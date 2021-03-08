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16-летняя девушка в Сумах выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата: она в реанимации, - полиция

16-летняя девушка в Сумах выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата: она в реанимации, - полиция

В Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализирована несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Сумской области.

В полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что в реанимационное отделение Сумской областной детской клинической больницы госпитализирована 16-летняя жительница города Сумы.

По словам матери пострадавшей, 7 марта, около 15:00 часов, девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

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Девушка находится в больнице, по словам медиков угрозы жизни нет.

Сейчас полицией проводится проверка для установления обстоятельств данного происшествия.

16-летняя девушка в Сумах выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата: она в реанимации, - полиция 01

Автор: 

лекарства (1222) отравление (1582) подростки (432) Нацполиция (16424) Сумы (1071)


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Топ комментарии
+18
Задолбали идиотки малолетние...
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08.03.2021 08:34
+18
в 5 лет это простительно но в 16 лет по сегодняшним меркам и акселерации это здоровые кобылы некоторые даже беремены или родили все сознательно и умышленно кто им доктор?понимаю что не всем удается хайпануть в инсте и тик токе поэтому делают хайп на последних трендах у малолеток как пить таблетки или прыгать с 15 этажа-естественный отбор что тут можно поделать с мозгами девочка такое делать не станет
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08.03.2021 08:47
+11
Цицьки виросли, мозок не встиг.
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08.03.2021 09:03
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Задолбали идиотки малолетние...
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08.03.2021 08:34 Ответить
Возможно Любовь. Ромео анд Джульет.. Неразделенная..
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08.03.2021 10:07 Ответить
Драть таких надо, чтобы не возникало желания самоубиться.
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08.03.2021 08:38 Ответить
Драть таких - це тюрма.
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08.03.2021 09:20 Ответить
Ага, надо их просто пороть...
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08.03.2021 22:12 Ответить
Ну..как..противовоспалилась?..лесбиянка наверное
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08.03.2021 08:40 Ответить
у Меня соли тяжелых металлов и постоянные боли , денег на таблетки не хватает ,а они пачками жрут уроды
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08.03.2021 08:44 Ответить
мусора подтянулись, беспокоятся, лохушка должна рабов рожать и комуналку платить, а она позволяет себе суицидировать, мрази мусорские
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08.03.2021 08:45 Ответить
Так, а кто должен подтянуться, по вашему?
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08.03.2021 09:08 Ответить
пожарные на соседней ветке в бане пожар тушили...заняты были
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08.03.2021 09:16 Ответить
Налоговая.
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08.03.2021 09:16 Ответить
Взнати звідки гроші на таблетки?
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08.03.2021 09:53 Ответить
Озаботиться тем, чтобы из неё выросла молодая красивая...в общем вполне платежеспособная налогоплательщица.
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08.03.2021 10:16 Ответить
Не,ну а чё?Пенсионному фонду-норм.
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08.03.2021 09:28 Ответить
Ти сам мразь!!!
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08.03.2021 09:40 Ответить
я лох, но стремлюсь ...
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08.03.2021 22:26 Ответить
в 5 лет это простительно но в 16 лет по сегодняшним меркам и акселерации это здоровые кобылы некоторые даже беремены или родили все сознательно и умышленно кто им доктор?понимаю что не всем удается хайпануть в инсте и тик токе поэтому делают хайп на последних трендах у малолеток как пить таблетки или прыгать с 15 этажа-естественный отбор что тут можно поделать с мозгами девочка такое делать не станет
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08.03.2021 08:47 Ответить
