Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 82- и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 7 марта, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 8 марта 2021, передает Цензор.НЕТ.
"Так, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета.
Вблизи населенного пункта Опытное оккупанты вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Пивденое, захватчики совершили прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.
На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь.
Боевых потерь среди украинских воинов нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско - оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра, 8 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так в районе населенного пункта Водяное на Приазовье противник открывал огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Наши защитники ответили оккупантам огнем.
Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.
В течение суток подразделения Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 41 административное правонарушение. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 4018 транспортных средств и 4650 человек. На причастность к Вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемникам доставили 3 человека.
Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 525 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыли 420 человек", - говорится в сводке.
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вот сегодня уже "Лента.сру" и Сурковский "Взгляд" распечатали этот бред.. https://lenta.ru/news/2021/03/08/lgbt/ ссыль 1 https://vz.ru/news/2021/3/7/1088328.html ссыль 2
https://censor.net/ru/comments/locate/3251961/01921472-f4a5-7016-b6ea-e8091b7e4b19, https://censor.net/ru/comments/locate/3251961/01921472-f4a7-7092-8f8c-5718dd0dc800
https://censor.net/ru/comments/locate/3251961/01921472-f4a7-7092-8f8c-5718dd0dc800
Пааазвольте! Какое "тяжелое положение "??? С февраля в ДыРе на 20% подняли тарифы ЖКХ.
Порадовало про скорые. Скоро скорые тоже последуют примеру?
https://twitter.com/Illya_Ayzin
llya Ayzin
@Illya_Ayzin
·https://twitter.com/Illya_Ayzin/status/1368499013994090499 22 ч
Це саме ті українські гвинтівки
, Snipex T-Rex та Snipex Alligator, які були нещодавно прийняті на озброєння Збройними Силами України.