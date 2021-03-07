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На улице Радистов в Киеве прогремел взрыв: информации о пострадавших нет, полиция выясняет обстоятельства

На улице Радистов в Киеве прогремел взрыв: информации о пострадавших нет, полиция выясняет обстоятельства

Полицейские столицы устанавливают обстоятельства взрыва в Деснянском районе. На месте происшествия работают следователи, кинологи, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и врачи. Сейчас информация о пострадавших не поступала.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня около 21:00 правоохранителям одновременно поступило несколько сообщений о том, что на улице Радистов рядом с гаражными помещениями произошел взрыв.

"Предварительно установлено, что в результате взрыва неизвестного вещества в соседнем доме повреждены окна. В настоящее время информация о пострадавших не поступала. Правоохранители обеспечивают охрану места происшествия и устанавливают детали инцидента. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений, и после завершения проверки ему дадут правовую квалификацию", - говорится в сообщении.

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Автор: 

взрыв (6721) Киев (25469) Нацполиция (16424)


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Топ комментарии
+5
Так гримнуло, шо всі аж попадали.
На вулиці Радистів у Києві прогримів вибух: інформації про потерпілих немає, поліція з'ясовує обставини - Цензор.НЕТ 5051
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07.03.2021 22:50
+3
Згоден!!! Ціле літо сидять на сходах в під"їзді ,вструмивши писки в смартфони чи планшети !!!))))
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07.03.2021 22:46
+3
Но вспоминая свое детство, пусть лучше сидят в них) Один из моментов) Алюминиевая трубка от ручного велосипедного насоса в качестве ствола самопала))) Все как положено: порох, пыж, дробь, пыж))) Только когда прибежал домой и чуть приоткрыв глаза, посмотрел в зеркало, понял что пошло не так)))
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07.03.2021 22:57
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Дівчатка таблетки ковтають , а хлоп"ята сусідів підривают !!!)))
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07.03.2021 22:34 Ответить
Вы думаете их от интернета можно оторвать какими то взрывпакетами?) Сомневаюсь)))
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07.03.2021 22:40 Ответить
Згоден!!! Ціле літо сидять на сходах в під"їзді ,вструмивши писки в смартфони чи планшети !!!))))
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07.03.2021 22:46 Ответить
Но вспоминая свое детство, пусть лучше сидят в них) Один из моментов) Алюминиевая трубка от ручного велосипедного насоса в качестве ствола самопала))) Все как положено: порох, пыж, дробь, пыж))) Только когда прибежал домой и чуть приоткрыв глаза, посмотрел в зеркало, понял что пошло не так)))
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07.03.2021 22:57 Ответить
На наше бабах гірничорятувальники приїжджали !!!)))
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07.03.2021 23:03 Ответить
Ми в дитинстві крали на шахті амоніт або амонал,електродетонатори і робили бабах!!!)))
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07.03.2021 22:52 Ответить
Ой))) Селитра, карбид, два болта с гайкой, медная трубка с гвоздем, а снарядов сколько спалено) Как живые по оставались, фиг его знает)
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07.03.2021 23:02 Ответить
А по весні скількі набоїв та снарядів з землі вимивало !!!)))
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07.03.2021 23:05 Ответить
У нас на берегу Сиваша пол года фронт стоял, этого добра до сих пор с головой) У нас на балке все время был мостик для рыбацких лодок и сколько помню, то от берега в этом месте всегда муляки по пояс было) В итоге это место забросили, перебрались на другое) В итоге муляку вымыло, намыло немного песка и сейчас дно твердое и вода прозрачная) И этим летом оказался сюрприз) Несколько десятков минометных 50-мм мин) Естественно, в основном одни хвостовики, но было много и целых) И скорей всего они там все время и лежали, не могло их так кучно намыть)
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08.03.2021 00:02 Ответить
Не Бурбу підірвали аби зелені швалі спокійніше жилося?
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07.03.2021 22:41 Ответить
Так гримнуло, шо всі аж попадали.
На вулиці Радистів у Києві прогримів вибух: інформації про потерпілих немає, поліція з'ясовує обставини - Цензор.НЕТ 5051
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07.03.2021 22:50 Ответить
Какой-то радист конденсатор паял?
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07.03.2021 22:58 Ответить
Тут одно из двух ,либо Вы пошутили , на что надеюсь в ващу же пользу или очень далеки от радиотехники и электроники
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07.03.2021 23:30 Ответить
на електрику треба переходити, а не на газ.
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07.03.2021 23:00 Ответить
Позднее зажигание .
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07.03.2021 23:00 Ответить
А ось скажу,шо без МИШЕБРАТТІВ не обійшлось...Всі негаразди в Україні від них або від співчувающих...Хто не згоден - той смердючка...
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07.03.2021 23:00 Ответить
Нихера себе!Надеюсь радисты не забыли надеть наушники
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07.03.2021 23:25 Ответить
Так,а шо радисты то живы?
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07.03.2021 23:26 Ответить
Улица Радистов не в Киеве, а в бывшем военном городке под Киевом возле Быковни.
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08.03.2021 00:25 Ответить
Юстос Алексу.....
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08.03.2021 00:32 Ответить
В российских СМИ, наверняка сообщая об этом скажут что это произошло в Украине, в Киеве на улице Расистов ( ну почти что Радистов.. ну подумаешь разница в одну букву_)
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08.03.2021 00:51 Ответить
Прямо Норд Ост...,Скабеева таку туфту любит
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08.03.2021 07:52 Ответить
 
 