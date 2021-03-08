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ДТП с автобусом в Польше: водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы

ДТП с автобусом в Польше: водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы

Польская прокуратура выдвинула водителю украинского автобуса, попавшего в ДТП, обвинения в непредумышленном доведении до катастрофы в наземном движении. Ему грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщила заместитель окружного прокурора в Перемышле Беата Стажецкая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Стажецкой, наиболее вероятна версия, что 48-летний водитель Владимир К., который был за рулем автобуса, пытался повернуть направо к месту обслуживания путешественников (MOP Kaszyce), но скорость движения была слишком высокой. Она отметила, что автобус двигался по автомагистрали со скоростью 95 км/ч и резко - за четыре секунды - затормозил до 45 км/ч.

"Хотя он ехал со скоростью, разрешенной на автомагистрали, она была несоответствующей началу маневра поворота вправо", - пояснила представительница прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авария автобуса с украинцами в Польше: 28 человек госпитализированы, из них 9 в тяжелом состоянии

Она указала, что водителю за непредумышленное причинение ДТП, которое привело к тяжелым последствиям, грозит до восьми лет заключения.

Прокурор добавила, что во время допроса в больнице водитель не смог однозначно сказать, признает ли свою вину. Он сообщил, что не помнит обстоятельств происшествия, и отказался давать показания, ссылаясь на плохое эмоциональное состояние. Водитель пообещал сделать это позже. Теперь ему запрещено выезжать за пределы Польши, прокуратура изъяла у него загранпаспорт и обязала ежедневно находиться на контроле в полиции.

Второго водителя автобуса, 35-летнего Степана К., в субботу и воскресенье допросили в качестве свидетеля.

Напомним, в Польше попал в ДТП рейсовый автобус Познань-Херсон. В нем находились 57 граждан Украины (в том числе двое водителей), это люди из разных городов Украины, которые возвращались с работы или учебы. Большинство - из южных и восточных областей. Пятеро погибли.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Попавший в ДТП в Польше автобус двигался с разрешенной скоростью, оба водителя трезвые, - правоохранители. ВИДЕО

Первая группа из 24 пассажиров, не пострадавших в ДТП, выехала в Украину.

Автор: 

ДТП (7671) Польша (8394)


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Топ комментарии
+15
всё же польцы за 1 (!!!) день установили эти 4сек. с 90 до 45 и траекторию полета баса......
у нас на это уходят месяцы, и как правило, до таких тонкостей даже длительная многомесячная экспертиза не доходит, особенно когда виновника суд начинает сразу отмазывать...- это отчетливо значится в пытаннях, которые следак выставляет эксперту - и результат, естессно, налицо...(((
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08.03.2021 03:39
+13
Та нічого не зрозуміло. Це водій великого двоповерхового пасажирського автобуса. Це категорія одних із самих дисціплінованих водіїв в Україні. Не буде він просто так тормозити , щоб сплячі пасажири головами в крісла спереді повлітали.
А ще подивись на оці дві світлини:
ДТП с автобусом в Польше: водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы - Цензор.НЕТ 9665

ДТП с автобусом в Польше: водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы - Цензор.НЕТ 8083

і третю:
ДТП с автобусом в Польше: водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы - Цензор.НЕТ 7768

