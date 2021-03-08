РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9972 посетителя онлайн
Новости
9 625 50

Рудьковский в открытом письме Зеленскому: "Слуга народа" Семинский использует связи, чтобы забрать у меня часть компании

Рудьковский в открытом письме Зеленскому:

Экс-министр транспорта Николай Рудьковский, которому вручили подозрение в организации похищения в 2012 году тогдашнего главы "Нефтегаздобычи", ныне нардепа "Слуги народа" Олега Семинского, заявляет о своей непричастности.

Об этом говорится в тексте открытого письма Рудьковского президенту Владимиру Зеленскому, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"По моей информации, в пятницу, 5 марта, в 11.00 Олег Семинский вместе с замом генпрокурора и ключевым нардепом от фракции "Слуга народа" были у президента Украины и формировали его мнение в деле об исчезновении, чтобы получить возможность незаконного влияния на правоохранительную систему и суды", - пишет Рудьковский.

По словам экс-министра, он также хотел бы встретиться с президентом, но в отсутствие такой возможности вынужден обращаться к главе государства через СМИ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. ВИДЕО

По его словам, с 2012 года следователи и прокуроры ни разу не вызывали его для дачи показаний по делу об исчезновении Семинского. А само расследование и поиски пропавшего начались как раз по настоянию экс-министра.

В письме говорится также о том, что сразу после появления информации о причастности Рудьковского к этому делу, он вернулся в Украину, но так и не был вызван правоохранителями для дачи показаний.

Экс-министр отдельно остановился на целях, которые, по его мнению, преследует Семинский. "Он (Семинский, - ред.), как член фракции "Слуга народа", используя свое служебное положение и прикрываясь именем президента Украины, занимается банальным вымогательством и пытается забрать у меня часть моей компании. Кстати, акционером этой компании он никогда не был, а всего лишь являлся наемным менеджером", - пишет Рудьковский.

Он также подчеркнул, что во время нахождения в российской тюрьме (Рудьковского обвинили в нападении на посольство РФ в Киеве в 2014 году) он подвергался давлению со стороны криминалитета и силовых структур государства-агрессора.

Также смотрите: Рудьковский вернулся в Украину. Ранее Офис генпрокурора сообщал о вручении ему подозрения в организации похищения экс-главы "Нафтогазвидобування". ФОТО

"Он (Семинский, - Ред.) настолько хочет завладеть имуществом, которое ему не принадлежит, что со своим партнером опустился до такой низости, как угрозы и давление не только в мой адрес, но и в адрес моей семьи", - говорится в письме.

По его мнению, президента Украины сейчас вводят в заблуждение в связи с этим делом.

"Я еще раз подтверждаю, что никакого отношения к исчезновению Олега Семинского не имел, и так же, как и Вы, заинтересован в справедливом публичном расследовании", - резюмирует Рудьковский.

Напомним, в 2021 году СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нефтегаздобычи" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов. Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рудьковский о причастности к похищению экс-главы "Нафтогазвидобування": Надуманные утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью

25 февраля в Офисе генпрокурора заявили о сообщении о подозрении по делу похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" 5 лицам, в т.ч Рудьковскому.

26 февраля Рудьковский заявил, что находится на отдыхе за границей и непричастен к похищению Семинского.

3 марта он вернулся в Украину. В аэропорту Борисполь Рудьковкому вручили подозрение.

Автор: 

