатка кислорода, если не будет в скафандре.
4) Куда-то ввысь, на планету над луной....чомусь мені до вподоби перший варіант У NASA планують у найближчі 10 років вперше відправити жінку на Місяць - Цензор.НЕТ 6918

У NASA планують у найближчі 10 років вперше відправити жінку на Місяць - Цензор.НЕТ 1350
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07.03.2021 23:34 Ответить
Через за 50 лет после комсомольско-космической юности баба Валя Терешкова стала депутатом российской думы и стала на старости лет очень любить кацапскую "империю" и путина

Просто ей пообещали дорогой памятник на кладбище , если продолжит быть полит проституткой
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08.03.2021 00:04 Ответить
От якраз її треба на Місяць разом з обнульонним.
У NASA планують у найближчі 10 років вперше відправити жінку на Місяць - Цензор.НЕТ 9002
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08.03.2021 09:39 Ответить
Терешкова?
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08.03.2021 00:35 Ответить
Я за равенство, но как показал один эксперимент, женщины в космосе менее психологически устойчивы и провоцируют конфликты в группе.
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08.03.2021 00:36 Ответить
Неужели Марченко... или все таки Натаху Королевскую с Надюхой минометчицей..
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08.03.2021 00:54 Ответить
Илон Маск - Предположительно, на Марс требуется отправить около миллиона человек для создания колонии. Уже начал составлять список тех, кто мешает Нам здесь жить. Жду Ваши предложения?
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08.03.2021 01:15 Ответить
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08.03.2021 04:26 Ответить
Наверняка это будет теща Илона Маска
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08.03.2021 01:20 Ответить
Лично меня как женщину, оскорбляют такие новости. Выходит так, что женщина может полететь на луну только по квоте? То есть хотят сказать, что нет достаточно умных женщин, чтобы конкурировать с мужчинами на равных? В прошлом веке новостью было, что человек полетел на луну. А в нынешнем веке новостью будет, то что женщина полетит на луну. Выходит женщина не человек?
Завязывайте с защитой меньшинств! Я за свободу и одинаковый доступ к возможностям в зависимости от способностей, а не по квотам.
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08.03.2021 01:21 Ответить
https://censor.net/ru/user/432820 Так саме цього і на заході хочуть.Щоб саме так звучали новини.Те саме і з гендерами і з чорношкірими і тд.А вас можуть віднести до тих,хто підігрує патріархату. Зараз в світі взагалі дурість твориться.Квоти на мою думку,це прояви не рівності і їх придумали соціалісти.
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08.03.2021 04:32 Ответить
Буде ще гірше. Відправлять тільки негритоску афроамериканку -збоченку нетрадиційної сексуальної орієнтації. І не дадуть на Місяці курити, пити, матюкатись, ще й насильно вернуть назад. Прикиньте.
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08.03.2021 08:45 Ответить
Бондаренко отправляйте в один конец вместе с шМарчено
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08.03.2021 02:29 Ответить
Тільки одну? Я думав усіх.
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08.03.2021 08:36 Ответить
Прежде чем посылать на Луну, надо понимать, что Луна спутник, все время вращающийся одной стороной к планете Земля, является стратегическим инструментом для управления всеми процессами на планете(включая климат!) и.....он занят!!!! Просто так его не отдадут.
И первое гравитационные волны не только управляют окружающей материей, они еще и ИЗМЕНЯЮТ!!!(важно) ее. Еще раз изменяют, изменяют.Это надо отчетливо понимать. Пирамиды строились изначально как объекты изменения свойств воды путем гравитационного воздействия. По сути это были реакторы по добыче трития.
Второе как только у вас будет этот механизм( а он есть на задворках в полурабочем состоянии) вам сразу же захочется создать линзу. Гравитационную линзу, а это вход нитей пространства времени с обязательным ее выходом....где-то Вы не знаете что это? А это мегалитические двери в пустыне, для недоуменных кочевников. Обратите внимание, что для создания линзы, в дверях (как правило!!!) должны быть ниши или углубления для генератора антинейтрино. А это та же багдадская батарейка, заполненная оксидом трития. Именно они и раскачивали двери, создавая причудливое голубое свечение в проеме....из которого выходили .....Боги. По сути те, которые и носили з собой в сумках переносные генераторы. Самолеты были не нужны, главное правильно поставить двери и вовремя налить водички в батарейку. Фсье.
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08.03.2021 09:54 Ответить
Непогано було би перед цим відправити у розвідку підорів семи статей.
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08.03.2021 10:08 Ответить
Дорогі українки! Поздравляю вас з чудовим святом - Жіночим днем 8-го Березня. Залишайтеся і далі найпрекраснішими жінками в Світі і любите і кохайте нас чоловіків, ваших добрих друзів, закоханців і взагалі найщасливіших чоловіків на світі тому що ви, україночки, у нас є
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08.03.2021 11:29 Ответить
Женщину, гм..... для размножения?
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08.03.2021 12:14 Ответить
Предлагаю - Мендель
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08.03.2021 14:40 Ответить
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