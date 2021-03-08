Роскомнадзор потребовал, чтобы Facebook вернул доступ к постам росСМИ с фейком об "украинских радикалах", и пригрозил штрафами

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook восстановить доступ к материалам, опубликованным на официальных страницах российских средств массовой информации ТАСС, РБК и "Взгляд".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

В письме к руководству компании Facebook Роскомнадзор называет действия администрации соцсети нарушением ключевых принципов свободы распространения информации и актом цензуры.

Ведомство также напомнило, что за ограничение права россиян на свободный поиск информации владельцам соцсети грозит штраф до 1 млн рублей, при повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей.

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Напомним, Facebook заблокировал публикации нескольких российских СМИ со ссылкой на релиз ФСБ. В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года "сторонников украинской радикальной молодежной группы".