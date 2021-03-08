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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека

За минувшие сутки в Украине выявлены 5 572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"5 572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 8 марта 2021 года. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека 03госпитализированы - 2 136 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека 03летальных случаев - 106;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека 03выздоровели - 1 734 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека 03осуществлено тестирований за сутки - 23 227 (в том числе методом ПЦР - 15 115, методом ИФА - 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6 101).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека 08заболели - 1 406 800 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека 08выздоровели - 1 198 254 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека 08летальных случаев - 27 128;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека 08проведено ПЦР-тестов - 7 141 341.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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08.03.2021 08:24 Ответить
осуществлено тестирований за сутки - 23 227 - этим все сказано, даже много заболевших на такое количевство тестов, в будни последнюю неделю было по 83 000 в сутки
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08.03.2021 08:32 Ответить
Ось після свят зустрічайте новий спалах заражень.
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08.03.2021 08:37 Ответить
Надо перестать тестировать и не будет КОВИД -это еще Трамп советовал.
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08.03.2021 08:42 Ответить
Заболеваемость растёт
Пора сделать карантин выходного дня - пока плохая погода и не надо в огородах работать
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08.03.2021 09:23 Ответить
Таке враження, що для посади міністра МОЗ України достатньо вміти інколи читати статистичні звіти)
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08.03.2021 10:45 Ответить
Нам розповідають, що в боротьбі з ковідом важливе кожне життя і будь-які заходи для досягнення цієї мети виправдані..
Зупиняйте до біса виробництво і продаж алкоголю та тютюнових виробів, і врятуєте 15 мільйонів життів, що помирають щороку на планеті від їх вживання.
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08.03.2021 17:23 Ответить
 
 