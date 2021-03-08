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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-вакцинация стартовала в 114 странах мира, сделали более 304 млн прививок. В Украине вакцинированы 17 947 человек: за сутки сделали 910 прививок

COVID-вакцинация стартовала в 114 странах мира, сделали более 304 млн прививок. В Украине вакцинированы 17 947 человек: за сутки сделали 910 прививок

С начала глобальной кампании прививок от коронавируса жители 114 стран уже получили 304 миллиона доз вакцины.

По данным Bloomberg, крупнейшая кампания в истории вакцинации уже охватила 114 стран. Всего в мире сделано более 304,2 миллиона прививок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В среднем ежесуточно вводится примерно 7,93 миллиона доз.

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Бесспорным лидером по общему показателю вакцинации от COVID-19 остаются США. Американцы получили более 90,3 млн доз. За последнюю неделю им делали в среднем 2,16 млн прививок ежедневно.

В пятерке лидеров также Китай (52,5 млн доз), Евросоюз (40,4 млн), Великобритания (23,3 млн) и Индия (20,9 млн).

А Израиль удерживает абсолютное первенство в количестве прививок на душу населения: на 100 человек здесь ввели уже 96 доз.

По данным Минздрава, на утро 7 марта в Украине первую дозу COVID-вакцины получили 17 037 человек (за сутки 1 279 человек), а по состоянию на утро 8 марта первую дозу COVID-вакцины получили 17 947 человек (за сутки 910 человек).

COVID-вакцинация стартовала в 114 странах мира, сделали более 304 млн прививок. В Украине вакцинированы 17 947 человек: за сутки сделали 910 прививок 01