Да ладно вам, в стране полный депресняк, ни работы ни будущего, тут у нормальных взрослых крыша едет а вы чего то хотите от подростка - девчухи.
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08.03.2021 09:35 Ответить
вы в начало 90 х жили? вот тогда точной деприсняк безработица гиперинфляция безработица отключение света по два раза в день но тогда подростки подбное в таком количевстве не делали понимаю что не было столько информации и интернета но если посмотреть в ютюбе видео начало 90х или конца 80х какое то интервью, вырезки, видно что нынешние подростки деградировали
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08.03.2021 09:46 Ответить
Жили жили - все помним, чуть сами не сдохли, и что?
Не все такие стойкие оловянные солдатики как вы, да молодежь другая, может и более нежная и что из этого следует - если кто то сорвался нужно добить... облить дерьмом совершенно не зная что произошло и добить?
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08.03.2021 10:19 Ответить
о чем мля ты говоришь? наркомании было полно в начале 90-х! видео с теми подроствками тебе ближе, бо они такие же совки как и ты нынешние наконец-то на людей стали похожи, а не на совковых рабов
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08.03.2021 11:35 Ответить
Якась нова пошесть, хапає лише ідіотів. Звісно, державна медицина (за наші ж кошти) має рятувати й таких, але як і повиздихають, то зовсім не шкода.
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08.03.2021 08:47 Ответить
Нєраздєльоннайа любоу.
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08.03.2021 08:49 Ответить
Подружка махоньку не дала причесать наверное...
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08.03.2021 09:09 Ответить
естественный отбор ....
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08.03.2021 08:50 Ответить
Та нормально всё, этот процесс естественным отбором называется...
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08.03.2021 08:51 Ответить
Проносне б випила б, всі негаразди позабулись би і ніколи було б дурістю маятися.
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08.03.2021 08:52 Ответить
ты всегда так делаешь?
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08.03.2021 09:27 Ответить
Советую и вам, воспитаннее станете и незнакомым "тыкать" не будете.
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08.03.2021 11:12 Ответить
наверно и от горшка не отходишь, или с собой носишь?
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08.03.2021 14:09 Ответить
Да нет, выливаю на голову хамикам.
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08.03.2021 18:02 Ответить
Зесранец
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08.03.2021 21:32 Ответить
Браво! Как самокритично!
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09.03.2021 06:18 Ответить
тужся тужся
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09.03.2021 09:34 Ответить
При поносе это не обязательно.
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09.03.2021 14:48 Ответить
тогда тебе нужно от запора
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09.03.2021 18:31 Ответить
Вижу никак не определитесь с поносом и запором. Видать эта тема вам чем-то близка, что второй день несёте словесный понос.
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09.03.2021 19:18 Ответить
ты сегодня таблетку не принял?
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09.03.2021 20:40 Ответить
Лечитесь, хотя бесполезно как и бесполезно проводить дальнейшую дискусию с хамовитым опонентом.
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10.03.2021 06:09 Ответить
в твоей палате сегодня не проветривали?
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10.03.2021 10:19 Ответить
Що ж на це питання можна відповісти особі, позбавленній інтелекту? Послати, так і так видно, що вже там. Залишається тільки забанити, що б не загиджувала форум.
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10.03.2021 11:03 Ответить
бедолага, твоя фамилия выдает твою большую проблему
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10.03.2021 12:49 Ответить
Ого! Невже розумовий прогрес розпочався? Чи хтось підказує, що треба писати?
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10.03.2021 14:47 Ответить
То так намагалася позбутися вагітності.
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08.03.2021 08:55 Ответить
Цицьки виросли, мозок не встиг.
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08.03.2021 09:03 Ответить
Ото скоріше за все
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08.03.2021 09:10 Ответить
Забодав нездоланний зуд внизу живота.
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08.03.2021 09:22 Ответить
Коменты просто блеск....
