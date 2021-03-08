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ГСЧС предупреждает об угрозах новых подтоплений на западе Украины: в реках поднимается уровень воды

ГСЧС предупреждает об угрозах новых подтоплений на западе Украины: в реках поднимается уровень воды

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышении уровня воды в реках западной Украины и возможных подтоплениях.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что 8 марта на реке Свиж возле Букачевцев (приток Днестра в Ивано-Франковской области) ожидается подъем воды на 0,1-0,6 м над текущими отметками. Возможно затопление поймы и отдельных хозяйственных объектов.

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8-9 марта на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды (над текущими уровнями) на 0,2-0,7 м с последующим затоплением пойменных территорий. Возможно затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в приречных населенных пунктах Волынской области.

8 марта на реке Западный Буг возле села Литовиж ожидается подъем уровней воды (над текущими уровнями) на 0,2-0,7 м с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий (Волынская область,) на Западном Буге и его отдельных притоках на 0,1-0,4 м; на реке Солокия возле Червонограда возможно затопление хозяйственных угодий и отдельных зданий (Львовская область).

Автор: 

наводнение (461) паводок (294) потоп (336) ГСЧС (4944)


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Топ комментарии
+4
... и падает уровень лесистости в горах.
Даже не знаю, жалко мне местных жителей или нет?
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08.03.2021 09:37
+4
Спиляний ліс їм в поміч.
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08.03.2021 09:38
+4
Пусть приезжают крымчане: напиться воды и умереть.
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08.03.2021 09:47
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... и падает уровень лесистости в горах.
Даже не знаю, жалко мне местных жителей или нет?
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08.03.2021 09:37 Ответить
Не скромничай , знаешь .
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08.03.2021 09:43 Ответить
не пали контору.
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08.03.2021 09:48 Ответить
Там всегда потоп был, и не в таких масштабах, все зависит от количества выпавшего снега .Но пукнуть обязан каждый хохол..((
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08.03.2021 10:13 Ответить
Спиляний ліс їм в поміч.
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08.03.2021 09:38 Ответить
Надо сажать лес , а ещё лучше тех , кто его вырубывал и продавал .
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08.03.2021 09:39 Ответить
Да. Одни сажают - другие пилят.
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08.03.2021 09:54 Ответить
ГСЧС предупреждает об угрозах новых подтоплений на западе Украины: в реках поднимается уровень воды - Цензор.НЕТ 2498
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08.03.2021 10:13 Ответить
Пусть приезжают крымчане: напиться воды и умереть.
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08.03.2021 09:47 Ответить
А в Крыму в деревне Гадюкино в ето время высохли реки....
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08.03.2021 09:53 Ответить
И тут скрепным везет!
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08.03.2021 11:03 Ответить
Можно подумать что 50 лет назад там было без наводнений и снега выше крыш
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08.03.2021 09:58 Ответить
Без таких катастрофических потому что леса задерживали воду и снеготаиние!
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08.03.2021 10:15 Ответить
В Крым завезли тысячи татар из Казани типа строителей,драки,пьянки поножовщина,это РАБссия чуваки,а в Форосе навезли стройматериалов что хватит построить тысячу Небоскребов уникальную парковую зону Фороса превратили в Свинарник...
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08.03.2021 10:05 Ответить
Можна повень на пеньках переседіти, сухо і гладенько, а головне тінь не заважає сонечку.
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08.03.2021 10:42 Ответить
Пора вже робити канал в центральну Україну, там посуха і річки обміліли.
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08.03.2021 11:00 Ответить
Взагалі балтійський напрямок рідко затоплює.Нагадаю,Львів точково стоїть на самому водорозділі рік,а конкретно водорозділом є вулиця Пасічна.З однієї сторони вулиці в ярах Ботанічного саду починається Полтва,яка в Західний Буг,Буг,Віслу і в Балтійське море.З другої сторони вулиці починаються яри винниківського лісу,річка Марунька,Дністер - і в Чорне море.Так от - розливається найчастіше Дністер,бо його підсилюють річки з Карпат - Стрий,Опір...Поки що там спокійно,земля ще може вбирати вологу,початок зими був сухий.Але і сніг тільки но почав в горах танути,так що все попереду.
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08.03.2021 11:18 Ответить
 
 