Як бачиш, автобус проїхав поворот і далі поворотів немає. Це висновок із першої світлини.
З другої світлини видно, що автобус влетів у відбійник одразу ЗА поворотом і відсутні сліди від різкого гальмування.
А тепер подивись на глибину ями одразу за відбійником. От через неї і такі жертви. Якби цей автобус був наприклад німецьким, то виникло принаймні у німців два питання. Перше - щодо якості відбійника, друге - який фіг та яма глибиною 2,5-3 метри там робить. Дуже незручні для польської сторони питання.
Вина наших водіїв у скоєнні ДТП звичайно є. На мою думку, водій не "прочитав" дорогу і рухався по крайній правій полосі, яка тут передбачена для повороту праворуч. Побачивши, що дорога звужується, водій не розрахував траєкторії зміщення вліво (або ліва полоса була зайнята) і влетів об початок відбійника. Відбійник перетворився у літачок і, замість того, щоб втримати автобус на полотні, файно пролетів метрів 8 (видно на першій світлині) . Автобус від удару став некерованим, правими колесами попав на грунт, і на великій швидкості почав правою стороною злітати у яму і перевернувся на бік.
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08.03.2021 06:07
+9
Недисциплинированная непрофессиональная скотина. Вести такую махину, 2-х этажный кар под 100 км/час (уже много) и ударить по газам до 45 км/час!
Потом хитрованская рагулина начала выкручиваться, помнит-не помнит.

В тюрягу по полной.
Привыкли в Украине рулить по-разгильдяйски, на встречки выскакивать, скороть нарушать! Спешат они. Куда спешите? Уже приехали, дальше ехать некуда.
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08.03.2021 02:17
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Правила форума Совет форумчан
Недисциплинированная непрофессиональная скотина. Вести такую махину, 2-х этажный кар под 100 км/час (уже много) и ударить по газам до 45 км/час!
Потом хитрованская рагулина начала выкручиваться, помнит-не помнит.

В тюрягу по полной.
Привыкли в Украине рулить по-разгильдяйски, на встречки выскакивать, скороть нарушать! Спешат они. Куда спешите? Уже приехали, дальше ехать некуда.
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08.03.2021 02:17 Ответить
К сожалению 90 процентов ДТП связанные с дальними поездками ето сон ((( Очень похоже на то что он просто кимарнул -- другого обьяснения НЕТ !!!
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08.03.2021 06:03 Ответить
Возможно. Вот только место особое - не знаю, как по-украиски, там же выезд с другой дороги. Думаю, что-то с этим связано.
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08.03.2021 09:25 Ответить
всё же польцы за 1 (!!!) день установили эти 4сек. с 90 до 45 и траекторию полета баса......
у нас на это уходят месяцы, и как правило, до таких тонкостей даже длительная многомесячная экспертиза не доходит, особенно когда виновника суд начинает сразу отмазывать...- это отчетливо значится в пытаннях, которые следак выставляет эксперту - и результат, естессно, налицо...(((
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08.03.2021 03:39 Ответить
Це встановлюється за дві хвилини не відходячи від каси як то кажуть, виймається з тахографа чіп карта водія на якій містяться всі дані щодо руху, швидкості за останні 28 робочих днів, вставляється в поліцейський комп і через хвилину картина маслом
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08.03.2021 05:54 Ответить
Яка чутливість тахографа?
Скільки разів в хвилину він записує покази?
Яка точність GPS координат, і чи передаються вони кожен раз, коли тахограф робить запис?
Цей конкретний тахограф вимірює швидкість від спідометра чи від зміщення GPS координат?
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08.03.2021 06:14 Ответить
Он постоянно пишет график скорости, а вот смену режимов работы:"езда - работа - отдых" он записывает по принципу:чего больше было в минуту... Превышение допустимой скорости он тоже пишет если ты двигался со скоростью 120 например более 40 секунд, то тахо запишет превышение хотя на графике скорости твое превышение будет видно даже 1 секунду, делается это для того, чтоб водитель имел возможность подкорректировать скорость мы же не едем и не пялимся в спидометр...
Тахографу не обязательно иметь связь с джипиэс
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08.03.2021 07:24 Ответить
Ну звідки ж я знаю який тахограф у них там стоїть? Якщо більш менш свіжий Sіemens (саме його ставлять на траки і буси найчастіше) то так, там прив'язка і завмер швидкості йде по GPS. Але це все неважливо тому що поліція зняла всі потрібні дані досить швидко, хоча це все робиться як я вже писав прямо на місці в поліцейському авто, так що нема що дивуватися
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08.03.2021 07:37 Ответить
В свежих есть джипиэс, но это чаще не для скорости а для перемещения по джипиэсу в данной ситуации не будет ничего понятно... Тут все покажет датчик скорости... А по фото понятно, что водитель просто невписался в поворот, либо в последний момент решил совершить маневр... Вот и все... Вина водителя 100000процентов
Я сам, как водитель грузового автомобиля вижу это так...
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08.03.2021 07:50 Ответить
Он просто по-дурному гнал этот кар.
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08.03.2021 09:27 Ответить
Нормальна швидкість автобуса на автобані 100 км/год.
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08.03.2021 22:28 Ответить
Тепер зрозуміло.
Звичайно, водій мусить пояснити, чому так зробив.
Мав би уявляти наслідки.
Міг би зупинитися на наступному пункті і там зменшувати швидкість заздалегідь.
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08.03.2021 04:20 Ответить
Та нічого не зрозуміло. Це водій великого двоповерхового пасажирського автобуса. Це категорія одних із самих дисціплінованих водіїв в Україні. Не буде він просто так тормозити , щоб сплячі пасажири головами в крісла спереді повлітали.
А ще подивись на оці дві світлини:
ДТП с автобусом в Польше: водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы - Цензор.НЕТ 9665

