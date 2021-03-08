16-летняя девушка в Сумах выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата: она в реанимации, - полиция
В Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализирована несовершеннолетняя девушка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы госпитализирована 16-летняя жительница города Сумы.
По словам матери пострадавшей, 7 марта, около 15:00 часов, девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.
Девушка находится в больнице, по словам медиков угрозы жизни нет.
Сейчас полицией проводится проверка для установления обстоятельств данного происшествия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не все такие стойкие оловянные солдатики как вы, да молодежь другая, может и более нежная и что из этого следует - если кто то сорвался нужно добить... облить дерьмом совершенно не зная что произошло и добить?
А в соседней ветке эти комментирующие напишут - Ээээ, че эти лохи жирные нас в Европу не принимают, надо чтоб их перерезали арабы мля, вот же ленивые тупые козлы.
как-то так.
Жаль дівчушкуу, молоде-дурне!
это как смерть на вагоне поезда - это не
зацепер делал селфи, а перелазили через поезд, потому что там люди ходят из одного микрорайона на другой через путя, а поезд как раз на таких переходах отстаивается.