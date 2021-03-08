ДТП с автобусом в Польше: водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы

Польская прокуратура выдвинула водителю украинского автобуса, попавшего в ДТП, обвинения в непредумышленном доведении до катастрофы в наземном движении. Ему грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщила заместитель окружного прокурора в Перемышле Беата Стажецкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Стажецкой, наиболее вероятна версия, что 48-летний водитель Владимир К., который был за рулем автобуса, пытался повернуть направо к месту обслуживания путешественников (MOP Kaszyce), но скорость движения была слишком высокой. Она отметила, что автобус двигался по автомагистрали со скоростью 95 км/ч и резко - за четыре секунды - затормозил до 45 км/ч.

"Хотя он ехал со скоростью, разрешенной на автомагистрали, она была несоответствующей началу маневра поворота вправо", - пояснила представительница прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авария автобуса с украинцами в Польше: 28 человек госпитализированы, из них 9 в тяжелом состоянии

Она указала, что водителю за непредумышленное причинение ДТП, которое привело к тяжелым последствиям, грозит до восьми лет заключения.

Прокурор добавила, что во время допроса в больнице водитель не смог однозначно сказать, признает ли свою вину. Он сообщил, что не помнит обстоятельств происшествия, и отказался давать показания, ссылаясь на плохое эмоциональное состояние. Водитель пообещал сделать это позже. Теперь ему запрещено выезжать за пределы Польши, прокуратура изъяла у него загранпаспорт и обязала ежедневно находиться на контроле в полиции.

Второго водителя автобуса, 35-летнего Степана К., в субботу и воскресенье допросили в качестве свидетеля.

Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Попавший в ДТП в Польше автобус двигался с разрешенной скоростью, оба водителя трезвые, - правоохранители. ВИДЕО

Первая группа из 24 пассажиров, не пострадавших в ДТП, выехала в Украину.