Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 82- и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 7 марта, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 8 марта 2021, передает Цензор.НЕТ.

"Так, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета.

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Вблизи населенного пункта Опытное оккупанты вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Пивденое, захватчики совершили прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско - оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 8 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так в районе населенного пункта Водяное на Приазовье противник открывал огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Наши защитники ответили оккупантам огнем.

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Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В течение суток подразделения Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 41 административное правонарушение. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 4018 транспортных средств и 4650 человек. На причастность к Вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемникам доставили 3 человека.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 525 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыли 420 человек", - говорится в сводке.





