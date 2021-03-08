В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, зафиксировали 5 572 случая заражения, выздоровели 1 734 человека

За минувшие сутки в Украине выявлены 5 572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"5 572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 8 марта 2021 года. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 136 человек;

летальных случаев - 106;

выздоровели - 1 734 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 23 227 (в том числе методом ПЦР - 15 115, методом ИФА - 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6 101).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВОЗ зафиксировала наивысший за месяц суточный прирост больных коронавирусом в мире

За все время пандемии в Украине

заболели - 1 406 800 человек;

выздоровели - 1 198 254 человека;

летальных случаев - 27 128;

проведено ПЦР-тестов - 7 141 341.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях", - рассказал Степанов.