ДТП с автобусом в Польше: водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы - Цензор.НЕТ 8083

і третю:
ДТП с автобусом в Польше: водителя обвиняют в непредумышленном доведении до катастрофы - Цензор.НЕТ 7768

Як бачиш, автобус проїхав поворот і далі поворотів немає. Це висновок із першої світлини.
З другої світлини видно, що автобус влетів у відбійник одразу ЗА поворотом і відсутні сліди від різкого гальмування.
А тепер подивись на глибину ями одразу за відбійником. От через неї і такі жертви. Якби цей автобус був наприклад німецьким, то виникло принаймні у німців два питання. Перше - щодо якості відбійника, друге - який фіг та яма глибиною 2,5-3 метри там робить. Дуже незручні для польської сторони питання.
Вина наших водіїв у скоєнні ДТП звичайно є. На мою думку, водій не "прочитав" дорогу і рухався по крайній правій полосі, яка тут передбачена для повороту праворуч. Побачивши, що дорога звужується, водій не розрахував траєкторії зміщення вліво (або ліва полоса була зайнята) і влетів об початок відбійника. Відбійник перетворився у літачок і, замість того, щоб втримати автобус на полотні, файно пролетів метрів 8 (видно на першій світлині) . Автобус від удару став некерованим, правими колесами попав на грунт, і на великій швидкості почав правою стороною злітати у яму і перевернувся на бік.
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08.03.2021 06:07 Ответить
Я відштовхувалася від слів представниці прокуратури. Ніби водій хотів повернути праворуч, тому різко загальмував. І в той момент уже сталася аварія: і не вписався в поворот, і не справився з керуванням.
Щодо якості відбійника і ями - так, питання є.
Треба почекати свідчень водія все одно.
Ваша версія - логічна.
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08.03.2021 06:32 Ответить
там 2 полоси руху, а не 3. яка крайня права? він шо їхав по узбіччю
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08.03.2021 07:06 Ответить
Перед з'їздом на автобанах завжди є окрема смуга для з'їзду
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08.03.2021 07:54 Ответить
а то я не в курсі шо то, то смуга гальмування зі стрілками на полотні, заскільки та смуга метрів до відбійників щоб не зрозуміти шо то не дорога розширюється, навіть якщо не читати дорожні знаки
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08.03.2021 08:23 Ответить
Думаю через пару днів після допиту водія дізнаємося як все було, хоча хтозна наскільки водій буде відвертим..
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08.03.2021 08:29 Ответить
та так як поляки кажуть так і було, провтикав з'їзд коли зрозумів що не впишеться при вже початку маневра крутнув руля ліворуч, але швидкість і маса автобусу зробили своє. про це навіть колеса кажуть, якщо передні могли бути пожкоджені при ударі і звернутись як завгодно, то задні підрулюючі повернуті як раз на поворот ліворуч
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08.03.2021 08:37 Ответить
Мабуть що так і було
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08.03.2021 09:02 Ответить
именно так...(
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09.03.2021 01:39 Ответить
Як один з варіантів - може бути, у мене версія інша - коли водій подумав що треба звернути на паркінг почав гальмування щоб не проскочити, пішов в праву для з'їзду смугу але потім зрозумів що швидкість все таки висока, він не впишеться і кинув кермо вліво щоб їхати далі, вирулити на автобан, можливо хтось завадив йому повернутися в свою смугу руху, наприклад трак що проходив в той час по правій смузі ,ну й небезпечний маневр зробив свою справу. А чекати від водія реального свідоцтва як все було насправді, думаю не варто бо це буде проти нього в суді...
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08.03.2021 07:52 Ответить
Вопрос к инженерам, нахиба там в опасном месте дыра такая, полностью актуальный... Часто всякие проэктировщики не думают о последствиях... Поставили микроотбойничек и все...
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08.03.2021 07:56 Ответить
Про самых "дисциплинированных водителей" это ложь, они уже давно перевершили даже городских маршрутчиков по наплеванию на правила и лихачеству при езде. Не раз это лично наблюдал на дорогах.
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08.03.2021 08:14 Ответить
Думаю водій трохи запізно почав гальмувати, бо не відчув, що дорога замерзла. Хоч поляки всю зиму ретельно посипають автобан сумішами, але в ці дні вночі раптом прийшов мороз після затяжного тепла. І дорогу могло швидко прихопити у багатьох місцях. При цьому водій міг бачити на термометрі +2, а дорога вже була замерзла - так як було у Львові та околицях 7 березня ввечері.