А в соседней ветке эти комментирующие напишут - Ээээ, че эти лохи жирные нас в Европу не принимают, надо чтоб их перерезали арабы мля, вот же ленивые тупые козлы.
как-то так.
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08.03.2021 09:03 Ответить
А что,надо заливаться горькими слезами из-за чьей-то глупости.
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08.03.2021 09:10 Ответить
Ваші пропозиції, будь ласка. Як казав колись мій начальник: критикуєш-пропонуй! Как-то так.
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08.03.2021 09:23 Ответить
пусть идут к Лысому из Квартала - там мона вволю кривляться
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08.03.2021 10:22 Ответить
Шо-то поехали малолетки на этой теме и полагаю ни спроста ...
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08.03.2021 09:14 Ответить
Вот кого спасать не нужно. И рассказывать об этом в новостях не нужно, потому как своеобразная реклама.
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08.03.2021 09:15 Ответить
АВАКОВ, полиция наконец раскроет заговор против детей? Это же явная технология - и идёт из рашкиных лабораторий фсб . Ждемс разоблачений
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08.03.2021 09:21 Ответить
Потрібно заборонити магічне число 30.
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08.03.2021 09:24 Ответить
і число 40 також
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08.03.2021 11:43 Ответить
тут явно вражеские соцсети работают
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08.03.2021 11:14 Ответить
Читала ,как в раше психологи разрабатывают смертельные игры для детей . Так шо это серьёзный момент
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08.03.2021 11:30 Ответить
вот бы я из-за кента таблетки пил
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08.03.2021 09:30 Ответить
Ох и злобные люди, похабно обсудили и обхаяли, неужто и со своими детьми так обходитесь? Ни сочувствия, ни грамма такта, лучше бы цензор отключал на таких новостях коменты.
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08.03.2021 09:43 Ответить
В 16-ть уже треба щоб і в голові щось було, шістьнадцять не чотирнадцять!
Жаль дівчушкуу, молоде-дурне!
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08.03.2021 09:44 Ответить
А ти шо, розумніший?))
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09.03.2021 06:53 Ответить
Якісь дєвочки дуже ранімі стали...
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08.03.2021 09:44 Ответить
Якісь дурні діти...чи вже не зовсім діти.
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08.03.2021 09:47 Ответить
Ню ненаю.... Всі засуджують...Я в 16 був такий ранімий.. таблєток не ковтав, що правда, алкоголем обходивсь. Але пам'ятаю, як якась дріб'язкова образа, заполоняла всю свідомість , затіняла усе поточне життя. От же ж дурненьке бульо... Вік розуму не добавив, але хоч шкуру наростив..
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08.03.2021 10:10 Ответить
Алкоголь действует на всех по разному, одних успокаивает, а других тянет на "приключения" Не стоит его рекомендовать
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08.03.2021 10:23 Ответить
Забыла девочка старую поговорку: " Яд в определённом количестве, становится лекарством, а лекарство в определённом количестве - превращается в ЯД!" Блин и от куда взялся этот кацапизм - что угодно, лишь-бы одуреть...
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08.03.2021 10:20 Ответить
сварка з подругою? это чтобы киберполицию отмазать? все знают, что прыгают из окон и пьют по 40 таблеток по указанию кураторов групп смерти, коих развелось немеряно, и которых киберполиция никак не может выловить, имитируя служебную деятельность изъятием голых фото каких-то тёток.

это как смерть на вагоне поезда - это не зацепер делал селфи, а перелазили через поезд, потому что там люди ходят из одного микрорайона на другой через путя, а поезд как раз на таких переходах отстаивается.
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08.03.2021 10:34 Ответить
Не в цьому випадку. Дівчині 16 років. Це майже доросла людина і вже не має вестися на кураторів груп смерті. Можливо, дійсно щось трапилось, а дівчина виявилася з нестійкою психікою.
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08.03.2021 11:34 Ответить
А 73 відсоткам???
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08.03.2021 14:20 Ответить
Спецом зашел чтобы написать-Пофиг.
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08.03.2021 13:07 Ответить
Это вопрос не к ней, а к ее родителям. Не удосужились "поработать" с ребенком, вот будут хлебать теперь.
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08.03.2021 17:09 Ответить
 
 