Мендель поспорила с экономистом Аслундом из-за статьи о президенте и олигархах
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала в Twitter ссылку на свою статью для американского аналитического центра Atlantic Council.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медіа.
Она также написала, что президент Владимир Зеленский "готов бросить вызов власти украинских олигархов".
"Предыдущие украинские лидеры много говорили о деолигархизации, но мало сделали. Зеленский хочет, чтобы его действия говорили сами за себя", - отметила Юлия Мендель.
Этот твит прокомментировал шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд. Он считает, что главная проблема Зеленского - связь с олигархом Игорем Коломойским, против которого глава государства публично не выступает.
"Действительно? Он может назвать Коломойского? Бросить вызов олигархам - вообще ничего не значит. Поэтому все так говорят, но главная проблема - это Коломойский. Может, Зеленский о нем говорит? Или он все еще крепко с ним? Почему все эти марионетки Коломойского до сих пор его депутаты?" - пишет экономист в комментарии.
Юлия Мендель обвинила Аслунда в распространении дезинформации якобы из-за того, что его уволили.
"Мистер Аслунд, я очень разочарована, что вас так сильно повлияли слишком старые нарративы дезинформации. Надеялась, вы говорите, опираясь на качественную аналитику, а не только потому, что вас уволили", - написала Мендель.
Отметим, что в сентябре 2020 экономист заявил, что уволился из наблюдательного совета "Укрзализныци", потому что руководство госпредприятия не выполняет решения совета, а от президента члены наблюдательного совета получают только "обиды и препятствия".
Аслунд попросил Мендель извиниться, если она не сможет привести пример критических высказываний Зеленского о Коломойском. Он также назвал олигарха "наибольшим аферистом Украины".
Пресс-секретарь президента заявила, что экономиста "борется словами, а Украина - действиями". На что Аслунд ответил, что не видит никаких действий, так же как и ответов на свои вопросы.
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Но, вот - Аслунд!...
Как говорится - «стесняюсь спросить»:
1. Это тот Аслунд, который - один из главных спикеров так называемых «соросят», член «Atlantic Counsil», который постоянно учил украинцев делать «реформы»?...
2. А это тот Аслунд, который был членом наблюдательного совета Укрзализныци, но который в сентябре прошлошо года «громко хлопнул дверью» и сказал, что не намерен более работать на этом посту с учётом того, что ему урезали зарплату (которая до этого составляла более 500 тыс. гривен в месяц)?...
3. Это тот Аслунд, которого американское издание «BuzzFeed News» ещё в 2018 году обвинило в «заказной джинсе» (заказных публикациях)?...
(Тогда Аслунд от имени «Atlantic Counsil» написал статью, где похвалил банки Латвии за эффективную борьбу с отмыванием денег, однако «BuzzFeed» обратило внимание на то, что указанные в статье Андерса банки были как раз напрямую замешаны в сомнительных финансовых операциях - главным образом, с клиентами из России)
4. Тот ли это Аслунд, который признался в переписке с «BuzzFeed News», что консорциум латвийских банков заплатил ему за написание статьи?...
(В число этих банков входила «дочка» ABLV Bank, который в то время пытался добиться разрешения на открытие филиала в США. Но эта попытка провалилась», - писалось тогда. И провалилась она потому, что финансовая разведка при Минфине США признала латвийский банк причастным к отмыванию денег. То есть - латвийским банкам нужна была рекламная статья Аслунда - для того, чтобы изменить решение американских властей по открытию филиала. BuzzFeed цитировала и отчет американской финансовой службы FinCen, в котором есть и другой компромат на латвийский банк. Незаконная финансовая деятельность «включала операции для сторон, причастных к закупке или экспорту Северной Кореей баллистических ракет».
В итоге после этих скандалов ABLV Bank вообще был закрыт)5. Тот ли это Аслунд, который признался, что написать этот материал его попросила Салли Пеинтер - член правления Atlantic Counsil?...
Ну, «то (все) - таке» или - «с кем не бывает»...
...«Робимо ставки, шановні пані та панове!»
(Ну,«десь так!»)
"Ви прекрасно розумієте, це не дуже серйозно виглядає. Ми взагалі не маємо жодних зв'язків з нею. Я її не бачив і не знаю", - заявив він
Попервах експерт пояснив, чому він пішов зі свої посади з Наглядової ради "Укрзалізниці". "Я був в наглядовій раді "Укрзалізниці" (з червня 2018 року Андерс Аслунд був незалежним членом наглядової ради "Укрзалізниці", звідки звільнився 25 вересня 2020 року - ред.) майже 2,5 роки. Але протягом останнього пів року нічого не платили, взагалі не платили за нашу роботу. І це досить багато роботи в наглядовій раді великого державного підприємства. І тоді я звільнився.
Це я пішов (з Наглядової ради "Укрзалізниці" - ред.) через те, що український парламент і президент вважали, що не треба платити людям, які сидять в наглядових радах, що це, звичайна політика щодо боротьби з корупцією… І, врешті-решт, це прем'єр-міністр Денис Шмигаль це питання вирішив. Але це він зробив після того, що я зробив досить багато галасу, коли я пішов. Тому що корпоративне управління на державних підприємствах не дуже добре працює…" - розповів Аслунд.
Респондент "Прямого" також наголосив, що не очікує на вибачення з боку прессекретарки президента України Юлії Мендель, оскільки вона не є професіоналом. "Я нічого не чекаю від неї. Я її не знаю. Ця молода дівчина. Вона отримала високу посаду. І, виявляється, що не дуже добре знає, як робити таку роботу", - підкреслив Андерс Аслунд.