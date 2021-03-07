На улице Радистов в Киеве прогремел взрыв: информации о пострадавших нет, полиция выясняет обстоятельства

Полицейские столицы устанавливают обстоятельства взрыва в Деснянском районе. На месте происшествия работают следователи, кинологи, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и врачи. Сейчас информация о пострадавших не поступала.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня около 21:00 правоохранителям одновременно поступило несколько сообщений о том, что на улице Радистов рядом с гаражными помещениями произошел взрыв.

"Предварительно установлено, что в результате взрыва неизвестного вещества в соседнем доме повреждены окна. В настоящее время информация о пострадавших не поступала. Правоохранители обеспечивают охрану места происшествия и устанавливают детали инцидента. Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений, и после завершения проверки ему дадут правовую квалификацию", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Произошел взрыв на территории школы в Николаевской области: под железобетонной плитой оказался человек. ФОТОрепортаж