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
910:24= 38 грубо говоря в час , Карл 38 прививок в час по всей Украине ,Степашка это прорыв . Зебилы вас по моему уже обгадили со всех сторон ,теперь имеют в позе раком 🤔🤦🙄🤫
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08.03.2021 09:27
+3
За 12 дней привито 17 тыс человек, это просто смешно, например во Франции делают 220 тыс прививок в сутки.
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08.03.2021 09:33
+3
Посмотрите, зетипиллы, кого вы выбрали. Тут дело даже не в вакцине. Набрехали, когда петух клюнул в жепу - привезли для отмазки шо не попадя. Жрите. На лицо некомпетентность. Брехуны которые набрехали вам про золотые горы - ничего не умеют кроме брехать. И ладно бы они сидели по будках в подворотне - так они занимают ведущие судьбоносные посты в государстве.
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08.03.2021 09:49
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Даже для 600 тыс. Кривого Рога 910 прививок в сутки очень мало
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08.03.2021 09:24 Ответить
910:24= 38 грубо говоря в час , Карл 38 прививок в час по всей Украине ,Степашка это прорыв . Зебилы вас по моему уже обгадили со всех сторон ,теперь имеют в позе раком 🤔🤦🙄🤫
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08.03.2021 09:27 Ответить
идем на рекорд минимального количества прививок. приглашайте представителей КРГ
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08.03.2021 09:29 Ответить
А зетипиллы ржут по приколу. Им вместо вакцины Ляшко привез самогон из Индии. Хайпуют вокруг кладбища.
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08.03.2021 09:29 Ответить
пшел отсюда, фейкомёт вонючий
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08.03.2021 09:32 Ответить
Ти море тепле, чи біле пальто?
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08.03.2021 09:50 Ответить
... а ты..зелёненький идиотик .. спасаешься видосиками ублюдка и сказками степашки? Помогает?
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08.03.2021 10:09 Ответить
Это всё Рептилоиды, Сорос, Гейтс и 5G виноваты
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08.03.2021 09:42 Ответить
За 12 дней привито 17 тыс человек, это просто смешно, например во Франции делают 220 тыс прививок в сутки.
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08.03.2021 09:33 Ответить
Щоб вакцинація в Україні дала реальний ефект щодоби потрібно вакцинувати біля 100 тисяч. Сто тисяч щодоби!!!
Зебіли, до вас і досі не дійшло, яку мерзоту ви у владу вибрали?
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08.03.2021 09:38 Ответить
Вакцину на хліб не намажеш, кажуть ЗЕлохи. Зато посмєйомся.
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08.03.2021 09:42 Ответить
Той как бы вакцины привезли мизер, она погоды не делает. Нет вакцины - нет смысла колоть чем не попадя.
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08.03.2021 09:42 Ответить
COVID-вакцинация стартовала в 114 странах мира, сделали более 304 млн прививок. В Украине вакцинированы 17 947 человек: за сутки сделали 910 прививок - Цензор.НЕТ 7891
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08.03.2021 09:41 Ответить
Посмотрите, зетипиллы, кого вы выбрали. Тут дело даже не в вакцине. Набрехали, когда петух клюнул в жепу - привезли для отмазки шо не попадя. Жрите. На лицо некомпетентность. Брехуны которые набрехали вам про золотые горы - ничего не умеют кроме брехать. И ладно бы они сидели по будках в подворотне - так они занимают ведущие судьбоносные посты в государстве.
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08.03.2021 09:49 Ответить
Вакцины в стране кот наплакал, да еще с такой антирекламой... Нормальная и в нужных объёмах только после 15 марта... Ну вот не укладывается в голове как можно так просрать на всех фронтах. Но еще удивительнее, что 23 процента этого не понимают. Как, Карл????
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08.03.2021 09:50 Ответить
Вчера Дима Гордон сказал, что именно 15 марта для Украины не очень хороший день и в первую очередь для руководства страны. От этого дня зависит каким путём пойдет дальше государство. На просьбу ведущего хотя бы намекнуть о чем идет речь, Дима сказал, что не может озвучить и сказал, что уже не долго осталось ждать сами всё увидите. Вот такой Димон, прям серый кардинал у нас...
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08.03.2021 10:00 Ответить
Кто угодно знает, кроме правительства... Жду шаманов и экстрасенсов в студии...
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08.03.2021 10:03 Ответить
Серега, так может хоть ты просветиш чего ожидать? Лично я теряюсь в догадках.
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08.03.2021 10:07 Ответить
Только от самого народа зависит будущее страны. А вот когда наш народ в своем большинстве поймет это не берусь делать прогнозы... Правнуки совков считают что там было лучше, что уж тут говорить...
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08.03.2021 10:15 Ответить
Серега, я уже не молодой, считай половину своей жизни прожил в совке. К примеру я тогда и сейчас считаю совк злом и всё что сейчас происходит коррупция, невежество, воровство, кумовство и пр. заложено было именно при своке. А голосование 2019 лишь подтвердило это. Я со многими молодыми людьми спорю на эту тему. Бывает еду на дачу электричкой тоже едут молодые люди насмотревших кацапсчих фейков о хорошей жизни в совке начинают обсуждать. Я не выдерживаю и говорю, что вы знате о жизни в совке? Начинаю им приводить примеры, рассказывать об этой жизни. Они не верят мне, а верят тому что прочитали или увидели в своих гаджетах.
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08.03.2021 10:56 Ответить
Я живу в Николаеве. Так вот после начала этого локдауна молодежь 30-20 почти всю ночь бухала на детской площадке. Иногда даже с салютами, бывало с детьми. Но как только Зекоманда взялась за пенсии то посиделки прекратились. Вот откуда совок и заползает в молодые умы, потому что из бабушек и дедушек деньгу тянут и слушают всякую ересь про поломбиры по 20к
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08.03.2021 11:41 Ответить
Гардон 15 числа начнет продажу противоковидных пирамидок. Дешевле вакцины.
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08.03.2021 10:35 Ответить
Дима ваш Гордон, любитель лечиться пирамидками, много чего говорит, что-то проканывает, что-то остаётся на уровне 'вот-вот , но никак'. В наше время просто смешно жить слухами, игнорируя информацию. Диму не упрекаю, он зарабатывает деньги, по-своему, любит Украину, мы можем его слушать или нет, но ставить его высказывания в категорию - истина в последней инстанции - я бы не стала.
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08.03.2021 10:36 Ответить
Таня, с праздником вас. Ну я же с иронией написал. Неужели вы этого не поняли?
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08.03.2021 10:48 Ответить
Простите, теперь понятно.
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08.03.2021 10:58 Ответить
15 березня, понеділок.Початок Великого посту
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08.03.2021 18:24 Ответить
910 прививок? Он один професор говорит, что бы Украине избежать катастрофи нужно по 200000 ежедневно прививать, а они и тысячи не могут...
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08.03.2021 09:56 Ответить
Могут, возможно: но антиреклама сделала своё дело - люди не идут, а зря, я бы пошла.
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08.03.2021 10:38 Ответить
море тепле ,Вас же Билл Гейтс уже придупредил ,что кроме Чипа ,будет отслеживать и выводить также Дейла , а для особо одаренных ещё и Гаечку 🤣🤣🤣🤣 такое впечатление ,что ни все живут в 21-м веке некоторые застряли в 17-м 🤫🤦🤣
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08.03.2021 10:07 Ответить
900 в сутки - ни о чем.

