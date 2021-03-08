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Роскомнадзор потребовал, чтобы Facebook вернул доступ к постам росСМИ с фейком об "украинских радикалах", и пригрозил штрафами

Роскомнадзор потребовал, чтобы Facebook вернул доступ к постам росСМИ с фейком об

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook восстановить доступ к материалам, опубликованным на официальных страницах российских средств массовой информации ТАСС, РБК и "Взгляд".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

В письме к руководству компании Facebook Роскомнадзор называет действия администрации соцсети нарушением ключевых принципов свободы распространения информации и актом цензуры.

Ведомство также напомнило, что за ограничение права россиян на свободный поиск информации владельцам соцсети грозит штраф до 1 млн рублей, при повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей.

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Напомним, Facebook заблокировал публикации нескольких российских СМИ со ссылкой на релиз ФСБ. В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года "сторонников украинской радикальной молодежной группы".

Автор: 

Facebook (391) россия (95339) СМИ (3833) Роскомнадзор (50) фейк (678)


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Топ комментарии
+48
Вот пусть там кацапня свою брехню и распространяет. И вообще,где обещанный "чебурнет"? Пора интернету очиститься от свиноруской вони.
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08.03.2021 01:08
+33
Ехай на буй! - был ответ.
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08.03.2021 00:40
+24
Так шо там с суверенным чебурнетом, русский?
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08.03.2021 01:39
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Женщина на РАБссии убила мужа граненым стаканом,но стакан даже не разбился...
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08.03.2021 07:24 Ответить
Жительница г.Миасс обратилась в полицию с заявлением что ее изнасиловал конь...
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08.03.2021 07:27 Ответить
Радовалась бы, что хотя кто-то полез.
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08.03.2021 08:11 Ответить
Признали то она сама виновата- напоила ,а потом изображала из себя царицу Катерину
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08.03.2021 09:54 Ответить
роскомпозор, не тяни, блокируй мордакнигу.
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08.03.2021 08:13 Ответить
И опять Воронеж ,наверное таки будут бомбить 🤣🤣🤣
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08.03.2021 08:15 Ответить
радикалы вам спокою не дают вы лучше показывайте своих пенсионеров по мусоркам роются и закрывайте нахрен это пиндосский ненависный фейсбук к то му же там вас гнобят зачем скрепоносные так унижаетесть есть же в контакте и одноклассники там и постите радикалов
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08.03.2021 09:12 Ответить
Свино-собаки злобствуют!
Заткните свои поганые рыла!
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08.03.2021 09:18 Ответить
Роскомнагляд зажадав, щоб Facebook повернув доступ до постів росЗМІ з фейком про "українських радикалів", і пригрозив штрафами - Цензор.НЕТ 3404
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08.03.2021 11:45 Ответить
На чем валить на другие планеты? Верхом на балалайке? Или за спец Иесусом в ад?
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08.03.2021 12:42 Ответить
тю....
Начать переписку со ссылками на законы, внутренние процедуры, потребовать фактические доказательства.... Тянуть время, но "сотрудничать". Это надо для суда.

Через месяц выяснится, что это, таки, фейк. Не будет осужденных, например.
На этом основании уже можно рфициально нагибать РФ за распостранение фейков через официальные органы.

Москали "подставились" по полной программе, как мне кажется.

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08.03.2021 09:25 Ответить
А якщо дійсно у Вороніжі діє українське націоналістичне підпілля? Треба було би підтримати цей рух!
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08.03.2021 09:39 Ответить
Отхватишь за призыв по полной..
У них с этим строго
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08.03.2021 09:57 Ответить
Ну понятно, "юные бандеровцы" на Руси завелись...
А почему на моем сайте потребовали убрать статью про ислам?

http://www.Bible-For-You.org/Propovedn/darij-xycejn.php
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08.03.2021 09:55 Ответить
парашу вообще надо забанить полностью в мировом интернете. Пусть чебуратором пользуются.
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08.03.2021 11:23 Ответить
Роскомнагляд зажадав, щоб Facebook повернув доступ до постів росЗМІ з фейком про "українських радикалів", і пригрозив штрафами - Цензор.НЕТ 6172
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08.03.2021 11:44 Ответить
Это же надо, сам роскомнадзор потребовал. Это, как если бы в психушке палата особо буйных потребовала чтобы в их бред все верили за пределами психушки.
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08.03.2021 12:04 Ответить
Кацапам як завжди місце на болоті - хай відтіля виють на увесь світ
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08.03.2021 12:12 Ответить
нахрен этих козломордых послать и свифт отключить для профилактики импортозамещения
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08.03.2021 12:52 Ответить
Маю враження, що тут в каментах дітячий садок на прогулянку вийшов.

1. К*ц*пія - великий шматок ринку (рекламних) послуг.
Тож той цуцікберг особисто буде тім х**лам яйця вилізувати, щоб його не втратити. Що ми і бачили, коли українців в ФБ баніли за "неуважительное" відношення до скрепоносіїв.
Смішні штрафи за начебто відмову від зливу персональних даних також є переконливим прикладом.
2. Інша справа, якщо хлопці дядька Джо візьмуть за яйця того цуціка. Сподіваємося, що зараз то й і відбувається.
3. Наразі х**лам нема потреби ставити залізну завесу та вмикати чебурнет, бо к*ц*пи як і раніше дивляться тільки в рота х***ловських розмовляючих голів.
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08.03.2021 12:54 Ответить
Считаю, что нужно заблокировать сайт Гавнорускомнадзора, а компании Фейсбук открыто послать москальских гандонов нахер.
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08.03.2021 13:48 Ответить
Роскомнагляд зажадав, щоб Facebook повернув доступ до постів росЗМІ з фейком про "українських радикалів", і пригрозив штрафами - Цензор.НЕТ 5575"
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08.03.2021 23:37 Ответить
ЭТО МАФИОЗНЫЕ ПОПРОШАЙКИ !)
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09.03.2021 00:39 Ответить
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