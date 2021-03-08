COVID-вакцинация стартовала в 114 странах мира, сделали более 304 млн прививок. В Украине вакцинированы 17 947 человек: за сутки сделали 910 прививок

С начала глобальной кампании прививок от коронавируса жители 114 стран уже получили 304 миллиона доз вакцины.

По данным Bloomberg, крупнейшая кампания в истории вакцинации уже охватила 114 стран. Всего в мире сделано более 304,2 миллиона прививок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В среднем ежесуточно вводится примерно 7,93 миллиона доз.

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Бесспорным лидером по общему показателю вакцинации от COVID-19 остаются США. Американцы получили более 90,3 млн доз. За последнюю неделю им делали в среднем 2,16 млн прививок ежедневно.

В пятерке лидеров также Китай (52,5 млн доз), Евросоюз (40,4 млн), Великобритания (23,3 млн) и Индия (20,9 млн).

А Израиль удерживает абсолютное первенство в количестве прививок на душу населения: на 100 человек здесь ввели уже 96 доз.

По данным Минздрава, на утро 7 марта в Украине первую дозу COVID-вакцины получили 17 037 человек (за сутки 1 279 человек), а по состоянию на утро 8 марта первую дозу COVID-вакцины получили 17 947 человек (за сутки 910 человек).