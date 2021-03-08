16-летняя девушка в Сумах выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата: она в реанимации, - полиция

В Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализирована несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Сумской области.

В полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы госпитализирована 16-летняя жительница города Сумы.

По словам матери пострадавшей, 7 марта, около 15:00 часов, девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

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Девушка находится в больнице, по словам медиков угрозы жизни нет.

Сейчас полицией проводится проверка для установления обстоятельств данного происшествия.