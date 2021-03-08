Роскомнадзор потребовал, чтобы Facebook вернул доступ к постам росСМИ с фейком об "украинских радикалах", и пригрозил штрафами
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook восстановить доступ к материалам, опубликованным на официальных страницах российских средств массовой информации ТАСС, РБК и "Взгляд".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
В письме к руководству компании Facebook Роскомнадзор называет действия администрации соцсети нарушением ключевых принципов свободы распространения информации и актом цензуры.
Ведомство также напомнило, что за ограничение права россиян на свободный поиск информации владельцам соцсети грозит штраф до 1 млн рублей, при повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей.
Напомним, Facebook заблокировал публикации нескольких российских СМИ со ссылкой на релиз ФСБ. В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года "сторонников украинской радикальной молодежной группы".
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Заткните свои поганые рыла!
Начать переписку со ссылками на законы, внутренние процедуры, потребовать фактические доказательства.... Тянуть время, но "сотрудничать". Это надо для суда.
Через месяц выяснится, что это, таки, фейк. Не будет осужденных, например.
На этом основании уже можно рфициально нагибать РФ за распостранение фейков через официальные органы.
Москали "подставились" по полной программе, как мне кажется.
У них с этим строго
А почему на моем сайте потребовали убрать статью про ислам?
http://www.Bible-For-You.org/Propovedn/darij-xycejn.php
1. К*ц*пія - великий шматок ринку (рекламних) послуг.
Тож той цуцікберг особисто буде тім х**лам яйця вилізувати, щоб його не втратити. Що ми і бачили, коли українців в ФБ баніли за "неуважительное" відношення до скрепоносіїв.
Смішні штрафи за начебто відмову від зливу персональних даних також є переконливим прикладом.
2. Інша справа, якщо хлопці дядька Джо візьмуть за яйця того цуціка. Сподіваємося, що зараз то й і відбувається.
3. Наразі х**лам нема потреби ставити залізну завесу та вмикати чебурнет, бо к*ц*пи як і раніше дивляться тільки в рота х***ловських розмовляючих голів.