При этом, если не будет выбрано количество вовремя, вакцина может перестать быть годной. Не хотят врачи вакцинироваться -дайте вакцинироваться другим категориям . Многие врачи уже переболели плюс антиреклама из рашки плюс внутренняя работают против
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08.03.2021 10:30 Ответить
910 вакцинувань на добу - це не так все і погано, як для країни з клоуном-президентом!
Його шапіто провакцинуються для відосиків і фото, а решта лохів (маю на увазі громадян України) "мастіть собі голову".
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08.03.2021 10:37 Ответить
Турборежим в дії
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08.03.2021 10:54 Ответить
1000×365=365000 40000000/365000= 109 років. І це тільки по 1 разу вакцини. По другому разу це буде в 2130 році. З такими показниками ми не майстри по коронавірусу, а супер-мега-олімпійські чемпіони.
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08.03.2021 11:23 Ответить
молчали бы, что ли? ну даже последние лохи не гордяться и не хвастаються такими (большими) достяжениями.
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08.03.2021 11:50 Ответить
"COVID-вакцинация стартовала в 114 странах мира, сделали более 304 млн прививок. В Украине вакцинированы 17 947 человек: за сутки сделали 910 прививок" - https://censor.net/ru/news/3250739/k_kontsu_nedeli_my_planiruem_vyyiti_na_uroven_1011_tys_vaktsinatsiyi_ot_covid19_v_den_stepanov
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku
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08.03.2021 11:55 Ответить
Это то самое,что колоть мочу,-эфект будет одинаковый.
Гівно є гівно...
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08.03.2021 13:25 Ответить
Добавлю,с моих знакомых и родных,ни один не пойдёт этим гівном колоться...
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08.03.2021 13:27 Ответить
я не понимаю вас, сами не хотите колоться, и медленные темпы. где логика? обосрать все? индийская фармакология признана во всем мире, в отличии от китайского дерьма, и его рос. спутника...
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09.03.2021 07:04 Ответить
Расскажите этот бред Израилю,где эта разбавленная моча бабуином под запретом...
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09.03.2021 11:39 Ответить
Похоже, как сигареты, с 18 нужно лекарства продавать(
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08.03.2021 16:00 Ответить
Верховный суд США отменил всеобщую вакцинацию, признав предлагаемые "вакцины" грандиозным жульничеством, наносящим непоправимый генетический вред тем кто привился. Отверг утверждения Билла Гейтса и поддержал иск его оппонента сенатора Роберта Кеннеди младшего
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08.03.2021 22:53 Ответить
 
 