Зеленский (20202) Рудьковский (340) Семинский Олег (45)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Дивіться : кар'єра преЗЕдента почалася з показу фільму і скоріше за все, фільмом і закінчиться. У всякому разі, нам цього дуже хотілося б... (с)
показать весь комментарий
08.03.2021 00:14
+10
Рудьковский в открытом письме Зеленскому: "Слуга народа" Семинский использует связи, чтобы забрать у меня часть компании - Цензор.НЕТ 8453
показать весь комментарий
08.03.2021 07:31
+9
Вор крадёт у вора? Это вопиющее безобразие!!!
показать весь комментарий
08.03.2021 00:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тю.
А зеленский использует пархатость, что бы уничтожить страну...
показать весь комментарий
08.03.2021 00:11 Ответить
тю!
яке ти їб*нуте...
показать весь комментарий
08.03.2021 01:02 Ответить
я ах і ох... ти ще якось тут вижило?
показать весь комментарий
08.03.2021 01:04 Ответить
Жадность депутата "Слуги народа" Семинского, который пользуясь моментом хочет отхватить кусок бизнеса Рудьковского, может серьезно отразится и на Зеленском, давшему на это свою санкцию. Размеры махинаций самого Семинского таковы, что неразборчивый и жадный Зеленский влезет в дико коррупционное дело в разгар нарастающих проблем
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
показать весь комментарий
08.03.2021 11:22 Ответить
Шобла м@даков.
показать весь комментарий
08.03.2021 00:12 Ответить
Интересно мер нынешний Чернигова, золотой батон или Чебурашка не завязан он не скрывал связи с криминальным миром, а по тексту усиарелие фразы о том, что раньше не трогали его - решается в Чернигове взятками?
показать весь комментарий
08.03.2021 08:04 Ответить
100%
показать весь комментарий
08.03.2021 11:39 Ответить
Дивіться : кар'єра преЗЕдента почалася з показу фільму і скоріше за все, фільмом і закінчиться. У всякому разі, нам цього дуже хотілося б... (с)
показать весь комментарий
08.03.2021 00:14 Ответить
А фільм повинен вийти в цьому місяці.
показать весь комментарий
08.03.2021 00:16 Ответить
так...
показать весь комментарий
08.03.2021 00:21 Ответить
Ну чекай, чекай, п'ять днів лишилося.
А потім буде пук у калюжу, два дні гвалту порохоботів і все затихне як і не було.
показать весь комментарий
08.03.2021 08:06 Ответить
Якщо порохобот Байден подивиться фільм, то пук буде такий, що Зеленський учадіє.
показать весь комментарий
08.03.2021 08:20 Ответить
Ой да типу він там чогось не знає, кіно йому потрібно дивитися....
Як що йому це цікаво він спокійно прочитає звіт ЦРУ, а не буде дивитися "художню вигадку" автора.
показать весь комментарий
08.03.2021 08:27 Ответить
Зато все "вумные" зеденогнойные- даже не пердят, а молча сглатывают день и ночь все испражнения бубачки и пуйла! Приятного аппетита!
показать весь комментарий
08.03.2021 11:24 Ответить
Фильм посмотрят только порохоботы? Остальные ведь тоже не лохи и не дураки...и сделают свои выводы... Та что поживем-увидим...
показать весь комментарий
08.03.2021 10:23 Ответить
Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО думаете там увидеть что-то с ног сшибательное?
Будет сценарий, по которому кто-то будет ходить по эХспердам и брать их версии "зрады".
На местном форуме таких эХспердов вагон и тележка.
При чем я так понимаю ни документов, ни свидетелей ни чего либо еще не будет. Так тень на плетень, главное затравить, а остальное сами придумают.
показать весь комментарий
08.03.2021 10:29 Ответить
И да, в "фильме" можно звиздеть что угодно. Абсолютно что угодно, это не свидетельства данные под присягой в суде, за которые могут привлечь к ответственности.
Просто можно добавить или не добавлять (при монтаже это спокойно вырежут) "По моему мнению"
показать весь комментарий
08.03.2021 10:32 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2021 08:13 Ответить
что толку в избу торопиться
и тятя-тятя звать с крыльца
когда сетями притащило
отца
показать весь комментарий
08.03.2021 00:18 Ответить
А Ви думали,буде як в казці?!Ніт ,панове,якщо шахраї,збоченці,нездаои,підлабузники,та ба,просто покидьки прийшли до влади,то нічого доброго з цього не вийде...
показать весь комментарий
08.03.2021 00:20 Ответить
святое дело для каждого нового преза подоить предыдущих воришек....
показать весь комментарий
08.03.2021 00:22 Ответить
Хоча,Рудьковский відрізняється від Зе лишень трохи більшою "чистоплотністю"...Десь так...
показать весь комментарий
08.03.2021 00:23 Ответить
Рудьковский в открытом письме Зеленскому: "Слуга народа" Семинский использует связи, чтобы забрать у меня часть компании - Цензор.НЕТ 6852
показать весь комментарий
08.03.2021 00:27 Ответить
Рудьковский в открытом письме Зеленскому: "Слуга народа" Семинский использует связи, чтобы забрать у меня часть компании - Цензор.НЕТ 8369
показать весь комментарий
08.03.2021 00:28 Ответить
Вор крадёт у вора? Это вопиющее безобразие!!!
показать весь комментарий
08.03.2021 00:30 Ответить
Да хоть кто то будет отбирать что то у регионалов и разорять их,наконец то нашлись мужики с яйцами.
показать весь комментарий
08.03.2021 00:33 Ответить
так они друг с другом деруться
показать весь комментарий
08.03.2021 10:09 Ответить
Ойц, пригадалося... Як Сашу Ніколаєнко з одеського юридичного ескорту ім. Підрахуя, Трамп продав дідугану-єврею. Ну а шо, всєм хорошо!)
показать весь комментарий
08.03.2021 00:35 Ответить
Трамп був великий спєц по продажу пісєчєк.

