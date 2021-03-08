В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека
За минувшие сутки в Украине выявлены 5 572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"5 572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 8 марта 2021 года. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 136 человек;
летальных случаев - 106;
выздоровели - 1 734 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 23 227 (в том числе методом ПЦР - 15 115, методом ИФА - 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6 101).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 406 800 человек;
выздоровели - 1 198 254 человека;
летальных случаев - 27 128;
проведено ПЦР-тестов - 7 141 341.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях", - рассказал Степанов.
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