Також ніхто не каже про 4-й фактор трагедії - кордон, на якому поляки спеціально знущаються над українцями, і навіть коли нема черги, можуть годинами тримати той автобус. У мене, наприклад, після кордону в бік Польщі завжди одне з двох - або відсутність психологічної рівноваги, або дика втома. Або обидва стани докупи.

Ну і звичайно яма-пастка. Невже по нормах на автобані на різкому повороті має бути обрив? У порівнянні з астрономічними об'ємами земляних робіт, які виконані на А4, ця яма якось дисонує. І вона якраз зі сторони України. Дивно це все.
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08.03.2021 08:37 Ответить
Чукча не читатель, чукча писатель... Автобус в Херсон ехал.
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08.03.2021 08:58 Ответить
Вина водsя пряма - він мчав дуже швидко для такої махіни, як двоповерховий кар. І не читав тих знаків на дорозі, що вказують на поворот. Це - явнанепрофесійність.
Щодо відбійника - який відбійник витримає таку махіну на тікій швидкості?
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08.03.2021 09:32 Ответить
"«Водій вирубався». Потерпілий українець розповів подробиці смертельної ДТП у Польщі"

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/dtp-v-polshchi-poterpiliy-rozpoviv-podrobici-avariji-novini-ukrajini-50146286.html

Здраствуйте. Нашел подробности аварии от выжившего человека.
"За словами Михайла Токмакова, який перебуває у лікарні Перемишля, водії автобуса під час поїздки не змінювалися. Чоловік сів в автобус у Жешуві о 14:00, а ДТП сталася приблизно о 00:50.«Його напарник весь час ходив, піднімався… ну, вони не змінювалися. Хвилин за 50 до інциденту він вирубався, він сильно крутнув на порожній трасі. Уже було зрозуміло, що він засинав», - сказав він в інтерв'ю https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/8389-vyzhil-pomenyavshis-mestami-postradavshiy-v-strashnoy-avarii-v-polshe-rasskazal-podrobnosti Україна24. "
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08.03.2021 08:28 Ответить
Це якась брехня. По-перше, куди їхав автобус: до України чи від України?
Це ніде не сказано, і я, наприклад, зробив висновок, що від кордону України в Познань. Можливо водію запізно крикнули, що треба зупинитись на стоянці, яка за 15 км від кордону, тому це і сталося.
А якщо автобус їхав до України, то це явна брехня. Від Жешува до кордону по А4 приблизно 80 км. До Перемишля 65. Не міг цей пасажир сісти в 14 год, а аварія відбутися в 00:50 - чого б це автобус їхав 65 км протягом 11 годин по автобану?

