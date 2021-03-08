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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 82- и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки пять раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 7 марта, в районе проведения операции Объединенных сил были зафиксированы пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 8 марта 2021, передает Цензор.НЕТ.

"Так, вблизи Авдеевки и населенного пункта Лебединское вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ минируют дороги вблизи населенных пунктов, - украинская сторона СЦКК

Вблизи населенного пункта Опытное оккупанты вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Пивденое, захватчики совершили прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско - оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 8 марта, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так в районе населенного пункта Водяное на Приазовье противник открывал огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Наши защитники ответили оккупантам огнем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Делегация Вооруженных Сил Великобритании посетила район ООС и оценила эффективность подготовки украинских воинов в рамках операции "ORBITAL". ФОТО

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В течение суток подразделения Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 41 административное правонарушение. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 4018 транспортных средств и 4650 человек. На причастность к Вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемникам доставили 3 человека.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 525 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыли 420 человек", - говорится в сводке.

Враг за сутки пять раз нарушил режим тишины на Донбассе: ведет обстрелы из 82- и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки пять раз нарушил режим тишины на Донбассе: ведет обстрелы из 82- и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС 02
Враг за сутки пять раз нарушил режим тишины на Донбассе: ведет обстрелы из 82- и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС 03

Автор: 

обстрел (26862) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Сочинять подобное могут лишь истинные *********. А где жирик со своим хором мальчиков-зайчиков из сауны? Ещё не высказался?)
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08.03.2021 08:14
+7
русские ополченцы и защитниГи Бомбаса, несут раненного командира с гей-вечеринки, на которой он получил проникающее штыковое ранение в очко..
Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 82- и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 883
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08.03.2021 08:36
+6
СМЕРТЬ кацапским оккупантам только СМЕРТЬ ...
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08.03.2021 08:32
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Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 82- и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8333
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08.03.2021 08:00 Ответить
Сочинять подобное могут лишь истинные *********. А где жирик со своим хором мальчиков-зайчиков из сауны? Ещё не высказался?)
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08.03.2021 08:14 Ответить
русские ополченцы и защитниГи Бомбаса, несут раненного командира с гей-вечеринки, на которой он получил проникающее штыковое ранение в очко..
Враг за сутки пять раз нарушил режим "тишины" на Донбассе: ведет обстрелы из 82- и 120-мм минометов, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 883
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08.03.2021 08:36 Ответить
Схоже на пост ображеного гея, якого не взяли у цей ботальйон. Можна зрозуміти його злість і розпач-цілий батольйон триста душ здорових геїв! 🤣
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08.03.2021 08:31 Ответить
це пост кацапського політолога в Твітері)
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08.03.2021 08:38 Ответить
Це не політолог, це лідер Шправєдлівай раССєї.
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08.03.2021 08:45 Ответить
може й так,я в сортах гівна не сильно )))
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08.03.2021 09:11 Ответить
я вчера вечером про этот фейк писал.. русня щас его раскручивает..
вот сегодня уже "Лента.сру" и Сурковский "Взгляд" распечатали этот бред.. https://lenta.ru/news/2021/03/08/lgbt/ ссыль 1 https://vz.ru/news/2021/3/7/1088328.html ссыль 2
https://censor.net/ru/comments/locate/3251961/01921472-f4a5-7016-b6ea-e8091b7e4b19, https://censor.net/ru/comments/locate/3251961/01921472-f4a7-7092-8f8c-5718dd0dc800
https://censor.net/ru/comments/locate/3251961/01921472-f4a7-7092-8f8c-5718dd0dc800
Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1687
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08.03.2021 09:14 Ответить
так я ж про це,на россії "8 марта" а їм все геї ввижаються
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08.03.2021 09:18 Ответить
Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8911
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08.03.2021 10:39 Ответить
Ви вважаєте, що кацапський політолог не може бути геєм через православні скрєпи? Ну, не знаю, не знаю. 🤔 Я їх всіх вважаю, якщо не геями, то гандонами. Викорстаними.
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08.03.2021 10:12 Ответить
Наших поранено, наші гинуть ... Чому нічого не чути про втрати клятих окупантів ? Невже ми і надалі будемо потерпати від російсько-фашистських загарбників ?
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08.03.2021 08:16 Ответить
Вчера рашен СМИ транслировали информацию из недореспублик о том что они нанесли удар по украинским "карателям" и убили до 20 и ранили белее 30 человек.. Так называемый " упреждающий удар". И опять запели мантру об " освобождении" всего Донбасса... Ну то что у них все построено на лжи.. это понятно. Но не думаю что бы они так пиарились в наглую. Закрадывается все таки сомнение.. ведь видимо все таки что то было, пускай и в десять раз меньше.. Но наши молчат. А зная что и наши не очень хотят афишировать потери, то возможно решили придержать объявление на после праздника.. Дай Бог что бы я ошибался, и наши ребята все живы и здоровы.
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08.03.2021 08:26 Ответить
СМЕРТЬ кацапским оккупантам только СМЕРТЬ ...
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08.03.2021 08:32 Ответить
Схоже, що прес-служба штабу ООС зациклилася на самообслугвуванні - самі для себе встановили "режим тиші", самі рахують випадки його порушення, не помічаючи ні ОБСЄ, ні реального стану речей. "Та сторона" самостійно вийшла з угоди про встановлення "режиму тиші". Розшифровую для прес-служби: орки з кацапським корпусів забили на той реж м і зняли з себе будь-які обмеження щодо його дотримання. Режим існує лише у фантазія зеленого керівництва держави і ЗСУ.
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08.03.2021 08:37 Ответить
СССр сдох,сдохнет и РАБссия вонючка...
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08.03.2021 08:38 Ответить
Як пишуть люди добрі,карма Мавзолейна бере своє,труп чЛєніна це символ смєрті всієї помийки путлєра...
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08.03.2021 08:40 Ответить
В молодой процветающей резервации закрывают шахты, заводы. Дошла очередь до лифтов.
Пааазвольте! Какое "тяжелое положение "??? С февраля в ДыРе на 20% подняли тарифы ЖКХ.
Порадовало про скорые. Скоро скорые тоже последуют примеру?
Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 187
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08.03.2021 08:42 Ответить
Так лифты нужно было позакрывать ещё со дня "вознесения" Мотороллы!
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08.03.2021 08:46 Ответить
Концлагерь Мавзолейній не отменил комендатский час в ДАУНетске и ЛОХанске даже на 8 марта..Дірляндия впереди планеті всей почти Швейцария...
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08.03.2021 08:46 Ответить
Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5342 Письмо Вихтара Индюковича Путлеру,1 марта 2014 года,типа Путлер введи...,бо я всрався...
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08.03.2021 08:52 Ответить
Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3834
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08.03.2021 09:43 Ответить
https://twitter.com/Illya_Ayzin
https://twitter.com/Illya_Ayzin

llya Ayzin

@Illya_Ayzin

·https://twitter.com/Illya_Ayzin/status/1368499013994090499 22 ч

Це саме ті українські гвинтівки
, Snipex T-Rex та Snipex Alligator, які були нещодавно прийняті на озброєння Збройними Силами України.

Ворог за добу п'ять разів порушив режим "тиші" на Донбасі: веде обстріл з 82- і 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7463
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08.03.2021 10:33 Ответить
 
 