Це ж Рудьковський Сашу до славного міста Парижу на державному літаку на шопінг возив. От же ж були часи.
показать весь комментарий
08.03.2021 00:50 Ответить
відосик є?
показать весь комментарий
08.03.2021 01:07 Ответить
Ой, та не кажіть! Які ж часи були! Так то ще й кловунів-ідійотів квартальних ще не існувало!)
показать весь комментарий
08.03.2021 00:59 Ответить
ну от чого вся падаль так раптом розворушилася....мммм???????
показать весь комментарий
08.03.2021 01:00 Ответить
факти детально описували цю історію, де три друга (Нестор,Рудьковський та Семінський) добували газ у 2012 році продавали компанію ренату. Циган продав частку Семінського, а молдаванам - бандитам шепнув, Семінський схарчив гроші, Один Нестор його шукав три роки, періодично бив морду цигану, а потім молдавани-бандити його відпустили. І цей шахрай звертається до членограя з молитвами-Боженько, поможи мені.
показать весь комментарий
08.03.2021 02:51 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2021 08:14 Ответить
Рудьковский в открытом письме Зеленскому: "Слуга народа" Семинский использует связи, чтобы забрать у меня часть компании - Цензор.НЕТ 8453
показать весь комментарий
08.03.2021 07:31 Ответить
З правом показу на "1+1" для колишніх 73%, проголосувавших за Голобородька.
показать весь комментарий
08.03.2021 07:58 Ответить
Поздно, уже есть судебный прецедент - дело Стерненка. Тот также отрицает свою причасность к похищению, но все же "найшлося 300 гривень"
показать весь комментарий
08.03.2021 07:48 Ответить
Не сравнивайте Стерненко с этим....
показать весь комментарий
08.03.2021 10:03 Ответить
Та я ж не о личностях, а о аналогии в обвинениях.
показать весь комментарий
08.03.2021 11:16 Ответить
ермак с бубой в доле. а ахметовская часть хозяина не поменяет. не переживай, бравьій социалист
показать весь комментарий
08.03.2021 07:57 Ответить
три пижмака , замшевых, три портсигара....все нажитое "честным" трудом, за время министерского кресла, отбирают!!какая нахрен страна, что те , что те - одни воровитые ублюдки , гиены обгладывающие друг друга...не до страны им...
показать весь комментарий
08.03.2021 08:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dbPl0lSDgI0 "Кольщик, наколи мне Ермака..." (по мотивам народної творчості)
показать весь комментарий
08.03.2021 09:12 Ответить
Нелюди.Инвалида-колясочника обижают.
Рудьковський у відкритому листі Зеленському: "Слуга народу" Семінський використовує зв'язки, щоб забрати у мене частину компанії - Цензор.НЕТ 3367

Коля и лечащие врачи с медсестрами.
Рудьковський у відкритому листі Зеленському: "Слуга народу" Семінський використовує зв'язки, щоб забрати у мене частину компанії - Цензор.НЕТ 700
показать весь комментарий
08.03.2021 09:22 Ответить
При Бандюковиче Коля был в шоколаде и отжимал все, что мог. Теперь ситуация обратная. Карма, мля.
показать весь комментарий
08.03.2021 09:33 Ответить
Вор у вора хочет дубинку украсть?
показать весь комментарий
08.03.2021 09:48 Ответить
Несчастный Рудьковский... пожалеть его, что ли... А когда сам рейдерил и об этом писали СМИ, он не писал открытые письма никому...
показать весь комментарий
08.03.2021 10:00 Ответить
Вот он, настоящий пламенный социалист!
показать весь комментарий
08.03.2021 10:42 Ответить
Рудя, ты это всё в передаче "Рассмеши комика" расскажи, может ещё и первую в своей жизни тысячу гривен честно заработаешь....
показать весь комментарий
08.03.2021 12:07 Ответить
Рудьковский редчайшее говно и мне его абсолютно не жалко. Пусть у него хоть все заберут.
показать весь комментарий
08.03.2021 12:27 Ответить
 
 