Напевне поляки вішають все на водія, тому і з'являються такі публікації. Але скоріше щось наплутали журналізди - це створіння без мозку і совісті.
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08.03.2021 08:49 Ответить
Брехня или правда разберется суд. И прежде, чем языком ляпать, соберите хотя бы для начала информацию. А то прям и швец, и жнец. и на трубе игрец.
""Водитель был за рулем 18 часов": что об аварии в Польше рассказали очевидцы"
https://24tv.ua/ru/voditel-byl-za-rulem-18-chasovchto-ob-avarii-poslednie-novosti_n1562300

Прочтешь, узнаешь куда ехал автобус.
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08.03.2021 09:05 Ответить
Нестерпні умови: на перевізника, чий автобус потрапив у ДТП в Польщі, писали негативні відгуки

ДТП з автобусом у Польщі: водія звинувачують у ненавмисному доведенні до катастрофи - Цензор.НЕТ 9675
На сайті з відгуками про перевізників люди скаржилися на жахливі умови, хамство і відсутність компенсації за скасування рейсів
Власником автобуса, який потрапив у смертельну автотрощу з українцями в Польщі, є тернопільський перевізник ФОП Тарас Стецик.
Про це пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія з посиланням на https://tsn.ua/********/nesterpni-umovi-i-hami-vodiyi-na-pereviznika-chiy-avtobus-potrapiv-u-dtp-u-polschi-pisali-negativni-vidguki-1739860.html ТСН .
Цю інформацію перевізник сам підтвердив у коментарі виданню https://zaxid.net/*********************************************************************** Zaxid.net .
На онлайн-сервісі з пошуку і придбання квитків на автобус Busfor, зазначається, що перевізник "Стецик Тарас Володимирович" ФОП здійснює https://busfor.ua/uk/carrier/stetsik-taras-volodymyrovich рейси у 54 міжнародних напрямках у країні.
Про перевізника написано чимало негативних відгуків на https://infobus.eu/ua/bus/carrier/info-7917 сайті Infobus, а його рейтинг на ресурсі становить 2,44 з п'яти зірок. Судячи з відгуків, найбільше люди скаржилися на погані умови перевезення і обслуговування, раптові скасування рейсів без компенсації грошей за квитки та хамське ставлення з боку водіїв.
"Водії хами, 80 людей в автобусі, усі пасажири без масок, жодне соціальної дистанції і повне ігнорування карантинних норм, незважаючи на вказане в квитку місце 16 - сиділа на 73, страшна задуха, зупинки лише на 10хв… Як люди їдуть через всю Україну і за кордон не розумію, Просто "скотовозка", нічого не пристосовано для тривалих переїздів. Не рекомендую взагалі категорично нікому", - написала користувачка Катерина.
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08.03.2021 10:34 Ответить
Отже все-таки не в Жешуві, а у Вроцлаві І дамОй в данєцк... Ну що ж, надійний свідок. Можна сказати, на словах цього свідка треба побудувати звинувачення водію. І ще свідків підкинути, які Вроцлав від Жешува не відрізняють. І години не вміють порахувати.

Наш надійний свідок каже, що водій був за кермом з 14 год дня до моменту аварії, тобто до 00:50. Це становить не цілих 11 годин, але аж ніяк не 18. Крім того, від Вроцлава до місця аварії була мінімум одна довга зупинка, напевне у Кракові. А загальна відстань від Вроцлава до місця аварії не перевищує 450 км. По автобану А4.

