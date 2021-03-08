Рудьковский в открытом письме Зеленскому: "Слуга народа" Семинский использует связи, чтобы забрать у меня часть компании

Экс-министр транспорта Николай Рудьковский, которому вручили подозрение в организации похищения в 2012 году тогдашнего главы "Нефтегаздобычи", ныне нардепа "Слуги народа" Олега Семинского, заявляет о своей непричастности.

Об этом говорится в тексте открытого письма Рудьковского президенту Владимиру Зеленскому, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"По моей информации, в пятницу, 5 марта, в 11.00 Олег Семинский вместе с замом генпрокурора и ключевым нардепом от фракции "Слуга народа" были у президента Украины и формировали его мнение в деле об исчезновении, чтобы получить возможность незаконного влияния на правоохранительную систему и суды", - пишет Рудьковский.

По словам экс-министра, он также хотел бы встретиться с президентом, но в отсутствие такой возможности вынужден обращаться к главе государства через СМИ.

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По его словам, с 2012 года следователи и прокуроры ни разу не вызывали его для дачи показаний по делу об исчезновении Семинского. А само расследование и поиски пропавшего начались как раз по настоянию экс-министра.

В письме говорится также о том, что сразу после появления информации о причастности Рудьковского к этому делу, он вернулся в Украину, но так и не был вызван правоохранителями для дачи показаний.

Экс-министр отдельно остановился на целях, которые, по его мнению, преследует Семинский. "Он (Семинский, - ред.), как член фракции "Слуга народа", используя свое служебное положение и прикрываясь именем президента Украины, занимается банальным вымогательством и пытается забрать у меня часть моей компании. Кстати, акционером этой компании он никогда не был, а всего лишь являлся наемным менеджером", - пишет Рудьковский.

Он также подчеркнул, что во время нахождения в российской тюрьме (Рудьковского обвинили в нападении на посольство РФ в Киеве в 2014 году) он подвергался давлению со стороны криминалитета и силовых структур государства-агрессора.

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"Он (Семинский, - Ред.) настолько хочет завладеть имуществом, которое ему не принадлежит, что со своим партнером опустился до такой низости, как угрозы и давление не только в мой адрес, но и в адрес моей семьи", - говорится в письме.

По его мнению, президента Украины сейчас вводят в заблуждение в связи с этим делом.

"Я еще раз подтверждаю, что никакого отношения к исчезновению Олега Семинского не имел, и так же, как и Вы, заинтересован в справедливом публичном расследовании", - резюмирует Рудьковский.

Напомним, в 2021 году СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нефтегаздобычи" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов. Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).

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25 февраля в Офисе генпрокурора заявили о сообщении о подозрении по делу похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" 5 лицам, в т.ч Рудьковскому.

26 февраля Рудьковский заявил, что находится на отдыхе за границей и непричастен к похищению Семинского.

3 марта он вернулся в Украину. В аэропорту Борисполь Рудьковкому вручили подозрение.