В NASA планируют в ближайшие 10 лет впервые отправить женщину на Луну

Американское космическое агентство NASA сообщило, что в течение ближайших 10 лет отправит первую женщину на Луну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Девять женщин и девять мужчин должны посетить Луну в рамках программы "Артемида". Реализация программы задерживается из-за недостатка финансирования.

"Нам еще многое предстоит узнать. Мы все еще учимся на образцах, которые были возвращены во время программы Apollo", - заявила руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон.

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Она убеждена, что возвращение к изучению Луны поможет в развитии науки.