Так що втома водія тут ні до чого. Чому водій виляє на А4, теж зрозуміло. Там всього дві полоси всю дорогу, тому доводиться частенько займатися обгонами фур або повільних ТЗ, які їдуть по правій полосі. А по лівій полосі - "літають", тому обганяти треба різко. Навряд чи хтось при здоровому глузді і при наявності в салоні другого водія буде засинати за кермом і не передасть управління автобусом напарнику. У нас звичайно країна дебілів, але не до такої ж міри.

Моя думка не змінилася. Основна причина ДТП - раптове підмерзання дороги на початку ночі. Бо якби водій просто заснув, то з'їхав би у відбійник в будь-якому іншому місці траси, але ж не біля стоянки для автобусів біля Перемишля! Мені здається, що це так очевидно, що навіть обговорювати тут нема чого.
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08.03.2021 12:08 Ответить
Ну естестно, кроме тебя и тут, и там не разберутся. И при чем тут Донецк, Горловка, Стаханов, или любой другой наш город, временно находящийся под оккупацией? Совсем крыша поехала. Так не в терпежь выдать свою точку зрения. Езжай не медленно в Польшу, и к полицаям, которые это дело ведут. Вот там и умничай коль не чего тут обговорюваты. А мы уж тут как ни будь без тебя обойдемся.
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08.03.2021 14:14 Ответить
Автобус їхав в Україну.
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08.03.2021 09:33 Ответить
Що тобі поляки - зробили не таку дорогу як в Україні? Ну вже пробач їх, патріоте.
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08.03.2021 09:34 Ответить
ОСОБЛИВО ТУПИМ,КОТРІ ПРОБУЮТЬ ВІДМАЗАТИ ВОДІЯ

"на порожній трасі."

ЯКИЙСЬ ПОЛЯК ШИЛО ВСТРОМИВ ВОДІЮ В БІК?
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08.03.2021 10:45 Ответить
Были бы колдобины по 40 см квадратом через каждый километр и аварии бы не было
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08.03.2021 07:21 Ответить
ага,а то шо тама яма посреди , магистрали то это нормально.овраг 100 метровый?
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08.03.2021 08:28 Ответить
08 мар, 08:41
Семь человек погибли в ДТП с грузовиком под Самарой
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08.03.2021 08:34 Ответить
В результате ДТП погибли пять мужчин и две женщины в легковом автомобиле. В главке добавили, что водитель грузового автомобиля не пострадал.
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08.03.2021 08:38 Ответить
ну сзади 4 , а куда еще 3 влезли ?
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08.03.2021 08:39 Ответить
Абсолютно може бути!
В Неопланах дуже високий центр ваги і завантажений був під зав'язку, то при різкому повороті при 45 міг запросто лягти набік!
Цікаво скільки часу він на ньому рілив,якщо недавно то недосвідченість.
Жаль водія, все життя зламане!
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08.03.2021 09:34 Ответить
Чому ж його жаль? Тому, що завдяки своїй безалаберності з напарником вони загубили 5 душ? Ну ти й дурень!
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08.03.2021 09:37 Ответить
Дебілам не відповідаю!
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08.03.2021 10:01 Ответить
Ясно. А що б ти відповів рідним загиблих?
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08.03.2021 10:02 Ответить
водіїв не жаль.. якщо він не спав 18 годин,не відмовився їхати і скоїв ДТП- має сісти надовго..
наступним має піти під суд той,хто його у цей рейс випустив..
ну а тернопільський перевізник ФОП Тарас Стецик має бути позбавлений права на пасажирські перевезення




інакше подібні наступні аварії неминучі..
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08.03.2021 10:39 Ответить
полякам теж варто НЕГАЙНО заборонити рейси даного перевізника на своїй території.
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08.03.2021 10:41 Ответить
Почему не пишут название перевозчика?
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08.03.2021 10:54 Ответить
 
 